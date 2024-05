Netanyahu has no interest in peace, seeks to destroy Palestine Not only has Netanyahu stepped up settlements in the occupied West Bank and oppression of Palestinians, but his vision for the Gaza Strip is one that „Israel“ completely controls.

Netanjahu hat kein Interesse an Frieden, er will Palästina zerstören

Tom Fowdy Tom Fowdy

Quelle: Al Mayadeen Englisch

6. Mai 2024

Netanjahu hat nicht nur die Siedlungen im besetzten Westjordanland und die Unterdrückung der Palästinenser verstärkt, sondern seine Vision für den Gaza-Streifen ist eine, die „Israel“ vollständig kontrolliert.

Netanjahu hat beschlossen, in Rafah einzumarschieren. Die Stadt im südlichen Teil des Gazastreifens beherbergt über 1 Million Flüchtlinge, die vor „Israels“ unerbittlicher Kampagne der Bombardierung und Zerstörung geflohen sind. Obwohl in letzter Minute ein Friedensabkommen angestrebt wurde, wurde dieses zur Überraschung aller abgelehnt, da Netanjahu erneut seinen Wunsch nach einem Krieg zur totalen Vernichtung der Hamas und einer militärischen Besetzung des Gazastreifens bekräftigte und argumentierte, dass der alte Status quo nicht wiederhergestellt werden könne. Dies hat die Bemühungen um einen Waffenstillstand zunichte gemacht.

Erstens: Gab es eine ernsthafte Hoffnung, dass „Israel“ einem längeren Waffenstillstand oder einem Rückzug aus dem Gazastreifen zustimmen würde? Benjamin Netanjahu lehnt die Idee einer „Zweistaatenlösung“ im israelisch-palästinensischen Konflikt strikt ab, und jeder, der etwas anderes glaubt, geht mit seiner Fantasie hausieren. Netanjahu hat nicht nur die Siedlungen im besetzten Westjordanland und die Unterdrückung der Palästinenser verstärkt, sondern seine Vision für den Gazastreifen ist eine, die „Israel“ vollständig kontrolliert. Für ihn hängt seine gesamte politische Karriere von der Verwirklichung dieser ultranationalistischen Ziele ab, und er hat von Anfang an klargestellt, dass es keinen Kompromiss und damit kein selbstverwaltetes Palästina geben wird.

Obwohl er im vergangenen Monat taktische Rückzüge machte, diente dies lediglich dazu, Zeit zu gewinnen, in der die USA einen „provisorischen Pier“ im Gazastreifen errichten, damit „Israel“ dann selbst die volle Freiheit hat, jeden Grenzübergang zu schließen und so de facto die souveräne Kontrolle über jeden Zugang zum Streifen zu erlangen. In dieser Zeit füllte Netanjahu die Lücke, indem er absichtlich eine Konfrontation mit dem Iran provozierte und dabei sicherstellte, dass die US-Militärhilfe für die IOF genehmigt wurde, was in Washington ein Gefühl der Hysterie und des Alarms auslöste, dass die „Demokratie“ in Gefahr sei.

Dies könnte uns sagen, dass es keinen Grund gibt zu glauben, dass irgendein westliches Land ernsthafte Maßnahmen ergreifen wird, um „Israel“ zu stoppen. Tatsächlich nimmt die Zensur der pro-palästinensischen Position unter dem Deckmantel von „Antisemitismus“ und „Terrorismus“ sogar zu. Ein Gesetzentwurf des US-Kongresses zielt darauf ab, die Definition von Antisemitismus auf jegliche Kritik an „Israel“ auszuweiten und diejenigen zu bestrafen, die sich aufgrund von Protesten auf dem Campus gegen die Ereignisse in Gaza äußern. Der Versuch, die Social-Media-Anwendung TikTok zu verbieten und ihren Verkauf an einen amerikanischen Eigentümer zu erzwingen, wird weithin mit der Tatsache begründet, dass die USA die dortige Berichterstattung nicht kontrollieren können, während sie die Verbrechen Israels“ für junge Menschen aufdeckt. Wenn die USA behaupten, dass sie eine „Zweistaatenlösung“ unterstützen, gibt es keinen Grund, dies ernst zu nehmen, weshalb eine UN-Resolution, die genau dies bekräftigte, mit einem Veto belegt wurde.

Es versteht sich von selbst, dass der Regierung Biden durch den offenkundig „israelfreundlichen“ Kongress die Hände gebunden sind, und es gibt keinerlei politischen Anreiz für sie, Stellung zu beziehen, schon gar nicht so kurz vor einer Wahl. Dies ist nicht nur in Europa der Fall, sondern auch im gesamten Westen, wo die Zensur verschärft und Kritik unterdrückt wird. In Frankreich wurde einem palästinensischen Chirurgen, der einen britischen Pass besitzt, die Einreise in das Land untersagt, um vor dem Senat zu sprechen. Netanjahu hat also keinen Grund, den Druck des Westens zu fürchten, sondern sieht es höchstens als einen Kampf des Willens, den er durchhalten kann. Ein Einmarsch in Rafah war daher keine Frage des „ob“, sondern des „wann“.

Alles in allem waren die Versuche, „Israel“ dazu zu bringen, von einer Invasion in Rafah Abstand zu nehmen, weitgehend vergeblich. Da die USA Benjamin Netanjahu weiterhin praktisch bedingungslos unterstützen, nutzt er dies taktisch aus, um mit einer Mischung aus Verzögerungstaktiken, Provokationen und risikoreichen Strategien gegen jede Grenze zu stoßen und so die von ihm versprochenen Ziele zu erreichen. Die Folgen werden katastrophal sein, denn UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, dass dieser Angriff „den letzten Nagel in den Sarg“ der humanitären Hilfsmaßnahmen im Gazastreifen setze. Das ist natürlich Absicht, denn Netanjahu hat nicht die Absicht, den Palästinensern wieder die Herrschaft über den Gazastreifen zu überlassen, und im Anschluss daran wird eine vollständige militärische Besetzung mit einer wahrscheinlichen Rückkehr zum Siedlungsbau folgen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …