Netanyahu and Germany For people in southern Germany, there was not much to be happy about this springtime; many were hit by the worst flooding in living history. Not a few



Zeichnung von Nathaniel St. Clair

Netanjahu und Deutschland

von Victor Grossman

10. Juni 2024

Für die Menschen in Süddeutschland gab es in diesem Frühjahr nicht viel Grund zur Freude: Viele wurden von den schlimmsten Überschwemmungen seit Menschengedenken heimgesucht. Nicht wenige verloren die Ergebnisse eines lebenslangen Beitrags. Einige waren sich bewusst, dass die Hauptverursacher schon vor Jahrzehnten wussten, welche Kardinalsünden sie begingen, es aber vorgezogen hatten, die Welt zu belügen und zu betrügen, und sich über steigende Bankkonten freuten, anstatt sich über den Rückgang der Eiskappen, Gletscher und Wälder den Kopf zu zerbrechen.

Doch weit entfernt vom überschwemmten Bayern wurden zwei Millionen Menschenleben auf blutige Art und Weise zerstört, und Deutschland war, obwohl es so weit entfernt war, tief darin verwickelt. Ich meine natürlich Palästina, insbesondere Gaza. Jahrzehntelang haben die Medien verzerrt oder ignoriert, was dort geschah. Nach dem 7. Oktober war das Ignorieren nicht mehr möglich, weder hier noch anderswo. Aber in Deutschland gab es einige Unterschiede.

Seit der Gründung der westdeutschen Regierung im Jahr 1949 hielt sie an zwei grundlegenden Strategien fest, um einen Platz am Tisch der westlichen marktorientierten Seriosität zu gewinnen. Die eine bestand darin, lautstark Demokratie und Freiheit zu verkünden: freie Wahlen, freie Presse, freie Meinungsäußerung, eine freie Zuflucht für die Verfolgten der Welt.

Die zweite Strategie bestand in der bedingungslosen Unterstützung der israelischen Machthaber in jedem Wort und jeder Tat, um so der Welt zu zeigen, dass man Hitlers zwölfjährigen Terror und Massenmord an den Juden in Deutschland und Europa zutiefst bedauert. Diese beiden Strategien, die in erster Linie auf die westliche öffentliche Meinung abzielten, haben ihr Ziel weitgehend erreicht. Doch Kritiker, die etwas tiefer schauten, fanden in beiden Strategien Fehler.

Unter der Oberfläche von Reden, Proklamationen und Leitartikeln und nachdem die berüchtigtsten und bekanntesten Naziführer abgesetzt wurden oder untergetaucht waren, oft in Südamerika, behielten alle anderen Ex-Nazis ein erstaunliches Maß an Kontrolle in Westdeutschland; in Schulen und Universitäten, Gerichten und Polizeibehörden, im Journalismus, im diplomatischen Corps, auf allen Regierungsebenen, von Kleinstadtbürgermeistern bis hin zu mindestens einem Rektor, einem Präsidenten und einer großen Zahl von Kabinettsministern. Noch wichtiger ist, dass die Hauptquellen der Macht, die Unternehmen, die den Ersten Weltkrieg leiteten, die Nazis sponserten und finanzierten, Millionen von Unternehmen kassierten, die in den von ihnen besetzten Ländern gestohlen wurden, sowie von Hunderttausenden von Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen und Kriegsgefangenen, die in der Rüstungsindustrie, einschließlich Auschwitz, arbeiten mussten. Dieselben Unternehmen – oft dieselben Männer – änderten nach ein paar unbeschwerten Gefängnisjahren in ein paar besonders grausamen Fällen (bevor sie bald darauf amnestiert wurden) ihre Methoden, aber selten ihre Ansichten oder ihren Ehrgeiz nach höheren Stapeln von Reichtum und nach Expansion – um „Deutschlands Platz an der Sonne“ zurückzugewinnen. Diesmal allerdings, wenn nötig, als Partner von mächtigen Herrschern in den USA und Israel, deren Ziele gar nicht so verschieden waren.

