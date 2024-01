https://www.middleeastmonitor.com/20240105-israel-palestine-and-rising-islamophobia/



Studenten versammeln sich vor der Humboldt-Universität, um gegen die israelischen Angriffe auf Gaza zu protestieren, in Berlin, Deutschland, am 13. Dezember 2023 [Halil Sağırkaya – Anadolu Agency]

Israel, Palästina und die wachsende Islamophobie

von Muhammad Waleed Shehzad

5. Januar 2024

Der palästinensisch-israelische Konflikt hat die wahre Natur der Weltpolitik und der zwischenstaatlichen Beziehungen offenbart. Er hat das Hauptargument von Samuel P. Huntingtons Idee einer neuen Weltordnung in der Ära nach dem Kalten Krieg, die von interkulturellen oder interreligiösen Konflikten geprägt sein wird, weiter gestärkt. Eines der vielen Beispiele für dieses Argument ist die weltweit zunehmende antimuslimische Stimmung nach dem 11. September 2001, die die westlichen Länder dazu veranlasste, in verschiedenen Phasen Maßnahmen gegen Muslime zu ergreifen.

Der jüngste anti-islamische Impuls, der durch den Palästina-Konflikt ausgelöst wurde, unterscheidet sich nicht von dem nach dem 11. September 2001. Viele Staats- und Regierungschefs verschiedener Länder haben sich die islamfeindliche Rhetorik zunutze gemacht, um Unterstützung für ihre politischen oder strategischen Ziele zu gewinnen. Durch abwertende Äußerungen gegen Muslime haben diese Führer den Diskurs des antimuslimischen Hasses in ihren Ländern und darüber hinaus verstärkt. Selbst ein Land wie Kanada, das weithin als „Schmelztiegel der Kulturen“ gilt, schreckte nicht davor zurück, den Islam zu dämonisieren, indem es die palästinensischen Solidaritätsbewegungen als „Verherrlichung der Gewalt“ bezeichnete. Das praktische Ergebnis dieses selektiven Hasses zeigte sich, als die öffentliche Bibliothek von Markham in Ontario die Ausstellungen zum islamischen Erbe aufgrund von Beschwerden über Israels angeblichen Krieg gegen die Hamas vorübergehend abbaute.

Die zunehmende anti-islamische Stimmung führt zu abgrundtiefen Hassverbrechen und kommunalen Übergriffen. Die Ansteckungseffekte dieser Variablen stellen eine Bedrohung für die muslimische Gemeinschaft auf allen Kontinenten dar, da die Taten einer einzelnen Gruppe als allgemeine Motive für eine ganze Gemeinschaft wahrgenommen werden. Dieser Hass hat zu einer Polarisierung auf verschiedenen Ebenen geführt, bei der die Menschheit das Nachsehen hat. Sogar Kinder, die allgemein als „Allgemeingut“ gelten, werden bombardiert oder ihre Familien werden ausgelöscht. Die länderübergreifende Wirkung dieser zunehmenden Gräueltaten zeigt sich darin, dass das US-Ministerium für Heimatschutz eine Erklärung über die zunehmende Zahl von Bedrohungen gegen Juden, Palästinenser und arabische Muslime abgegeben hat. Dies zeigt sich deutlich an der Ermordung von Wadea Al-Fayoume – einem sechsjährigen Kind in Chicago -, auf das 26 Mal eingestochen wurde und dessen Mutter schwer verletzt wurde, nur weil sie Muslime waren. Gerichtsdokumente deuten darauf hin, dass der Verdächtige, Joseph M. Czub, ein 71-jähriger Einzeltäter, früher „konservative Vorträge“ hörte, die ihm Unsicherheit und Hass gegen Muslime einflößten. Solche Vorfälle sind Ausdruck antimuslimischer Vorurteile, die sich in den Köpfen und Herzen einer desinformierten Öffentlichkeit festgesetzt haben und sie zu gewalttätigen Einzeltaten veranlassen, um ihre Frustration an Unschuldigen auszulassen.

In ähnlicher Weise hat die Situation im Gazastreifen zu einem Anstieg der rechtsgerichteten Hindutva-Ideologie geführt, die auch im so genannten säkularen Indien antimuslimische Gefühle hervorgerufen hat. Kurz nach dem Einmarsch der Hamas in Israel am 7. Oktober zeigte der indische Premierminister Narendra Modi seine Solidarität mit Israel und bezeichnete den Angriff der Hamas als Terrorismus. Angesichts des innenpolitischen Umfelds in Indien und der regionalen Bestrebungen der regierenden Bharatiya Janata Party (BJP), die Indien in eine größere Hindu-Nation verwandeln will, ist diese Erklärung jedoch mehr als Solidarität. Der antimuslimische Radikalismus in Indien hat dazu geführt, dass die Hindus in ihrer Mehrheit die Muslime als minderwertig betrachten und sie für alles Schlechte in Indien verantwortlich machen. Offenbar haben solche Elemente begonnen, Israel – einen Apartheidstaat – als Vorbild zu nehmen, um Muslime, insbesondere in Kaschmir, zu verdrängen und die regionale Dynamik des Tals durch Razzien und außergerichtliche Tötungen von kaschmirischen Jugendlichen zu verändern. Dies ist einer der Gründe dafür, dass Indien unter der BJP seine historische Position, eine pro-palästinensische Geschichte zu erzählen, in eine pro-israelische geändert hat.

