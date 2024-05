Dank an Knut Mellenthin

Netanjahu: Entweder wir oder sie – Israel oder die Hamas-Monster

Netanyahu: ‚It’s either us, Israel, or them, the Hamas monsters‘ Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke of Israel’s war in Gaza during the Remembrance Day ceremony on Mount H

Das ist FAST das Grundproblem dieses Krieges in einem einzigen Satz . Netanjahu hätte nur die verlogene und scheinheilige Zuweisung „Hamas“ durch „die sogenannten Palästinenser“ ersetzen sollen. Denn darum geht’s: Israel kann Hamas nicht „vernichten“, indem es jedes einzelne „Mitglied“ der Organisation, „nicht nur im Gazastreifen“, zum Tode verurteilt, wie Netanjahu und Verteidigungsminister Gallant explizit gesagt haben. Sondern Israel muss alle töten oder auf andere Weise „vom Spielfeld nehmen“ , die sich nicht fügen, und in erster Linie die, die dafür Fähigkeiten und einen festen Willen mitbringen. Die Kinder werden als Kollateralschaden zerfetzt und unter Trümmern begraben. Das bringt nichts, sondern schadet nur in der „Weltmeinung“. Dort, auf diesem Kriegsschauplatz der Propagandaschlachten, kann Israel diesen Kampf verlieren. Ich spreche nicht von Gewissheit.

Es liegt ein bisschen, viel mehr nicht, auch bei uns. Und es kostet uns so gut wie gar nichts. KM

