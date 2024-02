Babies deprived of basics Diapers and infant formula become increasingly scarce in Gaza.

Babys werden der Grundlagen beraubt

Von Abubaker Abed

Die elektronische Intifada

20. Februar 2024

Kinder aus dem Gazastreifen sind gezwungen, unter ungesunden Bedingungen zu leben. Naaman Omar APA images

Khaled ist ein Baby.

Er wurde kurz vor Israels völkermörderischem Krieg gegen Gaza geboren und hat den größten Teil seines Lebens unter sehr ungesunden Bedingungen verbracht.

In der Anfangsphase des Krieges musste seine Familie ihr Haus im Norden des Gazastreifens evakuieren.

„Wir mussten durch Straßen voller Trümmer laufen“, sagte Sahar, Khaleds Mutter. „Wir standen unter ständigem Bombardement. Es war absolut furchtbar.“

Die Eltern von Khaled sind nicht in der Lage, ihn mit dem Nötigsten zu versorgen.

Windeln sind Mangelware. Das Gleiche gilt für Säuglingsnahrung und andere Lebensmittel.

„Er hat nicht einmal genug Winterkleidung oder Decken, um ihn in den kalten Nächten zuzudecken“, sagte Sahar.

Khuloud – ein Verwandter von Sahar – hat einen 1-jährigen Sohn. Die vertriebene und unterernährte Khuloud ist nicht in der Lage, ausreichend Muttermilch für ihr Kind zu produzieren.

Ihr Sohn benötigt spezielle Windeln, da seine Haut sonst gereizt wird. Diese zu finden, ist unmöglich.

„Schauen Sie sich die Preise an“, sagt Khuloud. „Eine Packung Windeln kostet 50 Dollar, 100 Gramm Babymilch 3 Dollar, eine Packung Hafer- oder Weizensamen 7 Dollar, ein Glas Honig etwa 50 Dollar. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.“

„Bei diesen Preisen würde es uns etwa 200 Dollar pro Woche kosten, ihn zu versorgen“, fügte sie hinzu. „Das ist viel mehr, als wir uns leisten können.“

„Unglücklich“

Mahmoud ist aus dem Flüchtlingslager Beach in Gaza-Stadt nach Deir al-Balah in der Middle Area geflohen.

Sein 4-jähriger Sohn hat angefangen, im Schlaf zu urinieren. Bettnässen ist ein bekanntes Symptom für ein Kindheitstrauma.

Das Leben des Jungen ist wirklich erbärmlich“, sagte Mahmoud, der noch sieben weitere Kinder hat.

„Er ist in einem Alter, in dem er keine Windeln mehr tragen sollte“, so Mahmoud weiter. „Aber das muss er jetzt nachts tun.“

Mahmoud ist ein Fischer. Es ist zu gefährlich für ihn, seinem Beruf nachzugehen.

Schon vor dem aktuellen Krieg hat Israel häufig Fischer angegriffen.

„Ich habe in diesem Krieg alles verloren“, sagt Mahmoud. „Mein Zuhause, meine Arbeit. Ich habe nichts mehr. Es tut mir sehr weh, jeden Tag in mein Zelt zu gehen und dieses Kind zu sehen, das nach Milch und Brot weint.“

Muhammad hat al-Rimal, ein Viertel in Gaza-Stadt, in Richtung Deir al-Balah verlassen. Seine Frau ist schwanger.

„Ich mache mir große Sorgen um sie und meinen nächsten Sohn“, so Muhammad. „Wir beten jeden Tag, dass dieser Krieg aufhört.“

„Ich habe meine Arbeit verloren“, fügte er hinzu. „Und wir wissen nicht, was mit unserem Haus geschehen ist. Ich bin einfach nur verwirrt und fassungslos.“

Abubaker Abed ist ein Journalist und Übersetzer aus dem Flüchtlingslager Deir al-Balah in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …