The enemy within: Arab states that trade with Israel West Asian exports to Israel have skyrocketed since 2020. These are the Arab and Muslim governments that put goods on Israeli shelves, despite their public stances supporting Gaza.

Der Feind im Inneren: Arabische Staaten, die mit Israel Handel treiben

Die westasiatischen Exporte nach Israel sind seit 2020 sprunghaft angestiegen. Dies sind die arabischen und muslimischen Regierungen, die trotz ihrer öffentlichen Unterstützung für den Gazastreifen Waren in die israelischen Regale stellen.

Mohamad Hasan Sweidan

31. Januar 2024

Aus den israelischen Importdaten geht hervor, dass eine Reihe arabischer Länder trotz der Versuche anderer regionaler Staaten, die israelische Wirtschaft zu schwächen, eine wichtige Rolle bei der Stützung des Handelsvolumens des Besatzungsstaates spielen.

Seit Beginn dieses Jahrzehnts wimmelt es in den israelischen Häfen von Waren aus der gesamten Region. Jede Lieferung kurbelt nicht nur die Wirtschaft des Besatzungsstaates an, sondern webt auch eine Geschichte, die über Handelsstatistiken hinausgeht, da diese wirtschaftlichen Interaktionen eine versteckte politische Bedeutung haben.

Obwohl die Türkei kein arabisches Land ist, war sie der erste muslimische Staat, der diplomatische Beziehungen zu Tel Aviv aufnahm, und steht heute an der Spitze der westasiatischen Staaten, die israelische Importe fördern. Allein im Jahr 2020 stieg der Wert der türkischen Exporte auf 5,7 Milliarden Dollar, was 6,2 Prozent der gesamten israelischen Importe in diesem Jahr ausmachte.

Eisen und Stahl (1,06 Mrd. $), Kunststoffe (464,67 Mio. $), elektrische und elektronische Geräte (346,83 Mio. $), Fahrzeuge (331,48 Mio. $), Maschinen (298,89 Mio. $), Metalle (261,66 Mio. $) und Baumaterialien (188,39 Mio. $) bilden den Eckpfeiler der türkischen Exporte in das zionistische Gebilde.

An zweiter Stelle stehen die Vereinigten Arabischen Emirate, die ihre Beziehungen zu Tel Aviv im Rahmen des von den USA vermittelten Abraham-Abkommens im Jahr 2020 normalisierten und als erster arabischer Staat ein Freihandelsabkommen (2022) mit Israel unterzeichneten, um den gegenseitigen Handel auf 10 Milliarden Dollar jährlich zu steigern. Die Exporte des Staates am Persischen Golf hatten im Jahr 2022 einen Wert von 1,89 Milliarden Dollar, was 2,1 Prozent aller israelischen Importe entspricht.

Besonders interessant ist, dass der Wert der emiratischen Exporte nach Israel seit dem Normalisierungsabkommen um 1543 Prozent gestiegen ist. Zu den erwähnenswerten Exportkategorien gehören Edelmetalle und Edelsteine (525,32 Millionen Dollar), Eisen und Stahl (483,95 Millionen Dollar), elektrische und elektronische Geräte (210,71 Millionen Dollar) sowie Öl (94,55 Millionen Dollar).

Business as usual

An dritter Stelle steht Jordanien, dessen Exporte nach Israel im Jahr 2022 einen Wert von 469,25 Millionen Dollar erreichten, was einem massiven Anstieg von 489 Prozent gegenüber 2018 entspricht. Zu den wichtigsten Exportkategorien des haschemitischen Königreichs gehören Kunststoffe (135,2 Millionen US-Dollar), elektrische und elektronische Geräte (127,93 Millionen US-Dollar) sowie Eisen und Stahl (74,35 Millionen US-Dollar).

Ägypten, der erste arabische Staat, der mit Israel Frieden schloss und es anerkannte, exportierte 2022 Waren im Wert von 179,31 Millionen Dollar in den Besatzungsstaat. Zu den wichtigsten Exportkategorien gehören anorganische Chemikalien, Edelmetallverbindungen (61,15 Millionen Dollar), Baumaterialien (14,26 Millionen Dollar), Lebensmittel (12,78 Millionen Dollar) und Kunststoffe (11,32 Millionen Dollar).

An fünfter Stelle steht überraschenderweise Algerien, dessen Exporte nach Israel im Jahr 2022 21,38 Millionen Dollar erreichen werden, wobei der Großteil davon anorganische Chemikalien, Edelmetallverbindungen und Isotope sind. Die Aufdeckung der Handelsbeziehungen zwischen Algerien und Israel durch die UN-Datenbank wirft Fragen zu Algeriens langjähriger Haltung gegen eine Normalisierung auf, einschließlich seiner Kriminalisierung vor zwei Jahren.

An sechster Stelle steht Marokko mit Ausfuhren nach Israel im Wert von 17,92 Mio. $ im Jahr 2022, die überwiegend aus Nahrungsmitteln bestehen. Rabat hat im Rahmen des Abkommens von 2020 die diplomatischen und Handelsbeziehungen mit Israel wieder aufgenommen.

Schließlich erreichten die Exporte Bahrains nach Israel im Jahr 2022 einen Wert von 10,58 Millionen US-Dollar, was einen erstaunlichen Anstieg von 12.083 Prozent gegenüber 2020, dem Jahr des Normalisierungsabkommens zwischen Manama und Tel Aviv, bedeutet. Zu den wichtigsten Exportgütern gehören Aluminium (8,78 Millionen Dollar) sowie Eisen und Stahl (2,62 Millionen Dollar).

Insgesamt steigen die Exporte der westasiatischen Länder nach Israel zwischen 2020 und 2022 um 4.359.530.000 $, was einem Anstieg von fast 111 Prozent entspricht.

Israelische Energieimporte

Israel ist bei der Stromerzeugung stark von Erdöl und Erdgas abhängig, die 80 Prozent der gesamten Energieversorgung ausmachen. Israel ist ein Nettoexporteur von Erdgas und wird 2022 9,4 Milliarden Kubikmeter ins Ausland liefern, wobei 6,5 Milliarden Kubikmeter nach Ägypten und 2,9 Milliarden Kubikmeter nach Jordanien gehen.

Im Gegensatz dazu importiert Israel sein gesamtes Erdöl und verbraucht etwa 220 000 Barrel pro Tag. Davon stammen 62 Prozent aus zwei mehrheitlich muslimischen Ländern, nämlich Kasachstan (93 000 Barrel) und Aserbaidschan (45 000 Barrel). Der Rest kommt aus westafrikanischen Ländern, darunter Gabun, Nigeria und Angola, sowie aus Brasilien, und eine nicht genannte Menge wird illegal aus Irakisch-Kurdistan transportiert.

Um die Einfuhr des größten Teils des israelischen Öls zu erleichtern, spielt der türkische Hafen von Ceyhan im Südosten der Türkei eine entscheidende Rolle. Er dient als Ladepunkt für Öltanker, die Rohöl aus Kasachstan und Aserbaidschan über die Pipeline Baku-Tiflis-Ceyhan durch das Kaspische Meer transportieren. Außerdem transportieren Tanker Öl aus dem irakischen Kurdistan über das östliche Mittelmeer zu den Häfen von Haifa und Aschkelon.

Öltanker erreichen den besetzten Staat über zwei große Häfen: das bereits erwähnte Aschkelon, das über 22 Tanks mit einem Fassungsvermögen von 11 Millionen Barrel verfügt, und Eilat im Süden mit 16 großen Öltanks, die etwa 1,4 Millionen Kubikmeter Öl fassen können. Letztere hat einen 85-prozentigen Rückgang der Aktivitäten zu verzeichnen, da die mit den Ansarallah verbündeten jemenitischen Streitkräfte im Roten Meer verstärkt Marineoperationen gegen Schiffe auf dem Weg nach Israel durchführen.

Etwa 180.000 Barrel pro Tag erreichen Aschkelon, von wo aus interne Pipelines das Öl zu den Häfen von Aschdod und Haifa transportieren. Beide Häfen verfügen über Ölraffinerien mit einer Kapazität von 100.000 bzw. 197.000 Barrel pro Tag. Außerdem verbindet eine Pipeline Aschkelon und Eilat, die durch die Negev-Wüste führt, mit einer Kapazität von 1,2 Millionen Barrel pro Tag.

Trotz der wachsenden Spannungen und der scharfen Rhetorik einiger regionaler Staaten gegenüber Israel seit Beginn des militärischen Angriffs auf den Gazastreifen ist der Handel weitgehend ungestört. Obwohl die Türkei Israel als „terroristischen“ Staat bezeichnet, trägt sie in hohem Maße zum wirtschaftlichen Wohlergehen Israels bei, indem sie Tel Aviv bei der Umgehung der jemenitischen Blockade hilft, ihre Gesamtexporte nach Israel erhöht und eine zentrale Rolle beim Öltransport spielt.

Trotz des Krieges gegen den Gazastreifen stiegen die türkischen Exporte von 319,5 Millionen Dollar im November 2023 auf 430,6 Millionen Dollar im Dezember – und lagen damit sogar über den 408,3 Millionen Dollar, die im Juli vor der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober ausgeführt wurden.

Die Exporte der VAE, Jordaniens, Ägyptens und Marokkos nach Israel sind kaum überraschend: Dies sind die arabischen Staaten, die sich am stärksten für eine Regionalpolitik einsetzen, die den Interessen des Besatzungsstaates dient. Überraschender sind jedoch die – wenn auch minimalen – Handelsbeziehungen zwischen Algerien und Israel.

Um die wahren Positionen der Staaten zu verstehen, muss man über die offizielle Rhetorik hinweggehen und die wirtschaftlichen Verbindungen untersuchen, die die Politik oft verbirgt.

Übersetzt mit Deepl.com

