Mexico’s election puts Lopez Obrador’s stance on Israel under microscope As President Lopez Obrador’s tenure ends, advocates reflect on his reticence to speak out against Israel’s war in Gaza.

Präsident Andres Manuel Lopez Obrador spricht bei einer morgendlichen Pressekonferenz im Nationalpalast in Mexiko-Stadt am Internationalen Tag der Arbeit [Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Zum Ende der Amtszeit von Präsident Lopez Obrador denken Befürworter über seine Zurückhaltung nach, sich gegen Israels Krieg im Gazastreifen auszusprechen.

]

Mexikos Wahl stellt Lopez Obradors Haltung zu Israel auf den Prüfstand

Von Lillian Perlmutter

2 Jun 2024

Mexiko-Stadt, Mexiko – Es war ein Fall, in dem die Worte des Präsidenten – und die Taten seiner Regierung – nicht übereinzustimmen schienen.

Am Dienstag gab der Internationale Gerichtshof bekannt, dass Mexiko beantragt hat, sich der Klage Südafrikas anzuschließen, in der die israelische Regierung beschuldigt wird, Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza zu begehen.

Doch schon am nächsten Tag weigerte sich der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, genannt AMLO, die Handlungen Israels als Völkermord zu bezeichnen.

„Wir wollen uns nicht auf eine Definition dieser Art einlassen, die einen Konflikt nicht löst, sondern verschlimmert“, sagte er in seiner morgendlichen Pressekonferenz.

Dies war der jüngste Beweis für Lopez Obradors zweideutige, etwas widersprüchliche Haltung gegenüber Israel und seinem Krieg im Gazastreifen, der sich nun schon dem achten Monat nähert.

Lopez Obrador und sein Vermächtnis im Amt wurden in den letzten Monaten unter die Lupe genommen, da sich seine politische Partei – die Nationale Regenerationsbewegung oder Morena – auf eine entscheidende landesweite Wahl vorbereitet.

An diesem Sonntag finden in Mexiko die größten Wahlen der Geschichte statt, bei denen alle Sitze im Kongress und die Präsidentschaft auf dem Spiel stehen. Die Abstimmung gilt als Referendum über die scheidende Regierung von Lopez Obrador, die sich während ihrer sechsjährigen Amtszeit großer Beliebtheit erfreute.

Kritiker haben jedoch die Frage aufgeworfen, was das Erbe seiner Außenpolitik sein wird – und ob seine wahrscheinliche Nachfolgerin, die Kandidatin der Morena-Partei, Claudia Sheinbaum, sein ambivalentes Verhältnis zu Israel fortsetzen wird.

DATEI – Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, rechts, und Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum begrüßen Anhänger bei einer Kundgebung auf dem Hauptplatz von Mexiko-Stadt, dem Zocalo, 1. Juli 2019. Das Thema Einwanderung ist in Mexiko im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen am 2. Juni kein Thema. (AP Photo/Fernando Llano, File)

Gegen die „rosa Flut

Der linksgerichtete Lopez Obrador wurde 2018 inmitten einer Flut von Unzufriedenheit gewählt.

Die Wähler lehnten die regierende Institutionelle Revolutionäre Partei in einem Erdrutsch ab, was zu einem historischen Sieg für Lopez Obrador und seine Partei Morena führte.

Seine Wahl läutete eine Periode ebenso historischer Siege für linksgerichtete Führer in ganz Lateinamerika ein.

In den folgenden Jahren wählte Chile mit dem progressiven Gabriel Boric den jüngsten Präsidenten aller Zeiten. In Kolumbien wurde Gustavo Petro der erste linke Führer, der die moderne Präsidentschaft errang.

Der chilenische Präsidentschaftskandidat Gabriel Boric spricht während seiner Wahlkampfabschlusskundgebung in Santiago, Chile, 16. Dezember 2021. REUTERS/Rodrigo Garrido

Und in Brasilien konnte der prominente linke Regierungschef Luiz Inacio Lula da Silva nach mehr als einem Jahrzehnt Pause seine dritte Amtszeit antreten.

Kritiker sprechen von einer neuen „rosa Flut“, die eine neue Generation gleichgesinnter Führer einläutet. Doch was Israel betrifft, so hat Mexikos Lopez Obrador den Rahmen gesprengt.

