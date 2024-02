Namibia, Gaza and German hypocrisy on genocide Clearly, Germany has learned nothing from its long history of genocidal violence.

Namibias Reaktion auf die deutsche Intervention am IGH zugunsten Israels zeigt die Unfähigkeit der ehemaligen Kolonialmacht, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

Namibia, Gaza und die deutsche Heuchelei in Sachen Völkermord

Von Tafi Mhaka



20 Feb 2024

Am 12. Januar erklärte Deutschland, dass es für Israel in der Völkermordklage intervenieren wird, die Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen des Krieges gegen Gaza eingereicht hat.

„Die Bundesregierung weist den Völkermordvorwurf, der jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel erhoben wurde, entschieden und ausdrücklich zurück. Dieser Vorwurf entbehrt jeglicher Grundlage“, sagte ein Sprecher der Bundesregierung in einer Erklärung, in der sie Südafrika vorwarf, den Völkermord zu politisieren“.

„Angesichts der deutschen Geschichte, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Shoah [dem Völkermord an den Juden unter dem deutschen Nazi-Regime während des Zweiten Weltkriegs, dem Ηolocaust] ist die Regierung der UN-Völkermordkonvention besonders verpflichtet“, fügte der Sprecher hinzu.

Die Ankündigung, die schockierenderweise suggerierte, dass Deutschland die Konvention aufgrund seiner Verantwortung für den Völkermord, der zu ihrer Ausarbeitung führte, besser versteht als jede andere Nation, löste in vielen Ländern des Globalen Südens, die ihre Hoffnungen auf ein Ende des Gemetzels in Gaza an Südafrikas bahnbrechenden Fall vor dem Weltgerichtshof geknüpft hatten, große Verärgerung aus.

Ein Land hat seine Frustration und Enttäuschung über die deutsche Intervention besonders deutlich zum Ausdruck gebracht: Namibia.

Am 13. Januar verurteilte die namibische Ratspräsidentschaft die „schockierende Entscheidung“ Deutschlands, Israel vor dem IGH zu unterstützen.

In einer auf X veröffentlichten Erklärung erinnerte sie die Welt daran, dass Deutschland in den Jahren 1904-1908 in Namibia den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts beging, bei dem „Zehntausende unschuldiger Namibier unter unmenschlichsten und brutalsten Bedingungen starben“, und dieses schreckliche Verbrechen nie vollständig gesühnt hat.

Angesichts seiner offensichtlichen Unfähigkeit, Lehren aus seiner schrecklichen Geschichte zu ziehen, sollte Deutschland, so die Präsidentschaft, „seine unzeitgemäße Entscheidung, als Dritter zur Verteidigung und Unterstützung der völkermörderischen Handlungen Israels einzugreifen“, vor dem IGH überdenken.

Deutschland kann sich nicht moralisch zur Konvention der Vereinten Nationen gegen Völkermord bekennen“ oder den Völkermord, den es auf namibischem Boden begangen hat, wirklich sühnen“, so die Schlussfolgerung, während es gleichzeitig „das Äquivalent eines Holocausts und Völkermords in Gaza unterstützt“.

In dieser kurzen Erklärung entlarvte die winzige südafrikanische Nation mit 2,7 Millionen Einwohnern, die von 1884 bis 1919 eine deutsche Kolonie war, in einem Atemzug Deutschlands umfassendes Versagen bei der Aufarbeitung seiner grausamen kolonialen Vergangenheit und seine eklatante Doppelmoral in Bezug auf Völkermord.

Zwischen 1904 und 1908 töteten deutsche Siedler systematisch bis zu 100.000 Herero und Nama nach einem Volksaufstand wegen unrechtmäßiger Landnahme und Zwangsarbeit im damaligen Deutsch-Südwestafrika.

Am 2. Oktober 1904 erließ Generalleutnant Lothar von Trotha, der Oberbefehlshaber von Deutsch-Südwestafrika, einen Vernichtungsbefehl, der den deutschen Soldaten befahl, „jeden männlichen [Herero], bewaffnet oder unbewaffnet“ zu töten und die Frauen und Kinder der Herero zu vertreiben (oder zu erschießen).

Obwohl Deutschland diesen Befehl am 8. Dezember 1904 aufhob, hatten die Siedler bereits Tausende von Herero vertrieben und getötet.

Von Trotha erließ am 22. April 1905 einen zweiten Vernichtungsbefehl. Diesmal wies er die Truppen an, das Volk der Nama zu töten. Während der methodischen Massaker vergewaltigten die deutschen Kolonialherren systematisch Nama- und Herero-Frauen und -Mädchen – oft ohne jegliche Konsequenzen.

Ein UN-Bericht (PDF) des Sonderberichterstatters Benjamin Whitaker aus dem Jahr 1985 kam zu dem Schluss, dass es sich bei diesen Massakern in Deutsch-Südwestafrika um einen Völkermord handelte.

Trotz der Feststellungen der UNO und obwohl Deutschland die volle Verantwortung für den Völkermord der Nazis an den europäischen Juden zwischen 1941 und 1945 übernahm, dem etwa sechs Millionen unschuldige Menschen zum Opfer fielen, weigerte es sich viele Jahre lang, anzuerkennen, dass seine Gräueltaten in Namibia ebenfalls einen Völkermord darstellten.

Jahrzehntelang behandelte Deutschland seinen Völkermord an den Nama und Herero, der nur 33 Jahre vor dem Holocaust stattfand, als eine alte, triviale und konventionelle Brutalität, die keiner offiziellen Entschuldigung, keiner besonderen Selbstprüfung und keiner bedeutenden finanziellen Entschädigung bedurfte.

Für die nachfolgenden deutschen Regierungen hatte das Leben von 100.000 afrikanischen Männern, Frauen und Kindern, die vom deutschen Staat im heutigen Namibia brutal ermordet wurden, eindeutig nicht den gleichen Stellenwert wie die jüdischen Leben, die in Europa während des Holocausts brutal ausgelöscht wurden.

Nach sechs Jahren unredlicher Verhandlungen erkannte Deutschland schließlich den Völkermord an den Nama und Herero an und bot dem namibischen Volk eine formelle Entschuldigung an, indem es im Mai 2021 eine so genannte „gemeinsame Erklärung“ mit Namibia unterzeichnete.

In dem Dokument erkannte Deutschland an, dass es eine „moralische, historische und politische Verpflichtung“ hat, sich zu entschuldigen und „die notwendigen Mittel für Versöhnung und Wiederaufbau bereitzustellen“.

Es verpflichtete sich jedoch nicht zur Zahlung von Reparationen.

Stattdessen verpflichtete sich Deutschland, Namibia über einen Zeitraum von 30 Jahren mit 1,1 Milliarden Euro (1,2 Milliarden Dollar) für ein Entwicklungshilfeprogramm zu unterstützen, das sich auf verschiedene Initiativen konzentriert, darunter Landreform, ländliche Infrastruktur sowie Energie- und Wasserversorgung.

Laut der „gemeinsamen Erklärung“ sollte diese Zusage dazu dienen, „alle finanziellen Aspekte der mit der Vergangenheit zusammenhängenden Fragen zu regeln“ und Reparationen anscheinend vom Tisch zu nehmen.

Nachdem Namibia mehrere Einwände gegen die Struktur und den Umfang des vorgeschlagenen 30-jährigen Zuschusses erhoben hat, muss das Land die Vereinbarung noch unterzeichnen.

Natürlich geht es nicht darum, finanzielle oder andere Aspekte der sinnlosen kolonialen Gewalt in Namibia zu „regeln“, sondern die unzureichenden Zusagen Deutschlands offenbaren die rassistische Hierarchie, die es den verschiedenen Opfern seiner völkermörderischen Gewalt zugewiesen hat.

1951 erklärte sich Deutschland bereit, direkte Gespräche mit der Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) zu führen, einer gemeinnützigen Organisation, die über Gelder für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung verhandelt und diese ausbezahlt.

Seitdem hat die deutsche Regierung über das Claims Council etwa 90 Milliarden Dollar an Reparationen gezahlt. Im März 2022 erklärte sie sich bereit, dem Claims Council weitere 720 Millionen Dollar zur Finanzierung von häuslicher Pflege, Lebensmitteln und Medikamenten für 120.000 verarmte Holocaust-Überlebende zur Verfügung zu stellen.

In krassem Gegensatz dazu hat sich Deutschland eindeutig geweigert, einen einzigen Cent an Reparationszahlungen an das Volk der Nama und Herero zu leisten. Und die 1,1 Milliarden Euro (1,2 Milliarden Dollar), die Deutschland Namibia über einen Zeitraum von 30 Jahren zugesagt hat, sind nur ein winziger Bruchteil der Zahlungen, die es direkt an die Opfer des Holocausts geleistet hat.

Darüber hinaus wurden mehrere Gruppen, die die Nachkommen des Völkermords von 1904-1908 vertreten – darunter die Namibian Genocide Association, das Nama Genocide Technical Committee, die Nama Traditional Leaders Association und die Ovaherero Traditional Authority – von den Verhandlungen ausgeschlossen, die in der viel kritisierten „gemeinsamen Erklärung“ von 2021 gipfelten.

Bis heute sind die meisten Herero und Nama in Namibia – wo weiße Namibier, die Nachfahren deutscher und südafrikanischer Siedler, 70 Prozent des besten Landes besitzen – weitgehend arm und landlos.

Sie sind gezwungen, die vielschichtigen sozioökonomischen Folgen des Völkermords von 1904-1908 zu tragen, aber Deutschland weigert sich, sie für die von ihm begangenen Gräueltaten, die zu ihrer Marginalisierung und Armut geführt haben, angemessen und direkt zu entschädigen.

Es ist dasselbe Deutschland, das sich selbst zur höchsten Autorität in der Frage erklärt hat, was ein Völkermord ist, und das den Völkermord, den Israel nachweislich in Palästina begeht, auf jede erdenkliche Weise aktiv verteidigt.

Deutschland sagt, es verteidige Israels unentschuldbare völkermörderische Handlungen in Gaza mit Blick auf und in Erinnerung an seine vergangenen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Shoah“.

Wenn Deutschland tatsächlich etwas aus seiner schrecklichen Geschichte und dem Holocaust gelernt hätte, würde es für die zahllosen Verbrechen seines kurzlebigen Kolonialreichs in Afrika angemessen büßen und sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um dem Völkermord, den Israel derzeit an den Palästinensern begeht, ein Ende zu setzen – und nicht vor Gericht gehen, um ihn zu verteidigen.

Namibia hat Recht – Deutschland muss sofort „seine unzeitige Entscheidung, als Dritter zur Verteidigung und Unterstützung der völkermörderischen Handlungen Israels vor dem Internationalen Gerichtshof aufzutreten, überdenken“.

Das Versäumnis, diese unhaltbare Position zu revidieren, wäre ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Deutschland nichts aus seiner Vergangenheit gelernt hat, und eine Beleidigung für alle Opfer seiner langen Geschichte völkermörderischer Gewalt – ob sie nun Nama, Herero oder Juden sind.

