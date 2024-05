Israel carries out largest demolition of Palestinian homes in years Bulldozers destroyed 47 homes belonging to the same family, including people who helped Israelis during 7 October attacks



Israelische Bulldozer, unterstützt von der israelischen Polizei, zerstören palästinensische Häuser in der Nähe des Dorfes Umm Butin in der Negev-Region am 8. Mai 2024 (MEE)

Bulldozer zerstören 47 Häuser derselben Familie, darunter auch solche, die den Israelis bei den Angriffen vom 7. Oktober geholfen haben

Negev: Israel führt die größte Abrissaktion von Beduinenhäusern seit Jahren durch

Von Heba Nasser

in London

8. Mai 2024

Israelische Bulldozer haben am Mittwoch unter dem Schutz von Polizeikräften 47 Beduinenhäuser in der südlichen Negev-Region zerstört – die größte Abrissaktion seit Jahren.

Die Zerstörungen in der Nähe des Dorfes Umm Butin betrafen die Häuser von Mitgliedern derselben Familie Abu Asa, wodurch Hunderte von ihnen obdachlos wurden.

Die israelischen Behörden führten den Abriss unter dem Vorwand durch, dass für die Gebäude keine ordnungsgemäße Baugenehmigung vorlag, die palästinensischen Beduinen in der Negev-Wüste, die auf Arabisch Naqab genannt wird, nur sehr selten erteilt wird.

Mehrere Mitglieder der Familie Abu Asa beschlossen, ihre eigenen Häuser vor der Operation niederzubrennen, um nicht zusehen zu müssen, wie sie von den Israelis zerstört werden. Ein Palästinenser, Ahmed Abu Asa, wurde festgenommen, nachdem er versucht hatte, die Bulldozer zu behindern.

Kayed Abu Latif, Landwirt und Agrarwissenschaftler, bezeichnete den Abrissbefehl als „überraschend“, zumal palästinensische Bürger in dem Gebiet den Israelis während des von der Hamas geführten Angriffs auf Südisrael am 7. Oktober geholfen hatten.

„Die arabische Gemeinschaft, vor allem im Negev, hat zu Beginn des Krieges am 7. Oktober große Opfer gebracht, insbesondere die Familie Abu Asa. Sie haben dazu beigetragen, das Leben vieler Israelis im Gazastreifen und in Sderot zu retten“, so Abu Latif gegenüber Middle East Eye.

„Die israelische Regierung ignoriert eklatant die Opfer, die die palästinensische Gemeinschaft im Negev während des Krieges gebracht hat.“

Abu Latif sagte, die Aktion vom Mittwoch sei die größte Hauszerstörung, die seit Jahren an einem einzigen Tag im Negev durchgeführt wurde.

Vor der Zerstörung der Häuser beschlagnahmten die israelischen Behörden auch Möbel und transportierten sie in Lastwagen ab, sagte Abu Latif.

In einem von lokalen Medien veröffentlichten Video ist eine Palästinenserin zu sehen, die sich mit der Polizei unterhält, nachdem diese persönliche Gegenstände wie Erinnerungsstücke und Fotoalben beschlagnahmt hat, die sie aus ihrem Haus mitgenommen hatte.

Ein organisiertes Verbrechen

Das Gebiet, in dem die Zerstörungen stattfanden, wurde in den frühen Morgenstunden des Mittwochs von der Polizei abgeriegelt. Ein palästinensisches Mitglied des israelischen Parlaments, der Knesset, wurde daran gehindert, das Gelände zu betreten.

Das High Follow-Up Committee for Arabs in the Negev, ein politisches Gremium, das die Bedürfnisse der palästinensischen Bürger Israels vertritt, erklärte in einer Erklärung, dass die Abrissarbeiten dazu führten, dass Frauen, Kinder und ältere Menschen unter freiem Himmel und in der sengenden Sonne lebten, ohne Obdach und ohne Möglichkeit, sich irgendwo aufzuhalten.

„Die Zerstörung der Häuser von Hunderten von Bürgern ist ein organisiertes Verbrechen und ein gefährlicher Indikator für die feindseligen Praktiken gegen palästinensische Bürger Israels, insbesondere im Negev, unter der Leitung des Ministers für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir“, sagte Jumaa al-Zabarqeh, ein Mitglied des Komitees, gegenüber lokalen Medien.

Ben Gvir lobte die Abrisse als „einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der Regierungsgewalt“ und versprach in einem Beitrag auf X, dass weitere Häuser abgerissen würden.

Das Komitee sagte, Israel zwinge die Familie Abu Asa, in ein anderes Gebiet umzuziehen, um die Autobahn 6 nach Süden zu asphaltieren und auszubauen, und fügte hinzu, Ben Gvirs Ziel sei die „Vertiefung der Rassendiskriminierung“.

„Die Familie hat sich geweigert, an den von den Israelis vorgeschlagenen Ort umzuziehen, und fordert, in der vereinbarten Nachbarschaft von Tel al-Saba zu leben“, heißt es weiter.

Abu Latif sagte, die Gemeinde sei nicht gegen den Bau der Autobahn, wolle aber zuerst eine echte Lösung für ihre Situation finden.

„Bevor sie an die Autobahn denken, sollten sie zuerst an das Leben der Menschen denken, deren Schicksal jetzt unbekannt ist.

In der Negev-Region im Süden Israels gibt es rund 30 nicht anerkannte palästinensische Dörfer.

Fast 100.000 palästinensische Bürger leben in diesen Dörfern, denen jegliche Infrastruktur oder Unterstützung durch die Regierung verwehrt wird.

Es gibt keine Verkehrsmittel, keine Straßen, keine Schulen, und die israelischen Behörden arbeiten nicht mit der lokalen Führung zusammen.

Übersetzt mit deepl.com



