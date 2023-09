It’s not just Europe’s far right enabling Israeli apartheid An antisemitic Romanian party is hardly Israel’s first fascist ally. But mainstream European parties have been just as complicit in Israel’s abuses.

Rechtsextreme polnische Demonstranten nehmen am 11. November 2022 an der jährlichen Demonstration zum nationalen Unabhängigkeitstag teil. (Matthias Berg/CC BY-NC-ND 2.0)

Eine antisemitische rumänische Partei ist nicht der erste faschistische Verbündete Israels. Aber die etablierten europäischen Parteien haben sich genauso an Israels Übergriffen beteiligt.

Nicht nur die europäische extreme Rechte unterstützt die israelische Apartheid



Von Eitay Mack



4. September 2023

Das jüngste Treffen zwischen dem israelischen Botschafter in Rumänien, Reuven Azar, und dem Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Allianz für die Union der Rumänen (AUR), George Simion, dürfte niemanden überraschen – eine Begegnung, die bei einigen Israelis und Diaspora-Juden für Empörung gesorgt hat.

Die AUR ist als faschistische, antisemitische Partei bekannt, die den rumänischen Führer aus dem Zweiten Weltkrieg, Ion Antonescu, verherrlicht, dessen Regime die Vernichtung von etwa 400.000 rumänischen Juden beaufsichtigte. Es handelt sich um eine kleine, aber lautstarke Partei, die bei den letzten Wahlen etwa acht Prozent der Stimmen erhielt.

Obwohl der vollständige Inhalt des Treffens nicht veröffentlicht wurde, stand es vermutlich zumindest teilweise im Zusammenhang mit Israels laufenden Bemühungen, Rumänien davon zu überzeugen, seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Im Jahr 2018 und Anfang 2019 konnte Israel öffentliche Erklärungen des damaligen rumänischen Premierministers und des Parlamentspräsidenten erreichen, die die Verlegung unterstützten. Der rumänische Präsident blockierte den Umzug jedoch Ende 2019 mit der Begründung, dass eine solche Maßnahme ohne eine gemeinsame Entscheidung in der Europäischen Union nicht möglich sei.

Israels Beziehungen zu rechtsextremen und antisemitischen Regimen und Parteien haben in den letzten Jahren größere Aufmerksamkeit erregt, wobei Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Beziehungen zu gleichgesinnten Autokraten wie dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán besonders im Fokus standen. Die Interessen der israelischen Regierung – den EU-Konsens in verschiedenen Politikbereichen zu brechen, einschließlich ihres Widerstands gegen die Verlegung von Botschaften nach Jerusalem – decken sich gut mit dem Wunsch der europäischen extremen Rechten, einen Konflikt mit Brüssel heraufzubeschwören und nationalistische Stimmungen zu schüren, indem sie politische Entscheidungen vorantreibt, die denen der EU widersprechen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban halten einen Zauberwürfel auf dem ungarisch-israelischen Wirtschaftsforum in Budapest, Ungarn, am 19. Juli 2017. (Haim Zach/GPO)

Aber diese Art von Beziehungen gab es schon lange vor Netanjahus Regierungen, die dazu dienten, Israels diplomatische, wirtschaftliche und militärische Interessen zu fördern. Israel unterhielt sogar Beziehungen zum rumänischen Diktator Nicolae Ceaușescu, der von 1965 bis 1989 regierte, obwohl seine und andere rumänische Beamte eindeutig antisemitische Positionen vertraten, die israelischen Diplomaten wohl bekannt waren.

Die Todesschwadronen übersehen

Ein weiteres historisches Beispiel zeigt eine ähnliche Vorgehensweise der israelischen Regierung in ihren Außenbeziehungen. Kürzlich freigegebene Dokumente im israelischen Staatsarchiv enthüllen ein ähnliches Verhalten inmitten des Bürgerkriegs in El Salvador in den frühen 1980er Jahren: Während Massen von dem von den USA unterstützten Regime verhaftet, entführt, gefoltert, ermordet wurden oder verschwanden, setzte sich Israel dafür ein, El Salvador davon zu überzeugen, seine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.

