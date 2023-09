Meet Israel’s new ‚Youth Against Dictatorship‘ conscientious objectors Eight new draft refusers speak about the occupation, the anti-judicial reform protests, and conscientious objection as a tool of protest.

Acht der Kriegsdienstverweigerer, die das Verweigerungsschreiben der „Jugend gegen die Diktatur“ unterzeichnet haben. (Oren Ziv)

Acht neue Wehrdienstverweigerer sprechen über die Besatzung, die Proteste gegen die Justizreform und Kriegsdienstverweigerung als Mittel des Protests.



Jugend gegen Diktatur“: Treffen Sie Israels neue Klasse von Kriegsdienstverweigerern



Von Oren Ziv



5. September 2023

Am Sonntagnachmittag versammelten sich Hunderte von Israelis vor dem Hebräischen Gymnasium Herzliya im Zentrum von Tel Aviv, um einen neuen Brief junger Kriegsdienstverweigerer unter dem Banner „Jugend gegen Diktatur“ zu veröffentlichen. Trotz des Drucks der extremen Rechten und des Bildungsministeriums und trotz des Beschlusses der Schulleitung, die Veranstaltung abzusagen, kamen Hunderte, um zu hören, wie die Schüler den Brief vorlasen, an Workshops teilzunehmen und die 230 jungen Menschen zu unterstützen, die den Brief unterschrieben haben und sich weigern wollen, in die israelische Armee einzutreten.

Im Gegensatz zu früheren so genannten „Verweigerungsbriefen“ verbindet der aktuelle Brief den Widerstand gegen die Justizreform der Regierung mit der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen aufgrund der Besatzung. Die Unterzeichner, mit denen +972 sprach, sagten, sie hätten schon vor der Bildung der jetzigen Regierung geplant, den Eintritt in die Armee zu verweigern, um gegen die Besatzung zu protestieren.

Andere beschlossen dies in den letzten Monaten und sagten, dass die Regierung, die extremste in der Geschichte Israels, den Ausschlag gab und sie zur Verweigerung veranlasste. Einige von ihnen erklärten, dass die Anwesenheit des „Anti-Besatzungs-Blocks“ bei den wöchentlichen Demonstrationen gegen die Justizreform ihnen bei ihrer Entscheidung geholfen hat und dass die Verweigerung aus Gewissensgründen in der heutigen öffentlichen Atmosphäre mehr Akzeptanz findet als in der Vergangenheit, insbesondere nach der massenhaften Verweigerung der Armee-Reservisten im Zuge der Reform.

„Als junge Frauen und Männer, die kurz vor der Einberufung zum israelischen Militärdienst stehen, sagen wir NEIN zur Diktatur in Israel und in den besetzten palästinensischen Gebieten. Wir erklären hiermit, dass wir uns weigern, dem Militär beizutreten, bis die Demokratie für alle, die im Zuständigkeitsbereich der israelischen Regierung leben, gesichert ist“, heißt es in der Erklärung. „Trotz unseres sechsmonatigen entschlossenen Kampfes für eine echte Demokratie, der fast täglich auf der Straße ausgetragen wurde, verfolgt die Regierung weiterhin ihre zerstörerische Agenda. Wir fürchten wirklich um unsere eigene Zukunft und um die Zukunft aller, die hier leben. Angesichts dessen haben wir keine andere Wahl, als zu extremen Maßnahmen zu greifen und den Dienst in der Armee zu verweigern. Eine Regierung, die die Justiz zerstört, ist keine Regierung, der wir dienen können. Eine Armee, die ein anderes Volk militärisch besetzt, ist keine Armee, der wir beitreten können.“

Wir haben acht Jugendliche interviewt, die den Brief unterschrieben und über ihre Entscheidung, den Dienst in der Armee zu verweigern, gesprochen haben.

