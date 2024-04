Netanyahu’s endgame and the Israeli far-right’s regional ambitions The events of recent days suggest we may be seeing the Israeli endgame take shape. Netanyahu’s far right government’s goals are not limited to Gaza: it wants to take over all of Palestine and start a war with Hezbollah and Iran as well.

Ein Wahlkampfplakat in Tel Aviv zeigt, von links, Itamar Ben-Gvir, Benjamin Netanyahu und Bezalel Smotrich. (Foto: Jamal Awad/Flash90)

Die Ereignisse der letzten Tage deuten darauf hin, dass sich das israelische Endspiel abzeichnet. Die Ziele der rechtsextremen Regierung Netanjahu beschränken sich nicht auf den Gazastreifen: Sie will ganz Palästina übernehmen und auch einen Krieg mit der Hisbollah und dem Iran beginnen.

Netanjahus Endspiel und die regionalen Ambitionen der israelischen Rechtsextremen

Von Mitchell Plitnick

5. April 2024

Ungeachtet dessen, was sie in der Öffentlichkeit sagt, weiß die Netanjahu-Regierung, dass die Hamas nicht mit Gewalt beseitigt werden kann und dass der Versuch, dies zu tun, nur noch mehr Menschen in Palästina und in der ganzen Welt gegen Israel radikalisieren wird. Diese Menschen werden in den kommenden Jahren gegen Israel vorgehen, sei es mit oder ohne Gewalt. Nur ein Narr weiß das nicht. Und was auch immer die israelische Führung sonst noch sein mag, sie ist nicht dumm. Was ist also ihr Endspiel?

Sie haben deutlich gemacht, dass die Freilassung der Geiseln in Gaza für sie keine Priorität hat. Wäre dies der Fall, hätten sie schon längst einen Weg zu einem Waffenstillstand gefunden, um die Freilassung der Geiseln zu sichern – ein Weg, der sich bereits als wirksam erwiesen hat, während bei Israels Angriff bereits Dutzende von Geiseln getötet wurden.

Wenn also die erklärten Ziele falsch sind – und das sind sie eindeutig -, dann stellt sich die Frage, was Israels Endspiel wirklich ist. Gibt es bei den israelischen Aktionen ein Ziel, das nicht genannt wird? Die Ereignisse der letzten Tage deuten darauf hin, dass sich dieses Ziel herauskristallisieren könnte.

Innerhalb weniger Tage drang Israel tief in den Libanon ein, um einen Hisbollah-Führer gezielt zu ermorden; es beschlagnahmte ein großes Stück palästinensisches Land im Jordantal; es zerstörte ein iranisches Konsulat in Damaskus und tötete sieben iranische Militärberater; und es führte eine mörderische, ausgedehnte Operation durch, die sich gegen Fahrzeuge der World Central Kitchen richtete und bei der sechs internationale und ein palästinensischer Helfer getötet wurden.

Dies sind scheinbar unzusammenhängende Ereignisse, die nur dadurch miteinander verbunden sind, dass sie von einem israelischen Militär verübt wurden, das völlig aus den Fugen geraten ist, aber weiterhin Unterstützung und Straffreiheit von den Vereinigten Staaten und Europa genießt. Aber vielleicht gibt es noch mehr, was sie verbindet.

Israelische Rechtsextreme ergreifen eine Gelegenheit

Es wird allgemein und zu Recht angenommen, dass der israelische Premierminister Benjamin ein starkes Interesse daran hat, die Operationen in Gaza zu verlängern. Es wird auch befürchtet, dass Israel versucht, den Konflikt auf die Hisbollah und möglicherweise sogar auf den Iran auszudehnen – eine Ausweitung der Kämpfe, die auch die USA auf den Plan rufen könnte.

Die jüngsten Vorfälle scheinen darauf hinzudeuten, dass Israel seine Schritte in diese Richtung beschleunigt. Und hier müssen wir uns den rechten Flügel Israels ansehen, anstatt uns auf Netanjahus enge persönliche Interessen zu konzentrieren.

Jahrzehntelang hat sich die israelische extreme Rechte über die Beschränkungen geärgert, denen sie aufgrund der Abhängigkeit Israels von der militärischen und politischen Unterstützung der USA und des massiven Handelsvolumens mit Europa unterworfen ist. In den letzten Jahren hat sich Israel unter Netanjahu um eine Diversifizierung seiner Handelspartner bemüht und sogar vermehrt Waffengeschäfte und politische Vereinbarungen mit anderen Ländern in Betracht gezogen. Aber es ist nicht gelungen, die USA und Europa als Israels wichtigste Schutzherren zu ersetzen.

