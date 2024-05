Der niederländische Teilnehmer Joost Klein wurde unter fadenscheinigen Umständen und unbewiesener Anschuldigungen hin disqualifiziert. Dieser Vorfall sollte alle Kollegen sofort dazu bringen, aus Solidarität dieses mehr als umstrittene Eurovisionsfestival zu boykottieren, bis Klein wieder rehabilitiert wurde und teilnahmen kann. Klein ist ein mutiger junger Mann, der die richtigen Fragen stellte, aber wie es scheint, ist es schon gefährlich die „falschen“ Fragen zustellen. Evelyn Hecht-Galinski



Schweden,Reuters



Niederländischer Kandidat wenige Stunden vor dem Finale aus dem Eurovision Song Contest geworfen

11 Mai 2024

Der niederländische Teilnehmer Joost Klein wurde vom Finale des Eurovision Song Contest am Samstag ausgeschlossen, nachdem sich ein Mitglied des Produktionsteams beschwert hatte, teilten die Organisatoren mit.

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hatte am Freitag erklärt, sie untersuche einen Vorfall, in den der 26-jährige Klein verwickelt war, dessen schrulliger Song „Europapa“ ihn zu einem der Favoriten gemacht hatte.

Die 68. Ausgabe des Wettbewerbs, der normalerweise ein Festival der eingängigen Lieder und des augenzwinkernden Kitsches ist, findet inmitten von Protesten in der Gastgeberstadt Malmö gegen die Teilnahme Israels aufgrund seiner Kriegsführung in Gaza statt.

Wie die schwedische Polizei am Samstag mitteilte, wurde ein Mann verhört, der nach dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs am Donnerstag einen Eurovisionsmitarbeiter in der Malmöer Arena bedroht hatte.

Die Person sei nicht festgenommen worden, sagte die Polizei, ohne den Namen der Person zu nennen, und fügte hinzu, die Angelegenheit sei an einen Staatsanwalt weitergeleitet worden.

„Während das Gerichtsverfahren seinen Lauf nimmt, wäre es für ihn (Joost) nicht angebracht, den Wettbewerb fortzusetzen“, erklärte die EBU in einer Erklärung.

Ein Vertreter von Klein reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Der niederländische Sender AVROTROS erklärte in einer E-Mail, er sei „schockiert“ über die Entscheidung der EBU und halte sie für „unverhältnismäßig“.

Die Buchmacher sehen den kroatischen Sänger Baby Lasagna, eigentlich Marko Purišić, 28, mit seinem Lied „Rim Tim Tagi Dim“, in dem es um einen jungen Mann geht, der sein Zuhause verlässt, um ein „Stadtjunge“ mit besseren Möglichkeiten zu werden, als Spitzenreiter des Wettbewerbs.

Die israelische Solokünstlerin Eden Golan, 20, hat sich mit ihrem Song „Hurricane“ ebenfalls für das Finale am Samstag qualifiziert, wobei die Wettquoten am Freitag auch sie als eine der führenden Anwärterinnen auswiesen.

Auf der Liste der Favoriten steht auch der Schweizer Rapper und Sänger Nemo, 24, mit seinem Song „The Code“, der von seiner Selbstfindung als nicht-binäre Person handelt und von Schlagzeug, Oper, Rap und Rock begleitet wird.

Weitere Länder, die auf der Wettliste weit oben stehen, sind Frankreich, die Niederlande, Italien, die Ukraine und Irland. Die Streaming-Daten von Spotify deuten auch auf eine Chance für Gastgeber Schweden hin.

In politischen Konflikt gestürzt

Der diesjährige Wettbewerb, der als Wohlfühlfest der europäischen Vielfalt angekündigt wurde, ist ins politische Rampenlicht gerückt, da Demonstranten – online und auf den Straßen von Malmö – den Ausschluss Israels vom Wettbewerb forderten.

Die Eurovisions-Organisatoren haben sich gegen solche Forderungen gewehrt, verlangten aber, dass Israel den Text seines ursprünglichen Beitrags ändert, um Anspielungen auf den Anschlag vom 7. Oktober zu entfernen.

Vor, während und nach Golans Auftritt im Halbfinale am Donnerstag gab es Buhrufe, aber auch Applaus und das Schwenken israelischer Flaggen, wie ein Reuters-Journalist im Saal berichtete.

Im Zentrum von Malmö demonstrierten vor dem Halbfinale mehr als 10 000 pro-palästinensische Aktivisten, darunter die Klimaaktivistin Greta Thunberg, gewaltfrei mit palästinensischen Fahnen und Rufen wie „Boykottiert Israel“.

Eine kleinere Gruppe pro-israelischer Unterstützer, darunter Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Malmö, führte ebenfalls eine friedliche Demonstration in der Stadt durch und verteidigte Golan und ihr Recht, an dem Wettbewerb teilzunehmen.

Für Samstag sind weitere Demonstrationen geplant, zu denen erneut Tausende von Demonstranten erwartet werden. Außerdem findet in der Stadt ein alternatives Musikfestival statt, das sich selbst als „völkermordfreier Song Contest“ bezeichnet.

Die Demonstranten haben sich über die Doppelmoral der EBU beschwert, die Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine vom Eurovision Song Contest 2022 ausgeschlossen hat.

„Natürlich wollen die Leute ihre eigene Meinung äußern und solche Sachen. Aber für uns ist es einfach ein Traum und eine Ehre, an der Eurovision teilzunehmen“, sagte Marcus Gunnarsen vom Duo Marcus & Martinus, das Schweden vertritt, gegenüber Reuters.

„Wir haben uns nicht zu sehr darauf konzentriert und wissen einfach, dass es bei der Eurovision darum geht, Menschen zu vereinen, eine Party zu feiern und eine gute Zeit zusammen zu haben.