Nuri Magen, 17

Ich dachte, ich würde mich melden, bis kurz nachdem die Regierung begann, das Gesetz zur Zumutbarkeitsklausel zu verabschieden. Ich war schon vorher gegen die Besatzung, aber ich dachte, ich würde in einer Position dienen, die nicht direkt mit ihr zu tun hat. Ich dachte darüber nach, in der Marine zu dienen, und das konnte ich auch irgendwie rechtfertigen. Das war, bevor sie anfingen, die Gesetze zu verabschieden.

Vor allem aber hatte ich Angst davor, was in einem Jahr, in zwei Jahren passieren könnte, wenn ich [in der Armee] festsitze. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich Teil dieser Sache bin. In dem Maße, in dem die Situation extremer wird, öffnen sich auch unpolitische Menschen oder solche, die eine Position der Mitte vertreten, zunehmend für Meinungen, die bis vor kurzem noch als „extrem“ galten. Vor zwei Jahren waren Kriegsdienstverweigerer eine sehr kleine Minderheit. Jetzt haben wir die Schule übernommen und eine Veranstaltung mit Hunderten von Menschen und den Medien abgehalten; das ist beispiellos.

Sofia Orr, 18

Ich habe den Brief unterschrieben, weil ich gegen die Diktatur bin und für eine echte Demokratie für alle kämpfen möchte, sowohl in Israel als auch in den besetzten Gebieten. Es war wichtig für mich, diesen Brief zu unterschreiben, weil er diese für mich selbstverständliche Verbindung herstellt, dass die Reform und die Besatzung nicht getrennt werden können.

Ich denke, dass diese Veranstaltung und die Anzahl der Unterzeichner zeigen, dass diese Meinungen langsam in den Mainstream eindringen, oder zumindest, dass der Mainstream bereit ist, sie zu hören und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das ist wirklich ein Segen. Es zeigt den Wandel, der sich hier vollzieht. Wir müssen weitermachen und dürfen nicht zulassen, dass sie uns zum Schweigen bringen. Der Versuch, uns zum Schweigen zu bringen, ist Teil ihrer diktatorischen Politik, die wir ablehnen.

Itay Gavish, 17

Während der Proteste kam ich zum Anti-Besatzungs-Block, wo mir klar wurde, dass ich nicht an der Besatzung teilnehmen wollte und mich weigern würde, in die Armee einzutreten. Ich unterschrieb den Brief, um zu zeigen, dass ich und Hunderte von anderen jungen Menschen nicht in der Besatzungsarmee dienen wollten. Durch diese Demonstrationen hatte ich das Gefühl, dass es legitim war, auf die Straße zu gehen und zu protestieren.

Ich glaube, ich hatte Angst, zu radikal zu sein, und der Anti-Besatzungs-Block war ein Ort, an dem man mit anderen Zionisten demonstrieren und dann ein wenig weiter gehen konnte. Der Kampf gegen die Überarbeitung der Justiz zeigt Menschen, die nicht unbedingt etwas mit der Besatzung zu tun haben und denen es egal ist, dass Verweigerung ein wichtiges Mittel des Protests ist.

Lily Hochfeld, 17

Ich habe mich gefragt, wo meine rote Linie liegt, ob ich bereit wäre, in einer Armee eines beliebigen Landes zu dienen. Ich habe beschlossen, dass es Armeen gibt, in denen ich nicht dienen würde. Die volle Unterstützung von Siedlergewalt, jahrzehntelanger Militärherrschaft und einer Justizreform, die korrupten und klerikalen Politikern alle Macht gibt, überschreitet für mich völlig meine rote Linie. Ich kann mich nicht mehr in eine solche Armee einschreiben, ohne um meine Zukunft und die meines Landes zu fürchten.

Die Proteste haben alle Dämonen aus dem Schrank geholt. Plötzlich sind wir eines Morgens aufgewacht und in der Regierung saßen Leute, die früher selbst in der Rechten illegitim waren, wie [Itamar] Ben Gvir, der in die Fußstapfen von [Meir] Kahane tritt. Die neue Regierung hat alles klar gemacht – wir haben ihre wahren Absichten verstanden.

