Flour soaked in blood: ‚Flour Massacre‘ survivors tell their story The „flour massacre“ marked a new phase in Israel’s starving of northern Gaza when the army opened fire on crowds waiting for aid trucks. „Our lives must have become so cheap for so many people to die this way,“ a witness told Mondoweiss.

Palästinenser inspizieren die Überreste eines durch israelische Luftangriffe schwer beschädigten humanitären Hilfsfahrzeugs. Der Luftangriff tötete auch neun Palästinenser und verletzte Dutzende, in Deir al-Balah, Gaza, am 3. März 2024. (Foto: Ramadan El-Agha/APA Images)

Das „Mehl-Massaker“ markierte eine neue Phase in Israels Aushungerung des nördlichen Gazastreifens, als die Armee das Feuer auf Menschenmengen eröffnete, die auf Hilfslieferungen warteten. „Unser Leben muss so billig geworden sein, dass so viele Menschen auf diese Weise sterben müssen“, sagte ein Zeuge gegenüber Mondoweiss.

Mit Blut getränktes Mehl: Überlebende des „Mehl-Massakers“ erzählen ihre Geschichte

Von Tareq S. Hajjaj

4. März 2024

In weniger als einer Woche hat Israel mehrere Massaker an den Hungernden verübt. Am Sonntag, den 3. März, bombardierte Israel einen Hilfskonvoi und tötete 7 Menschen. Der berüchtigtste Vorfall ereignete sich jedoch am 29. Februar in der al-Rashid-Straße in der Nähe des Nabulsi-Kreisels westlich von Gaza-Stadt, der als „Mehlmassaker“ bekannt geworden ist. Israel tötete an diesem Tag mehr als 115 hungernde Menschen und verletzte über 750 Menschen.

Faris Elewya, 52, ein Bewohner des Viertels Sha’af östlich von Gaza-Stadt, berichtete Mondoweiss, was er sah. Als er sein Haus verließ, gab es nur zwei Gründe, die es rechtfertigten, sich in das Kriegsgebiet im Norden des Gazastreifens zu wagen. Der erste war das Bild seiner hungernden Familie, die aus fünf Kindern besteht, und der zweite war die Hoffnung, mit etwas Mehl zurückzukehren, um sich für seine Mühe zu revanchieren.

„Ich verließ das Haus, ohne zu wissen, welcher Tag heute ist“, sagte er. „Und ich weiß auch jetzt nicht, welcher Tag es ist, während ich mit Ihnen spreche.“

„Ich hatte gehört, dass jeder, der in das Nabulsi-Gebiet westlich des Gazastreifens geht, die Hilfsgütertransporter finden kann, die durch den Norden fahren. Ich habe nicht gezögert. Auch wenn ich ein Risiko einging, ist es besser, als meine Familie verhungern zu sehen“, fuhr er fort.

Nach einem dreistündigen Fußmarsch erreichte er den Nabulsi-Kreisverkehr, wo er eine Menschenmenge vorfand, die bereits auf die Ankunft des Konvois wartete. Die Menschen hatten kaum noch Platz, um sich zu bewegen, denn einige hatten ihre ganze Familie mitgebracht, um so viele Hilfsgüter zu transportieren, wie sie in die Hände bekamen. Einige hatten in der Nacht zuvor ein Lager in der Gegend aufgeschlagen – der Nabulsi-Kreisverkehr ist zum ersten Halt für jeden Hilfskonvoi geworden, der im Norden ankommt – und hatten verstreutes Brennholz gesammelt, um sich warm zu halten, während sie warteten.

In der Nähe des Kreisverkehrs befand sich ein israelischer Kontrollpunkt, der von mehreren Militärfahrzeugen bewacht wurde. Die Armee hatte ihre Kontrollpunkte an den beiden Haupteingängen von Gaza-Stadt, am Nabulsi-Kreisel an der Küste des Gazastreifens und an einem weiteren Standort in der Nähe des Kuwaiti-Kreisels an der Salah al-Din-Straße eingerichtet. Die vorgesehene Route des Konvois führte über die Küstenstraße.

„Die Menschen versammelten sich in der Nähe der Fahrzeuge, da sie sich in der Nähe des Sammelpunktes befanden“, sagte Faris. „Aber niemand wollte den Panzern oder den Soldaten etwas antun. Alle hatten nur ein Ziel: Essen für ihre Familien zu finden“.

„Normalerweise erhalten die Menschen Hilfsgüter, indem sie sie von den vorbeifahrenden Lastwagen nehmen“, fügte er hinzu. „Aber dieses Mal, als die Lastwagen ankamen, drängten sich die Menschen wegen der Hungersnot hysterisch um die Lastwagen.“

Faris sagte, dass Hunderte von Menschen durch den Kontrollpunkt auf die südliche Seite gedrängt wurden, weil das Gedränge und Geschubse zu einem Chaos führte.

„Plötzlich befanden sich Hunderte von Menschen auf der Südseite des Kontrollpunkts, während alle anderen auf der Nordseite waren“, erklärte er. „Der Kontrollpunkt teilte die Menge in zwei Hälften.

