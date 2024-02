Warum wurde Frau Assange nicht nach München zur „Sicherheitskonferenz“ eingeladen und durfte über ihren Mann und Fall Julian Assange sprechen?

Dear Mr High Commissioner: Help Free Assange In an open letter, Christophe Peschoux, recently retired from the U.N. Human Rights Office, calls on his former boss to help the WikiLeaks publisher, whose legal appeal will be heard in London later this month. Open Letter to the United Nations High Commissioner for Human Rights – Rule of

Sehr geehrter Herr Hochkommissar: Helfen Sie, Assange zu befreien

9. Februar 2024

In einem offenen Brief appelliert Christophe Peschoux, der kürzlich aus dem UN-Menschenrechtsbüro ausgeschieden ist, an seinen ehemaligen Chef, dem WikiLeaks-Herausgeber zu helfen, dessen Berufung noch in diesem Monat in London verhandelt werden soll.

Volker Türk, links, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, am 11. September 2023 bei der Eröffnung der 54. Sitzung des Menschenrechtsrats; rechts Václav Bálek, Präsident des Menschenrechtsrats. (UN-Foto/Jean Marc Ferré)

Offener Brief an den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte – Rechtsstaatlichkeit und Staatsraison: Julian Assange muss freigelassen werden

Von Christophe Peschoux

Herr Hochkommissar,

Am 20. und 21. Februar wird ein High Court in London über das Schicksal von Julian Assange entscheiden: Freiheit oder Tod. Zwei Richter werden entscheiden, ob der WikiLeaks-Gründer noch in letzter Instanz Berufung einlegen kann, oder ob er seine Tage in einem amerikanischen Gefängnis beenden wird.

Herr Assange hat kein Verbrechen begangen. Sein einziger Fehler ist, dass er einige der Verbrechen der Mächtigen unserer Zeit aufgedeckt hat. Majestätsbeleidigung!

Die amerikanischen Kriege im Irak, in Afghanistan und anderswo haben Millionen von Leben zerstört und diese Länder für kommende Generationen ruiniert. Niemand wurde dafür belangt. Im Gegenteil, diese Verbrechen wurden in den Vereinigten Staaten ungestraft vertuscht. Und dennoch wird Herr Assange dafür bestraft, dass er Beweise für einige dieser Verbrechen veröffentlicht hat. Politische Justiz.

Er wird nach einem Hochverratsgesetz aus dem Ersten Weltkrieg von 1917 angeklagt. Darf man die Gesetze eines Landes verraten, das nicht unser eigenes ist? Ist das amerikanische Recht universell? Es zu akzeptieren hieße, der Willkür, die mit unkontrollierter Macht einhergeht, gefährlich Tür und Tor zu öffnen: Morgen könnte sich ein anderer mächtiger Staat das Recht anmaßen, nach dem Recht des Stärkeren einen ausländischen Journalisten, Forscher oder Rechtsaktivisten zu verfolgen, der beschuldigt wird, gegen sein Recht verstoßen zu haben.

Nach internationalem Recht ist der Freiheitsentzug eine außergewöhnliche Entscheidung, die hinreichend begründet werden muss, um ein faires Verfahren zu gewährleisten. Dennoch wird Herr Assange, für den wie für jeden anderen Angeklagten die Unschuldsvermutung gilt, seit fast fünf Jahren ohne Gerichtsverfahren als gefährlicher Krimineller in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von London inhaftiert. Er wird nicht gegen Kaution und unter richterlicher Aufsicht freigelassen, bis das Ergebnis des Verfahrens feststeht, das sich offensichtlich in die Länge zieht und die Zeit – die kurze Zeit eines Menschenlebens – in Anspruch nimmt.

Und warum? Um ihn vor dem Risiko zu bewahren, vor einer Justiz zu fliehen, die ihn in seinem Fall im Stich lassen wird. Fragen sich die britischen Richter, die dieser Parodie ihren Namen verliehen und ihn wie einen Staatsfeind ins Gefängnis geworfen haben, warum ihre Entscheidungen unter Verdacht stehen? Unschuldsvermutung? Ja, aber zuerst muss er bestraft werden.

„Keine Freilassung auf Kaution unter richterlicher Aufsicht, bis das Ergebnis des Verfahrens feststeht, das sich offensichtlich in die Länge zieht und die Zeit – die kurze Zeit eines Menschenlebens – in Anspruch nimmt.

In den Vereinigten Staaten ist er in 18 Fällen angeklagt, auf die insgesamt 175 Jahre Gefängnis stehen. Sollte er ausgeliefert werden, hat er kaum Chancen auf einen fairen Prozess. Das Gericht, das ihm den Prozess machen wird, befindet sich nur einen Steinwurf vom Hauptquartier der CIA entfernt, in einer Gemeinschaft ehemaliger oder aktueller Mitarbeiter ihrer Dienste, von denen WikiLeaks einige kriminelle Praktiken aufgedeckt hat. Während des Sonderverfahrens, das ihm auferlegt werden soll, wird sein Recht auf Verteidigung beeinträchtigt werden.

Die Schurken, die ihn seit 14 Jahren durch den Dreck ziehen und ihn dank der mächtigen Relais der unterwürfigen Medien verfolgen, haben kein Interesse an einem langwierigen öffentlichen Prozess, der die Büchse der Pandora mit den unzähligen Verbrechen Amerikas öffnen würde. Sie beschuldigten ihn der Vergewaltigung und der Gefährdung des amerikanischen Lebens. Keiner der Vorwürfe hielt der Beweisführung stand.

Andere vor ihm, die peinlich wurden, wie Jeffrey Epstein oder sein Komplize in Frankreich, wurden unter dubiosen Umständen in ihren Zellen „selbstmordend“ aufgefunden. Es wäre einfach, seinen Tod auf Erschöpfung und die Verzweiflung über ein Leben ohne Hoffnung, Sinn und Freiheit zurückzuführen.

Julian Assange bei der Kundgebung der Stop the War Coalition am Trafalgar Square, London, 8. Oktober 2011. (Haydn, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Keiner der europäischen Staaten, die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte predigen, diese aber jeden Tag mit Füßen treten, hat Herrn Assange politisches Asyl angeboten. Wenn wir zulassen, dass Großbritannien diesen Mann ausliefert, ohne ein Wort dagegen zu sagen, im Namen einer Justiz, die nicht unsere eigene ist, sondern die schwarze Robe der Mächtigen, dann machen wir uns zum Komplizen seiner Abschiebung.

Warum sind alle westlichen Staaten so entschlossen, in seinem Fall die nationalen und internationalen Menschenrechtsnormen links und rechts zu verletzen? Ist es, um sicherzustellen, dass seine Qualen eine sichtbare Abschreckung sind, um andere davon abzuhalten, bestimmte „unserer“ Verbrechen aufzudecken?

Herr Hochkommissar,

Herr Assange ist ein Verteidiger der Menschenrechte; ein innovativer Journalist und kreativer Verleger; er ist einer von uns. Er sollte nicht eingesperrt werden, sondern mit uns in unserem Büro stehen. Wird er nicht dafür verfolgt, dass er das tut, was jeder seriöse Enthüllungsjournalist, jeder seriöse Menschenrechtsermittler, jeder von uns in diesem Büro jeden Tag tun sollte: Anschuldigungen nachgehen, Staaten und andere Verbrechen dokumentieren und sich für Wahrheit, Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit einsetzen?

„Er ist einer von uns. Er sollte nicht eingesperrt werden, sondern mit uns in unserem Büro stehen.“

Der Kampf um seine Freiheit ist nicht nur ein Kampf um die Befreiung eines Mannes, der von unseren modernen Inquisitionen zu Unrecht an den Pranger gestellt wird. Es ist einer der symbolträchtigsten Kämpfe unserer Zeit: der Kampf des Rechts gegen die Staatsräson, der Wahrheit gegen die Lüge. Freie und überprüfte Informationen sind unabdingbar für die Ausübung der Bürgerrechte und die Pflicht zur Transparenz, die jeder demokratischen Regierung obliegt.

Dieser Kampf ist auch sinnbildlich für die klaffende Kluft im Herzen unserer Gesellschaften, die auf gefährliche Weise den Weg für künftige Tyranneien und polternde Revolten ebnet: die immer wiederkehrende Konfrontation zwischen „uns, den Völkern“ (wie es in der Präambel der UN-Charta heißt) und der arroganten und hemmungslosen Gewalt der „Eliten“ der Welt, die sich immer mehr von der Gesellschaft distanzieren und für die die Menschenrechte der anderen – die sie genießen – zu einer „überholten“ Peinlichkeit geworden sind. Wurden die Menschenrechte nicht aus diesem Kampf geboren? Die Geschichte geht weiter.

Vor dem Belmarsh-Gefängnis in London, wo Julian Assange inhaftiert ist, 16. September 2023. (Alisdaire Hickson, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Alle Menschenrechts- und Pressefreiheitsgruppen betrachten die Anklage von Julian Assange als die weltweit größte Bedrohung für die Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten und anderswo. Unser Büro hat jedoch auffallend geschwiegen. Wie kommt es, dass die verschiedenen Hohen Kommissare ihn sorgfältig ignoriert haben und es nicht wagten, ein Wort zu seiner Verteidigung zu sagen?

Ich habe nicht gewartet, Herr Hochkommissar, bis ich im Oktober letzten Jahres in den Ruhestand gegangen bin, um das Amt über die Bedrohung unserer Rechte und Freiheiten durch seine Verfolgung zu informieren. Ich habe das Leitungsteam auf der Grundlage gesicherter Informationen auf dem Laufenden gehalten. Ich arbeitete in meiner Freizeit und mit mehreren Sonderberichterstattern zusammen, um sicherzustellen, dass die Vereinten Nationen ihre Stimme erheben und das Gesetz einhalten. Da meine aufeinanderfolgenden Memos unbeantwortet blieben, in der Hoffnung, ihr Herz zu erreichen, verfasste und schickte ich Frau Bachelet [die von 2018 bis 2022 als UN-Hochkommissarin für Menschenrechte fungierte] und dann Ihnen das Gedicht, das diesem Brief beigefügt ist: „Ein Viertel vor Mitternacht“. Ihr Schweigen war das gleiche wie das der meisten meiner Kollegen. Im Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen herrschen Redeangst und Feigheit, Herr Hochkommissar.

Ich weiß sehr wohl, dass Ihre Aufgabe eine der schwierigsten ist unter diesen uneinigen Nationen, von denen jede das Feigenblatt der Menschenrechte zieht, um ihre Schande zu verbergen.

Ich weiß auch, dass die Finanzierung dieses Amtes eine politische Angelegenheit ist und dass die reichsten Staaten die Fäden in unseren Geldbörsen in der Hand halten. Aber wenn es diesem Amt an Mitteln fehlt, die den Herausforderungen, mit denen es konfrontiert ist, angemessen sind – die Herrschaft eines gerechten Gesetzes ist überall in der Defensive -, ist es eine zweifelhafte Rechnung, seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit für ein paar Millionen Dollar aufs Spiel zu setzen.

Ist es nicht besser, ein kleines Schiff zu haben, das tapfer auf dem Gipfel internationaler Standards segelt, um den Weg in die Zukunft zu weisen, als ein schweres Schiff, das seine Seele verloren hat?

Mehr als Geld braucht die Welt heute die Größe und moralische Autorität von jemandem, der sich über die Wirren der Geschichte und ihre Schlachtfelder erhebt, um uns an die Gefahren einer ungezügelten Hybris zu erinnern, um die Dinge wieder auf Kurs zu bringen und das Schlimmste zu verhindern. Moralische Autorität ist jedoch keine Frage der Position und kann nur durch Integrität, Mut und Beispiel erworben werden.

Sie haben nur vier Jahre Zeit, Herr Hochkommissar, um in der realen Welt „etwas zu bewirken“. Was auch immer Sie tun, um Wolf und Lamm auszubalancieren, am Ende Ihrer Amtszeit werden die Mächte, die Sie gewählt haben, Sie ausspucken wie einen Kirschkern. Tauschen Sie das, was von der Seele dieses Amtes, das die Welt dringend braucht, noch übrig ist, nicht gegen die Illusionen eines OHCHR 2.0 ein.

Die Aufdeckung der Wahrheit darf nicht zum Verbrechen werden.

Ist es nicht höchste Zeit, dass dieses Amt seine Stimme über die Kompromisse und kurzfristigen Interessen erhebt, die das Leben ersticken? Eine freie Stimme, die ohne Bescheidenheit die Freiheit von Julian Assange fordert, um unserer selbst willen.

Es ist schon spät, Herr Hochkommissar, ein Viertel vor Mitternacht…

Viertel vor Mitternacht…

Es ist höchste Zeit, meine Freunde

Dass wir begreifen

Dass die Verfolgung

von Julian Assange

auch unsere eigene ist…

Dass er einer von uns ist

Und ein Wegbereiter

von einigen der Verbrechen

In diesen schrecklichen Zeiten

Die in unserem Namen begangen wurden…

Geisel des Gewissens

Gefangen im Herzen

Der Demokratien

Die durch ihre Notlage zeigen

Was sie darunter sind…

*

Seine Verfolgung

Ist ein Frontalangriff

Auf das Fundament

Unseres Gemeinwesens

Um unsere Rechte in Frage zu stellen

Unsere Freiheiten zu unterdrücken:

Unser Recht, frei zu denken

Und informiert zu sein

Zu sprechen und zu handeln

Sich auszutauschen und zu teilen

Und gemeinsam zu bauen

Mit unseren Händen, unserem Verstand

Die Wärme unserer Herzen

Und unsere Augen geöffnet

Die Welt, die wir wollen

Leben und lieben wollen…

– Ich sage, die Welt, die

Wir leben wollen

Und nicht nur die Show

Wo wir vorbeigehen und träumen…

*

Was hat er verteidigt?

Oh, sehr wenig!

Die Freiheit der Rede

Der Information

Und einer freien Presse

Die immer noch unabhängig ist…

Unser Recht auf die Wahrheit

Und unser Bedürfnis zu wissen

Was die, die wir wählen

in unserem Namen tun

Besonders wenn

Sie die Schatten benutzen

Um ihre Fälschungen zu begehen…

Das Recht eines jeden

Ermittler

Sich frei zu erkundigen

In jeder Angelegenheit

Von öffentlichem Interesse

Und ihre Quellen zu schützen

Ohne Repressalien…

Der Mut und das Recht

Von Whistleblowern

Die Fakten zu enthüllen

Die ihr Gewissen verletzen

Und geschützt zu werden

Durch Gesetz und Justiz

Wenn sie angegriffen werden…

Die Pflicht zum Schutz

Unsere eigene Privatsphäre

Die wesentlich ist

Für die Entfaltung

Unseres wahren Wesens…

Das Recht auf ein faires Verfahren

Nicht beraubt zu werden

seiner Freiheit

Willkürlich entzogen zu werden…

Das Recht, nicht

Qualen ausgesetzt zu sein

Weil man nach

Seele und Gewissen gehandelt hat…

Das Recht auf Respekt

Und auf Schutz

Weil er es wagte, zu sprechen

Und zur Wahrheit zu stehen…

*

Ist es nicht das, wofür wir

Stehen für und wir

Jeden Tag tun

In diesem hohen Amt:

Die Verbrechen der Staaten entkleiden

Ihre Lügen entlarven

Für Gerechtigkeit eintreten

Und sie zur Rechenschaft ziehen?

Ist es nicht unser Auftrag

Und die Daseinsberechtigung

Unseres Engagements

Das Licht aufrechtzuerhalten

Gegen die dunkle Seite?

