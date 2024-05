https://www.richardsilverstein.com/2024/05/12/netanyahu-lied-gazans-died-few-hamas-forces-remain-in-rafah/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet

Netanjahu hat gelogen, Gazaner sind gestorben: Die meisten Hamas-Kämpfer jetzt außerhalb von Rafah Endgültiger Schlag gegen die Hamas ist unmöglich, die Mehrheit ihrer Kräfte ist nicht mehr dort



12. Mai 2024

Ein israelischer Medienbericht (Original Ynet-Bericht) untergräbt Bibi Netanjahus Behauptung, Israel müsse in Rafah einmarschieren, um der Hamas einen endgültigen Schlag zu versetzen. Israelischen Sicherheitsquellen zufolge befinden sich dort weniger als die Hälfte der von Netanjahu behaupteten Kämpfer. Er sagte, dass vier Brigaden in der letzten Bastion der Hamas verbleiben. Deren Ausschaltung, so Netanjahu, werde den endgültigen Sieg bringen.

rafah

Durch IDF-Raketen zerstörtes Wohnhaus in Rafah (REUTERS/Mohammed Salem)

Der größte Teil der Hamas-Kräfte, die sich in Rafah befanden, ist jedoch nach Khan Yunis und in andere Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens umgezogen. Dies ist ein Gebiet, das die IDF besetzt und dann verlassen hat, um an anderen Orten zu kämpfen. Mit anderen Worten: Sobald die israelische Armee ein Gebiet in Gaza verlässt, kehrt die Hamas dorthin zurück, um dort zu kämpfen. Ihre gesamte unterirdische Infrastruktur, die zuvor aufgegeben wurde, bleibt intakt und ist bereit für neue Militäraktionen.

Tatsächlich hat die Hamas vor einigen Tagen im nördlichen Gazastreifen fünf IDF-Soldaten getötet. Solche Angriffe zwingen die IDF dazu, in Gebiete zurückzukehren, die sie zuvor von der Hamas geräumt hatte.

Es ist ein militärisches Wettspiel, und die Hamas kann Israel überrumpeln. Überall dort, wo die IDF ihre Kräfte für einen Schlag zusammenziehen, zieht sich die Hamas zurück, um einen neuen Tag zu kämpfen. Dies ist eine typische Strategie der schnellen Bewegung, um einen direkten Kampf gegen überlegene konventionelle Kräfte zu vermeiden.

rafah

Israelischer Angriff auf Rafah (Atia Mohammed/Flash90)

Selbst der von der IDF geschaffene Korridor, der den nördlichen Gazastreifen vom Süden trennt, ist so durchlässig wie ein Sieb geworden. Die Armee hat keinen Versuch unternommen, ihn als Barriere aufrechtzuerhalten, und die Hamas durchdringt ihn nach Belieben.

Von den insgesamt fünf Brigaden befinden sich nur noch zwei Bataillone mit insgesamt etwa 1.200 Mann in Rafah. Die Hamas begann den Krieg mit einer 30.000 Mann starken Truppe. Eine israelische Sicherheitsquelle bestätigte mir, dass mindestens 16.000 Mann verblieben sind. In sieben Monaten Kriegsführung hat Israel weniger als die Hälfte der militärischen Kapazität der Hamas ausgeschaltet. Es müsste weitere sieben Monate kämpfen, um auch nur annähernd den Rest zu zerstören. Von diesen 16.000 sind jetzt etwas weniger als 15.000 außerhalb der Stadt stationiert. Selbst wenn die IDF alle 1.200 eliminiert, sind das weniger als 7 % aller verbleibenden Hamas-Kämpfer. Kurz gesagt, die Invasion von Rafah hat keinen militärischen Zweck, außer den Krieg in die Länge zu ziehen.

Die Hamas hat überlebt, um an einem anderen Tag zu kämpfen, und hat der israelischen Strategie einen schweren Schlag versetzt. Wie der oben verlinkte Ynet-Bericht feststellt, muss die Hamas nur länger überleben, um den Sieg zu erringen: „Die Hamas muss nur länger im Untergrund überleben, als die IDF über ihr bleiben kann.“

sinwar

Yahya Sinwar, Hamas-Chef

Eine Möglichkeit, wie Israel die Hamas hätte ausbremsen können, wäre die Schaffung einer arabischen zivil-militärischen Behörde, die die Kontrolle über diese Gebiete übernimmt. Die USA haben vorgeschlagen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde diese Aufgabe übernimmt. Diese Option wird jedoch aufgrund der Funktionsstörungen der Palästinensischen Autonomiebehörde fast überall abgelehnt.

Auch Netanjahu hat auf die Schaffung einer panarabischen Besatzung gedrängt, die sich aus Streitkräften der VAE, Ägyptens und Saudi-Arabiens zusammensetzt. Aber wie bei den meisten Dingen lügt Netanjahu. Er scheint dies nicht mit den angeblichen Teilnehmern abgeklärt zu haben, denn die VAE wiesen Netanyahus Behauptung zurück und erklärten, sie seien nicht einmal konsultiert worden, bevor er sie aufstellte. Netanjahu selbst verhindert den Übergang von einer israelischen Militärpräsenz zu einer nicht-israelischen Besetzung. Letzteres wäre nach Ansicht der USA notwendig, bevor der Krieg beendet werden könnte.

Es liegt in Netanjahus Interesse, ihn zu verlängern, da er nach seinem Ende gestürzt werden wird: Die überwältigende Mehrheit der Israelis gibt ihm die Schuld an der Katastrophe vom 7.10. und ihren Folgen.

Wegweiser: „Rafah“ (Moshik Gulst)

Er hat entgegen den Warnungen der USA eine Invasion in Rafah gestartet. Ynet berichtet, dass die öffentliche Haltung der USA zu dieser Operation – sie befürworten sie, um die Hamas auszuschalten, aber nur, wenn es einen humanitären Plan für die Zivilbevölkerung gibt – sich von der privaten Haltung unterscheidet, die sie gegenüber Israel zum Ausdruck gebracht haben. Sie lehnt eine Invasion in Rafah unter allen Bedingungen ab. Es ist klar, dass Israel gegen diese Bedingungen verstößt. Darüber hinaus wird die Netanjahu-Rechtfertigung für eine Invasion durch den Bericht widerlegt, dass die Hamas-Kräfte Rafah verlassen haben.

In Anbetracht der Tatsache, dass die IDF die Hamas nicht durch eine Invasion in Rafah ausschalten wird und dass die Hamas eine solche Invasion gegen unseren Willen begonnen hat, gibt es keine Rechtfertigung für die Fortsetzung der Waffenlieferungen an Israel.

Tatsächlich spiegelt Außenminister Blinken die zunehmend ausdrückliche Ablehnung der USA gegenüber den israelischen Kriegsplänen wider:

Die israelische Taktik habe „einen schrecklichen Verlust an Leben unschuldiger Zivilisten“ bedeutet, aber es sei nicht gelungen, die Hamas-Führer und -Kämpfer zu neutralisieren, was zu einem dauerhaften Aufstand führen könnte.

…Biden unterstrich, dass die Vereinigten Staaten der Meinung sind, dass die israelischen Streitkräfte „aus dem Gazastreifen abziehen“ sollten.

Wann wird Biden zugeben, was sonnenklar ist, und den Fluss von US-Waffen stoppen, die den Völkermord anheizen?

