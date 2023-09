Nobody Who Fought Against Russia Could Possibly Be Bad! Just because Ukraine has Nazi paramilitaries and just because it’s impossible to take photos of Ukrainian soldiers without capturing Nazi insignia and just because Ukrainian Nazis get applauded in…

Niemand, der gegen Russland gekämpft hat, kann schlecht sein!

Von Caitlin Johnstone

26. September 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Nur weil es in der Ukraine Nazi-Paramilitärs gibt und weil es unmöglich ist, Fotos von ukrainischen Soldaten zu machen, ohne Nazi-Insignien abzulichten, und nur weil ukrainische Nazis im Parlament beklatscht werden, heißt das nicht, dass wir auf der Seite der Nazis stehen, du verrückter russischer Wichtigtuer.

Die Hysterie des Kalten Krieges hat das westliche Denken in den letzten Jahren so sehr verdreht, dass es keinem einzigen Menschen in einem riesigen Raum voller Berufspolitiker in den Sinn kam, dass jemand, der im Zweiten Weltkrieg gegen Russland gekämpft hat, ein schlechter Mensch sein könnte. Wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte gegen Russland gekämpft hat, wird einfach reflexartig angenommen, dass man auf der richtigen Seite steht.

Erinnern Sie sich an die Zeit, als die US-Liberalen durch ein völlig falsches Narrativ, das vom westlichen Geheimdienstkartell in die Medien eingespeist wurde, darauf konditioniert wurden, Russland zu hassen, während sich der Westen an Aktionen beteiligte, von denen dasselbe Geheimdienstkartell wusste, dass sie einen Krieg mit Russland provozieren würden? Ein verrückter Zufall.

Wenn Sie glauben, dass die US-Regierung in der Ukraine böse Dinge getan hat, dann warten Sie nur, bis in ein paar Jahrzehnten die Informationen über den wirklich bösen Scheiß, den sie hinter dem Schleier der Geheimhaltung der Regierung getrieben haben, freigegeben werden.

Allein die Medien und die Online-Psyche werden einem den Atem rauben.

Ich finde es toll, dass nicht mehr ernsthaft bestritten wird, dass die NATO-Erweiterung diesen Krieg provoziert hat, und sogar der NATO-Chef gibt das jetzt zu. Das einzige Argument der Apologeten des Imperiums ist also die Behauptung, dass Russland die NATO-Erweiterung einfach nicht als Bedrohung hätte ansehen dürfen. Als ob das eine Antwort wäre.

Sie arbeiten so hart an der Kontrolle des Internets aus dem gleichen Grund, aus dem sie so hart an der Kontrolle der Medien gearbeitet haben: um die Öffentlichkeit zu kontrollieren. Der einfachste Weg, Menschen zu kontrollieren, ist zu kontrollieren, wie sie denken, und der einfachste Weg, zu kontrollieren, wie sie denken, ist zu kontrollieren, welche Informationen sie konsumieren.

Wenn Russland und China eine „rote Linie“ ziehen, geht es um eine Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Wenn die USA eine „rote Linie“ ziehen, dann geht es um die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes auf der anderen Seite der Welt.

Ich schätze, wenn man Generationen damit verbringt, eine Bevölkerung zu dem Glauben zu erziehen, dass es völlig in Ordnung und normal ist, wenn die eigene Regierung daran arbeitet, kommunistische Regierungen auf der ganzen Welt zu stürzen, nur weil sie kommunistisch sind, werden viele von ihnen mit an Bord sein, wenn es an der Zeit ist, gegen China vorzugehen.

Das US-Imperium ist eine globale Version von Israel. Das eine ist eine Nation, die nur durch endlosen Krieg existieren kann, das andere ist eine weltumspannende Machtstruktur mit Verbündeten, Vermögenswerten, Militärbasen und wirtschaftlichen/monetären Normen, die nur durch endlosen Krieg existieren kann.

Am schnellsten verliere ich das Interesse an Ihrer Analyse, wenn Sie anfangen, Ihre Energie in spaltende Kulturkriegsthemen zu stecken. In einer Welt, die auf die nukleare Vernichtung und den ökologischen Kollaps zusteuert, gibt es einfach keinen Grund, auf Trans-Menschen zu scheißen und über Pronomen oder was auch immer zu schreien. Selbst wenn du in anderen wichtigen Fragen im Allgemeinen Recht hast, sagt mir die Tatsache, dass du glaubst, das sei eine sinnvolle Verwendung deiner politischen Energie, dass du die Schwere dieser anderen Fragen nicht wirklich verstehst und nur eine sehr begrenzte Perspektive hast.

Linke, die vergangene Kriege ablehnen, aber niemals den gegenwärtigen, sind die absolut Schlimmsten. Ihre Haltung zu vergangenen Kriegen erlaubt ihnen genug antiimperialistische Glaubwürdigkeit, um ihren Einfluss in linken Kreisen aufrechtzuerhalten, während ihre Position zu dem, was hier und jetzt geschieht (das Einzige, was wirklich zählt), nicht von John Bolton oder Lindsey Graham zu unterscheiden ist.

Das wichtigste Merkmal der Linken als Gruppe ist dasselbe wie das wichtigste Merkmal jeder anderen Gruppe: Sie sind meist verwirrt, dysfunktional und von ihrem Ego beherrscht. Das ist genau der Punkt, an dem sich die menschliche Spezies im Moment befindet. Der Sozialismus hat sich in der westlichen Welt aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht durchsetzen können, aber ein wichtiger Grund ist, dass die Menschen zu leicht abgelenkt, gespalten, manipuliert und in die Irre geführt werden, um an diesem speziellen Punkt der Raumzeit eine gesunde Welt zu schaffen. Wir werden nicht in der Lage sein, uns effektiv zu organisieren und uns in Richtung Gesundheit zu bewegen, solange wir nicht aus der dysfunktionalen Beziehung zum Denken aufwachen, die es den Manipulatoren erlaubt, unsere politische Energie kontinuierlich zu kastrieren und zu annullieren. Übersetzt mit Deepl.com

