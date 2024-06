Mexiko wählt Claudia Sheinbaum in einer historischen Abstimmung zur ersten jüdischen Präsidentin (haaretz)



Mexico’s election: A victory for organised crime Under Claudia Sheinbaum’s presidency, organised crime will likely be calling the shots.

Anhänger der mexikanischen Präsidentschaftskandidatin der Partei Morena, Claudia Sheinbaum, feiern nach den Ergebnissen der Parlamentswahlen auf dem Zocalo-Platz in Mexiko-Stadt am 3. Juni 2024.

Unter der Präsidentschaft von Claudia Sheinbaum wird das organisierte Verbrechen wahrscheinlich das Sagen haben.

Von Belén Fernández

3 Juni 2024

Am 2. Juni wählte Mexiko Claudia Sheinbaum zur ersten weiblichen Präsidentin des Landes. Die 61-jährige Wissenschaftlerin war von 2018 bis 2023 Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt und ist die Schützling des scheidenden Präsidenten Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dessen Partei Morena sie angehört und in dessen Schatten sie nun regieren wird.

Bei der größten Wahl in der Geschichte Mexikos tritt Sheinbaum gegen Ex-Senator Xóchitl Gálvez an, den Chef einer konservativen Koalition. Neben der Präsidentschaftswahl stimmten die Mexikaner auch über die Kandidaten für mehr als 20.700 Bundes- und Kommunalämter im ganzen Land ab.

Im Vorfeld der Wahl wurde die Aussicht auf ein weibliches Staatsoberhaupt in Mexiko von Beobachtern unermüdlich als Sieg für die Frauenbewegung dargestellt, obwohl ein Blick auf die Fakten vor Ort zeigt, dass eine solche Feier verfrüht ist.

Bereits 2019 versprach Sheinbaum, die erste Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, die Gewalt gegen Frauen zu beseitigen. Während ihrer Amtszeit wütete jedoch die Femizid-Epidemie in der mexikanischen Hauptstadt – und im Rest des Landes – weiter.

Derzeit werden in Mexiko täglich mindestens 10 Frauen und Mädchen ermordet und Zehntausende von Frauen vermisst. Die überwiegende Mehrheit der Frauenmorde wird nicht strafrechtlich verfolgt.

In den ersten viereinhalb Jahren der Amtszeit von AMLO wurden in Mexiko 160.594 Tötungsdelikte registriert, während die geschätzte Zahl der Vermissten inzwischen 111.000 übersteigt – eine Zahl, die AMLO lieber drastisch herunterspielt.

Der scheidende Präsident hat es auch für klug befunden, Menschen, die sich zu sehr mit der Suche nach den Vermissten beschäftigen, zu beschuldigen, sie litten an einem „Nekrophilie-Wahn“.

Die Gewalt erstreckt sich auch auf den politischen Bereich. Mehr als zwei Dutzend Kandidaten wurden im Vorfeld der Wahlen am 2. Juni ermordet, und Hunderte weitere haben ihre Kandidatur aufgegeben. Im April wurden an einem einzigen Tag zwei Bürgermeisterkandidaten tot aufgefunden.

Manche gehen sogar so weit, von einem „Nekrophilie-Wahn“ zu sprechen.

Die Häufung politischer Morde vor den Wahlen wird in erster Linie auf Kartelle und andere Organisationen des organisierten Verbrechens zurückgeführt, die – wenn man so will – ihre eigene Art von Wahlen durchführen, indem sie unliebsame Kandidaten eliminieren. Schließlich ist die größte Wahl in der Geschichte Mexikos der beste Zeitpunkt, um zu zeigen, wer in den kommenden Jahren wirklich das Sagen haben wird.

Im März zum Beispiel wurde der Bürgermeister der kleinen Küstenstadt Zipolite im südlichen mexikanischen Bundesstaat Oaxaca – meiner zeitweiligen Heimat – am helllichten Tag vor dem örtlichen Gemeindegebäude erschossen. Über den Vorfall wurde in der mexikanischen Presse so gut wie nichts berichtet, aber in der Stadt ging das Gerücht um, dass „sie“ ihn gewarnt hatten – „sie“ ist die dominierende Drogenhändlergruppe in der Gegend, deren Operationen der Bürgermeister offenbar zu behindern suchte.

Ich verließ Zipolite im April, rief aber kürzlich einen mexikanischen Freund dort an, um mich nach Kandidaten für die Nachfolge des Bürgermeisters zu erkundigen. Seine Antwort: „Keiner will den Job.“

Wenn man den Fall Zipolite auf ganz Mexiko überträgt, bekommt man vielleicht eine Vorstellung davon, wie „frei“ die Wahl am Sonntag wirklich war.