In ähnlicher Weise ist seit dem Ausbruch des Konflikts ein Anstieg der gemeldeten Fälle von Hassverbrechen gegen Mulsim in Lateinamerika zu verzeichnen. In Brasilien werden den Medienkanälen Anreize geboten, die pro-palästinensischen Stimmen zu untergraben, indem sie ständig auf die Hamas und die Palästinenser als die wahren Verursacher des historischen Konflikts verweisen. Indem sie Palästinenser mit Terroristen gleichsetzen, dienen die brasilianischen Medien als Werkzeug für Israels anti-islamisches Narrativ, das darauf abzielt, Muslime zu dämonisieren und Israels wahllose Bombardierung des Gazastreifens zu verteidigen. In ähnlicher Weise nimmt auch die Online-Hetze gegen Palästinenser zu. Viele Nutzer der Social-Media-Plattform X (früher bekannt als Twitter) machen ihren Vorurteilen gegenüber Muslimen Luft, indem sie sie mit Terroristen gleichsetzen, die „alle ausgerottet werden sollten“. Diese unkontrollierte Verbreitung von Ideen schafft eine Atmosphäre des Hasses und der Gewalt unter den Gemeinschaften. Historische Fakten liefern uns verschiedene Fallstudien, z. B. Ruanda, wo der bewusste Einsatz von Hassreden zu Massengewalt und Völkermord führte. Der Fall Palästina zeigt die gleiche Entwicklung, denn die Tötung von Kindern und Frauen durch Israel wird heruntergespielt, indem sie vom israelischen Verteidigungsminister als „menschliche Tiere“ bezeichnet werden.

Die zunehmende Unsicherheit gegenüber den Muslimen in diesen Ländern hat auch zu einer wachsenden Bedrohung durch Fremdenfeindlichkeit geführt. Die Frage von Menschen, die keine Einheimischen sind, wird durch die Linse der nationalen Sicherheit eines Staates gesehen, wobei Muslime, Christen und Juden für Handlungen verantwortlich gemacht werden, mit denen sie nichts zu tun haben. Daher wird die Loyalität dieser Nicht-Einheimischen ständig in Frage gestellt, da sie gezwungen sind, ihre wahre Staatsbürgerschaft zu beweisen, indem sie die Hamas verurteilen und das israelische Apartheidregime loben. In ähnlicher Weise nutzen viele Länder die Einwanderungspolitik als Instrument, um Personen zu diskriminieren, die mit der Hamas in Verbindung gebracht werden können.

Die britischen Einwanderungsbehörden widerrufen die Visa von Personen, die ihrer Meinung nach zum Antisemitismus beitragen oder die Hamas unterstützen. Für diejenigen, die mit antimuslimischer Rhetorik hausieren gehen, laufen jedoch keine ähnlichen Projekte. Darüber hinaus haben mehrere andere Länder strenge Verbote für Anti-Israel-Demonstrationen verhängt, unter dem Vorwand, dass „aufrührerische antisemitische Gesänge“ vermutet werden. In Deutschland hat die Regierung die Schulbehörden angewiesen, Schülern das Tragen des traditionellen palästinensischen Kopftuchs, des Keffiyeh, zu untersagen. Darüber hinaus hat die Polizei in Neukölln – einem Berliner Stadtteil mit einem hohen Anteil an Arabern und Türken – das Gebiet besetzt, um nach Anzeichen für eine palästinensische Identität oder Unterstützung zu suchen.

Nach dem 7. Oktober haben viele europäische Länder ihre Staatsgebäude in den Farben der israelischen Flagge beleuchtet, um ihre Solidarität mit dem Besatzungsstaat zu zeigen. Dies verdeutlichte auch ihre Voreingenommenheit gegenüber dem Leiden der Palästinenser. Die internationale Gemeinschaft polarisiert die Welt, indem sie den palästinensischen Aktivismus untergräbt, und die muslimischen Gemeinschaften sind der Diskriminierung und dem Hass von Meinungsmachern und Meinungsbildnern ausgesetzt. Ihr selektives Handeln trägt zur wachsenden Islamophobie bei und untergräbt die palästinensische Sache, die von den westlichen Staats- und Regierungschefs angesichts der Eigeninteressen der einzelnen Länder nicht unterstützt wird.

