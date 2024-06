Macron Calls Snap Election After Far-Right Gains in EU Contests | Common Dreams „We live in a Europe where neofascism and absenteeism are on the rise-a combination that allows the oligarchs to plunder,“ said Yanis Varoufakis.

Marine Le Pen hält eine Siegesrede mit Jordan Bardella an ihrer Seite in Paris, Frankreich, am 9. Juni 2024.

(Foto: Daniel Dorko/Hans Lucas/AFP via Getty Images)

„Wir leben in einem Europa, in dem Neofaschismus und Absentismus auf dem Vormarsch sind – eine Kombination, die es den Oligarchen erlaubt, zu plündern“, sagte Yanis Varoufakis.

Macron ruft nach rechtsextremen Zugewinnen bei EU-Wahlen zu Neuwahlen auf

By Jake Johnson

10. Juni 2024

Der französische Präsident Emmanuel Macron rief am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen aus, nachdem seine Partei bei den Wahlen zum Europaparlament eine schwere Niederlage erlitten hatte. Marine Le Pens rechtsextreme, fremdenfeindliche Nationale Rallye erhielt doppelt so viel Unterstützung wie Macrons Renaissance.

In einer landesweit im Fernsehen übertragenen Rede nach den Wahlen, bei denen die Rechtsextremen in weiten Teilen der Europäischen Union zulegen konnten, sagte Macron, dass „der Aufstieg von Nationalisten und Demagogen eine Gefahr für unsere Nation und für Europa ist“.

„Nach diesem Tag kann ich nicht so weitermachen, als ob nichts geschehen wäre“, sagte Macron, der das Unterhaus des französischen Parlaments auflöste und ankündigte, dass am 30. Juni und am 7. Juli Wahlen stattfinden werden.

Macrons Schritt wurde als „außergewöhnliches Wagnis“ bezeichnet. Wie die Financial Times berichtete, könnte Macrons „Allianz zerschlagen werden, was ihn dazu zwingen würde, einen Premierminister aus einer anderen Partei zu ernennen, wie etwa der Mitte-Rechts-Partei Les Republicains oder sogar der rechtsextremen RN, in einem Arrangement, das als ‚Kohabitation‘ bekannt ist.“

„In einem solchen Szenario“, fügte die FT hinzu, „hätte Macron in den verbleibenden drei Jahren seiner Amtszeit nur noch wenig Macht über innenpolitische Angelegenheiten.“

Vorläufige Wahldaten zeigen, dass die konservative Europäische Volkspartei (EVP) nach den Wahlen am Sonntag etwa 190 von 720 Sitzen im Europäischen Parlament kontrollieren wird und damit weiterhin die größte Kraft in diesem Gremium ist. Wenn die Rechtsextremen eine einzige Fraktion bilden würden, wären sie nach der EVP die zweitstärkste Kraft im Parlament“, so Politicon.

Neben Le Pens Nationaler Sammlungsbewegung verzeichneten auch die Brüder Italiens der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit mehr als einem Viertel der Wähler, die die Fraktion unterstützen, einen starken Anstieg“, berichtete Politico. „Die beiden am weitesten rechts stehenden Fraktionen im Europäischen Parlament, die Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR) und die Fraktion Identität und Demokratie (ID), werden 131 Sitze in der Kammer kontrollieren. Nicht mitgezählt sind die 15 Abgeordneten der Alternative für Deutschland, die 10 Vertreter der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, die sechs Abgeordneten der polnischen Konföderationspartei und die drei Abgeordneten der kremlnahen bulgarischen Partei Revival“.

Yanis Varoufakis, Mitbegründer von DiEM25, dessen Partei keinen Sitz im Europäischen Parlament erringen konnte, sagte nach den Wahlen vom Sonntag, dass „wir in einem Europa leben, in dem Neofaschismus und Abwesenheit auf dem Vormarsch sind – eine Kombination, die es den Oligarchen ermöglicht, zu plündern.“

„Heute Abend rufe ich alle Kräfte der radikal-ökologischen Linken, die heute nicht bei uns waren, auf, sich uns anzuschließen, damit wir – unter Wahrung unserer Unterschiede – der Sehnsucht der Menschen der Linken und der Ökologie nach einer vereinten, kämpferischen Einheit auf der Grundlage gemeinsamer Werte und eines gemeinsamen Programms entsprechen können“, sagte Varoufakis.

Die Rechtsextremen haben nicht in allen EU-Ländern zugelegt. Die Schwedendemokraten, eine Partei mit neonazistischen Wurzeln, mussten Stimmenverluste hinnehmen und lagen hinter den Sozialdemokraten, den Moderaten und den Grünen zurück.

Finnland widersetzte sich unterdessen dem kontinentalen Trend der steigenden Unterstützung für Parteien am äußersten Rand der rechten Politik, wobei das Linksbündnis und die Nationale Koalition auf Kosten der nationalistischen Finnenpartei große Gewinne erzielten“, berichtete die Rundfunkanstalt des Landes.

„Die Vorsitzende der Linken, Li Andersson, erhielt mehr Stimmen als je ein anderer Kandidat bei einer Europawahl“, so der Sender weiter.

Christian Christensen, Professor an der Universität Stockholm, schrieb am Sonntag in den sozialen Medien, dass „viel von einer rechtsextremen Welle in Europa die Rede ist, aber zumindest in den drei nordischen Ländern (Schweden, Finnland und Dänemark) sieht es nach einer guten Nacht für die Linke und einer schlechten Nacht für die nativistische Rechte aus“.

Übersetzt mit deepl.com