Als dies geschah, hinderten die Soldaten diejenigen, die den Kontrollpunkt betreten hatten, daran, auf die Nordseite zurückzukehren, und eröffneten das Feuer auf die Menge.

„Diejenigen, die es zurück auf die nördliche Seite schafften, konnten sich verstecken“, so Faris weiter.

Internationale Beobachter, darunter auch UN-Vertreter, besuchten die verletzten Überlebenden im al-Shifa“-Krankenhaus und bestätigten, dass die meisten Wunden der Hunderten von Verletzten auf scharfe Munition zurückzuführen waren.

Der Hunger frisst sich in unsere Mägen

Die Hilfsgüter, die in den nördlichen Gazastreifen gelangen, sind blutverschmiert, da Israel Lebensmittel als Kriegswaffe einsetzt und damit neue Dimensionen erreicht. Doch die Menschen trotzen diesen Bedingungen, weil sie keine andere Wahl haben.

„Seit vierzig Tagen hat keines meiner Kinder mehr Brot gesehen“, sagt Faris. „Ich und zwei meiner älteren Söhne verbringen den ganzen Tag mit der Suche nach Nahrung, und am Ende des Tages haben wir nichts gefunden und kehren gemeinsam nach Hause zurück. Die ganze Familie sitzt in der Dunkelheit der Nacht zusammen. Der Hunger frisst sich in unsere Mägen.“

„Nichts ist schlimmer als das“, bemerkte Faris mit Nachdruck. „Die Gefahr, der wir uns aussetzen, wenn wir versuchen, Mehl zu besorgen, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in diesen Nächten empfinden.“

Doch anstatt an diesem Tag mit Essen im Schlepptau nach Hause zu kommen, kehrte er verängstigt und zitternd zurück und konnte kaum glauben, dass er die Kugeln überlebt hatte, die an seinem Körper vorbeigezischt waren und andere neben ihm getroffen hatten.

Das letzte Mal, dass Faris mit seiner Familie aß, war zwei Tage vor dem Gespräch mit Mondoweiss. „Wir hatten zwei Dosen Favabohnen bekommen“, erklärte er. „Meine Frau hat sie auf einen Teller gelegt und wir haben sie ohne Brot gegessen.“

„Im Handumdrehen war der Teller weg“, sagt er reumütig. „Das Essen war so wenig, dass es in Sekundenschnelle weg war.“

Die Menschen im Norden des Gazastreifens leben unter unvorstellbaren Bedingungen. Hunger und Durst drohen für die Menschen bald gefährlicher zu werden als die unaufhörlichen Luftangriffe. In solchen Zeiten ist eine Familie, die seit drei Tagen nichts gegessen hat, alles andere als selten. Wahrscheinlich gibt es sogar welche, die seit einer Woche nichts mehr gegessen haben.

Ahmad Mteiz, 28, lebte mit seiner Frau und seinen drei Kindern in der Gegend von Zeiytoun, floh aber in das Viertel Rimal, nachdem die israelischen Bodentruppen erneut in das Viertel eingedrungen waren. Er war auch während des Vorfalls am Nabulsi-Kreisel anwesend und konnte mit einigen Lebensmitteln für seine Familie nach Hause zurückkehren.

„Ich schnappte mir das Essen und kroch durch den Schmutz.

Ahmad Mteiz

„Ich kam um 10 Uhr morgens am Nabulsi-Kreisel an“, sagte Mteiz gegenüber Mondoweiss. „Ich wartete auf die Konvois, als die Zahl der Menschen dort auf Tausende anschwoll.“

„Dann kamen ein paar Lastwagen an. Ein Lastwagen hatte Konserven geladen. Ein anderer hatte gefrorenes Hähnchen geladen. Die Menschen stürzten sich auf die Lastwagen, noch bevor sie den israelischen Kontrollpunkt erreichten“, erzählte er.

Die meisten der Menschen, die die Lastwagen umringten, wurden erschossen oder verletzt. Ahmad konnte mit vier Dosen Favabohnen und einem einzigen Huhn, das er ergattert hatte, nach Hause zurückkehren.

„Ich schnappte mir das Essen und kroch durch den Dreck“, erklärte Ahmad. „Ich kroch eine sehr lange Zeit. Ich habe fast einen Kilometer zurückgelegt, bis ich eine sicherere Stelle erreichte, wo ich aufstehen und laufen konnte.“

Ahmad zögerte nicht, als er gefragt wurde, ob sich der Marsch gelohnt habe. „Ja“, antwortete er. „Um meine hungrigen Kinder zu retten, ja.“

„Unser Leben muss so sinnlos und billig geworden sein, dass so viele Menschen auf diese Weise sterben“, stellte er bitter fest. „Kinder sterben, Frauen sterben, Familien sterben. Alles wegen des Hungers.“

„Ich weiß nicht, wie ich meinen Kindern erklären soll, dass wir nichts zu essen haben“, sagte Ahmad. „Ich weiß nicht, wie ich ihnen gegenübertreten und ihnen sagen soll, dass sie weiterhin hungern werden. Ich würde lieber dem Tod ins Auge sehen, als ihnen das sagen zu müssen.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …