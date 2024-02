Netanjahu hat Saudi-Arabien verloren, und Biden wird seine Wiederwahl verlieren Steven Sahiounie

Die moralische Autorität der USA wurde Washington, DC. durch die Macht des Völkermords und der Kriegsverbrechen in Gaza entrissen, die von Israel unter Verwendung von Waffen durchgeführt wurden, die vom US-Außenministerium nach Tel Aviv geschickt wurden.

Saudi-Arabien lässt Feuer auf Israel regnen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte Ende 2022, dass es seine Priorität sei, ein Normalisierungsabkommen mit Saudi-Arabien zu unterzeichnen. Er nannte es sein wichtigstes Ziel für die nationale Sicherheit Israels. Nun hat er seinen Traum verloren.

Saudi-Arabien hat zusammen mit 51 anderen Ländern vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen Israels Angriff auf den Gazastreifen ausgesagt, der von Menschenrechtsexperten, Südafrika und anderen als Völkermord und Apartheid eingestuft wurde. Die Beweise, die dem IGH vorgelegt werden, sollen belegen, dass die Besetzung Palästinas illegal ist und beendet werden muss.

Saudi-Arabien verurteilte das Vorgehen Israels im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland als rechtlich nicht zu rechtfertigen. Der saudi-arabische Botschafter in den Niederlanden, Ziad Al-Atiyah, verurteilte Israel scharf für sein völkerrechtswidriges Vorgehen in Palästina.

Al-Atiyah betonte, dass Israel für die Missachtung des Völkerrechts bei der Behandlung von Zivilisten im Gazastreifen und die anhaltende Straffreiheit zur Rechenschaft gezogen werden müsse.

Saudi-Arabien drückte seine tiefe Trauer über die Tötung von 29.000 Zivilisten aus, bei denen es sich hauptsächlich um Frauen und Kinder handelt, und wies Israels Argument der Selbstverteidigung zurück, da es nicht zu rechtfertigen sei, den Palästinensern ihre Lebensgrundlage zu entziehen.

Al-Atiyah forderte die internationale Gemeinschaft auf, gegen Israels völkermörderische Aktionen gegen Palästinenser und Israels ständige entmenschlichende Rhetorik vorzugehen. Er fügte hinzu, dass der Gerichtshof in diesem Fall tatsächlich zuständig sei, und forderte das Gericht auf, eine Stellungnahme abzugeben.

Saudi-Arabien verurteilte Israels Missachtung von Waffenstillstandsaufrufen, den Ausbau illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland und die Vertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern.

Das Königreich listete Israels Verstöße gegen internationale Verpflichtungen auf, während es UN-Resolutionen ignoriert, die sein Verhalten verurteilen und die Palästinenser an ihrem Recht auf Selbstverteidigung hindern.

Israel wurde auch für sein Grundgesetz von 2018 kritisiert, das Jerusalem zu seiner Hauptstadt erklärt, was eindeutig gegen UN-Resolutionen verstößt, sowie für die Ausweitung illegaler Siedlungen und die Verhinderung des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes, das ein universelles Menschenrecht ist.

Wer ist noch dabei?

Die UN-Generalversammlung hat den IGH um ein Gutachten zur israelischen Besetzung Palästinas ersucht. 51 Staaten werden bis zum 26. Februar ihre Argumente vorbringen.

Südafrika, Algerien, Saudi-Arabien, die Niederlande, Bangladesch und Belgien haben ebenfalls vorläufige Argumente vorgelegt.

Dies ist der größte Fall, der je vor dem IGH verhandelt wurde, und mindestens drei internationale Organisationen werden sich bis nächste Woche ebenfalls an die Richter des obersten UN-Gerichts wenden. Nach den Beratungen der Richter wird ein nicht bindendes Rechtsgutachten erstellt.

Gaza hat alles verändert: Die Welt ist gegen Israel, außer den USA.

Amar Bendjama, der algerische Botschafter bei den Vereinten Nationen, brachte am 20. Februar eine Waffenstillstandsresolution in die UNO ein. Er sagte, der Rat könne sich angesichts der Geschehnisse in Gaza keine Passivität leisten und Schweigen sei „keine gangbare Option“.

„Diese Resolution ist ein Bekenntnis zu Wahrheit und Menschlichkeit, das sich gegen die Befürworter von Mord und Hass richtet“, sagte er. „Dagegen zu stimmen bedeutet, die brutale Gewalt und die kollektive Bestrafung, die ihnen [den Palästinensern] auferlegt wird, zu billigen.

