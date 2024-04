Occupy Against the Occupation: Protest Camp in Front of Germany’s Parliament – Left Voice Since Monday, April 8, pro-Palestinian activists have been braving Germany’s bleak climate – both meteorological and political – to protest the Israeli genocide in Gaza, and the unconditional German support for it.

Occupy gegen die Besatzung: Protest vor dem deutschen Parlament

Von Eric De Jong und Alina Tatarova

Linke Stimme

20. April 2024

Seit Montag, dem 8. April, trotzen pro-palästinensische Aktivisten dem trüben Klima in Deutschland, um gegen den israelischen Völkermord in Gaza zu protestieren.

Und die bedingungslose deutsche Unterstützung dafür.

Ein kleines, behelfsmäßiges Dorf, wo man es nicht erwarten würde: direkt vor dem deutschen Parlament oder Bundestag. Was als Protestcamp begann, ist in den letzten zwei Wochen stetig gewachsen, mit Küchenzelten, Infoständen, täglichen Workshops und mindestens dreißig Schlafzelten. Im Hintergrund weht die israelische Flagge über dem Bundestag, flankiert von der deutschen und der Flagge der Europäischen Union. Der Klang von fünfzig bis hundert Menschen erfüllt die Luft – Sprechchöre, Reden, Musik und lockere Gespräche in einer Mischung aus Deutsch, Englisch und Arabisch. Das vielfältige Bündnis pro-palästinensischer Organisationen, zu dem auch die Jüdische Stimme gehört, hat viele verschiedene Forderungen, aber die wichtigste lautet: keine Waffen mehr an Israel zu liefern, mit denen es die Palästinenser unterdrückt und tötet. Einer der Bewohner des Lagers erzählte uns:

In den letzten sechs Monaten, und in einigen Fällen auch länger, haben wir marschiert, aufgeklärt, demonstriert und mit künstlerischen Interventionen protestiert. Da nichts Deutschland von seinem Bekenntnis zur Entmenschlichung der Palästinenser und zur Unterstützung der israelischen Besatzung bei ihrem Völkermord abgebracht hat, pflanzen wir nun unsere Körper als unbewegliches Zeichen vor das Herz der deutschen politischen Macht.

Das Camp begann klein, mit ein paar Zelten, Schildern mit Slogans wie “ Besetzung gegen Besatzung“ und “ Stoppt die Waffenlieferungen “ und einer Ausstellung von Gegenständen, die derzeit von der IDF nicht nach Gaza eingeführt werden dürfen. Die Liste reicht von alltäglichen, aber lebensnotwendigen Dingen (Babynahrung, Katzenfutter, Insulin) bis hin zu völlig bizarren Dingen (Brautkleider, Koriander, Türen).

Jeder Tag im Camp beginnt mit einem Frühstück, gefolgt von einem Campplenum, einer Morgenübung und Workshops. Zu den Workshop-Themen gehören digitale Sicherheit, Filmen der Polizei, Protesttraining und sogar Chorproben mit palästinensischen Liedern. Natürlich besteht der Alltag in dem horizontal organisierten Camp auch aus Besprechungen darüber, wer welche Arbeit verrichten wird, und dann wird die Arbeit tatsächlich verrichtet.

Das Lager heißt Besucher willkommen und lädt sie ein, sich zu beteiligen, Briefe an politische Gefangene zu schreiben oder einfach während der Nachtschichten vorbeizukommen, um die diensthabenden Kameraden zu unterstützen. Die Besucher werden gebeten, Schlafsäcke, Regencapes, heißes Wasser und alle anderen Dinge mitzubringen, die das Lagerleben erträglicher machen.

Das Engagement der Aktivisten sollte eine Inspiration für alle sein, die sich der Linken zugehörig fühlen, umso mehr, als das Leben im Lager ständig von staatlicher Repression bedroht ist. Täglich versuchen Polizisten, Versammlungen zu stören oder die Spannungen zu verschärfen, indem sie banale Handlungen (wie das Abspielen von Musik) kontrollieren. Bei mehreren Gelegenheiten wurden Aktivisten gewaltsam festgenommen, ohne dass gegen sie Anklage erhoben wurde. Die Polizei hat auch versucht, Arabisch sprechende Personen zu kriminalisieren, indem sie Slogans in arabischer Sprache zu bestimmten Zeiten verbot und sogar so weit ging, Muslime während des Ramadan beim Beten im Lager zu filmen. In jüngster Zeit hat die Polizei sogar den Gebrauch der irischen Sprache verboten!

In „liberalen“ Demokratien auf der ganzen Welt sehen sich pro-palästinensische und Anti-Völkermord-Aktivisten zunehmend staatlichen Repressionen ausgesetzt. In Deutschland wird die bedingungslose Unterstützung Israels von der herrschenden Klasse als eine der Existenzberechtigungen des Staates angesehen. Anfang April verlor die jüdische Philosophieprofessorin Nancy Fraser eine Gastprofessur an der Universität Köln, weil sie sich gegen israelische Kriegsverbrechen ausgesprochen hatte. Letzte Woche löste die Polizei den internationalen Palästina-Kongress in Berlin gewaltsam auf, während die Redner nicht einreisen und nicht einmal per Zoom sprechen durften. Wie in den letzten Monaten üblich, wurden mehrere jüdische Pro-Palästina-Aktivisten unter dem Vorwurf des Antisemitismus verhaftet. Nach dem Abbruch des Kongresses verbrachten viele der Teilnehmer das Wochenende im Camp „Occupation against Occupation“. Ein Bewohner des Camps erklärt ihre Motivation:

Deutschland ermöglicht den israelischen Völkermord am palästinensischen Volk durch Waffenexporte und politische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung. Deshalb ist es nicht nur unser Recht, sondern auch unsere Pflicht, Widerstand zu leisten.

Seit der Errichtung des Lagers vor fast zwei Wochen haben seine ursprünglichen Bewohner einen Zustrom von Besuchern, zunehmende polizeiliche Repressionen und starke Wetterveränderungen erlebt. Bei all dem, was sich im Camp abspielt, könnte man leicht ein kleines, aber hoffnungsvolles Detail übersehen: Die israelische Flagge, die über dem Bundestag wehte, wurde endlich abgenommen.

