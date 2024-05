Bernie Sanders verurteilt Israels Zerstörung von Gaza-Universitäten Jake Johnson

Bernie Sanders Condemns Israel’s Destruction of Gaza Universities | Common Dreams „There are no protests on the college campuses in Gaza,“ said the Vermont senator. „You know why? Because every one of the 12 universities in Gaza has been bombed and destroyed.“

US-Senator Bernie Sanders prangerte am Dienstag die totale Dezimierung der Universitäten in Gaza durch das israelische Militär an, als er sich zu den Protesten äußerte, die in den letzten Wochen auf den amerikanischen College-Campus ausgebrochen sind.

„Es gibt keine Proteste an den Universitäten in Gaza“, sagte Sanders (I-Vt.), Vorsitzender des Senatsausschusses für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Renten. „You know why? Weil jede der 12 Universitäten in Gaza bombardiert und zerstört wurde“.

Sanders‘ Äußerungen fielen während einer Debatte über eine republikanische Resolution, die angeblich darauf abzielt, Antisemitismus an Hochschulen zu verurteilen. GOP-Gesetzgeber und Präsident Joe Biden haben Campus-Proteste gegen Israels Angriff auf Gaza wiederholt als antisemitisch verunglimpft und die prominente Rolle ignoriert, die jüdische Studenten bei den landesweiten Demonstrationen gespielt haben.

Nachdem Senator Tim Scott (R-S.C.) versucht hatte, die Antisemitismus-Resolution der GOP einstimmig zu verabschieden, erhob sich Sanders – der Jude ist -, um die Maßnahme zu blockieren. Er kritisierte sie als unzureichend und schlug eine Alternative vor, die Antisemitismus ebenso verurteilt wie alle anderen „Formen der Bigotterie in diesem Land, sei es auf dem College-Campus oder anderswo, einschließlich Islamophobie, Homophobie, Rassismus und der zunehmenden Angriffe gegen die asiatisch-amerikanische Gemeinschaft“.

Die von Sanders vorgeschlagene Resolution unterstützt auch „das Recht der Studenten und aller Amerikaner, friedlich zu protestieren“, während Scotts Maßnahme die jüngsten Campus-Proteste als „Brutstätte offenkundig antisemitischer Rhetorik und Aktionen“ angreift.

„Tatsache ist, dass 67 % der Amerikaner jüngsten Umfragen zufolge die Forderung der Vereinigten Staaten nach einem Waffenstillstand unterstützen und 60 % dagegen sind, mehr Waffen nach Israel zu schicken“, sagte Sanders. „Und das ist es, worüber die Demonstranten sprechen: Sie fragen, warum wir an der humanitären Katastrophe in Gaza mitschuldig sind.“

Sehen Sie sich Sanders‘ Äußerungen an:

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Oktober mehr als 80 % der Schulen im Gazastreifen von den israelischen Streitkräften beschädigt oder in Trümmer gelegt, darunter auch alle Universitäten der Enklave.

Letzten Monat erklärte eine Gruppe von UN-Experten, dass „die Frage berechtigt ist, ob das palästinensische Bildungssystem absichtlich zerstört werden soll, eine Aktion, die als ‚Schulmord‘ bekannt ist“.

„Die anhaltenden, kaltschnäuzigen Angriffe auf die Bildungsinfrastruktur in Gaza haben langfristig verheerende Auswirkungen auf die Grundrechte der Menschen, zu lernen und sich frei auszudrücken, und berauben eine weitere Generation von Palästinensern ihrer Zukunft“, so die Experten weiter. „Studenten mit internationalen Stipendien werden daran gehindert, eine Universität im Ausland zu besuchen.“

Amerikanische Campus-Proteste gegen Israels Angriff auf Gaza haben palästinensischen Studenten, deren Leben durch den von den USA unterstützten Krieg ins Chaos gestürzt wurde, ein gewisses Maß an Hoffnung gegeben.

Hala Sharaf, eine Medizinstudentin im zweiten Jahr, die nach Kairo gezogen ist, um ihr Studium inmitten des israelischen Angriffs wieder aufzunehmen, sagte gegenüber Al Jazeera, dass die Demonstrationen der US-Studenten auf dem Campus „uns ein Gefühl der Hoffnung gegeben haben, weil wir das ablehnen, was Amerika und Israel uns antun“.

„Die Studentenproteste in Amerika geben mir das Gefühl, dass ich nicht allein bin“, sagte Sharaf. „Meine Botschaft an sie ist, den Fokus auf Gaza zu richten. Vergesst den Gazastreifen nicht.“

