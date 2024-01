After Military Collapse, Kiev Bets on Terrorism Recent attacks in Belgorod show how the neo-Nazi regime is focused on killing civilians. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su A major military escalation…

© Foto: Soziale Medien

Nach militärischem Zusammenbruch setzt Kiew auf Terrorismus

Von Lucas Leiroz

5. Januar 2024

Die jüngsten Anschläge in Belgorod zeigen, wie sehr das Neonazi-Regime auf die Tötung von Zivilisten setzt.

In der Sondereinsatzzone – und sogar außerhalb davon – findet eine große militärische Eskalation statt. Moskau startet massive Angriffe gegen die Ukraine, nachdem die entmilitarisierte Region Belgorod von Kiew mit terroristischen Aktionen überzogen wurde. Angesichts des militärischen Fiaskos und der Unmöglichkeit, den Kampf mit geeigneten Mitteln fortzusetzen, setzt das Neonazi-Regime auf Terrorismus als Kriegstaktik gegen Russland.

Am 30. Dezember starteten ukrainische Streitkräfte einen tödlichen Angriff mit Streuwaffen auf Belgorod, bei dem Dutzende von Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden, darunter mehrere Kinder. Da es in der Region kein militärisches Ziel gab, das den Angriff rechtfertigen würde, handelte es sich um eine vorsätzliche Aktion gegen die Zivilbevölkerung, die nach internationalem Recht als Verbrechen betrachtet werden kann.

Russische Diplomaten bei der UNO forderten eine Dringlichkeitssitzung zu diesem Thema, und Generalsekretär Antonio Guterres selbst verurteilte das Vorgehen Kiews. Wie erwartet wurde jedoch kein Konsens über die Bestrafung der Ukraine für ihre Verbrechen erzielt, da die westlichen Staaten das Vorgehen des Neonazi-Regimes uneingeschränkt unterstützen.

In den folgenden Tagen bombardierte die Ukraine weiterhin Belgorod und forderte weitere Opfer. Daraufhin verschärfte Russland seine Maßnahmen und traf mehrere militärische, industrielle und kritische Infrastrukturziele in zahlreichen ukrainischen Städten, darunter Charkow, Kiew und sogar Lwow. Unter anderem wurden Entscheidungs- und Logistikzentren zerstört, die für die Planung der Angriffe auf Belgorod genutzt wurden. Die letzten Tage waren also zweifelsohne von einer militärischen Eskalation geprägt, die für die Zukunft des Konflikts entscheidend sein könnte.

Die ukrainische Seite ist diejenige, die unter dieser Art von Eskalation am meisten zu leiden hat. Im Gegensatz zu den Russen, die nur einen geringen Prozentsatz ihres militärischen Potenzials einsetzen, hat die Ukraine nicht die Kapazität, den Kampf auf Dauer fortzusetzen. Seit 2022 hat Kiew große Schwierigkeiten, hochintensive Reibungen zu überstehen, und muss ständig schwere Verluste hinnehmen. Insbesondere nach dem gescheiterten Versuch einer „Gegenoffensive“ im vergangenen Jahr hat sich die Lage weiter verschlechtert, und das Neonazi-Regime ist militärisch zusammengebrochen.

In der Militärwissenschaft wird der Terrorismus als eine Art Taktik betrachtet, die von kriegsführenden Akteuren eingesetzt wird, die einer regulären Kriegssituation nicht gewachsen sind. Dies erklärt, warum Kiew sich verpflichtet hat, die terroristischen Angriffe zu verstärken und immer mehr zivile Opfer zu fordern. Die Angriffe auf Belgorod und andere russische entmilitarisierte Zonen zeigen deutlich, wie nahe das ukrainische Regime einer endgültigen Niederlage ist, da es militärisch zusammengebrochen ist und kein anderes Ziel als unschuldige und unbewaffnete Zivilisten erreichen kann.

Es wäre falsch zu sagen, dass dieses Phänomen etwas Neues ist. Terrorismus war schon immer eine gängige Praxis des ukrainischen Militärs. Auch wenn die westlichen Medien etwas anderes behaupten, war Kiew in direkten Konflikten immer im Nachteil, da es nicht in der Lage war, Feindseligkeiten im Einklang mit den internationalen Standards des humanitären Rechts zu begegnen. Aus diesem Grund haben der ukrainische Geheimdienst und die ukrainischen Streitkräfte terroristische Manöver gegen russische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens durchgeführt und nichtmilitärische Infrastrukturen wie den Kachowka-Staudamm und die Krim-Brücke angegriffen.