Nun aber befindet sich die israelische extreme Rechte in einer Machtposition, der sie noch nie zuvor nahe war. Sie befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Popularität in Israel, insbesondere bei der jüngeren Generation der Israelis. Das Overton-Fenster der israelischen Politik hat sich weiter nach rechts verschoben als je zuvor, so sehr, dass ein radikaler Siedlerführer wie Naftali Bennett als Vertreter der politischen Mitte angesehen wurde, wenn auch etwas weiter rechts davon.

Doch vor dem 7. Oktober waren die Rechtsextremen in Israel noch nicht stark genug, um das Land vollständig in ihr faschistisches Lager zu bringen. Ihr Versuch, dies zu tun, stieß auf eine wütende und unerbittliche Gegenreaktion im ganzen Land – die regelmäßigen Demonstrationen, die wir alle gesehen haben.

Aber der Angriff der Hamas hat die Dinge dramatisch verändert. Für die Hardliner in den Parteien Likud, Jüdische Kraft und Religiöser Zionismus bot sich eine einmalige Gelegenheit.

Das Land war von Wut, Hass und Angst ergriffen. Die führenden Köpfe in der Regierung mussten alles tun, um die Schuld an den katastrophalen Folgen des Hamas-Angriffs von ihrer eigenen Inkompetenz abzulenken, die einen erheblichen Teil der Verantwortung für den blutigen Erfolg der Angreifer trug. Sie würden alles tun, um die Wut und den Blutrausch des Landes auf den Gazastreifen zu lenken, damit sich der Zorn nicht noch mehr nach innen richtet und die Israelis Rechenschaft für das Versagen ihrer Führer fordern.

Netanjahu würde natürlich alles tun, um nicht nur im Amt zu bleiben, sondern auch die Möglichkeit zu haben, seine Führungsrolle in Israel wiederherzustellen (auch wenn er diese Chance bereits verpasst hat). Aber für die größere Gruppe der rechtsextremen Ideologen bot sich die Gelegenheit, endlich ihre bevorzugte „Lösung“ für Israels Sicherheitsprobleme – hemmungslose, überwältigende Gewalt – auf die Probe zu stellen.

Dieses Denken hat den Angriff auf Gaza vorangetrieben. Den Gazastreifen unbewohnbar zu machen, die zivile Infrastruktur des Gazastreifens auszulöschen und Zehntausende von Palästinensern im Gazastreifen zu töten, ist nicht nur ein Ausdruck von Gewalt oder Wut. Es ist der Versuch der israelischen Rechten, den Krieg von 1948 zu „gewinnen“. Es ist ein Versuch, das „palästinensische Problem“ zu „lösen“, indem die palästinensische Nationalbewegung ausgelöscht wird.

Auch wenn die Hamas weit davon entfernt ist, von der Mehrheit der Palästinenser unterstützt zu werden, so steht sie doch für den bewaffneten Widerstand gegen die israelische Besatzung, Enteignung und Vertreibung der Palästinenser. Wie immer ist es wichtig, die Welt daran zu erinnern, dass ein besetztes Volk das Recht auf bewaffneten Widerstand hat, und ob die Hamas oder andere Gruppen immer innerhalb der Grenzen dieses Rechts gehandelt haben, ist eine andere Frage. Der Gazastreifen ist das Gebiet, in dem der hartnäckigste Teil der palästinensischen Nationalbewegung beheimatet ist, das Gebiet, in dem die Palästinenser ungeachtet dessen, was Israel im Laufe der Jahrzehnte auf sie geworfen hat, standhaft bleiben.

Durch die Zerstörung des Gazastreifens und die Verschärfung des Griffs – und später die Eskalation der Gewalt – auf das Westjordanland will die israelische extreme Rechte die endlosen Debatten über eine Zweistaatenlösung beenden, indem sie die Frage in den Hintergrund drängt. Das ist es natürlich, was die Siedlungsexpansion und die verschiedenen „Sicherheitsmaßnahmen“ seit Jahren langsam zu erreichen versuchen, aber der 7. Oktober bot die Gelegenheit, diesen Prozess zu beschleunigen, wie es die Rechtsextremen schon immer wollten.

Weltmächte schauen woanders hin

Israel hatte ungewöhnlich freie Hand. Es gab einen amerikanischen Präsidenten, der die Bemühungen in einer Weise unterstützte, wie es noch nie ein Präsident zuvor getan hatte. Russland ist viel zu sehr in der Ukraine beschäftigt, um den Palästinensern oder gar seinem syrischen Verbündeten zu helfen. Europa wird größtenteils dem amerikanischen Beispiel folgen und ist ebenfalls bereits über sein Engagement in der Ukraine gespalten. China mischt sich nicht so direkt in ausländische Konflikte ein. All dies zusammengenommen gibt Israel die beste Gelegenheit, die es je hatte, um ein Endspiel mit minimaler Einmischung von außen zu verfolgen.