Nach dem Ausbruch des Krieges am 7. Oktober sprach sich ein Großteil der so genannten „rosa Welle“ gegen die steigende Zahl der Todesopfer in Gaza aus.

Boric verurteilte die israelische Militäroffensive als „unverhältnismäßig“. Andere gingen noch weiter: Lula rief am Mittwoch den brasilianischen Botschafter in Israel zurück, und Petro brach die diplomatischen Beziehungen im Mai ganz ab.

Der mexikanische Verbündete zog jedoch nicht mit seiner eigenen scharfen Kritik nach.

Beobachter sagten, Lopez Obrador habe stattdessen versucht, einen Mittelweg zu finden, eine Haltung, die sowohl israelischen Beamten als auch Befürwortern palästinensischer Rechte nicht gefallen hat.

So bot der mexikanische Präsident am 9. Oktober Israel seine Unterstützung an, weigerte sich aber, die Gewalt gegen die Palästinenser im Gazastreifen zu billigen.

„Wir respektieren die israelische Regierung und noch mehr das israelische Volk“, sagte er. „Mexiko will keinen Krieg. Wir sind Pazifisten und wir wollen nicht, dass irgendjemand sein Leben verliert, weder Israelis noch Palästinenser.

Diese Zweideutigkeit rief eine wütende Reaktion der israelischen Botschafterin in Mexiko, Einat Kranz Neiger, hervor, die in einem Medieninterview erwiderte: „Keine Partei zu ergreifen, bedeutet, den Terror zu unterstützen.“

Lopez Obrador wurde auch von pro-palästinensischen Befürwortern unter Druck gesetzt. Einige Wochen später gab er jedoch nach und schloss jede Möglichkeit aus, eine feste Haltung einzunehmen.

„Wir – und das möchte ich ganz klar sagen – werden die Beziehungen zu Israel nicht abbrechen oder eine Position einnehmen, die über den Aufruf zum Frieden hinausgeht“, sagte López Obrador auf einer Pressekonferenz am 7. November.

Widersprüchliche Antwort

Témoris Grecko, ein Journalist, der über den Krieg in Gaza berichtet, hat zwei Jahrzehnte lang über den Nahen Osten für die mexikanische Zeitung Milenio und andere Publikationen berichtet.

Auch er hat eine gedämpfte Reaktion des sonst so freimütigen Lopez Obrador festgestellt. „Das Tempo war wirklich langsam“, sagte er über die Reaktion der Regierung.

Grecko war vor Ort im Westjordanland, um über den Konflikt in den Wochen nach dem Angriff der Hamas auf den Süden Israels zu berichten, bei dem schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und fast 250 gefangen genommen wurden.

Israels monatelange Gegenoffensive hat jedoch mehr als 36.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet, fast die Hälfte von ihnen Kinder. Menschenrechtsexperten haben sich besorgt über das „Risiko eines Völkermords“ und einer „ausgewachsenen Hungersnot“ geäußert.

Die Zurückhaltung Mexikos, sich anderen linksgerichteten Regierungen bei der Verurteilung Israels anzuschließen, deutet nach Ansicht von Grecko auf das Gewicht der Militär- und Handelsverträge zwischen den beiden Ländern hin.

„Die öffentliche Position Mexikos war immer zugunsten Palästinas, aber es gibt einen Widerspruch“, sagte Grecko und verwies auf die wirtschaftlichen und militärischen Interessen Mexikos.

„Mexiko kauft Produkte aus Israel, wie Waffen und Spionagesoftware, und es gibt Verträge mit israelischen Organisationen zur Ausbildung von Polizei und privaten Sicherheitsdiensten“, erklärte Grecko. „Und es gibt ein mexikanisches Unternehmen, Cemex, das Rohstoffe für eine Mauer in Israel geliefert hat.“

Israel ist der zweitgrößte Lieferant von Technologie und Ausbildung für das mexikanische Militär. Grecko sagte, dass die Pro-Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten zwar international bekannt sei, dass es aber auch in Mexiko ähnliche Interessen gebe.

„Es gibt Lobbykräfte, die vielleicht nicht so laut oder sichtbar sind wie in den Vereinigten Staaten, aber man kann sie spüren“, sagte Grecko.

Außerhalb des Präsidentenpalastes

Dennoch ist Lopez Obrador auch mit Protesten von pro-palästinensischen Stimmen konfrontiert, die ihn zum Handeln drängen wollen.

Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Israel ist die Hauptforderung der Studenten der Universidad Nacional Autonoma de Mexico in Mexiko-Stadt, die im Mai ein Solidaritätscamp auf ihrem Campus veranstalteten.

Nachdem die Verwaltung der Universität zugestimmt hatte, Methoden zu prüfen, um sich von Israel zu trennen, wurde das Lager auf den zentralen Platz der Stadt, den Zocalo, vor dem Nationalpalast verlegt.

Carla Torres, eine der Organisatorinnen des Camps, sagte, Lopez Obradors Weigerung, die Beziehungen zu Israel zu kappen, sei ein Beispiel für Mexikos lange Geschichte von lauwarmen, neutralen oder gänzlich isolationistischen Reaktionen auf internationale Konflikte.

Ihrer Meinung nach ist jedoch Mexikos Hassliebe zu seinem nördlichen Nachbarn, den USA, der Hauptgrund dafür, dass der Präsident Israel nicht energischer verurteilt hat.

„Mexiko ist ein untergeordnetes Land“, sagte sie und verwies auf die Abhängigkeit von den USA, seinem größten Handelspartner und einem wichtigen Verbündeten Israels. Die USA stellen Israel jedes Jahr 3,8 Milliarden Dollar an bedingungsloser Militärhilfe zur Verfügung.

Das Zeltlager war nicht die einzige Protestaktion. Am 29. Mai, vier Tage vor den landesweiten Wahlen in Mexiko, warfen mehrere hundert Randalierer Molotowcocktails auf die israelische Botschaft in Mexiko-Stadt.

Das Gebäude wurde leicht beschädigt, als die Demonstranten ihre Empörung über die israelischen Angriffe in der südlichen Gaza-Stadt Rafah zum Ausdruck bringen wollten, wo viele Zivilisten vertrieben wurden.

Für Torres sind diese Proteste ein wirksames Mittel, um die Öffentlichkeit über den Konflikt aufzuklären – und die Regierung zu ermutigen, ihre „Nur reden, nichts tun“-Haltung zu beenden.

Sie und das Team der UNAM haben auf dem Zocalo-Platz Flugblätter verteilt und versucht, die Passanten in Gespräche über den Krieg zu verwickeln. Torres erzählte Al Jazeera, dass ihrer Erfahrung nach viele der Mexikaner, die sie auf dem Platz traf, wenig über den Konflikt wussten.

Den Staffelstab weitergeben

Für Edith Olivares Ferreto, die Leiterin der mexikanischen Sektion von Amnesty International, spiegelt Lopez Obradors zögerliche Haltung gegenüber dem Gazastreifen die Art und Weise wider, wie er auf Menschenrechtsverletzungen in seinem Heimatland reagiert.

„Jeden Tag verschwinden in Mexiko schätzungsweise 20 Menschen, und neun Frauen werden ermordet“, sagte sie und zählte Probleme wie zunehmende Gewalt und militärische Übergriffe auf, die unter der Präsidentschaft von Lopez Obrador aufgetreten sind.

Es wird erwartet, dass Lopez Obrador den Staffelstab bald an seine Morena-Parteikollegin Claudia Sheinbaum, die Spitzenkandidatin im Rennen um die Präsidentschaft am Sonntag, weitergibt. Das mexikanische Wahlgesetz verbietet es früheren Präsidenten, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.

Dennoch erwartet Olivares Ferreto, dass sich unter Sheinbaum wenig ändern wird – weder bei den Menschenrechten noch in den internationalen Beziehungen.

Torres und Grecko äußerten sich in Interviews mit Al Jazeera ähnlich und sagten voraus, dass Sheinbaum unter ihrer Präsidentschaft wahrscheinlich die Beziehungen zum Militär, zu Israel und zu den USA über jede pro-palästinensische Haltung stellen wird.

„Sie hat eine andere Herkunft, einen Hintergrund mit mehr Beteiligung an Protestbewegungen, aber sie könnte noch autoritärer sein als AMLO“, sagte Torres.

Dennoch hat sich Sheinbaum zur palästinensischen Notlage geäußert. Im Jahr 2009 schrieb sie einen Zeitungsartikel, in dem sie die Befreiung der Palästinenser forderte und über die Geschichte ihrer eigenen Familie reflektierte, die vor Verfolgung geflohen war.

