Ein Eingang zum BBC-Sendegebäude in London. (Edwardx, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Warum die Medien in Gaza versagt haben

von Jonathan Cook

6. Mai 2024

Die Aufgabe der Medien ist es, Unsicherheit, Zweifel und Verwirrung zu stiften. Unsere Aufgabe ist es, diese Lüge zu entlarven und ihnen und der politischen Klasse ein Alibi zu verweigern, sagte Jonathan Cook auf einer Friedenskundgebung in Bristol am Wochenende.

Es war passend, dass wir den Welttag der Pressefreiheit am vergangenen Freitag mit zwei Schwerpunkten begingen. Erstens haben wir die mutigen Journalisten aus Gaza geehrt, die in den letzten sieben Monaten einen schrecklichen Preis dafür gezahlt haben, dass sie die palästinensische Erfahrung des Völkermords für das westliche Publikum sichtbar gemacht haben.

Israel hat ein Zehntel von ihnen – etwa 100 Journalisten – getötet, um zu verhindern, dass die Wahrheit über seine Gräueltaten an die Öffentlichkeit gelangt. Dies war der tödlichste Ausbruch von Gewalt gegen Journalisten, der je verzeichnet wurde.

Zweitens müssen wir die westlichen Medien – nicht zuletzt die BBC – beschämen, die ihre palästinensischen Kollegen so sehr verraten haben, indem sie es versäumt haben, über die Zerstörung des Gazastreifens angemessen zu berichten oder sie als Völkermord zu bezeichnen.

Die BBC berichtete nur kurz über die verheerende Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof im Januar – eine Klage, die so schwer wiegt, dass das Gericht Israel wegen Völkermordes vor Gericht gestellt hat. Eine Tatsache, die man aus der Berichterstattung der BBC kaum herauslesen kann.

Im Gegensatz dazu gab die BBC den Zeitplan frei, um Israels hohle juristische Antwort in vollem Umfang zu präsentieren.

Die Doppelmoral der BBC ist umso eklatanter, wenn wir uns daran erinnern, wie sie über die Ukraine berichtete, die ebenfalls von einer feindlichen Armee – der russischen – überfallen wurde.

Noch vor zwei Jahren widmete die BBC ihre Hauptschlagzeilen der Massenproduktion von Molotowcocktails durch Kiewer Bürger zur Begrüßung russischer Soldaten, die sich ihrer Stadt näherten.

Der BBC-Redakteur für den Nahen Osten, Jeremy Bowen, fühlte sich ermutigt, ein Diagramm zu veröffentlichen, das Schwachstellen zeigte, an denen die improvisierten Sprengsätze den russischen Panzern und den darin befindlichen Soldaten den größten Schaden zufügen würden – und das anscheinend gutgeheißen wurde.

Zwei Jahre später hat dieselbe BBC in ihrer Berichterstattung über Israels Angriff auf Gaza eine 180-Grad-Wende vollzogen.

Doppelte Standards

Ein israelischer Panzer auf Patrouille. (Michael Mass/Yad la-Shiryon Museum)

Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass Bowen oder irgendein anderer britischer Journalist Anweisungen darüber veröffentlicht, wie Palästinenser israelische Soldaten in ihren Panzern lebendig verbrennen könnten – obwohl diese Soldaten, anders als die russischen, palästinensisches Land seit Jahrzehnten und nicht erst seit zwei Jahren besetzen und stehlen.

Im Gegensatz zu russischen Soldaten setzen israelische Soldaten jetzt aktiv eine völkermörderische Politik des Aushungerns durch.

Aber die Doppelmoral der etablierten Medien wie der BBC richtet sich nicht nur gegen die Menschen in Gaza. Sie richtet sich auch an uns, die Öffentlichkeit.

Dieselben Medien, die Familien feierten, die ukrainische Flüchtlinge aufnahmen, haben sich bereitwillig an der Verleumdung derjenigen beteiligt, deren einziges Verbrechen darin besteht, dass sie das Abschlachten von mehr als 15.000 palästinensischen Kindern in Gaza stoppen wollen.

Es ist offenbar nichts Heldenhaftes daran, sich dem israelischen Völkermord zu widersetzen, auch wenn der Widerstand gegen die russische Invasion immer noch als Ehrenabzeichen gilt.

Die Medien geben Politikern einen Freifahrtschein, jeden als Antisemiten zu verunglimpfen, der sich darüber empört, dass britische Waffen dazu beitragen, viele, viele zehntausend palästinensische Kinder zu töten, zu verstümmeln und zu Waisen zu machen. Diese Anschuldigung unterstellt, dass jeder Jude dieses Gemetzel unterstützt, und lässt all jene Juden außer Acht, die heute bei diesem Protest an unserer Seite stehen.

In den USA verprügelt und verhaftet die Polizei Studenten, die ihre Universitäten friedlich aufgefordert haben, nicht mehr in die Aufrüstung des israelischen Völkermordes zu investieren. Als sich die Polizei an der UCLA zurückzog, geschah dies nur, um es pro-israelischen Schlägern zu ermöglichen, die Studenten – wiederum viele von ihnen Juden – anzugreifen.

Es wird eindeutig ein Krieg gegen das Recht geführt, gegen einen Völkermord zu protestieren. Und parallel dazu haben die Medien der englischen Sprache den Krieg erklärt.

BBC vertauscht die Rollen

Die Rollen von Angreifer und Opfer wurden vertauscht. Die BBC beschuldigte die auf dem Universitätsgelände campierenden Studenten, mit pro-israelischen Gruppen „zusammengestoßen“ zu sein, die in den Campus eingedrungen seien, um sie gewaltsam anzugreifen.

Wie erklären sich diese eklatanten Ungereimtheiten, dieses gigantische Versagen der Medien, die eigentlich als Wächter über den Machtmissbrauch fungieren sollen?

Ein Teil der Antwort ist Rassismus der alten Schule. Die Ukrainer sehen aus wie wir, wie einige Reporter verlauten ließen, und verdienen daher unsere Solidarität. Palästinenser, so scheint es, verdienen das nicht.

Aber es gibt noch eine andere, wichtigere Antwort. Die etablierten Medien sind nicht wirklich ein Wächter über den Missbrauch von Macht. Das waren sie nie. Sie sind eine Erzählfabrik, die Geschichten produziert, die diesen Machtmissbrauch möglich machen.

Die vom Staat und von Milliardären kontrollierten Medien erreichen dieses Ziel durch verschiedene Taschenspielertricks. Erstens lassen sie Geschichten weg, die das Kernnarrativ stören könnten.

Das Drehbuch der Medien ist einfach: Was der Westen und seine Verbündeten tun, ist immer gut gemeint, egal wie schrecklich die Folgen sind.

Und was der Westen tut, wie provokant oder tollkühn es auch sein mag, kann niemals als Erklärung für das angeführt werden, was unsere „Feinde“ tun.

Keine Ursache und keine Wirkung. Sie, wen auch immer wir auswählen, sind einfach brutal. Sie sind böse. Sie sind darauf aus, die Zivilisation zu zerstören. Man muss sie aufhalten.

Seit Wochen sehe ich jeden Abend die BBC-Nachrichten. Wenn ich mich nur darauf verlassen würde, wüsste ich kaum, dass Israel täglich die Flüchtlingslager von Rafah bombardiert, die angeblich eine „sichere Zone“ sind.

Oder dass Israel weiterhin eine Hungersnot herbeiführt, indem es die Hilfslieferungen blockiert, und dass die Palästinenser weiterhin an Hunger sterben. Oder dass das Vereinigte Königreich die Entstehung dieser Hungersnot aktiv unterstützt hat, indem es dem UNRWA die Finanzierung verweigert.

Oder dass die Proteste zur Beendigung des Völkermords im Gazastreifen – die als terrorunterstützend und antisemitisch dargestellt werden – von vielen, vielen Juden unterstützt werden, von denen einige heute hier sind.

Und natürlich wüsste ich nicht, dass Israels Inhaftierung und Abschlachten von Palästinensern nicht am 7. Oktober mit dem Angriff der Hamas begonnen hat.

Das liegt daran, dass die BBC weiterhin die Belagerung des Gazastreifens als Kontext für den 7. Oktober ignoriert – genauso wie sie und der Rest der Medien die 17-jährige Belagerung während der Jahre, in denen Israel sie durchsetzte, weitgehend ignorierten.

