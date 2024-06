War on Gaza: Why Biden’s ceasefire speech was a sham It is not even clear that Israel accepts the terms of the proposed deal, which is beset by glaring omissions

US-Präsident Joe Biden spricht am 2. Mai 2024 in Washington (Drew Angerer/AFP)

Krieg gegen Gaza: Warum Bidens Waffenstillstandsrede eine Farce war

Von Marco Carnelos



5. Juni 2024



Es ist nicht einmal klar, ob Israel die Bedingungen des vorgeschlagenen Abkommens akzeptiert, das mit eklatanten Auslassungen behaftet ist

US-Präsident Joe Biden verkündete letzte Woche, dass „Israel einen umfassenden neuen Vorschlag gemacht hat“, der „alle Geiseln nach Hause bringt, Israels Sicherheit gewährleistet, einen besseren ‚Tag danach‘ in Gaza ohne die Hamas an der Macht schafft und die Voraussetzungen für eine politische Lösung schafft, die Israelis und Palästinensern gleichermaßen eine bessere Zukunft bietet“.

Warum Biden diesen Vorschlag als einen israelischen und nicht als einen US-amerikanischen präsentiert hat, ist unklar. In der Vergangenheit war die Politik im Nahen Osten an die Vermittlung und Moderation durch die USA gewöhnt; jetzt scheint sich Washington darauf zu beschränken, israelische Vorschläge zu präsentieren.

Bis zu einem gewissen Grad verleiht dies dem Argument Glaubwürdigkeit, dass die USA schon immer Israels bester Anwalt waren. Doch die Realität könnte dieses Mal etwas differenzierter sein.

Es ist möglich, dass es sich bei dem von Biden vorgelegten Vorschlag um die amerikanische Version eines israelischen Vorschlags handelt, zu dessen Ausarbeitung Premierminister Benjamin Netanjahu von Mitgliedern seines Kabinetts gezwungen wurde, den er aber nicht veröffentlichen konnte, weil er damit einen Bruch der fragilen Koalition riskierte.

Die US-Regierung könnte beschlossen haben, diesen Vorschlag vorzulegen, um sowohl Netanjahu als auch die Hamas-Führung in die Enge zu treiben, da Biden versucht, die innenpolitischen Spannungen vor den Präsidentschaftswahlen im November zu beruhigen und gleichzeitig der Hamas die Schuld in die Schuhe zu schieben, wenn der Waffenstillstandsvorschlag nicht angenommen wird.

Es ist noch nicht klar, ob die Hamas den Vorschlag annehmen wird, obwohl ihre erste Reaktion als positiv beschrieben wurde; weitere Nachrichten sollten hoffentlich bald aus Kairo und Doha kommen.

In der Zwischenzeit sendet die Netanjahu-Regierung nach ihrem üblichen irreführenden Drehbuch gemischte Signale über ihren eigenen“ Vorschlag. Einige dem Premierminister nahestehende Quellen sagen, dass Israel den Vorschlag akzeptiert hat, dass er aber noch einige Überarbeitungen erfordert.

Großes Hindernis

Der Waffenstillstandsvorschlag sieht drei Phasen vor, und es ist noch nicht klar, ob alle akzeptiert wurden – ganz zu schweigen von der Tatsache, dass dieser Vorschlag nach Ansicht rechtsextremer Mitglieder der israelischen Regierung nicht in Frage kommt.

Diese Fragen sind jedoch objektiv irrelevant, da drei Jahrzehnte trauriger Erfahrung darauf hindeuten, dass dem Vorschlag ein langes Hin und Her folgen wird, bei dem verschiedene Interpretationen im Umlauf sind, während die üblichen Schuldzuweisungen gespielt werden, um die eine oder andere Seite anzugreifen, wenn der Prozess in eine Sackgasse gerät.

Laut einem Beitrag des israelischen Journalisten Barak Ravid auf X (ehemals Twitter): „Netanjahu sagte dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit der Knesset, dass Biden in seiner Rede nicht alle Einzelheiten des israelischen Vorschlags dargelegt habe, und betonte, dass am Tag 16 der Phase 1 die Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand beginnen und Israel seine Bedingungen vorlegen werde“.

Vorerst kann man also davon ausgehen, dass nur die sechswöchige erste Phase des Waffenstillstandsvorschlags realisierbar ist. Dazu gehören der Rückzug der israelischen Streitkräfte aus allen bewohnten Gebieten des Gazastreifens, die Freilassung weiblicher, älterer und verwundeter Geiseln im Austausch gegen die Freilassung Hunderter palästinensischer Gefangener, die Rückkehr palästinensischer Zivilisten in ihre Häuser, auch im Norden des Gazastreifens, und eine Flut humanitärer Hilfslieferungen in die belagerte Enklave, die 600 Lastwagen pro Tag umfassen.