Tal Mitnick, 17

Mir und anderen Jugendlichen wurde klar, dass die Diktatur in Israel und die Diktatur, die seit Jahrzehnten in den besetzten Gebieten herrscht, untrennbar miteinander verbunden sind. Das große Ziel der Politiker und der Siedler ist es, die Besatzung und die Unterdrückung weiterer Bevölkerungsgruppen innerhalb Israels und in den besetzten Gebieten zu vertiefen und das Gebiet C im Westjordanland zu annektieren [das vollständig unter israelischer Militärkontrolle steht].

Für viele von uns waren diese Demonstrationen eine Erweckung. Ich war vor den Protesten politisch nicht aktiv. Durch sie habe ich verstanden, was es bedeutet, als Wehrpflichtige mit Hunderten von anderen vor ihrer Einberufung zu demonstrieren und zu sagen: „Wir werden nicht dienen.“

Ella Greenberg Keidar, 16

Vor der heutigen Veranstaltung wurden wir von den Medien interviewt. In fast jedem Interview versuchten die Interviewer, einen Moment zu ergreifen [und zu fragen]: „Sind Sie gegen die Besatzung oder sind Sie gegen die Reform?“ Denn, so sagen sie, der Widerstand gegen die Besatzung ist irrelevant – das ist Schnee von gestern. Was uns interessiert, sind diejenigen, die die Justizreform ablehnen. Was hat die Besatzung damit zu tun? Dies ist die Art von Sprache, die ich von Demonstranten höre, die mit israelischen Flaggen zum Anti-Besatzungs-Block kommen.

Die Opposition gegen die Besatzung ist unvollständig ohne die Opposition gegen die Gesetzesreform und andersherum. Die Befürworter dieser Reform – Simcha Rothman, Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich – sind Siedler. Ihre Agenda ist eine Siedleragenda, die eine Ausweitung der Besatzung, ethnische Säuberungen und Vertreibungen vorsieht. Die Reform zielt darauf ab, das Gebiet C von Palästinensern zu räumen, neue Außenposten zu legalisieren und den Siedlungen und Siedlern noch mehr Privilegien zu gewähren, die im Gesetz verankert sind. Ich möchte den Medien und der Öffentlichkeit in Kaplan sagen, dass diese Dinge zusammenhängen.

Ayelet Kovo, 17 Jahre

Ich habe den Brief unterzeichnet, weil ich nicht bereit bin, Teil des gewalttätigen Arms des Staates zu sein, der zur Unterdrückung von Menschen eingesetzt wird. Ich bin nicht bereit, derjenige zu sein, der Palästinenser in den besetzten Gebieten unterdrückt, noch derjenige, der jüdische und palästinensische Menschen bei Demonstrationen in Israel unterdrückt. Ich weiß, dass es hier nie eine Demokratie oder gleiche Rechte gegeben hat, und ich bin nicht bereit, einem Land zu dienen, das von Grund auf ungleich ist.

Iddo Elam, 17

Ich habe den Brief unterschrieben, weil ich nicht bereit bin, in diese Armee einzutreten. Es ist eine Armee, die das Westjordanland und Millionen von Palästinensern besetzt hält, und eine Armee einer rechtsextremen Regierung, die versucht, die Diktatur aus den besetzten Gebieten nach Israel zu bringen. Das haben wir in den letzten Wochen mit den Drohungen gegen unsere Veranstaltung in der Turnhalle und mit der Polizeigewalt gegen Demonstranten gut gesehen.

Eine Version dieses Artikels wurde zuerst auf Hebräisch auf Local Call veröffentlicht. Lesen Sie ihn hier. Übersetzt mit Deepl.com

Oren Ziv ist Fotojournalist, Reporter für Local Call und Gründungsmitglied des Fotokollektivs Activestills.

