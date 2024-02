Die Achse der Asymmetrie ist in vollem Gange. Hierbei handelt es sich um staatliche und nichtstaatliche Akteure, die asymmetrische Bewegungen auf dem globalen Schachbrett anwenden, um die von den USA geführte westliche, auf Regeln basierende Ordnung außer Kraft zu setzen. Und ihre Vorhut ist die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarallah.

Ansarallah ist absolut unerbittlich. Sie haben eine MQ-9-Reaper-Drohne im Wert von 30 Millionen US-Dollar mit nur einer einheimischen Rakete im Wert von 10.000 US-Dollar abgeschossen .

Sie sind die ersten im globalen Süden, die jemals ballistische Anti-Schiffs-Raketen gegen in Israel stationierte und/oder schützende Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine einsetzen.

Praktisch gesehen befindet sich Ansarallah mit niemand Geringerem als der US-Marine im Krieg.

Ansarallah hat eines der hochentwickelten autonomen Unterwasserfahrzeuge (AUV) der US-Marine erbeutet, die 1,3 Millionen US-Dollar teure Remus 600, eine torpedoförmige Unterwasserdrohne, die eine riesige Nutzlast an Sensoren transportieren kann.

Nächster Halt: Reverse Engineering im Iran? Der globale Süden wartet sehnsüchtig darauf und ist bereit, in Währungen zu zahlen, die den US-Dollar umgehen.

All dies – ein maritimer Remix des Ho-Chi-Minh-Pfades während des Vietnamkriegs im 21. Jahrhundert – macht deutlich, dass der Hegemon möglicherweise nicht einmal als Papiertiger, sondern eher als Papieregel gilt.

Lula erzählt es aus der Sicht des globalen Südens

In das große Ganze – verbunden mit dem unerbittlichen anhaltenden Völkermord, den Israel in Gaza verübt – tritt ein wahrer Führer des globalen Südens, Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva .

Lula sprach im Namen Brasiliens, Lateinamerikas, Afrikas, der BRICS-10 und der überwältigenden Mehrheit des globalen Südens, als er es auf den Punkt brachte und die Gaza-Tragödie als das definierte, was sie ist: einen Völkermord. Kein Wunder, dass die zionistischen Tentakel im gesamten globalen Norden – und seine Vasallen im globalen Süden – verrückt geworden sind.

Die Völkermorde in Tel Aviv erklärten Lula in Israel zur Persona non grata. Dennoch hat Lula nicht mehr als 29.000 Palästinenser ermordet – die überwiegende Mehrheit davon waren Frauen und Kinder.

Die Geschichte wird unversöhnlich sein: Es sind die Völkermorde, die letztendlich als personae non grata für die gesamte Menschheit beurteilt werden.

Was Lula sagte, stellte BRICS 10 in Aktion dar: Dies wurde offensichtlich bereits zuvor mit Moskau, Peking, Teheran und natürlich der Afrikanischen Union geklärt. Lula sprach in Addis Abeba und Äthiopien ist jetzt BRICS-10-Mitglied.

Der brasilianische Präsident war äußerst geschickt darin, seinen Gaza-Faktencheck so zu planen, dass er während des G20-Außenministertreffens in Rio auf den Tisch kam. Weit über die BRICS-10 hinaus ist das, was in Gaza passiert, ein Konsens unter den nichtwestlichen G20-Partnern – die tatsächlich die Mehrheit stellen. Allerdings sollte niemand ernsthafte Folgemaßnahmen innerhalb einer geteilten G20 erwarten. Der Kern der Sache bleibt in den Fakten vor Ort.

Jemens Kampf für „unser Volk“ in Gaza ist eine Frage humanistischer, moralischer und religiöserSolidarität – dies sind Grundprinzipien der aufstrebenden östlichen „Zivilisationsmächte“, sowohl im Inland als auch in internationalen Angelegenheiten. Diese Konvergenz der Prinzipien hat nun eine direkte Verbindung – übertragen auf die moralische und spirituelle Sphäre – zwischen der Achse des Widerstands in Westasien und der slawischen Achse des Widerstands im Donbass geschaffen.

Besonderes Augenmerk sollte auf den Zeitrahmen gelegt werden. Die Streitkräfte der Volksrepublik Donezk (DVR) und Russland haben zwei hart umkämpfte Jahre in Noworossija verbracht, um nun an einem Punkt angelangt zu sein, an dem – basierend auf dem Schlachtfeld und den gesammelten Fakten vor Ort – klar wird, dass „Verhandlungen“ nur die Bedingungen von bedeuten Kiews Kapitulation.

Im Gegensatz dazu hat die Arbeit der Achse des Widerstands in Westasien noch nicht einmal begonnen. Man kann mit Recht argumentieren, dass seine Stärke und sein volles souveränes Engagement noch nicht zum Einsatz gekommen sind (denken Sie an die Hisbollah und den Iran).

Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah hat mit seiner sprichwörtlichen Subtilität angedeutet, dass es in Palästina tatsächlich nichts zu verhandeln gibt. Und wenn es eine Rückkehr zu irgendwelchen Grenzen gäbe, wären das die Grenzen von 1948. Die Achse des Widerstands versteht, dass das gesamte zionistische Projekt rechtswidrig und unmoralisch ist. Aber es bleibt die Frage, wie man es in der Praxis in den Mülleimer der Geschichte werfen kann?