Sollte sie am Sonntag gewählt werden, wäre sie die erste mexikanische Präsidentin jüdischer Herkunft.

„Wegen meiner jüdischen Herkunft, meiner Liebe zu Mexiko und weil ich mich als Weltbürgerin fühle, teile ich mit Millionen von Menschen den Wunsch nach Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Frieden“, erklärte Sheinbaum in ihrem Kommentar. „Kein Grund rechtfertigt den Mord an palästinensischen Zivilisten.“

Claudia Sheinbaum hebt ihre Arme vor einem Schild mit der Aufschrift „2 de junio vota“.

Die Präsidentschaftskandidatin Claudia Sheinbaum hält am 16. Mai eine Wahlkampfveranstaltung in ihrer Heimatstadt Mexiko-Stadt ab [Raquel Cunha/Reuters].

Ein bitteres Erbe

Für den Menschenrechtsverteidiger Eduardo Ibanez ist die Aussicht auf einen Abbruch der Beziehungen zu Israel jedoch besonders kompliziert.

Ibanez arbeitet als Organisator für die Familien von 43 Studenten des Ayotzinapa Rural Teachers‘ College, die 2014 verschwanden und landesweit Empörung auslösten.

MEXIKO-STADT, MEXIKO – 26. AUGUST: Angehörige der 43 verschwundenen Studenten aus Ayotzinapa halten Porträts während einer Demonstration, die Gerechtigkeit für die 43 verschwundenen Studenten der Landwirtschaftsschule Isidro Burgos fordert, in Mexiko-Stadt, Mexiko, am 26. August 2022. Sechs der 43 mexikanischen Studenten, die 2014 verschwanden, wurden tagelang in einem Lagerhaus am Leben gehalten und dann dem Kommandanten des örtlichen Armeestützpunktes übergeben, der ihre Ermordung anordnete, sagte der mexikanische Regierungsbeamte, der die Wahrheitskommission leitet, am Freitag. (Foto von Daniel Cardenas/Anadolu Agency via Getty Images)

Angehörige der 43 vermissten Studenten aus Ayotzinapa halten Porträts während einer Demonstration für Gerechtigkeit in Mexiko-Stadt, Mexiko, am 26. August 2022 [Daniel Cardenas/Anadolu Agency via Getty Images].

Sowohl das mexikanische Militär als auch kriminelle Gruppen wurden in die Massenentführung verwickelt, die bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Jahrzehnte später haben Gerichtsmediziner nur die teilweisen Überreste von drei Studenten identifizieren können.

Lopez Obrador war mit dem Versprechen in den Wahlkampf gezogen, den Familien der vermissten Studenten Antworten zu geben – Ibanez weist jedoch darauf hin, dass jeder Bruch in den Beziehungen zwischen Mexiko und Israel das Streben nach Gerechtigkeit gefährden könnte.

Ein mexikanischer Militärbeamter namens Tomas Zeron floh 2020 nach Israel, nachdem er beschuldigt wurde, die Mitschuld des Militärs im Fall Ayotzinapa zu vertuschen. Zeron ist ebenfalls angeklagt, nachdem er bei der Folterung von Verdächtigen während der ersten Ayotzinapa-Untersuchung gefilmt wurde.

In den vergangenen Jahren haben Mexiko und Israel erfolglos Gespräche über die Auslieferung von Zeron geführt. Ibanez befürchtet, dass die Verhandlungen mit Sicherheit enden würden, wenn Mexiko die diplomatischen Beziehungen abbrechen würde.

Erst im vergangenen April hatte Mexiko Israel wegen seiner Weigerung, Zeron festzunehmen, gewarnt.

„Der fehlende Fortschritt bei der Lösung dieses Falles wird als De-facto-Schutz für Tomas Zeron durch die israelische Regierung interpretiert und droht zu einem irritierenden und störenden Faktor zu werden“, schrieb das mexikanische Außenministerium in einer Erklärung.

Dennoch vermutet Ibanez, dass es in beiden Fällen letztlich keine Fortschritte geben wird – weder für Ayotzinapa noch für Gaza.

„Armes Palästina, armes Ayotzinapa. Ich glaube wirklich nicht, dass sich irgendetwas bessern wird“, sagte er.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …