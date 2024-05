Israel exploits Holocaust to mask its ‚genocide‘ in Gaza, survivor says Holocaust survivor Stephen Kapos has condemned Israel’s Gaza atrocities, drawing parallels to the Holocaust, urging global awareness and response.

Israel hat seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 34.500 Palästinenser in Gaza getötet. / Foto: Reuters

Überlebender sagt: Israel nutzt Holocaust aus, um seinen „Völkermord“ in Gaza zu verschleiern

1. Mai 2024

Der Holocaust-Überlebende Stephen Kapos hat Israels Gräueltaten im Gazastreifen verurteilt, Parallelen zum Holocaust gezogen und die Weltöffentlichkeit zu einer Reaktion aufgefordert.

Nach Ansicht eines Holocaust-Überlebenden manipuliert Israel die Erinnerung an den Holocaust, um dieselben Gräueltaten im Gazastreifen zu verüben.

Stephen Kapos, ein 87-jähriger Holocaust-Überlebender aus Budapest, glaubt, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass Israel in Gaza einen „Völkermord“ begeht.

„Ich bin hier, weil ich dagegen protestiere, dass die Erinnerung an den Holocaust als Deckmantel und als Rechtfertigung für den Völkermord am palästinensischen Volk im Gazastreifen benutzt wird“, sagte Kapos, der den Großteil seiner Familie im Holocaust verloren hat, der Nachrichtenagentur Anadolu auf einer Kundgebung für die Palästinenser in London.

Abgesehen von den menschlichen Kosten des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, in dem inzwischen mehr als 34.500 Palästinenser, in der Mehrzahl Frauen und Kinder, getötet wurden, verurteilte Kapos nachdrücklich die Zerstörung der Infrastruktur der belagerten Enklave, darunter Wohnungen, medizinische Einrichtungen und Bildungsinstitute.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mindestens 60 Prozent der Infrastruktur des Gazastreifens beschädigt oder zerstört worden, während der israelische Angriff 85 Prozent der Bevölkerung vertrieben hat, so dass diese mit einer Hungersnot und einem akuten Mangel an Lebensmitteln und medizinischer Hilfe konfrontiert ist.

All dies hat dazu geführt, dass Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt ist. Dieser hat im Januar eine einstweilige Verfügung erlassen, in der er Tel Aviv auffordert, Maßnahmen zu ergreifen, um seine Streitkräfte an der Begehung von Völkermord zu hindern und sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen kann.

„Es wird nicht nur wahllos bombardiert, sondern es werden sogar wichtige Einrichtungen wie Universitäten in die Luft gesprengt, nachdem sie besetzt worden waren, obwohl sich keine Hamas in der Nähe befand und sie trotzdem zerstört wurden, was ganz klar zeigt, dass sie den Gazastreifen als Lebensraum auslöschen wollen“, sagte Kapos.

„Das ist in der Tat die letzte Stufe der ethnischen Säuberung durch Völkermord.“

Antisemitismus-Vorwürfe „eine Lüge und völlige Unwahrheit

Kapos wandte sich vehement gegen die Strategie Israels, „Jüdischsein mit der Unterstützung Israels und des Zionismus in einen Topf zu werfen“.

„Das ist eine Lüge und eine völlige Unwahrheit. Viele, viele Juden … unterstützen Israel und seine Politik nicht, und der Versuch zu behaupten, dass Jüdischsein mit der Unterstützung Israels zu tun hat, ist nicht nur eine Lüge, sondern verstärkt sogar den Antisemitismus weltweit“, sagte er.

„Wenn alle Juden die schrecklichen Taten der derzeitigen israelischen Regierung unterstützen, ist es nicht verwunderlich, dass es eine Reaktion dagegen gibt.

Wir sind also hier als eine Art Gegenmittel zu diesen Behauptungen“.

Kapos sagte, es sei besonders ermutigend zu sehen, dass die Bewegung zur Unterstützung des Gazastreifens und der Palästinenser „global“ geworden ist und „immer weiter wächst“.

„Ich denke, es besteht die Hoffnung, dass es uns irgendwann gelingen wird, Einfluss auf alle rechtsgerichteten Regierungen der Welt, einschließlich der westlichen Regierungen, auszuüben“, sagte er.

„Meine Botschaft an die Menschen in Gaza ist, dass sie alle Helden sind und wir verstehen, insbesondere die Überlebenden des Holocaust, den Schmerz, die Schwierigkeiten und die Angst, die sie durchmachen, sowie die Zerstörung und die Gefahr, getötet zu werden.“