In einem Telegramm vom 10. Juni 1982 an das Außenministerium in Jerusalem berichtete der israelische Botschafter in Guatemala, Moshe Dayan (anders als der israelische Staatsmann gleichen Namens), über seine Reise nach El Salvador im Rahmen der Bemühungen um die Verlegung der Botschaft. Dayan schrieb, er habe Roberto D’Aubuisson getroffen, den Gründer und Führer der rechtsextremen Partei ARENA, der als Präsident der verfassungsgebenden Versammlung El Salvadors fungierte.

Wie die rumänische AUR hatten auch D’Aubuisson und ARENA eine Vergangenheit mit faschistischen und antisemitischen Äußerungen, doch Dayan erklärte, dass D’Aubuisson „von sich aus die ihm zugeschriebenen Äußerungen über die Juden und den Holocaust bestritt“. Doch im Gegensatz zur AUR setzte ARENA seine faschistischen Überzeugungen durch gewalttätige Praktiken wie den Einsatz von Todesschwadronen zur Beseitigung von Oppositionellen und linken Aktivisten, Akademikern, Journalisten und Tausenden von anderen Zivilisten um.

Israel wusste eindeutig, dass diese Gräueltaten stattfanden. Drei Monate vor dem Besuch von Botschafter Dayan schrieb der ehemalige israelische Botschafter in El Salvador, Yaacov Deckel, in einem für das Außenministerium erstellten Bericht, dass er im März 1982 in das Land kam, um als Beobachter bei den Wahlen zu fungieren, bei denen ARENA etwa ein Drittel der Sitze in der verfassungsgebenden Versammlung errang. Deckel stellte fest, dass in den letzten drei Jahren des Bürgerkriegs etwa 33.000 Menschen getötet worden waren, die meisten von ihnen unschuldige Zivilisten.

Deckel berichtete auch von einem Treffen mit D’Aubuisson, „der mich wie ein alter Bekannter ansprach“ und sagte, dass „hier in El Salvador der Kommunismus beerdigt werden wird“. Deckel fügte hinzu, dass die mit ARENA verbundenen Todesschwadronen „für die physische Beseitigung vieler politischer Gegner, einschließlich des salvadorianischen Erzbischofs Romero, verantwortlich sind“ und dass die Führer der Partei während ihres Wahlkampfes versprachen, „alle Kommunisten mit Napalmbomben zu vernichten“.

Das Grab von Roberto D’Aubuisson, San Salvador, El Salvador, 10. März 2010. (BBC World Service/CC BY-NC 2.0)

Dennoch war Israels diplomatische Kampagne erfolgreich, und im August 1983 gab El Salvador bekannt, dass es seine Botschaft nach Jerusalem verlegen würde. Dies wurde in den Telegrammen des Außenministeriums als Israels wichtigster Erfolg in ganz Lateinamerika in diesem Jahr bezeichnet.

Unterstützung für die Apartheid

Während Israels Beziehungen zur weltweiten extremen Rechten verständlicherweise viel Aufmerksamkeit erhalten – auch von Kritikern, die argumentieren, dass dies Israels Heuchelei und sein wahres Gesicht zeigt, wenn es um Fragen des Antisemitismus und Faschismus geht -, wird den Beziehungen Israels zu Parteien links von der extremen Rechten, die in den meisten europäischen Ländern in den letzten Jahrzehnten an der Macht waren, nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt.

Diese europäischen Mainstream-Parteien kritisieren in unterschiedlichem Maße Israels Politik gegenüber den Palästinensern, während die ihnen angeschlossenen Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen oft Israel kritisieren und direkt oder indirekt humanitäre Hilfe für die Palästinenser leisten. Aber fast ausnahmslos erlauben diese politischen Kräfte Israel, den Status quo der Apartheid aufrechtzuerhalten, unterstützen Israel durch Abstimmungen in internationalen Foren und billigen die Unterzeichnung von Abkommen, die für Israel von enormer wirtschaftlicher Bedeutung sind. Die rhetorischen Verurteilungen werden also nie durch tatsächliche Maßnahmen und Sanktionen untermauert.

