NATO plant europaweite Eskalation des Krieges gegen Russland von Alex Lantier

von Alex Lantier

05. Juni 2024

Seit dem Scheitern der „Gegenoffensive“ der ukrainischen Armee gegen Russland im vergangenen Jahr haben die NATO-Länder ihren Krieg mit Russland in der Ukraine unerbittlich eskaliert, indem sie das Kiewer Regime zu Raketenangriffen auf Russland ermächtigt und die Entsendung eigener Truppen in die Ukraine zugesagt haben. Ein gestern in der britischen Tageszeitung Daily Telegraph veröffentlichtes Interview mit hochrangigen NATO-Beamten mit dem Titel „NATO-Landkorridore könnten US-Truppen im Falle eines europäischen Krieges an die Front bringen“ zeigt, dass die NATO plant, den Krieg von der Ukraine aus auf ganz Europa auszuweiten.

Die Untersuchung des Telegraph-Artikels widerlegt die Behauptung, dass die Eskalation der NATO gegen Russland der Verteidigung der ukrainischen Grenzen oder der europäischen Demokratie dient. Die NATO bereitet einen kontinentalen Krieg vor und entsendet Hunderttausende von Soldaten für Operationen entlang der gesamten russischen Westgrenze, von Finnland bis zum Balkan. Selbst wenn die Umsetzung der NATO-Pläne nicht unmittelbar einen Atomkrieg auslösen würde, was eine sehr reale Gefahr darstellt, würde dies Europa in ein Massengemetzel stürzen, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr vorgekommen ist.

Generalleutnant Alexander Sollfrank vom NATO-Logistikkommando erklärte gegenüber dem Telegraph, die NATO plane die Übernahme der europäischen Hafen- und Bodentransportinfrastruktur, um die in den europäischen Atlantikhäfen eintreffenden US-Truppen quer über den Kontinent nach Russland zu schicken. In diesen Transportkorridoren, die nach Einschätzung der NATO verheerenden Luftangriffen ausgesetzt wären, würden die lokalen Gesetze außer Kraft gesetzt.

The Telegraph veröffentlichte ein Diagramm der geplanten „Transportkorridore“ quer durch Europa. Die ersten Pläne der NATO sehen vor, dass die US-Truppen in Rotterdam oder Hamburg in Nordwesteuropa landen. Sie können jedoch auch in den westitalienischen Häfen von Genua oder La Spezia, in Athen, im norwegischen Hafen Bergen oder in türkischen Häfen ankommen. NATO-Militärangehörige würden wichtige Straßen- und Schieneninfrastrukturen übernehmen, um US-Truppen quer durch Europa an die russische Grenze zu schicken. Der Telegraph schrieb:

Die NATO entwickelt mehrere „Landkorridore“, um im Falle eines großen europäischen Bodenkriegs mit Russland US-Truppen und Panzer an die Front zu schicken. Amerikanische Soldaten würden in einem von fünf Häfen landen und entlang vorgeplanter logistischer Routen geleitet werden, um einem möglichen Angriff Moskaus zu begegnen, so Beamte gegenüber The Telegraph. … Hinter den Kulissen werden aber auch Vorkehrungen getroffen, um die Routen auf andere Häfen auszudehnen, damit die Kommunikationslinie am Boden nicht von Moskaus Streitkräften unterbrochen werden kann.

„In diesen Korridoren werden die nationalen Militärs nicht durch lokale Vorschriften eingeschränkt“, fügte der Telegraph hinzu, „und können Sendungen ohne die üblichen Einschränkungen transportieren.“

Diese Pläne für Militärherrschaft und Krieg sind das Ergebnis der ukrainischen Kriegsplanung, die seit mindestens einem Jahr hinter dem Rücken der Bevölkerung läuft. The Telegraph stellte fest: „Logistische Routen sind zu einer Schlüsselpriorität geworden, seit die NATO-Führer auf einem Gipfel in Vilnius, Litauen, im letzten Jahr beschlossen haben, 300.000 Truppen vorzubereiten, die in einem Zustand hoher Bereitschaft gehalten werden sollen, um das Bündnis zu verteidigen.“

Russland verfügt über Tausende von hochpräzisen ballistischen Raketen mit nuklearen oder konventionellen Sprengköpfen, und die NATO erwartet, dass ihre „Landkorridore“ unerbittlich angegriffen würden. „Die NATO verfügt nur über 5 Prozent der notwendigen Luftverteidigung, um ihre Ostflanke zu schützen“, so der Telegraph. Tatsächlich erklärte Sollfrank gegenüber dem Telegraph, dass die Aufgabe, die großen europäischen Häfen und Verkehrsknotenpunkte zu verteidigen, nahezu aussichtslos sei.

„Was die Luftverteidigung angeht, so ist sie immer knapp bemessen. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der man genügend Luftabwehr hat“, sagte er. „Bei der Beobachtung und Bewertung des russischen Krieges in der Ukraine haben wir festgestellt, dass Russland die Logistikbasen der Ukraine angegriffen hat. Das muss zu dem Schluss führen, dass klar ist, dass große Logistikbasen, wie wir sie aus Afghanistan und dem Irak kennen, nicht mehr möglich sind, weil sie in einer Konfliktsituation sehr früh angegriffen und zerstört werden.“