Seine Worte der bitteren Anklage richteten sich an ein Land: Die Vereinigten Staaten von Amerika. Das einzige Land, das gegen den Waffenstillstand stimmte, war Amerika. Die 13 anderen Mitgliedsländer des UN-Sicherheitsrats stimmten für die Forderung nach einer Einstellung des Krieges, während sich das Vereinigte Königreich der Stimme enthielt.

Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, hat immer wieder ihre Hand hochgehalten und gegen jede Möglichkeit gestimmt, das Leiden, die Verletzungen und den Tod der Menschen in Gaza zu lindern.

Thomas-Greenfields Vorfahren waren afrikanische Sklaven in den USA. Ihre Vorfahren wurden hunderte von Jahren aller Menschenrechte beraubt, bis ihnen die Freiheit gewährt wurde, und diese Freiheit war das Ergebnis eines blutigen vierjährigen Krieges. Ihre Vorfahren haben für die Freiheit, die sie genießt, gekämpft, und doch verteidigt sie Israel. Sie kann sich nicht in die Palästinenser einfühlen, die sie an ihre Vorfahren erinnern sollten.

Die USA sind wegen Gaza als Pariastaat isoliert

Die moralische Autorität der USA wurde Washington, DC, durch den Völkermord und die Kriegsverbrechen in Gaza entrissen, die von Israel mit Waffen durchgeführt wurden, die vom US-Außenministerium nach Tel Aviv geschickt wurden. Bidens Fingerabdrücke sind überall auf den Mordwaffen zu sehen.

Wie viele Länder haben einen Waffenstillstand in Gaza gefordert?

Der Leiter der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, berichtet, dass 26 von 27 EU-Ländern eine „sofortige humanitäre Pause in Gaza fordern, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen würde“. Die USA betrachten Europa gerne als ihr Schaf, das blindlings jedem Diktat aus dem Oval Office folgt. Mit Gaza hat sich das jedoch geändert, denn nun erhebt die EU ihre ethische und moralische Autorität über die USA.

Netanjahu ist seit dem 29. Dezember 2022 im Amt und hat die extremsten rechtsgerichteten Politiker in der Geschichte Israels an seiner Seite. Ben Gvir und Smotrich haben sich beide rassistisch und völkermordend über Palästinenser geäußert. Ihre Ansichten schwanken zwischen der Notwendigkeit, entweder alle Palästinenser zu töten oder sie zu zwingen, nach Ägypten und Jordanien zu ziehen.

Aber Netanjahu droht eine Gefängnisstrafe wegen Korruption, und diese radikalen Verbündeten sind alles, was ihn sicher im Amt hält. Ihm sind die Hände gebunden: Er muss sie bei Laune halten, was bedeutet, dass er jede Forderung nach einem Waffenstillstand ablehnen muss.

Präsident Donald Trump hatte sich während seiner Amtszeit für das Abraham-Abkommen eingesetzt und mehrere arabische Länder erfolgreich dazu gebracht, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Trump hatte mehr für Israel getan als jeder andere US-Präsident.

Israel wollte normale Beziehungen zu Saudi-Arabien, um die Wirtschaft zu fördern und den iranischen Einfluss in der Region zu bremsen.

Wie viele Länder unterstützen Palästina?

Im Jahr 2012 wurde der Staat Palästina als Beobachterstaat bei der UNO anerkannt. 139 Länder in der UNO haben den Staat Palästina anerkannt, im Vergleich zu den 165 Ländern, die Israel anerkennen.

Biden wird wegen Gaza die Wiederwahl verlieren

Andy Levin, ein ehemaliger Abgeordneter des Bundesstaates Michigan und Demokrat, nahm am 20. Februar an einer Versammlung teil, auf der gegen Biden demonstriert wurde. Levin erklärte, dass Michigan eine große arabisch-amerikanische Bevölkerung hat, die sehr wütend über Bidens Unterstützung des Völkermordes in Gaza ist. Levin sagte, dass ein Sieg von Trump sehr wahrscheinlich sei, wenn Biden die Unterstützung der Wähler in Michigan verliere.

Besonders wütend sind junge Wähler und Progressive, die an Menschenrechte und Freiheit für alle Völker glauben, nicht nur für Amerikaner.

