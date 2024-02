https://www.middleeastmonitor.com/20240201-norway-fm-criticises-countries-exporting-weapons-to-israel/

Der norwegische Außenminister Espen Barth Eide spricht während einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen der Außenminister von 14 Ländern aus dem Nahen Osten, den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten über die Situation im Gazastreifen am 15. Dezember 2023 in Oslo, Norwegen. (STIAN LYSBERG SOLUM/NTB/AFP via Getty Images)

Norwegens Außenminister kritisiert Länder, die Waffen nach Israel exportieren

1. Februar 2024

Der norwegische Außenminister Espen Barth Eide forderte gestern die Länder, die Waffen nach Israel exportieren, auf, ihre Handlungen zu überdenken, oder sie riskieren eine strafrechtliche Verfolgung wegen ihrer Beteiligung an Israels Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen.

„Staaten, die Waffen nach Israel exportieren, sollten neu bewerten, ob sie effektive Partner beim Völkermord im Gazastreifen sind oder nicht“, sagte er.

Eide kündigte außerdem an, dass Oslo die Finanzierung des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) fortsetzen wird, obwohl die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada und andere westliche Länder ihre Spenden gestrichen haben, nachdem Israel behauptet hatte, dass 12 UNRWA-Mitarbeiter an dem Angriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt waren.

Tel Aviv hat nachrichtendienstliche Dokumente veröffentlicht, die angeblich beweisen, dass Mitarbeiter der UN-Organisation mit der Hamas in Gaza in Verbindung standen.

In dem Bericht, der ausländischen Regierungen zur Verfügung gestellt wurde, wird behauptet, dass sechs Mitarbeiter des UNRWA nach Israel eingedrungen sind. Vier von ihnen sollen an der Entführung von Israelis beteiligt gewesen sein, während ein weiterer Mitarbeiter laut Sky News „logistische Unterstützung“ geleistet haben soll.

In dem sechsseitigen Bericht wird behauptet, dass „von den ca. 12.000 UNRWA-Mitarbeitern in GS [Gazastreifen] etwa 10 % Hamas/PIJ [Palästinensischer Islamischer Dschihad]-Mitglieder sind und etwa 50 % mit einem Hamas-Mitarbeiter ersten Grades verwandt sind“. Der Bericht enthält Namen und Fotos von 11 dieser Personen.

Die Palästinenser beschuldigen Israel, Informationen zu fälschen, um das UNRWA in Misskredit zu bringen, das nach eigenen Angaben einige Mitarbeiter im Zusammenhang mit diesen Behauptungen entlassen und eine Untersuchung der Vorwürfe eingeleitet hat.

Israel hat wiederholt UNRWA-Mitarbeiter mit Hamas-Mitgliedern gleichgesetzt, um sie zu diskreditieren, ohne Beweise für diese Behauptungen zu liefern, und sich gleichzeitig dafür eingesetzt, dass das UNRWA geschlossen wird, da es als einzige UN-Agentur ein spezielles Mandat hat, sich um die Grundbedürfnisse der palästinensischen Flüchtlinge zu kümmern. Wenn das Hilfswerk nicht mehr existiert, so argumentiert Israel, dann gibt es auch kein Flüchtlingsproblem mehr, und das legitime Recht der palästinensischen Flüchtlinge, in ihr Land zurückzukehren, wird hinfällig. Israel verweigert dieses Recht auf Rückkehr seit den späten 1940er Jahren, obwohl seine eigene Mitgliedschaft in der UNO davon abhängig gemacht wurde, dass die palästinensischen Flüchtlinge in ihre Häuser und auf ihr Land zurückkehren dürfen.

Was ist das UNRWA, und warum versucht Israel, es schließen zu lassen?