Zu den möglichen – erklärtermaßen optimistischen – Szenarien für die Zukunft gehört die Eroberung Galiläas durch die Hisbollah als Schritt zur eventuellen Rückeroberung der von Israel besetzten Golanhöhen. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass selbst ein geeintes Palästina nicht über die militärischen Fähigkeiten verfügt, gestohlenes palästinensisches Land zurückzuerobern.

Die Fragen, die sich die überwältigende Mehrheit des globalen Südens stellt, der Lula zur Seite steht, könnten also lauten: Wer außer Ansarallah, Hisbollah, Hashd al-Shaabi wird sich der Achse der Asymmetrie im Kampf um Palästina anschließen? Wer wäre bereit, ins Heilige Land zu kommen und zu sterben? (Schließlich sterben im Donbass nur Russen und Russophone für historisch russische Länder)

Und das bringt uns zum Endspiel: Nur eine westasiatische Spezialmilitäroperation (SMO) bis zum bitteren Ende wird die palästinensische Tragödie lösen können. Eine Übersetzung dessen, was auf der slawischen Achse des Widerstands passiert: „Wer sich weigert, mit Lawrow zu verhandeln, verhandelt mit Schoigu.“

Die Speisekarte, der Tisch und die Gäste

Dieser übertriebene Neokonservative, Außenminister Tony Blinken, ließ die Katze aus dem Sack, als er tatsächlich seine so geschätzte „regelbasierte internationale Ordnung“ definierte: „ Wenn Sie nicht auf dem Tisch sind, dann Sie stehen auf der Speisekarte.“

Seiner eigenen hegemonialen Logik folgend ist klar, dass Russland und die USA/NATO auf dem Tisch stehen, während die Ukraine auf der Speisekarte steht. Was ist mit dem Roten Meer? Die Houthis, die Palästina gegen die USA, Großbritannien und Israel verteidigen, stehen eindeutig auf der Liste, während westliche Vasallen, die Israel auf See unterstützen, eindeutig auf der Speisekarte stehen.

Und das ist das Problem: Der Hegemon – oder, in der chinesischen Fachterminologie, „die Kreuzfahrer“ – hat die Macht verloren, die Visitenkarten auf den Tisch zu legen. Der Hauptgrund für diesen Autoritätszusammenbruch ist die Anhäufung ernsthafter internationaler Treffen, die von der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China in den letzten zwei Jahren seit Beginn der SMO gefördert wurden. Es geht um eine sequenzielle Planung mit klar umrissenen langfristigen Zielen.

Das können nur Zivilisationsstaaten – nicht plutokratische neoliberale Casinos.

Verhandlungen mit dem Hegemon sind unmöglich, weil der Hegemon selbst Verhandlungen verhindert (siehe die serienmäßige Blockierung von Waffenstillstandsbeschlüssen bei den Vereinten Nationen). Darüber hinaus zeichnet sich der Hegemon dadurch aus, dass er seine Klienteleliten im gesamten globalen Süden durch Drohungen oder Kompromisse instrumentalisiert: Sehen Sie sich die hysterische Reaktion der brasilianischen Mainstream-Medien auf Lulas Urteil über Gaza an.

Was Russland dem globalen Süden zwei Jahre nach Beginn der SMO zeigt, ist, dass der einzige Weg, dem Hegemon eine Lektion zu erteilen, kinetisch oder „militärisch-technisch“ sein muss.

Das Problem besteht darin, dass kein Nationalstaat mit der nuklearen/überschallfähigen/militärischen Supermacht Russland mithalten kann, in der 7,5 Prozent des Staatshaushalts für die Rüstungsproduktion aufgewendet werden. Russland ist und bleibt in einem permanenten Kriegszustand, bis die Hegemoneliten zur Besinnung kommen – und das wird vielleicht nie passieren.

Unterdessen beobachtet und lernt die Widerstandsachse Westasiens Tag für Tag. Es ist immer wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die geopolitischen Bruchlinien bei allen Widerstandsbewegungen im globalen Süden – und dazu zählen beispielsweise auch die Westafrikaner gegen den französischen Neokolonialismus – nicht stärker sein könnten.

Es geht um den kollektiven Westen versus den Islam; der kollektive Westen gegen Russland; und eher früher als später stellt sich ein erheblicher Teil des Westens, wenn auch widerwillig, gegen China.

Tatsache ist, dass wir uns bereits in einem Weltkrieg befinden, der sowohl existenziell als auch zivilisatorisch ist. Da wir am Scheideweg stehen, gibt es eine Zweiteilung: entweder eine Eskalation hin zu einer offenen „kinetischen Militäraktion“ oder eine Vervielfachung hybrider Kriege über mehrere Breitengrade hinweg.

Es liegt also an der Achse der Asymmetrie, kühl, ruhig und gefasst die unterirdischen Korridore, Durchgänge und Pfade zu schmieden, die in der Lage sind, die von den USA geführte, unipolare, regelbasierte internationale Ordnung zu untergraben und zu untergraben.



Übersetzt mit deepl.com