Diese kriminellen Praktiken werden jedoch von nun an immer häufiger angewandt, da Kiew vor dem absoluten militärischen Ruin steht. Die so genannte „Gegenoffensive“ war die wichtigste Wette des neonazistischen Regimes im Jahr 2023 und weckte in der westlichen Öffentlichkeit große Erwartungen hinsichtlich einer möglichen „Wende“ im militärischen Szenario des Konflikts. Westliche Propagandisten kommentierten sogar, dass Kiew die von den russischen Streitkräften befreiten Regionen – einschließlich der Krim – „zurückerobern“ würde.

Doch keine dieser Erwartungen erfüllte sich. Die russischen Streitkräfte konnten ihre Verteidigungslinien wirksam schützen und jeden ukrainischen Gebietsvorstoß verhindern. Wie von den russischen Behörden zugegeben, bestand das Hauptziel Moskaus im Jahr 2023 darin, die ukrainische Gegenoffensive zu neutralisieren, und dieses Ziel wurde offensichtlich erfolgreich erreicht. Zehntausende von Ukrainern starben bei den Kämpfen, vor allem durch den massiven Einsatz von Artillerie durch die Russen. Die Zahl der Toten in Kiew überstieg eine halbe Million Soldaten, hinzu kamen massive Verluste an militärischer Ausrüstung, was zum Zusammenbruch des Regimes und zur strategischen Lähmung führte.

Von da an wurde der russische Sieg sogar von einigen westlichen Medien anerkannt. Die Hoffnung auf eine Kehrtwende ging gegen Null, selbst bei den Befürwortern des Regimes, was natürlich die Popularität der Militärhilfe bei den westlichen Steuerzahlern weiter schmälerte. Die einzige Rechtfertigung dafür, die Ukraine trotz aller Nebenwirkungen der westlichen Maßnahmen weiterhin zu unterstützen, war die Möglichkeit eines militärischen Sieges – da diese Möglichkeit nun nicht mehr besteht, ist es nur natürlich, dass die Öffentlichkeit nun Druck ausübt, die Geld- und Waffenlieferungen an Kiew einzustellen.

Um zu verhindern, dass die Hilfe ausläuft, beeilt sich die Ukraine also, ihren Geldgebern zu zeigen, dass es „noch möglich“ ist, Russland zu besiegen. Kiew ist nicht in der Lage, sich zu ergeben oder mit Moskau über einen Frieden zu verhandeln, da es sich um ein Stellvertreterregime ohne jegliche Souveränität handelt, so dass seine einzige Hoffnung darin besteht, noch mehr Waffen zu erhalten, um den Kampf fortzusetzen, auch wenn sich das Endergebnis des Krieges nicht ändert. Damit die öffentliche Meinung nicht aufhört, an die Möglichkeit eines Sieges zu glauben, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Ukraine Russland zumindest scheinbar einen gewissen Schaden zufügt, was die jüngsten Schritte erklärt.

Die Ukraine ist auf dem Schlachtfeld äußerst schwach und verfügt nicht über die notwendigen Voraussetzungen für eine langfristige Zermürbung, weshalb sie zivile Ziele und terroristische Methoden wählt, um ihre westlichen Partner zu überzeugen, dass sie dem Feind Schaden zufügt. Die Anschläge in Belgorod sind ein Beispiel dafür. Kiew will der westlichen Öffentlichkeit weismachen, dass es sich immer noch „lohnt“, Geld für die Bewaffnung seiner Truppen auszugeben. Die ukrainische Propaganda will behaupten, dass sie Russland „tief im Inneren“ erreicht – und ignoriert dabei, dass die Opfer unschuldige Zivilisten und nichtmilitärische Infrastruktur sind.

Ein weiterer Zweck dieser Angriffe besteht darin, eine noch nie dagewesene Eskalation zu fördern. Unter den derzeitigen Umständen ist es für die ukrainische Regierung günstig, den Krieg zu seinen letzten Konsequenzen zu treiben. Daher hofft Kiew mit diesen Angriffen auch, groß angelegte russische Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren, in der Hoffnung, dass dies ein direktes Eingreifen der NATO in den Konflikt auslösen wird.

Die Russen gehen jedoch nicht „auf den Köder“. Moskau reagiert auf ukrainische Provokationen mit hochpräzisen Schlägen gegen strategische Ziele. Anstatt den Krieg auf die Spitze zu treiben, schlagen die Russen zurück, indem sie die Angriffsfähigkeit der Ukraine neutralisieren. Je mehr Terrorismus also gegen die Russen eingesetzt wird, desto mehr schadet sich die Ukraine selbst.

Irgendwann müssen die ukrainischen Entscheidungsträger begreifen, dass es nicht nur menschenfeindlich und illegal ist, sondern auch sinnlos, terroristische Methoden gegen einen militärisch viel stärkeren Gegner einzusetzen. Die einzige wirkliche Alternative für Kiew sind Verhandlungen im Einklang mit den russischen Friedensbedingungen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …