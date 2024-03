Over 30,000 Palestinians have been killed. Biden says critics should, „Give this just a little bit of time“ Joe Biden tells The New Yorker that his Gaza critics should give Israeli bombing, „Just a little bit of time.“

Präsident Joe Biden hält eine Rede vor Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums im Pentagon in Washington, D.C., 10. Februar 2021. (DoD Foto von Lisa Ferdinando)

Der Präsident äußerte sich in einem ausführlichen Interview mit The New Yorker

Über 30.000 Palästinenser wurden getötet. Biden sagt, Kritiker sollten „der Sache ein wenig Zeit geben“

Von Michael Arria

4. März 2024

Joe Biden sagt, dass Kritiker seiner Gaza-Politik Israels Bombardierung „ein bisschen Zeit“ geben sollten.

„Ich möchte nicht, dass irgendwelche Palästinenser getötet werden – ich denke, das widerspricht dem, was wir als Amerikaner glauben“, sagte der Präsident dem Journalisten Evan Osnos in einem ausführlichen Interview mit The New Yorker, das am Montag veröffentlicht wurde. „Ich denke, sie müssen der Sache ein wenig Zeit geben und verstehen, was passieren würde, wenn sie in ihren Staat oder ihre Nachbarschaft kämen und sähen, was mit der Hamas passiert“.

„Der Druck auf die Führung, mit allen Kräften gegen die Hamas vorzugehen, ist real“, fügte er hinzu. „Aber das bedeutet nicht, dass er fortgesetzt werden sollte. Es bedeutet nicht, dass es richtig ist. Und deshalb denke ich, dass Sie – ich bete dafür, dass Sie – einen deutlichen Rückgang der Gewaltanwendung sehen werden.“

Seit Beginn des israelischen Angriffs auf die Region im vergangenen Oktober wurden über 30.000 Palästinenser getötet. Mehr als die Hälfte dieser Todesopfer sind Frauen und Kinder.

In dem Interview äußerte Biden auch seine Frustration über das Vorgehen der Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu. „Ich verstehe den Zorn und die Wut“, sagte Biden unter Hinweis auf den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober. „Aber man kann nicht zulassen, dass die Wut einen so weit verzehrt, dass man die moralische Überlegenheit verliert“.

Die Regierung der Vereinigten Staaten stellt Israel jedes Jahr mehr als 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung, und Biden drängt den Kongress, zusätzliche 14 Milliarden Dollar zu bewilligen.

Der Präsident schlug auch vor, dass die israelische Regierung die palästinensische Staatlichkeit im Gegenzug für normalisierte Beziehungen zu Saudi-Arabien akzeptieren könnte. „Wir könnten einen Umstand schaffen, der dazu führt, dass sie – wie wir es mit bin Laden getan haben – weiterhin gegen die Führer der Hamas vorgehen, aber nicht davon ausgehen, dass jeder Palästinenser ein Unterstützer der Hamas ist“, erklärte er.

Osnos schreibt, er habe nach seinem Gespräch mit Biden mit dem palästinensisch-amerikanischen Wähler Mohammad Qazzaz gesprochen. Der Journalist hatte sich mit dem in Michigan ansässigen Kaffeehausbesitzer im Jahr 2020 unterhalten, als er noch ein begeisterter Anhänger Bidens war. Doch die Dinge haben sich geändert.

„Es gibt hier Leute, die Demokraten sind, aber sie werden nie wieder für Biden stimmen“, sagt Qazzaz. „Einige von ihnen sagen sogar, dass sie für Trump stimmen werden, weil sie einfach das ganze System kaputt machen wollen. Scheiß auf dieses Land, wenn es denkt, dass wir Hunde sind.“

Qazzaz sagt, dass er sich nicht dazu durchringen kann, jemals für Trump zu stimmen, aber er sagt, dass er „Free Palestine“ auf seinen Stimmzettel schreiben wird.

Seine Gefühle sind bei weitem nicht einzigartig. Letzten Monat stimmten mehr als 100.000 Menschen bei den Vorwahlen der Demokraten in Michigan mit „Uncommitted“, um Biden zu diesem Thema zu bewegen.

„Unsere Bewegung war heute Abend siegreich und hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Zehntausende Demokraten aus Michigan, von denen viele 2020 für Biden gestimmt haben, haben sich wegen des Krieges in Gaza nicht für seine Wiederwahl engagiert“, twitterte die Gruppe Listen to Michigan, die die Bewegung in weniger als einem Monat mit sehr geringen finanziellen Mitteln angeführt hat. „Präsident Biden hat die Bomben finanziert, die auf die Familienangehörigen von Menschen fallen, die genau hier in Michigan leben. Menschen, die für ihn gestimmt haben und die sich nun betrogen fühlen. Präsident Biden, hören Sie auf Michigan. Zählen Sie auf uns, Joe.“

In dem Interview mit dem New Yorker besteht Biden darauf, dass er den ehemaligen Präsidenten Donald Trump erneut schlagen wird.

„Nun, zunächst einmal, erinnern Sie sich, dass Sie mir 2020 gesagt haben, dass ich nicht gewinnen würde? Und dann habt ihr mir 2022 gesagt, dass es eine rote Welle geben würde“, sagte Biden. „Und ich habe euch gesagt, dass es keine rote Welle geben wird. Und 2023 haben Sie mir gesagt, dass wir wieder in den Arsch getreten werden? Und wir haben jedes umstrittene Rennen da draußen gewonnen. Ich denke, dass Sie 2024 das Gleiche sehen werden.“

Übersetzt mit deepl.com