Wenn ich mich auf die BBC verlassen würde, würde ich nicht verstehen, dass das, was Israel tut, weder eine „Vergeltung“ noch ein „Krieg“ sein kann. Man kann nicht gegen ein Volk in den Krieg ziehen oder Vergeltung üben, dessen Territorium man seit Jahrzehnten kriegerisch besetzt und gestohlen hat.

Und wenn die Medien nicht mehr wegsehen können, lenken sie ab – durch Strategien der Ablenkung, Irreführung und Verharmlosung.

Wenn Gaza also in den Nachrichten auftaucht, was derzeit nur noch selten der Fall ist, wird es durch eine andere Brille gefiltert.

Der Fokus liegt auf den endlosen Verhandlungen, auf Israels Plänen für den „Tag danach“, auf den Qualen der Familien der Geiseln, auf den Ängsten, die durch Protestgesänge hervorgerufen werden, auf der Frage, wo die Grenze der Redefreiheit gezogen werden soll.

Alles, um zu vermeiden, dass ein Völkermord, der seit sieben Monaten am helllichten Tag verübt wird, thematisiert wird.

Zu ihrer Verteidigung sagen uns die etablierten Journalisten, dass sie die Pflicht haben, unparteiisch zu sein. Ihre Kritiker, so sagen sie, verstehen nicht, wie der Nachrichtenbetrieb funktioniert.

Als Journalist, der jahrelang in großen Nachrichtenredaktionen gearbeitet hat, kann ich Ihnen versichern, dass dies eine selbstsüchtige Lüge ist.

Hinterfragte Lügen

Erst diese Woche wurde ein Interview der Norway Broadcasting Corporation mit dem israelischen Regierungssprecher David Mencer veröffentlicht. Anders als bei der BBC wurden Mencers Lügen nicht unwidersprochen hingenommen.

Der norwegische Journalist verbrachte 25 Minuten damit, seine Unwahrheiten und Täuschungen eine nach der anderen zu entlarven. Es war aufschlussreich zu sehen, wie die Behauptungen eines israelischen Sprechers Schicht für Schicht abgetragen wurden, bis er nackt dastand und seine Lügen aufdeckte.

Es ist möglich – wenn der Wille dazu vorhanden ist.

Die Journalisten der BBC und der übrigen etablierten Medien wissen, wenn auch nur implizit, dass es ihre Aufgabe ist, zu versagen. Sie versagen, wenn sie den Völkermord in Gaza nicht untersuchen. Es ist ein Versagen, den Machtlosen eine Stimme zu geben. Sie versäumen es, Zusammenhänge aufzuzeigen und zum Verständnis beizutragen. Es ist ein Versagen, Solidarität mit den Kollegen in Gaza zu zeigen, die für ihren Journalismus getötet werden.

Die Rolle der BBC besteht vielmehr darin, das politische Establishment davor zu schützen, jemals für seine Mitschuld an einem Völkermord zur Rechenschaft gezogen zu werden. Die Aufgabe der etablierten Medien ist es, den Eindruck von Ungewissheit, Zweifel und Verwirrung zu erwecken – selbst wenn die Geschehnisse glasklar sind.

Wenn eines Tages der Weltgerichtshof endlich dazu kommt, ein Urteil über Israels Völkermord zu fällen, werden unsere Politiker und Medien behaupten, sie hätten es nicht wissen können, sie seien getäuscht worden, sie hätten nicht klar sehen können, weil die Ereignisse vom „Nebel des Krieges“ umhüllt seien.

Unsere Aufgabe ist es, diese Lüge zu entlarven und ihnen ein Alibi zu verweigern. Es ist unsere Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Informationen von Anfang an vorhanden waren. Sie wussten es, wenn auch nur, weil wir es ihnen gesagt haben. Und eines Tages, wenn es Gerechtigkeit gibt, werden sie auf der Anklagebank sitzen – in Den Haag – und ihre Ausreden werden ihnen abgenommen.

Dieser Beitrag ist eine Abschrift von Jonathan Cooks Rede anlässlich des Marsches der Bristol Palestine Alliance gegen die Voreingenommenheit der Medien in College Green, Bristol, am Samstag, den 4. Mai.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, tätig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008). Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihn finanziell zu unterstützen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Jonathan Cooks Substack veröffentlicht.