Ihre Ambitionen gehen weit über Gaza hinaus. Wie kaum berichtet, hat Israel vor zwei Wochen acht Quadratkilometer palästinensisches Land im Jordantal im Westjordanland gestohlen. Dieser Schritt wurde von Finanzminister Bezalel Smotrich vollzogen, indem er es zum „Staatsland“ erklärte. Er vollzog diesen Diebstahl genau an dem Tag, an dem US-Außenminister Antony Blinken zu Gesprächen mit Netanjahu in Israel eintraf.

Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. Smotrich wollte sehen, ob die USA reagieren würden. Sie taten es nicht. So viel zu Bidens Engagement für eine „Zweistaatenlösung“, denn das annektierte Land ist Teil des Gebiets um die Siedlung Ma’ale Adumim, die das Westjordanland in zwei Hälften teilt und einen lebensfähigen palästinensischen Staat dort noch unmöglicher macht, als er ohnehin schon war. Während die Zweistaatenlösung in der Realität schon lange tot ist, hat Biden sie als nützliches Hirngespinst aufrechterhalten. Jetzt hat er wieder einmal bewiesen, wie illusorisch sie ist.

Der Landraub geht Hand in Hand mit Israels eskalierender Gewalt, regelmäßigen Razzien und der Straffreiheit, die es den Siedlern für ihre Pogrome in palästinensischen Dörfern gewährt, die bereits zur Aufgabe vieler Dörfer geführt haben. Eine weitere Eskalation im Westjordanland ist sehr wahrscheinlich, nachdem Israel mit Gaza fertig ist.

Israels regionaler Opportunismus

Aber die opportunistische Rechte macht nicht bei Palästina halt. Ihre Vorstöße tief in den Libanon haben selbst in Washington, das einen regionalen Flächenbrand befürchtet, große Besorgnis ausgelöst. Bislang war die Hisbollah bereit, eine größere Eskalation mit Israel zu vermeiden. Sie hat sich jedoch geweigert, sich nördlich des Litani-Flusses zu verlagern, wozu sie nach dem Krieg von 2006 durch die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats verpflichtet ist, und feuert weiterhin Raketen, meist auf militärische Ziele, im Norden Israels ab, in Solidarität mit dem Gazastreifen. Wie all dies verschwindet, sobald Israel seine völkermörderische Kampagne einstellt.

Doch je mehr Hisbollah-Kämpfer und libanesische Zivilisten von Israel getötet werden, desto mehr könnte sich die Hisbollah gezwungen sehen, Israel in einen härteren Konflikt zu verwickeln. Die israelischen Vorstöße tief in die nordöstlichen Gebiete des Libanon scheinen darauf abzuzielen, die Hisbollah zu einer solchen Aktion zu provozieren.

Mit der direkten Konfrontation der Hisbollah mit Israel werden letztlich zwei Ziele verfolgt: Erstens soll die Hisbollah ihre Fähigkeit verlieren, sich Israel entgegenzustellen, und zweitens soll der Iran endlich in einen direkten Konflikt verwickelt werden. Dies war sehr wahrscheinlich der Grund für den Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus Anfang dieser Woche.

Dieser Gedanke scheint dem Weißen Haus nicht entgangen zu sein. Das Weiße Haus war ungewöhnlich schnell dabei, jegliche Kenntnis von oder Beteiligung an Israels Angriff in Damaskus zu dementieren, war aber nicht so schnell bereit, Israel in dieser Angelegenheit zu decken.

Der Iran seinerseits ist nicht bereit, die USA so einfach vom Haken zu lassen. Schließlich gibt Washington ihnen regelmäßig die Schuld für die Handlungen ihrer Verbündeten, unabhängig davon, ob Teheran etwas damit zu tun hatte oder nicht. Der Iran macht die USA in ähnlicher Weise verantwortlich, und wann immer sie reagieren, ist es möglich, dass sie US-Streitkräfte in der Region, israelische Bürger oder Einrichtungen im Ausland oder beides treffen.

Israel musste wissen, dass dies die Folge des Angriffs auf Damaskus sein würde. Die Ausrede für den Angriff auf das Konsulat – dass es für militärische Zwecke genutzt wurde – war fadenscheinig. Konsulate fungieren routinemäßig als Zwischenstationen für Militärs und Geheimdienstler, die dort Geschäfte abwickeln, Treffen abhalten und dergleichen mehr. Keiner glaubt, dass sie deshalb legitime Ziele sind.

Nein, dies war eine absichtliche Provokation, die eine iranische Reaktion hervorrufen und dazu beitragen sollte, die Vereinigten Staaten zu einer stärkeren Beteiligung an einer Aggression gegen den Iran zu bewegen.