„Geben Sie nicht uns die Schuld“, sagte Levin, der zusammen mit der Abgeordneten Rashida Tlaib aus Michigan zu einem der prominentesten Unterstützer der Uncommitted-Bewegung geworden ist. Levin sagte: „Er braucht Stimmen von arabischen Amerikanern, von farbigen Menschen, von progressiven Juden und von jungen Menschen. Er hat Michigan im Jahr 2020 nur mit 150.000 Stimmen gewonnen, also haben wir politisch einen Moment, in dem wir unsere Stimmen erheben können.“

Die Teilnehmer der Kundgebung äußerten ihr Entsetzen über die mehr als 29.000 Toten im Gazastreifen und die Weigerung der USA, einen Waffenstillstand und humanitäre Lieferungen zu fordern. Angesichts von Szenen in den sozialen Medien, in denen verhungernde Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen werden, wenn sie versuchen, die Hilfslieferungen zu erreichen, beschließen die informierten und mitfühlenden Amerikaner, nicht für Biden zu stimmen, und bei einem so engen Rennen braucht er jede Stimme, um zu gewinnen.

Eine Umfrage im Oktober ergab, dass mehr Menschen zwischen 18 und 29 Jahren im Gaza-Krieg mit den Palästinensern als mit den Israelis sympathisierten.

Junge Menschen sind sehr gut über die Geschehnisse in Gaza informiert, da sie fast ständig die sozialen Medien nutzen und sich dort mit allen Nachrichten versorgen. Ältere Menschen schauen vielleicht noch Fernsehkanäle, die in den USA sehr stark auf Israel ausgerichtet sind.

Bidens Wiederwahl im November hängt von jungen Wählern ab, aber er hat ihre Stimme verloren, weil er das Abschlachten von über 29.000 Menschen in Gaza standhaft unterstützt hat.

Warum wollte Saudi-Arabien eine Normalisierung?

Im September erklärte der US-Außenminister Antony Blinken, dass die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien ein „nationales Sicherheitsinteresse“ der USA sei.

Am 21. September erklärte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) gegenüber Fox News: „Jeden Tag kommen wir einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel näher“. Der Gazastreifen hat diesen Traum zerstört, denn Saudi-Arabien hat betont, dass eine Normalisierung nur durch eine Zweistaatenlösung im Rahmen von UN-Resolutionen erreicht werden kann. Netanjahu hat die Zweistaatenlösung, das Ende der Besatzung und einen Waffenstillstand strikt abgelehnt.

Riad wollte einen US-Verteidigungspakt, der weniger Beschränkungen für US-Waffenverkäufe und Unterstützung bei der Entwicklung seines eigenen zivilen Atomprogramms vorsieht. Ein weiterer Vorteil der Unterzeichnung mit Israel wäre die AIPAC, die politische Lobbygruppe, der Politikexperten in Washington, DC, eine enorme Kontrolle über das Oval Office und den Capitol Hill zusprechen.

Saudi-Arabien und Iran normalisieren ihre Beziehungen

Im März 2023 vermittelte China ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Peking bewies damit seine einflussreiche Rolle im Nahen Osten im Gegensatz zur schwindenden Rolle der Vereinigten Staaten.

Diese chinesische Vereinbarung war ein schwerer Schlag für Biden, der den Iran und Saudi-Arabien als Feinde betrachten wollte, weil Israel den Iran als seinen Feind ansieht.

Seitdem haben Saudi-Arabien und der Iran ihre Zusammenarbeit im Jemen, in Syrien, im Irak und im Libanon ausgebaut.

Israel wird vor dem IGH des Völkermordes beschuldigt

Israel wird vor dem IGH des Völkermordes beschuldigt. In dem Urteil vom Januar wurde Tel Aviv aufgefordert, die völkermörderischen Handlungen einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza zu gewährleisten.

„Wir haben Dutzende von Erklärungen hochrangiger israelischer Politiker und Militärs, die auf eine völkermörderische Absicht hindeuten. Ich denke also, dass zumindest die Plausibilität gegeben ist, und dass gemäß der Definition der Völkermordkonvention möglicherweise ein Völkermord vorliegt oder ein Völkermord im Gange ist“, sagte Michael Lynk, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter.

Lynk wies auch auf die Rolle der USA bei der Unterstützung Israels bei seinem Angriff hin, der fast 30.000 Palästinenser das Leben gekostet hat, und stellte fest, dass Washington nicht nur Tel Avivs schrumpfende Munitionsvorräte mit 3,8 Milliarden an Militärhilfe auffüllt, sondern ihm auch diplomatische Rückendeckung bei der UNO gibt.