Die Regierungen der Konservativen Partei in den 1980er Jahren standen den arabischen Staaten und sogar der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) diplomatisch näher und gehörten zu den schärfsten öffentlichen Kritikern Israels in Europa; doch hinter den Kulissen war Israel der Meinung, es könne tun, was es wolle, und zögerte nicht, diese unumstößliche Position in geschlossenen Sitzungen mit britischen Vertretern zu vertreten.

Laut einer Zusammenfassung eines Treffens zwischen dem israelischen Premierminister Menachem Begin und dem britischen Botschafter in Israel, John Mason, am 18. Februar 1980 kritisierte Begin die Haltung Großbritanniens in Bezug auf die mangelnden Fortschritte in der Palästinenserfrage seit den Camp-David-Vereinbarungen mit Ägypten; in dem Versuch, die gesamte Verantwortung auf die PLO und ihren Führer Jassir Arafat abzuwälzen, argumentierte Begin, dass Israel „Opfer für den Frieden gebracht hat, nur ein Beispiel: die Ölfelder [auf der Sinai-Halbinsel]. Dieses Zugeständnis wird sich in den Ausgaben von 2 Milliarden Dollar für den Kauf von Öl im nächsten Jahr manifestieren“.

Likud-Führer Menachem Begin spricht vor der Knesset, 10. März 1974. (Moshe Milner/GPO/CC BY-NC-SA 2.0)

Vier Tage später, am 22. Februar, traf der Direktor des israelischen Außenministeriums laut einem Telegramm mit dem britischen Staatsminister für Europa Douglas Hurd zusammen. Als Hurd zum Ausdruck brachte, dass Großbritannien über die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten besorgt sei und sich schwer tue, Israels Position bezüglich der Wasserquellen in diesen Gebieten zu verstehen, verglich der israelische Beamte die Situation mit „einem Wasserbecken, das von beiden Seiten wie eine Flasche mit zwei Trinkhalmen benutzt wird“.

Ungeachtet der britischen Höflichkeit – oder Großbritanniens langer Geschichte der kolonialen Ausbeutung – hätten sowohl Hurd als auch Mason wütend auf den Tisch klopfen und den Israelis sagen sollen, dass das „Öl“ und die „Wasserflasche“ nicht ihnen gehörten. Natürlich ist nichts dergleichen geschehen. Kein Wunder also, dass Israel und seine Siedlungen jahrzehntelang nicht gezögert haben, das Land und die Wasserressourcen des Westjordanlandes zu rauben, und auch keine Konsequenzen für die Beschlagnahmung oder Zerstörung von Wassertanks der palästinensischen Gemeinden zu befürchten hatten, denen die Kontrolle über ihre eigenen Ressourcen und der Zugang zu ihnen verwehrt wird – Bedingungen, die bis heute bestehen bleiben.

Masochistische Prüfung seiner Freunde

In einem als „streng geheim“ deklarierten Telegramm vom 23. April 1980, das der israelische Gesandte in London von einem „nicht zu zitierenden“ Treffen mit einem britischen Diplomaten (dessen Name nicht genannt wird) schickte, erklärte der britische Diplomat: „Manchmal hat man den Eindruck, dass Israel seine Freunde masochistisch testet, um zu sehen, wie weit sie mit ihm gehen können, auch in einer unvernünftigen Weise.“

Der israelische Diplomat verstand den Standpunkt des Vereinigten Königreichs so: „Solange unsere [Israels] Aktionen eine vernünftige Sicherheitsgrundlage haben, gibt es zumindest Verständnis unter den Freunden, wenn nicht sogar Zustimmung … Aber wenn wir [Israel] aufhören, die Siedlungen nur mit Sicherheitsgründen zu begründen, und wenn wir Schritte unternehmen, die als demonstrativ und provokativ empfunden werden, wie die Ansiedlung von Häusern in Hebron, dann schaden wir der Freundschaft und dem Verständnis mit unseren eigenen Händen.“

Mit anderen Worten: Solange Israel seine Handlungen nur mit Sicherheitsbedürfnissen rechtfertigt – ganz gleich, ob diese real sind oder nicht -, kann Großbritannien mit Israels systematischen Verletzungen des Völkerrechts und der Menschenrechte leben.Übersetzt mit Deepl.com

