Live: Zahl der Toten in Rafah steigt auf 19, darunter 14 Kinder

Zivilschutzteams bergen unterdessen 200 Leichen aus dem Massengrab des Nasser-Krankenhauses

Wut im Westjordanland nach tödlichem Überfall auf Nur Shams

Israelische Beamte kritisieren USA wegen geplanter Sanktionen gegen Armee-Einheit

Die Zahl der Toten in Gaza übersteigt 34.000

Israelische Polizei lädt Professor der Hebräischen Universität zu neuem Verhör vor

vor 7 Minuten

Die israelische Polizei hat die Professorin der Hebräischen Universität, Nadira Shalhoub-Kevorkian, nur zwei Tage nach ihrer Entlassung zu einem weiteren Verhör vorgeladen, wie ihr Anwalt Alaa Mahajna mitteilte.

Professorin Shalhoub-Kevorkian, eine palästinensische Staatsbürgerin Israels, wurde am 18. April wegen des Verdachts der Aufwiegelung vom Dienst suspendiert und verhaftet, nachdem sie zur „Abschaffung des Zionismus“ aufgerufen und angedeutet hatte, dass Berichte über sexuelle Übergriffe während der von der Hamas angeführten Angriffe auf Israel am 7. Oktober eine „Lüge“ seien.

Schließlich nahm die Universität ihre Entscheidung zurück, nachdem sich die Professorin entschuldigt und eingeräumt hatte, dass es am 7. Oktober zu sexuellen Übergriffen gekommen war.

Türkischer Außenminister: Verweigerung der UN-Mitgliedschaft Palästinas „ungerecht

vor 16 Minuten

Der türkische Außenminister Hakan Fidan verurteilte das Veto der USA gegen einen Antrag auf Vollmitgliedschaft Palästinas in der UNO als „ungerecht“ und rief die internationale Gemeinschaft auf, sich dem Antrag zu widersetzen und den Staat Palästina anzuerkennen.

„Es ist ungerecht, dass Palästina nicht Mitglied der UNO werden darf. Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, sich dieser Ungerechtigkeit zu widersetzen und den Staat Palästina anzuerkennen“, sagte Fidan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem mauretanischen Amtskollegen Mohamed Salem Ould Merzoug in Istanbul.

Palästinensisches Ministerium bewertet „schwere“ Schäden nach dem Überfall auf Nur Shams

vor 22 Minuten

Das palästinensische Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau hat mitgeteilt, dass die Aufräumarbeiten nach der dreitägigen israelischen Razzia im Flüchtlingslager Nur Shams im besetzten Westjordanland begonnen haben.

In einer Erklärung sagte Minister Ahed Bseiso, dass die Besatzungen mit der Beseitigung von Schutt begonnen hätten, die Straßen wieder geöffnet und die Schäden an der Infrastruktur des Lagers bewertet würden, die er als „schwerwiegend“ bezeichnete.

Auf Fotos: Die Folgen der Razzia in Nur Shams

vor 1 Stunde

Palästinenser gehen nach einer Razzia der israelischen Streitkräfte im Flüchtlingslager Nur Shams im besetzten Westjordanland an einem beschädigten Haus vorbei, 21. April 2024 (AFP)

Eine Palästinenserin reagiert auf die Schäden nach einer israelischen Razzia im Lager Nur Shams in Tulkarm im besetzten Westjordanland, 21. April 2024 (Reuters)

Palästinenser stehen nach einem israelischen Überfall auf das Lager Nur Shams in Tulkarm im besetzten Westjordanland zwischen den Trümmern, 21. April 2024 (Reuters)

Israelische Streitkräfte behaupten, einen „Terroristen“ getötet zu haben, der verdächtigt wurde, israelische Soldaten niedergestochen zu haben

vor 1 Stunde

Das israelische Militär erklärte, seine Streitkräfte hätten einen „Terroristen“ getötet, der verdächtigt wurde, am Bekaa-Kontrollpunkt nahe der israelisch-libanesischen Grenze auf israelische Soldaten eingestochen zu haben.

„Die Kämpfer reagierten mit Schüssen und neutralisierten den Terroristen. Es gibt keine Verletzten bei unseren Streitkräften“, teilte die Armee auf X mit.

Beerdigung eines PRCS-Sanitäters

vor 1 Stunde

Am Sonntag fand die Beerdigung des freiwilligen Sanitäters Mohammed Awad Musa von der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft (PRCS) statt.

Musa wurde getötet, als er in der Stadt Sa’wiyah in Nablus Verwundete behandelte, die von einem Siedler beschossen wurden, wie die Gesellschaft mitteilte.

Israel klagt die Schwester des Hamas-Führers wegen Aufstachelung zum Terrorismus an

vor 1 Stunde

Die israelische Staatsanwaltschaft hat die Schwester des Hamas-Führers Ismail Haniyeh wegen Aufwiegelung und Solidarität mit einer terroristischen Vereinigung angeklagt.

Sabah al-Salem Haniyeh befindet sich seit ihrer Verhaftung am 1. April in israelischem Gewahrsam, nachdem sie angeblich den Angriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober gelobt und in einer Reihe von Textnachrichten zu weiterem „Abschlachten“ aufgerufen hatte.

Israelische Streitkräfte „wissen nicht“ von US-Sanktionen gegen Bataillon

vor 1 Stunde

Das israelische Militär hat am Sonntag erklärt, dass es „keine Kenntnis“ von den US-Sanktionen gegen sein Netzah Yehuda-Bataillon hat.

Nach Angaben israelischer Medien ist die Armeeeinheit wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland von US-Sanktionen betroffen.

„Wenn eine Entscheidung in dieser Angelegenheit getroffen wird, wird sie überprüft werden. Das [israelische Militär] arbeitet und wird weiterhin daran arbeiten, jeden ungewöhnlichen Vorfall auf praktische Weise und im Einklang mit dem Gesetz zu untersuchen“, erklärte das Militär.

Als Reaktion auf die Maßnahme forderte Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, in einem Schreiben an Premierminister Benjamin Netanjahu die Verhängung „sofortiger Sanktionen“ gegen die Palästinensische Autonomiebehörde.

Fast 500 getötete Palästinenser bei Anschlägen im besetzten Westjordanland seit Oktober

vor 1 Stunde

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn des Krieges mindestens 485 Palästinenser bei Angriffen durch israelische Streitkräfte und Siedler im besetzten Westjordanland getötet und 4.900 verwundet.

Das Ministerium erklärte, dass die „vorsätzlichen“ israelischen Beschränkungen der Gesundheitsversorgung „eine flagrante Verletzung des humanitären Völkerrechts darstellen und das Leiden der Zivilbevölkerung verschlimmern“.

Das Ministerium fügte hinzu, dass die humanitäre Krise im besetzten Westjordanland durch die israelischen Bewegungsbeschränkungen, die „den Zugang der Bevölkerung zur medizinischen Grundversorgung“ einschränken, noch verschärft worden sei.

Israelische Streitkräfte nehmen bei einer Razzia in Nur-Shams 50 Palästinenser fest: Palästinensische Gesellschaft für Gefangene

vor 2 Stunden

Die israelischen Streitkräfte haben bei ihrer dreitägigen Razzia im Flüchtlingslager Nur-Shams 50 Palästinenser festgenommen, darunter auch einige Verwundete, teilte die Palästinensische Gefangenengesellschaft (PPS) in einer Erklärung mit.

Die Gruppe erklärte, die meisten der Gefangenen seien inzwischen wieder freigelassen worden, wobei viele von ihnen Folterspuren aufwiesen.

Berichten zufolge wurden die Gefangenen geschlagen, nackt ausgezogen und mit Fesseln gefoltert. Nach Angaben von PPS drohten die israelischen Streitkräfte auch damit, sie zu erschießen.

Das Gouvernement Tulkarm und seine beiden Lager Nur-Shams und Tulkarm waren seit Oktober Gegenstand mehrerer israelischer Übergriffe.

Nach Angaben von PPS wurden bei diesen Razzien mehr als 500 Menschen festgenommen, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen. Allein im Lager Nur-Shams wurden mehr als 100 Personen festgenommen.

Ich vermisse die Schule“: Israelische Gewalt zwingt Schüler in Hebron zum Fernunterricht

vor 2 Stunden

Eigentlich sollte die achtjährige Haneen Abu-Shamsiya in ihrem Klassenzimmer in Hebron im besetzten Westjordanland sitzen, doch seit Monaten ist sie gezwungen, online zu lernen, nachdem ihre Schule aufgrund der israelischen Militärrestriktionen rund um die Stadt geschlossen wurde.

Seit dem Ausbruch des Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober lernen rund 2.000 palästinensische Schüler in Hebron online. Die israelische Armee hat alle Straßen, die zu rund 50 Schulen in der Stadt führen, gesperrt und Sperren und Kontrollpunkte errichtet, die den Schülern den Weg versperren.

Die Bewohner sind auch zunehmend Angriffen und Schikanen durch israelische Siedler ausgesetzt, so dass Eltern Angst haben, ihre Kinder auf die Straße zu schicken.

„Ich wünschte, ich könnte wieder zur Schule gehen wie früher. Ich vermisse die Schule sehr. Ich möchte wieder zu meinen Klassenkameraden gehen. Der Online-Unterricht ist nicht klar und wir verstehen nicht so gut wie der Unterricht vor Ort“, sagte Haneen, die die dritte Klasse der Qurtuba-Schule besucht, einer der wenigen Schulen in Hebron, die Online-Unterricht anbieten.

Haneen Abu-Shamsiya hat sich dem Online-Unterricht zugewandt, nachdem ihre Schule in Hebron, im besetzten Westjordanland, nach dem Krieg gegen Gaza geschlossen wurde (Mosab Shawer/MEE)

Zahl der Toten bei Razzien in Rafah steigt auf 19, darunter 14 Kinder

vor 2 Stunden

Die Zahl der Todesopfer der israelischen Luftangriffe auf zwei palästinensische Häuser im dicht besiedelten Rafah, im Süden des Gazastreifens, ist auf 19 gestiegen, darunter 14 Kinder.

Örtlichen Quellen zufolge galt der erste Angriff einem Haus der Familie Joudeh im Lager Ashdod im Zentrum von Rafah, wobei vier Menschen, darunter ein Ehemann, seine Frau und ihre Tochter, getötet wurden.

Berichten zufolge war eines der Opfer schwanger. Medizinische Teams führten bei der toten Frau einen Kaiserschnitt durch und konnten das Leben des Babys retten.

Bei dem zweiten Angriff auf das Haus der Familie Abdel-Al im Osten Rafahs wurden 15 Menschen getötet, darunter 13 Kinder und zwei Frauen. Viele werden noch vermisst, und Rettungsteams versuchen, die unter den Trümmern Eingeschlossenen zu bergen.

Medizinische Hilfe für Palästinenser erreicht zum ersten Mal seit Oktober den nördlichen Gazastreifen

vor 3 Stunden

Die britische Hilfsorganisation Medical Aid for Palestinians hat mitgeteilt, dass ihre Teams zum ersten Mal seit Beginn des Krieges Nahrungsmittelhilfe an Binnenvertriebene im nördlichen Gazastreifen liefern konnten.

„Zum ersten Mal seit Oktober und dank Ihrer Unterstützung konnte unser #Gaza-Team Lebensmittelpakete an Menschen liefern, die vom israelischen Militär aus ihren Häusern im Norden vertrieben wurden“, teilte die Organisation auf X, ehemals Twitter, mit.

„Ab heute werden wir in mehr als 14 Vertriebenenzentren im Norden des Gazastreifens verteilen“, sagte Mahmoud Shalabi vom Gaza-Team der Hilfsorganisation.

Die Gruppe werde neben Lebensmitteln erstmals auch die üblichen Pakete mit Hygienepaketen, Hygieneartikeln, Kleidung und Kinderspielzeug verteilen.

Die Pakete sollten ausreichen, um eine mittelgroße Familie eine Woche lang zu versorgen, sagte er.

Leichen in hebräisch beschrifteten Säcken im Massengrab des Nasser-Krankenhauses gefunden

vor 3 Stunden

Mitglieder des palästinensischen Zivilschutzes haben bisher 180 Leichen in einem Massengrab im Hof des Nasser-Krankenhauses ausgegraben. Unter den Leichen befinden sich ältere Frauen, Kinder und junge Männer. Einige wurden in Plastiksäcken mit hebräischen Aufschriften gefunden.

Nach Angaben der Rettungsteams sind einigen Leichen die Hände auf dem Rücken gefesselt, was darauf schließen lässt, dass sie an Ort und Stelle hingerichtet und begraben wurden.

Einem Korrespondenten von Al Jazeera zufolge haben sich bereits Familien an der Fundstelle eingefunden, um nach den Leichen ihrer Angehörigen zu suchen.

Konservative Abgeordnete „entsetzt“ über israelische Angriffe auf Rafah

vor 3 Stunden

Der konservative Abgeordnete und britische Staatssekretär für das Commonwealth, Tariq Ahmad, hat sich „entsetzt“ über den israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen geäußert.

„Wir müssen diese Kämpfe sofort beenden und diesem Konflikt ein Ende setzen“, sagte er in einem Beitrag auf X.

Nach Angaben der Krankenhäuser im Gazastreifen wurden bei zwei Luftangriffen in der Nacht auf das südliche Rafah dreizehn Kinder und zwei Frauen getötet, die alle zu einer Familie gehören.