Manch einer mag es für weit hergeholt halten, dass die israelische extreme Rechte, die in Bezug auf strategisches Denken oder gar Professionalität in der Regierung keine große Kompetenz bewiesen hat, sich solche Pläne ausdenken könnte.

Der 7. Oktober gab der israelischen Rechten die Chance, nach der sie sich immer gesehnt hat – den jahrhundertealten Konflikt zwischen Zionismus und palästinensischem Nationalismus ein für alle Mal mit überwältigender, ungehemmter Gewalt zu lösen. Im Zuge dieser Operation bot sich die Gelegenheit, auch die regionale Nemesis, den Iran, zu konfrontieren, und diese Chance wird nun genutzt.

Das wäre eine zutreffende Einschätzung. Aber Israel ist nicht absichtlich so weit gekommen, sondern weil es die sich bietenden Gelegenheiten genutzt hat, als sie sich boten. Der 7. Oktober war der Schlüssel, denn er gab der israelischen Rechten die Chance, nach der sie sich schon immer gesehnt hat – den jahrhundertealten Konflikt zwischen Zionismus und palästinensischem Nationalismus ein für alle Mal mit überwältigender, ungehemmter Gewalt zu lösen. Im Zuge dieser Operation entwickelte sich die Gelegenheit, den regionalen Erzfeind Iran zu konfrontieren, und sie wird auch genutzt, wenn auch allmählich, da Israel nicht den Vorteil überwältigender Gewalt gegen einen wehrlosen Feind hat, wie es in Gaza der Fall ist.

Joe Biden hat zwar heftig auf die Ermordung der Mitarbeiter der World Central Kitchen reagiert, aber es ist zu hoffen, dass er oder seine Berater die Gefahr erkennen, die von Israel mit seinen anderen Aktionen ausgeht. Die schnelle Leugnung der Beteiligung Washingtons an dem Anschlag in Damaskus könnte ein Hinweis darauf sein, dass jemand im Weißen Haus weiß, was auf ihn zukommt. Bidens angebliche Forderung nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen könnte, so ist zu hoffen, auch darauf hindeuten, dass er versucht, Israels Bemühungen, die Vereinigten Staaten in einen regionalen Krieg hineinzuziehen, entgegenzuwirken.

Dieser opportunistische Versuch Netanjahus, einen größeren Krieg zu entfachen, in der Hoffnung, endlich sowohl die Palästinenser als auch den Iran zu besiegen, ist ein Ort, an dem andere israelische Führer anders handeln würden. Benny Gantz, Yair Lapid und selbst ein in der Palästina-Frage so weit rechts stehender Gideon Sa’ar wären nicht bereit, einen dauerhaften und großen Schaden für die Beziehungen zwischen den USA und Israel und einen regionalen Krieg zu riskieren, den Israel mit Sicherheit nicht gewinnen wird.

Aber Biden hat auch eine zynische Gelegenheit ergriffen, wenn auch zu einem potenziell positiven Zweck, indem er die Abscheu der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit über Israels mutwillige Ermordung von Entwicklungshelfern nutzte, um endlich eine echte Drohung gegen Netanjahu auszusprechen. Dies hat Israel bereits dazu gezwungen, die Wege zu erweitern, über die humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen kann (man fragt sich, wie Biden und Blinken diese Vereinbarung mit ihren lächerlichen Behauptungen vereinbaren, dass Israel mit der Blockade der Hilfe nicht gegen internationales Recht verstößt).

Es bleibt abzuwarten, ob Biden wirklich gewillt ist, die nationalen Interessen der USA zu wahren und sich nicht in den von Israels derzeitiger Führung gewünschten regionalen Krieg hineinziehen zu lassen. Es ist zu hoffen, dass sich Washington dessen bewusst ist, was in den letzten Wochen dazu geführt hat, dass man Netanjahu die Schuld gibt und die Israelis auffordert, ihn zu stürzen – ein Aufruf, den Benny Gantz eindeutig befolgt hat.

Biden hat deutlich gemacht, dass ihm das Leid der Palästinenser völlig gleichgültig ist. Aber wenn weiße Europäer und kanadische Amerikaner getötet werden, hat er keine andere Wahl, als darauf zu reagieren. Hoffentlich lässt sich das Gleiche sagen, wenn es darum geht, die Vereinigten Staaten aus einem regionalen Krieg herauszuhalten, der nicht beginnen kann, wenn es keine Hoffnung gibt, dass Israel die USA in ihn hineinzieht. Die einzige Möglichkeit, den Krieg zu beenden, besteht darin, den Völkermord in Gaza zu stoppen.