In der Tat sollten sie sich sehr ähnlich werden. Schon wenige Wochen nach Roosevelts Tod und Hitlers Niederlage steuerte Truman, wie die meisten seiner Nachfolger und deren Unterstützer, in eine andere Richtung. Zwei Symbole waren Hiroshima und, noch mehr, Nagasaki. Beide enthielten implizite Drohungen. In Europa unterstützten Truman & Co. den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaftskraft und, nach einer kurzen Pause, auch der militärischen Macht. Auch hier gab es Symbole. Die obersten Generäle der neuen westdeutschen Armee waren die blutigsten aller Kriegsverbrecher. An der Spitze des neuen Bundesnachrichtendienstes (der wie die CIA für die antisowjetische Spionage zuständig war) stand General Reinhard Gehlen, der die Abteilung „Fremde Heere Ost“ des nationalsozialistischen deutschen Generalstabs für Spionageabwehr geleitet hatte. Innenpolitisch war Adenauers engster Vertrauter und „zweitmächtigster Mann in Deutschland“ Dr. Hans Globke, ein Hauptverantwortlicher für den Holocaust an den Juden in Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei. Während des Eichmann-Prozesses wurde eine Vereinbarung mit der israelischen Regierung getroffen: Wenn die Verbindung zwischen Eichmann und Globke nicht erwähnt wird, wird Deutschland dies mit milliardenschwerer Militärhilfe kompensieren. So viel zur Aufrichtigkeit im Kampf gegen den Antisemitismus!

Nach der „Vereinigung“ von Ost- und Westdeutschland (im Osten oft als „Annexion“ oder „Kolonisierung“ bezeichnet) blieben diese beiden Säulen der Strategie konstant und wurden nicht mehr durch die Enthüllungen der DDR über alte Faschisten wie Globke geschwächt oder durch ihre Rolle als Barriere gegen neonazistische Bewegungen behindert. Und da es sich um grundlegende Säulen handelte, bedeutete jeder Zweifel an ihnen eine Infragestellung der gesamten Struktur. Haben Sie Zweifel am Wesen der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ in Deutschland? Dann waren Sie höchstwahrscheinlich „ein Rechts- oder Linksextremist“! Irgendwelche Fragen zur Unterdrückung durch die israelischen Machthaber? Dann waren Sie offensichtlich „antisemitisch“ (oder, falls Sie möglicherweise Jude waren, ein „Selbsthasser“). Und die Kontrollen in den Medien waren streng, die Entlassungsscheine schmerzhaft verfügbar!

Dann kam die Tragödie von Gaza. Natürlich füllte der Schock über die schrecklichen Ereignisse am 7. Oktober die Medien mit all den schrecklichen Details, den wahren und den sich später als unwahr herausstellenden (wie die „enthaupteten Babys“). Aber die unmittelbar darauf folgende heftige Invasion des Gazastreifens, mit dem ausdrücklichen Ziel, alle „Untermenschen“ dort zu vernichten, ihnen Nahrung, Wasser, Treibstoff, Gas und Strom zu verweigern, mit der Zerstörung fast aller Gebäude, Schulen, Moscheen, Theater und, was am schlimmsten war, Krankenhäuser, schockierte Millionen und führte zu wütenden Demonstrationen, vor allem in Großbritannien, aber auch überall in den USA und vielerorts in Deutschland, wo die Wut diese Grundpfeiler in Frage zu stellen drohte und damit die Machthaber in Angst und Schrecken versetzte wie nie zuvor (oder seit den 1980er Jahren).

Könnte man die Aktionen in den folgenden Monaten als Gegenmaßnahmen zu solchen Bedrohungen betrachten? Plötzlich begann im Januar, nach einer seltsamen Enthüllung eines kleinen, unkonventionellen Treffens der Rechten zwei Monate zuvor, eine Reihe riesiger, extrem gut organisierter Kundgebungen in Städten und Gemeinden überall auf der Welt, die sich gegen die faschistische Partei Alternative für Deutschland (AfD) richteten und bei denen Hunderttausende ihren fremdenfeindlichen Hass auf jeden, der als fremd, undeutsch, „anders“ gilt, zurückwiesen. Eine bewundernswerte Absicht, und bewundernswert sind auch die Demonstranten, zumal die AfD in nationalen Umfragen auf Platz zwei und in den meisten ostdeutschen Bundesländern auf Platz eins liegt. Doch bei diesen Kundgebungen, an denen oft auch Regierungspolitiker teilnahmen, fehlte jede grundsätzliche Kritik am Status quo oder an der Politik, die den Aufschwung der Rechten mitverursacht hat. Mancherorts hinderten die Organisatoren sogar arabische Demonstranten an der Teilnahme. Wollte man mit diesen Anti-AfD-Kundgebungen möglicherweise intensiveren oder grundsätzlichen Protesten zuvorkommen?

Die gleiche Frage könnte man sich bei einer großen Medienkampagne gegen Antisemitismus stellen. Spuren dieser schmutzigen, jahrhundertealten Infektion der deutschen Gesellschaft, die schon immer unter der Oberfläche lauerte, aber seit der Wiedervereinigung ostentativ durch die Straßen marschiert und Konzerte mit übelsten Nazi-Texten und -Grüßen gibt, gab es sicher genug. Dann war es auch nicht verwunderlich, dass einige arabische Auswanderer, darunter auch Palästinenser mit Familien in Gaza, die tragischerweise oft Opfer sind, gelegentlich anti-israelische Parolen riefen (oder, sehr selten, auch antijüdische). Nicht jeder erkannte den Unterschied zwischen bewaffneten jüdischen Soldaten, die in Gaza plündern und töten, und gewöhnlichen jüdischen Menschen in Deutschland, vor allem, wenn ihre Organisationen die Soldaten, Bombenleger und Drohnen vorbehaltlos unterstützten. (Und ja, leider, aber zum Glück recht selten, gibt es einige, die sich für Linke halten, aber nicht begreifen können, dass es für jede Goldman Sachs Bank eine Bank of America, eine Chase, Wells Fargo oder Citibank gibt. Und für jeden Theodor Herzl oder Jabotinsky gab es einen Karl Marx, eine Rosa Luxemburg und eine Vielzahl von jüdischen antifaschistischen Helden und Heldinnen. Aber Antisemitismus ist in Deutschland nicht annähernd so weit verbreitet wie islamfeindliche, antimuslimische, antiarabische Vorurteile – und auch nicht so gewalttätig. Einseitige Medien verschlimmerten die Sache ständig.

Solche von oben gesteuerten Kampagnen konnten nicht alle Proteste zum Schweigen bringen. Die nächste geplante Gaza-Aktion war eine dreitägige Konferenz Mitte April, die sich gegen die Rolle Deutschlands als Hauptlieferant von Waffen an Netanjahu richtete. Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner fand es „unerträglich“, dass die Konferenz in Berlin stattfinden sollte. Aber er konnte es nicht verbieten. Oder konnte er es doch?

Weniger als zwei Stunden nach Beginn stürmten Hunderte von Polizisten in Uniform oder Zivil die Veranstaltung, unterbrachen die Videoübertragung und sogar den Strom, zerstreuten die 250 Teilnehmer und nahmen einen jüdischen Teilnehmer, der es wagte, zu widersprechen, grob fest.

Die Polizei gab eine Erklärung ab: „Es besteht die Gefahr, dass ein Redner per Video gezeigt wird, der sich in der Vergangenheit antisemitisch geäußert und Gewalt verherrlicht hat. Aus diesem Grund wurde die Versammlung aufgelöst und auch am Samstag und Sonntag verboten.“

Der palästinensische Exilschriftsteller Salman Abu Sitta, der per Videoschaltung auftreten sollte, hatte zuvor erklärt, dass die Männer aus Gaza, die den Überfall am 7. Oktober durchführten, „eine Belagerung durchbrochen“ hätten.

Ein weiterer geplanter Redner, der palästinensisch-britische Chirurg Ghassan Abu Sittah (der von den Studenten gewählte Rektor der Universität Glasgow), wurde dreieinhalb Stunden lang von der Bundespolizei am Berliner Flughafen festgehalten und dann an der Einreise nach Deutschland (oder bald darauf in ein anderes EU-Land) gehindert.

Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis sollte ebenfalls per Video auf dem Kongress sprechen; die von ihm 2016 gegründete Organisation Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25) mit Mitgliedern wie Ken Loach, Naomi Klein, Noam Chomsky und Julian Assange war einer der Hauptsponsoren des Kongresses. In einer wütenden Reaktion auf die Razzia und das Verbot schrieb Varoufakis: „Was die deutsche Polizei gerade getan hat, ist der Beweis dafür, dass Faschisten nicht mehr an der Regierung sein müssen, um an der Macht zu sein.“

Der Abbruch der Konferenz war sicherlich eine klare Warnung, den Mund zu halten. Aber angesichts der Tatsache, dass der Gazastreifen immer noch in Trümmern liegt, die genauso schlimm oder noch schlimmer sind als die, die ich 1952 in Dresden gesehen habe, und dass die Zahl der getöteten, verstümmelten oder verhungerten Kinder weiter steigt, hörten die Proteste nicht auf. Damals demonstrierten die Studenten, inspiriert von denen an der Columbia, der UCLA, aber auch in Harvard und Yale, ebenfalls und campierten an Hochschulen und Universitäten in ganz Deutschland. Die Polizei, die ebenfalls die Methoden ihrer amerikanischen Kollegen kopierte, löste die Camps auf und verhaftete Studenten, obwohl viele Professoren und andere Mitarbeiter wütend reagierten. Derzeit werden, wie in den USA, die Hochschulpräsidenten angegriffen.

Aber auch die Pfeiler der deutschen „Recht und Ordnung“ haben harte Schläge einstecken müssen.

Im Januar behauptete Südafrika in einer zweitägigen öffentlichen Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) im Friedenspalast in Den Haag, dass Israel im Gazastreifen Völkermord begangen hat und begeht, und bezog dabei auch Israels 75-jährige Apartheid, 56-jährige Besatzung und 16-jährige Blockade des Streifens ein. Südafrika forderte die sofortige Beendigung aller Handlungen, die gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen, und äußerte gleichzeitig seine Besorgnis über das Schicksal der israelischen Geiseln in Gaza. Im März ordnete der Gerichtshof neue Sofortmaßnahmen an, um die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln sicherzustellen, da die Bevölkerung des Gazastreifens von Hungersnot und Verhungern bedroht ist. Im Mai ordnete es mit 13 gegen 2 Stimmen die sofortige Einstellung der israelischen Offensive in Rafah an.

Dann kam der nächste Schlag. Der Internationale Gerichtshof (IGH) befasst sich mit Fällen, die Länder und Nationen betreffen. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), der verwirrenderweise ebenfalls in Den Haag angesiedelt ist, verhandelt Fälle gegen Einzelpersonen wegen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er wurde durch das Römische Statut geschaffen und ist unabhängig von der UNO. 124 Länder sind Mitglieder, nicht aber Israel, die USA, Indien oder Russland. Wenn der Gerichtshof jedoch Haftbefehle erlässt, sind alle Mitgliedsländer, einschließlich Deutschland und Großbritannien, verpflichtet, die Beschuldigten festzunehmen und nach Den Haag auszuliefern.

Es war daher eine riesige Sensation, als der britische Anwalt Karim Khan, derzeit Chefankläger dieses Strafgerichtshofs, Haftbefehle für Binyamin Netanyahu, seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant und drei Hamas-Führer beantragte, weil es „begründete Anhaltspunkte“ dafür gibt, dass sie für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verantwortlich sind, darunter Israels „Einsatz von Hunger als Kriegswaffe“.

Natürlich folgte sofort ein Sturm der Entrüstung seitens der israelischen Führung, vor allem darüber, dass sie mit ihrem Todfeind, der Hamas, auf eine Stufe gestellt wurde. Sie wurden noch wütender, als andere „westliche“ Länder Südafrika unterstützten, und zu allem Überfluss schlossen sich Norwegen, Spanien und Irland vielen Ländern anderer Kontinente an, um Palästina als souveränen Staat anzuerkennen.

Wo blieben da die deutschen Säulenheiligen? In einer sehr peinlichen Situation. Die Säule der freien Meinungsäußerung war durch die verbotene Konferenz und die Hochschulproteste schon genug beschädigt worden. Aber bis jetzt haben alle großen deutschen Parteien, die immer noch zu dem zurückkehren, was sie als ihre Holocaust-Verpflichtungen bezeichnen, jeden Schritt der israelischen Führer unterstützt und niemals auch nur den schlimmsten Siedlungslandraub, die Verhaftung von Kindern, die Erschießung von Journalisten oder die Errichtung einer Mauer, die höher ist als die in Berlin, verurteilt. Die vielleicht lauteste Pro-Bibi-Stimme von allen ist interessanterweise die extrem rechte Alternative für Deutschland (AfD)!

Aber im Zeitalter der sozialen Medien ist es trotz der ständigen Betonung des eintägigen Schreckens vom 7. Oktober unmöglich geworden, den monatelangen, immens schlimmeren Völkermord im Gazastreifen zu ignorieren – der inzwischen von einem Großteil der Welt offiziell verurteilt wird. Die Proteste in Deutschland werden zweifelsohne weitergehen.

Aber andere Themen drängten sich erneut auf – oder lenken ab. Eines davon war die Legitimierung von Marihuana, mit strengen Regeln für Alter, Ort und Menge (die unweigerlich gebrochen werden). Noch dringlicher: Aufgrund der wirtschaftlichen Probleme im Zusammenhang mit der Sperrung des billigeren russischen Erdgases und Erdöls, der umstrittenen Staatsverschuldung und der schlechten Politik im Allgemeinen stehen wir vor einem zunehmenden Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitswesens, bei dem Kliniken und kleine Krankenhäuser aus Geld- und Personalmangel schließen oder von geldgierigen Privatanbietern übernommen werden. Das Bildungssystem leidet unter einem erheblichen Lehrermangel. Das rechte Koalitionsmitglied, die Freien Demokraten (FDP), wollen das Renteneintrittsalter anheben, aber die Steuern für Wohlhabende senken. Die Einwanderungsfrage, bei der die rechte AfD gegen eine „ausländische Übernahme Deutschlands und seines kulturellen Erbes“ vorgeht, ist immer ein unangenehmes Thema, auch wenn die demografische Situation mehr neue junge Menschen und Kinder erfordert. Aber nach ein oder zwei Verbrechen, an denen „Asylbewerber“ beteiligt waren – dieses Mal der Mord an einem Polizisten – schließen sich fast alle Parteien dem Ruf an, „die Bösen draußen zu halten“ oder, wenn sie schon hier sind, sie rauszuwerfen. Selbst diese Säule schwächelt, wenn die Asylsuchenden nicht „vor kommunistischer Unterdrückung fliehen“. (Wie „Kubaner willkommen, Haitianer nach Hause!“)

Über all diesen Fragen schwebt der Krieg in der Ukraine, und selbst die wenigen etwas kühleren Köpfe, wie der wankelmütige Rektor Olaf Scholz, beugen sich jetzt dem Druck aus dem In- und Ausland, um Zelensky, Salamischeibe für Salamischeibe, zu geben, was immer er für sein offensichtlich illusionäres Ziel, „die Russen zu schlagen“, verlangt – in völliger Missachtung dessen, wohin diese Politik in einer atomar bewaffneten Welt führen kann. Aber die Kriegstrommeln schlagen unaufhörlich, immer lauter, in den deutschen Medien und in den Reden der Politiker, jetzt mit der erneuten Forderung, die Wehrpflicht für junge Männer – und vielleicht auch Frauen – wieder einzuführen. Einige Schlagzeilen könnten den Eindruck erwecken, dass russische Panzer, Flugzeuge und Kriegsschiffe schießwütig an den deutschen Grenzen warten (statt des genauen Gegenteils, jetzt mit einer deutschen Brigade in Litauen, die erschreckend an tragische Ereignisse vor über 80 Jahren erinnert).

In diesen Fragen – vor allem in der Frage, inwieweit Selenskyj zu unterstützen ist – ist sogar die Linke gespalten, da nun sowohl die geschwächte LINKE (mit 3-4%) als auch das etwas stärkere Sarah-Wagenknecht-Bündnis (mit 5-7%) bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, die an diesem Wochenende stattfinden, um Stimmen konkurrieren.

Victor Grossman schreibt das Berlin Bulletin, das Sie kostenlos abonnieren können, indem Sie eine E-Mail senden an: wechsler_grossman@yahoo.de.

Übersetzt mit deepl.com