Die NATO plant daher, die US-Truppen über andere, noch nicht identifizierte europäische Häfen zu verteilen, noch bevor die Haupthäfen zerstört werden. Angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass „NATO-Truppen, die von den Niederlanden aus einmarschieren, von russischem Bombardement getroffen oder nordeuropäische Häfen zerstört werden“, so der Telegraph, „werden hinter den Kulissen auch Vorkehrungen getroffen, um die Routen zu anderen Häfen zu erweitern, um sicherzustellen, dass die Kommunikationslinie am Boden nicht von Moskaus Streitkräften unterbrochen werden kann.“

Diese Zeilen im Telegraph offenbaren die Stimmung krimineller Rücksichtslosigkeit, die sich im gesamten politischen und medialen Establishment der NATO-Staaten breit macht. Die Bombardierung Rotterdams durch die Nazis und Hamburgs durch die britische Luftwaffe waren grausame imperialistische Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Dennoch erwähnt der Telegraph beiläufig die Zerstörung dieser Häfen, ohne nach den Kosten in Form von Menschenleben zu fragen, nach den katastrophalen Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft – und vor allem danach, was getan werden könnte, um eine Eskalation in Richtung eines solchen Ergebnisses zu verhindern.

Doch als Reaktion auf den rapiden Niedergang ihrer wirtschaftlichen Position in der Welt und auf die explosive soziale Wut im eigenen Land machen die imperialistischen NATO-Mächte weiter. Sie sind entschlossen, Russland eine „strategische Niederlage“ beizubringen, einen Regimewechsel in Moskau zu erzwingen und Russlands riesige Öl- und Gasreserven sowie andere natürliche Ressourcen zu plündern. Ihre Unterstützung für Israels Völkermord im Gazastreifen ist ebenso wie ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem vermeidbaren millionenfachen Tod ihrer eigenen Bürger während der COVID-19-Pandemie eine Warnung, dass sie sich von der Gefahr eines katastrophalen Verlusts an Menschenleben nicht abschrecken lassen werden.

In der Tat hat die NATO selbst bestätigt, dass sie sich auf die im Telegraph beschriebenen Pläne vorbereitet, während sie über ihr massives, kürzlich abgeschlossenes Kriegsspiel „Steadfast Defender“ berichtete. In einer Pressemitteilung vom 31. Mai aus dem NATO-Hauptquartier in Mons, Belgien, heißt es:

Steadfast Defender“ war die erste groß angelegte NATO-Übungsserie, bei der die neuen regionalen Verteidigungspläne, die auf dem Gipfel von Vilnius verabschiedet wurden, in die Praxis umgesetzt wurden. Mehr als 90.000 Streitkräfte, mehr als 50 Schiffe, mehr als 80 Flugzeuge, die Hunderte von Einsätzen flogen, und mehr als 1100 Kampffahrzeuge aus allen 32 NATO-Staaten waren an der Übung beteiligt. …

Der erste Teil war eine maritime Übung, bei der verschiedene Hauptquartiere die strategische Verlegung von Streitkräften von Nordamerika nach Kontinentaleuropa probten. Der zweite Teil war eine bereichsübergreifende Demonstration der militärischen Fähigkeiten der NATO sowie nationaler und multinationaler Streitkräfte in ganz Kontinentaleuropa.

Ein weiteres Indiz dafür, dass sowohl die NATO als auch der Kreml davon ausgehen, dass die Vilnius-Pläne der NATO in die Tat umgesetzt werden, ist die jüngste Zunahme der russischen U-Boot-Aktivitäten im Atlantik. Sollten US-Truppen für einen Krieg mit Russland über den Atlantik transportiert werden, könnten russische Angriffs-U-Boote mit dem Abschuss von Langstrecken-Lenkraketen beauftragt werden, um US-Truppentransporte zu zerstören, bevor sie in Europa eintreffen.

Im April sagte der Oberste Alliierte Befehlshaber der NATO für Europa, General Christopher Cavoli, vor dem US-Kongress über die Aktivitäten der russischen U-Boote aus: „Ihre Patrouillen im Atlantik und im gesamten Atlantik sind die meiste Zeit über auf einem hohen Niveau, auf einem höheren Niveau als wir es seit Jahren gesehen haben.“ Seitdem gab es zahlreiche Berichte, dass ein Dutzend russischer Angriffs-U-Boote im Atlantik patrouillieren.

Die Hauptgefahr besteht heute darin, dass breite Massen von Arbeitern und Jugendlichen sich der Schwere der Gefahr und der dringenden Notwendigkeit, eine internationale Antikriegsbewegung in der Arbeiterklasse aufzubauen, nicht voll bewusst sind. Das IKVI erklärte in seiner jüngsten Erklärung: „Stoppt die US-NATO-Eskalation in Richtung Atomkrieg! Vereint die internationale Arbeiterklasse gegen imperialistischen Krieg und Völkermord!“:

28. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Spirale in Richtung Katastrophe zu verhindern, und zwar durch die Intervention der Arbeiterklasse, um ein Ende dieses Krieges zu erzwingen. Diese Forderung muss mit einem Kampf zur Beendigung des völkermörderischen Angriffs Israels auf den Gazastreifen verbunden werden. …

29. Die Arbeiterklasse muss ihre Macht nutzen, um diesen Krieg zu beenden, der auf eine Katastrophe zusteuert. Die Mobilisierung dieser Macht erfordert die Überwindung der Kluft zwischen dem fortgeschrittenen Stadium der globalen politischen Krise und dem derzeitigen Niveau des politischen Bewusstseins der Massen. Die Lösung dieses historischen Problems erfordert die Entwicklung einer marxistisch-trotzkistischen Führung und die revolutionäre Erneuerung der internationalen Arbeiterbewegung auf der Grundlage einer sozialistischen Politik.

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.ORG

Übersetzt mit deepl.com