Und während die Vereinigten Staaten es vorziehen, die Gewalt in Mexiko kategorisch den Drogenkartellen in die Schuhe zu schieben und die Diskussion an dieser Stelle zu beenden, ist die Wahrheit, dass die USA selbst eine übergroße Rolle bei der Aufrechterhaltung der gewalttätigen Landschaft südlich der Grenze spielen. Zum einen ist es die gleichzeitige Nachfrage nach Drogen und deren Kriminalisierung in den USA, die das ganze Kartellgeschäft überhaupt erst ins Rollen gebracht hat.

Hinzu kommt die Nachfrage der USA nach Arbeitskräften ohne Papiere und die Kriminalisierung der Migration, bei der AMLO nur zu gern die schmutzigen Beiträge der Gringos übernommen hat – ein Muster, das Sheinbaum zweifellos fortsetzen wird.

Da eine noch nie dagewesene Zahl von Asylbewerbern Mexiko durchquert, um in die USA zu gelangen, haben die Drogenhändler ihre Dienste auch auf den Menschenschmuggel ausgeweitet. Menschen, die unterwegs sind, werden auf Schritt und Tritt missbraucht und erpresst, und zwar sowohl von Agenten des Staates als auch von Gruppen des organisierten Verbrechens, die oft unter einer Decke stecken.

Ich hatte die Gelegenheit, diese Zusammenarbeit aus erster Hand zu erleben, als ich im März von Oaxaca in den benachbarten Bundesstaat Chiapas fuhr, um zwei junge venezolanische Freunde von mir abzuholen, die gerade von Guatemala nach Mexiko eingereist waren. Ich hatte zunächst angeboten, Bekannte in Chiapas dafür zu bezahlen, dass sie sie von der Grenze abholen, wurde aber höflich darauf hingewiesen: „Wenn wir Migranten mitnehmen, werden uns die Kartelle umbringen“.

Unsere anschließende eintägige Odyssee führte zu Erpressungen durch alle möglichen Zweige des mexikanischen Einwanderungs- und Sicherheitsapparats, einschließlich der von AMLO geliebten Nationalgarde, die uns auf einem Parkplatz mit ihrem Pick-up-Truck in die Enge trieb, nachdem sie von Migrantenschmugglern darauf hingewiesen worden war, dass ich das Geschäft stören würde.

Verärgert darüber, dass alle meine Pesos bereits an andere mexikanische Beamte verteilt worden waren, schlugen die Beamten der Nationalgarde vor, dass ich zu einer nahegelegenen Tankstelle fahren sollte, um eine hohe Zahlung mit meiner Kreditkarte vorzunehmen, die der Tankwart dann in bar an die Beamten weitergeben würde.

Der 2019 gegründeten Nationalgarde werden Folter, außergerichtliche Tötungen, gewaltsames Verschwindenlassen und sexuelle Gewalt gegen Asylbewerber vorgeworfen. Sheinbaum äußerte nun optimistisch die Hoffnung, dass die Nationalgarde „näher an der Öffentlichkeit sein, wie eine lokale Polizei agieren und wirklich zu den Ersthelfern werden“ wird.

Apropos kriminelle Akteure: Sheinbaum hofft auch auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit den USA im Bereich des so genannten „Freihandels“, obwohl dieses Konzept in Mexiko eine eher unrühmliche Geschichte hat. Es sei daran erinnert, dass die Umsetzung des von den USA auferlegten Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) im Jahr 1994 Millionen von Existenzen im Lande zerstörte, die Armut verschärfte und zahllose Mexikaner dazu zwang, im Drogenhandel zu arbeiten, um zu überleben. Zu dieser Zeit nahm die tödliche Gewalt gegen Frauen stark zu.

Aber was ist der von den USA aufgezwungene Kapitalismus anderes als das organisierte Verbrechen?

Da sich Mexiko nun auf eine neue Regierung vorbereitet, kann man davon ausgehen, dass Gewalt, offizielle Korruption und Straffreiheit auch weiterhin an der Tagesordnung sein werden. Eine Frau mag die mexikanischen Wahlen gewonnen haben, aber der wahre Gewinner ist das organisierte Verbrechen – in jeder Hinsicht.

Belén Fernández

Al Jazeera-Kolumnistin

Belén Fernández ist die Autorin von Inside Siglo XXI: Locked Up in Mexico’s Largest Immigration Detention Center (OR Books, 2022), Checkpoint Zipolite: Quarantäne an einem kleinen Ort (OR Books, 2021), Exil: Rejecting America and Finding the World (OR Books, 2019), Martyrs Never Die: Travels through South Lebanon (Warscapes, 2016), und The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work (Verso, 2011). Sie ist Redakteurin beim Jacobin Magazine und hat unter anderem für die New York Times, den Blog der London Review of Books, Current Affairs und Middle East Eye geschrieben.

Übersetzt mit deepl.com