Die Auslassungen in dem vorgeschlagenen Abkommen wirken wie Abgründe, wobei die politische Perspektive der Palästinenser ignoriert wird

Die wirklichen Probleme werden in der zweiten Phase auftreten, die „einen Austausch gegen die Freilassung aller noch lebenden Geiseln, einschließlich der männlichen Soldaten, vorsieht; die israelischen Streitkräfte würden sich aus dem Gazastreifen zurückziehen; und solange die Hamas ihren Verpflichtungen nachkommt, würde aus einem vorübergehenden Waffenstillstand … eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten“.

Die Vorstellung einer „dauerhaften“ Einstellung der Feindseligkeiten stellt ein großes Hindernis dar, da dies nach Israels langjähriger Position nur durch die vollständige Zerstörung der Hamas möglich wäre. Das Problem ist, dass noch niemand definiert hat, wie die „vollständige Zerstörung“ der Hamas aussehen würde – und niemand ist in der Lage, die totale Eliminierung der palästinensischen Gruppe zweifelsfrei zu bescheinigen.

Der von Biden vorgelegte Vorschlag zielt darauf ab, den Konflikt zu beenden, die Geiseln nach Hause zu bringen, massive Hilfslieferungen nach Gaza zu ermöglichen und schließlich den Wiederaufbau des Gebiets einzuleiten. Mit anderen Worten, er zielt darauf ab, den Status quo vor dem 7. Oktober 2023 wiederherzustellen. Genau das ist die Einschränkung des Abkommens: nicht was es bietet, sondern was es auslässt.

Gescheiterte Politiken

Es ist allgemein bekannt, dass die Diplomatie manchmal konstruktive Zweideutigkeiten braucht, um einen Beitrag zu leisten – aber in diesem Fall scheint dieses Instrument überstrapaziert zu werden.

Es ist auch verlockend zu fragen, warum die Hamas einen Vorschlag akzeptieren würde, dessen klares Ziel es ist, „einen Tag nach Gaza ohne die Hamas an der Macht“ zu schaffen, mit der israelischen Konsequenz der vollständigen Zerstörung der Gruppe?

Was das Ziel der Wiederherstellung des Status quo ante betrifft, so sei darauf hingewiesen, dass genau diese jahrzehntealte, (für die Palästinenser) unhaltbare Situation der Auslöser für den Angriff der Hamas am 7. Oktober war, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Vereinigung gilt. Eine solche Situation einfach wiederherzustellen, ist sicherlich kein Rezept für den Frieden.

Die Auslassungen in dem vorgeschlagenen Abkommen wirken wie Abgründe, da die politische Perspektive der Palästinenser ignoriert wird. In Bidens Rede war nie von einer Zweistaatenlösung oder einem palästinensischen Staat die Rede, nur ein einziger, vager Hinweis auf die palästinensische Selbstbestimmung.

Die einzigen ehrlichen Worte, die er sprach, waren an das israelische Volk gerichtet, nicht an seine Regierung: „Und an das israelische Volk … Ich bitte Sie, einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, was passieren wird, wenn dieser Moment verloren wird. Wir dürfen diesen Moment nicht verlieren. Ein unbefristeter Krieg auf der Suche nach einem unbekannten Begriff des ‚totalen Sieges‘ … wird Israel in Gaza nur aufhalten, die wirtschaftlichen, militärischen und menschlichen Ressourcen aufzehren und Israels Isolation in der Welt fördern.“

Die Rede war wirklich entmutigend, da sie sich fast ausschließlich auf die Sicherheit Israels konzentrierte, mit dem letztendlichen Ziel, sicherzustellen, dass „Israel tiefer in die Region integriert werden könnte, einschließlich … eines möglichen historischen Normalisierungsabkommens mit Saudi-Arabien. Israel könnte Teil eines regionalen Sicherheitsnetzes sein, um der Bedrohung durch den Iran zu begegnen.

Biden war dann so großzügig, in 27 Worten eine politische Perspektive für die Palästinenser nach Jahrzehnten der israelischen Besatzung zu skizzieren: „Und all dies würde die Voraussetzungen für eine andere und bessere Zukunft für das palästinensische Volk schaffen, eine Zukunft der Selbstbestimmung, der Würde, der Sicherheit und der Freiheit.“

Dieser „Weg“ steht natürlich erst dann zur Verfügung, wenn der „israelische Vorschlag“ von der Hamas akzeptiert wird – wobei noch nicht einmal klar ist, ob er von der israelischen Regierung akzeptiert wird – und dann wahrscheinlich erst nach einem israelisch-saudischen Abkommen. Mit anderen Worten: Die USA halten an einer jahrzehntelang gescheiterten Politik und Praxis fest.

Der Weg des palästinensischen Volkes zu einem eigenen Staat und zur Beendigung der Besatzung – die einzigen Bedingungen, die eine echte und dauerhafte Sicherheit für Israel schaffen können – wird also weiterhin lang und schmerzhaft sein und höchstwahrscheinlich nie das Licht am Ende des Tunnels sehen. Der Ansatz der USA, den Status quo wiederherzustellen, birgt die Gefahr einer weiteren Tragödie des 7. Oktobers in sich.

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …