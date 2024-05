NYPD clears Columbia student occupation, arrests hundreds across the city New York police arrested a total of 282 Palestine protesters across the city in what appeared to be a coordinated attack by the city government on student protest encampments.

Die New Yorker Polizei bereitet sich auf eine Razzia bei Palästina-Demonstranten in der Hamilton Hall der Columbia University vor, die zu Ehren von Hind Rajab in „Hind’s Hall“ umbenannt worden war, am 30. April 2024. (Foto: @ColumbiaSJP/Twitter)

Die New Yorker Polizei hat insgesamt 282 Palästina-Demonstranten in der ganzen Stadt verhaftet. Dabei handelte es sich offenbar um einen koordinierten Angriff der Stadtregierung auf die Protestlager der Studenten.

NYPD räumt Columbia-Studentenbesetzung und verhaftet Hunderte in der ganzen Stadt

Von Michael Arria

1. Mai 2024

Am Dienstagabend verhaftete die NYPD 119 Palästina-Demonstranten an der Columbia University bei der Räumung eines Universitätsgebäudes, das von Studenten besetzt worden war, die gegen Israels Krieg gegen Gaza protestierten. Darüber hinaus wurden 163 Demonstranten an der City University of New York (CUNY) verhaftet, was offenbar ein koordinierter Angriff der Stadtregierung auf die Protestlager der Studenten war.

Hunderte von Polizisten tauchten gestern Abend an der Columbia auf, und viele betraten den zweiten Stock der Hamilton Hall der Columbia über eine ausfahrbare Rampe, die mit einem massiven Polizeifahrzeug verbunden war, und setzten Blitzlichter ein, um die Demonstranten zu verwirren.

„UM KLAR ZU SEIN, COLUMBIA UNIVERSITÄT HAT DIE POLIZEI ZU IHREN EIGENEN STUDENTEN GEHOLT, ZUM ZWEITEN MAL IN ZWEI WOCHEN, ZUM 56. JAHRESJAHRESTAG, ALS SIE ZUM LETZTEN MAL DIE POLIZEI AUF DEN CAMPUS GEHOLT HATTEN, UM ÜBER 700 PROTESTANTEN GEGEN DEN VIETNAM-KRIEG UND DIE HARLEM-GENTRIFIZIERUNG AM 30. APRIL 1968 ZU VERHAFTEN“, twitterte Columbia Students for Justice in Palestine.

Viele vor Ort berichteten von Polizeigewalt. „Ich wurde gerade wieder aus dem Gefängnis entlassen, nachdem ich vor 12 Stunden verhaftet wurde, dieses Mal, weil ich vor den Toren meines eigenen Campus protestiert habe“, twitterte ein Columbia-Student. „Ich wurde auf den Boden geworfen und von 6-7 Polizisten festgenagelt, nachdem mir mein Handy aus der Hand geschlagen wurde, weil der Polizist sauer war, dass ich das Ganze per Livestream übertragen habe.“

In einem Brief an die NYPD bat Columbias Präsident Minouche Shafik um Polizeipräsenz bis mindestens 17. Mai, „um die Ordnung aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Lager nicht wieder errichtet werden“.

Das „Gaza Solidarity Encampment“ der Columbia wurde vor zwei Wochen inmitten anhaltender Proteste an der Universität wegen der finanziellen Verbindungen der Schule zu Israel errichtet. Zuvor hatte Shafik die Polizei ermächtigt, das Lager am 18. April zu räumen, was zur Verhaftung von über 100 Studenten führte. Seit der Eröffnung des Camps an der Columbia-Universität haben mehr als 120 Schulen im ganzen Land ein eigenes Camp eingerichtet.

Neben der Razzia an der Columbia wurden auch am City College of New York (CUNY) Dutzende verhaftet. „Die Studenten haben das Recht, friedlich zu demonstrieren und ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz wahrzunehmen. Die Maßnahmen des heutigen Abends wurden als Reaktion auf spezifische und wiederholte Gewalttaten und Vandalismus ergriffen, nicht als Reaktion auf friedlichen Protest“, sagte ein Sprecher der Schule. „Die CUNY wird weiterhin daran arbeiten, unsere Gemeinschaft frei von Gewalt, Einschüchterung und Belästigung zu halten.“

„Wir werden uns von diesen brutalen und rückgratlosen Taktiken nicht einschüchtern lassen“, erklärte die Gruppe CUNY for Palestine in einer Erklärung. „Wir wissen, dass sie Ausdruck der Angst der Universität vor unserem Engagement für den nationalen palästinensischen Befreiungskampf sind. Wir orientieren uns an dem unerschütterlichen Widerstand des palästinensischen Volkes, das weitaus größeren Bedrohungen und Herausforderungen ausgesetzt ist als wir hier.“

„Während wir schreiben, bereitet sich die IOF darauf vor, in Rafah einzumarschieren, und es wird berichtet, dass Männer im militärischen Alter an der Ausreise gehindert werden“, heißt es weiter. „Die Mitschuld unserer Universität an Israels brutalem Völkermord ist der Grund, warum wir dieses Lager gegründet haben, und es ist der Grund, warum wir weiterhin für unsere fünf Forderungen kämpfen werden: Offenlegung und Veräußerung, ein vollständiger akademischer Boykott Israels, Schutz für Studenten und Arbeiter, die sich mit Palästina solidarisieren, die Entmilitarisierung von CUNY und Harlem und eine CUNY des Volkes, die nicht den großen Geldgebern verpflichtet ist. Wir werden nicht aufhören, bis diese Forderungen erfüllt sind.“

Die Reaktion der Schule wurde von vielen in den sozialen Medien verurteilt, darunter auch von einigen gewählten Vertretern.

Der Abgeordnete Jamaal Bowman (D-NY) gab eine Erklärung ab, in der er seine „Empörung“ über die Polizeipräsenz an den Schulen zum Ausdruck brachte. „Die Militarisierung von College-Campus, die umfangreiche Polizeipräsenz und die Verhaftung von Hunderten von Studenten stehen in direktem Widerspruch zur Rolle der Bildung als Eckpfeiler unserer Demokratie“, heißt es darin. „Ich fordere die Columbia-Verwaltung auf, diese gefährliche Eskalation zu stoppen, bevor sie zu weiterem Schaden führt, und die Fakultät wieder auf den Campus zu lassen, damit alle Parteien gemeinsam zu einer Lösung kommen können, die Menschlichkeit über Hass stellt.“

„Die anhaltende Repression und Gewalt gegen studentische Anti-Kriegs-Aktivisten und ihre Verbündeten durch die Columbia University, die NYPD und Bürgermeister Adams ist abscheulich und barbarisch“, twitterte die Abgeordnete Cori Bush (D-MO). „Das landesweite Vorgehen gegen Demonstranten muss ein Ende haben.“

Viele Politiker hatten sich jedoch für das harte Durchgreifen eingesetzt. Einen Tag vor der Razzia veröffentlichten 21 demokratische Gesetzgeber einen Brief, in dem sie die Columbia verurteilten, weil sie die Lager nicht aufgelöst hatte, und die protestierenden Studenten des Antisemitismus beschuldigten.

„Die Zeit für Verhandlungen ist vorbei, die Zeit zum Handeln ist jetzt“, hieß es darin.

Übersetzt mit deepl.com



