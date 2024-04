Biden steps up pressure on Israel, mediators ahead of weekend truce talks US president urges mediators in Qatar, Egypt to pressure Hamas on ceasefire deal as CIA chief deployed to Cairo.



Kinder blicken am 5. April 2024 in Rafah im südlichen Gazastreifen hinter dem Tor eines eingezäunten Geländes, das in den Farben der palästinensischen Flagge gestrichen ist, auf den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der militanten Gruppe Hamas. (Foto von MOHAMMED ABED / AFP)



Israels Krieg gegen Gaza live: Biden erhöht den Druck vor den Waffenstillstandsgesprächen am Wochenende

Von Stephen Quillen und Virginia Pietromarchi

6 Apr 2024

US-Präsident Joe Biden hat Briefe an Vermittler in Katar und Ägypten geschickt, um Druck auf die Hamas auszuüben, einen Waffenstillstand auszuhandeln, nachdem das Weiße Haus mitteilte, dass neue Gespräche für das Wochenende geplant sind.

Das israelische Militär sagt, es habe die Autos der World Central Kitchen mit Fahrzeugen der Hamas verwechselt, und scheint damit die Behauptung zu bestätigen, dass Israel den Hilfskonvoi nicht aus Versehen getroffen hat.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu erklärt, es werde „vorübergehend“ Hilfslieferungen über einen Grenzübergang im nördlichen Gazastreifen zulassen, was von UN-Chef Antonio Guterres und EU-Außenpolitikchef Josep Borrell als unzureichend kritisiert wird.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben zwei Offiziere entlassen und drei weitere gemaßregelt, weil sie an den Angriffen beteiligt waren, bei denen sieben Mitarbeiter einer Hilfsorganisation bei einer Lebensmittellieferung im Gazastreifen getötet wurden.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 33.091 Palästinenser getötet und 75.750 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

vor 2m (08:45 GMT)

Entwicklung

Zusammenstöße im Flüchtlingslager Balata

Israelische Streitkräfte haben das Flüchtlingslager Balata in der Nähe von Nablus im besetzten Westjordanland gestürmt, berichtet das palästinensische Quds News Network.

Wie unsere Kollegen von Al Jazeera Arabic berichten, haben die Streitkräfte ein Haus im Lager umstellt und sind dort mit Palästinensern zusammengestoßen.

Wir werden Ihnen mehr darüber berichten, sobald wir mehr wissen.