*

Durch Julians Tortur

Es sind unsere Freiheiten

Die unterminiert werden

Der eigentliche Geist

Der Demokratie

Der noch am wenigsten

Der schlimmsten Regime

In denen man leben und arbeiten kann

Trotz all seiner Fehler

Verrat und Dreck

Seiner Karikaturen

Und seinen Perversionen…

Seiner unzähligen Verbrechen

Die in unserem Namen begangen werden

Ungestraft

Ohne dass wir es wissen…

Wie viele Länder

Wurden in Stücke gerissen

Wie viele Menschen

Wurden dezimiert

Durch diese unsere Welt

Die sich frei nennt?

*

Es sind unsere Freiheiten

That are under siege

Jetzt auf geliehener Zeit

Für wie lange noch?

Es ist bereits

Ein Viertel vor Mitternacht…

*

Er hat gezahlt

Zehn Jahre seines Lebens

Der Sonne beraubt

Für die Aufdeckung der Wahrheit

Und die Schmach

Der brutalen Mächte

Und ihre Worte entlarvt…

*

Anstatt zu schweigen

Sollte nicht unser Amt

Ihm den Preis gewähren

Unseres wahren Geistes?

Lasst uns nicht zu seiner

Qualen, das Gewicht

Unserer Gleichgültigkeit

Und fügen wir unsere Schande

An seinen Pranger stellen…

*

Wir haben die Pflicht

Uns entschieden zu widersetzen

Seiner Auslieferung

Die sicher sein wird

Sein Todesurteil

Durch ein Gesetz, das

That of the strongest…

*

Von einem Verfahren

Zu einem Verfahren

Diejenigen, die sein Leben wollen

Im Namen der Gerechtigkeit

Das nicht unser eigenes ist

Werden ihn gefangen halten

Für den Rest seines Lebens

In einer Zelle der Schande…

Wenn er nicht stirbt

Vorher, aus Verzweiflung

Weil er zu sehr

An die Freiheit geglaubt

An die Macht der Wahrheit

Diese kostbaren Werte

Die Institutionen

Zu verteidigen sind…

Wenn er nicht

In einem Akt der Verzweiflung

Sich selbst ein Ende setzt

Und dem Nichtleben

Das zu seinem geworden ist…

*

Es gibt Gründe zu fürchten

Dass man ihn finden könnte

Leblos eines Morgens

„Selbstmord“ in seiner Zelle

Wie die anderen vor ihm

Die zu peinlich geworden sind

Zu peinlich

Für die Mächte, die da sind…

Die, die ihn wollen

Weil er entlarvt hat

Einige ihrer Geheimnisse

Und ihre vielen Lügen

Und ihre Throne erschüttert

Haben kein Interesse

An einem langen Prozess

Der die Büchse der

Die Büchse der Pandora

Von einigen ihrer Verbrechen

Und sie öffentlich machen…

*

Es wird vergeblich sein

Wenn er weg sein wird

Über den Ozean

Oder den Fluss Styx

Um an seinen Fersen zu weinen

Sein Andenken zu preisen

Und ihn um Verzeihung bitten

Dass wir nicht rechtzeitig

Die Hand nicht rechtzeitig gereicht…

Julian hat keinen Bedarf

Für Krokodilstränen…

*

Auf dem einsamen Abstieg

Seines dunklen Exils

Er erwartet das Lächeln

Unserer Freundschaft

Um sein Herz zu erhellen

Und von unserer Unterstützung

Bewusst und aktiv

Die allein

Seinem Elend ein Ende setzen kann…

Jede Minute zählt

Es ist bereits

Ein Viertel vor Mitternacht…

*

Dieses Gedicht, meine Freunde

Lädt euch ein, euch anzuschließen

Dieses Plädoyer zu fordern

An die Mächtigen

Die in ihren Klauen halten

Julians zerbrechliches Leben

Diesen Mann freizulassen

Und durch seine Freiheit

Um unsere eigene zu verteidigen…

Das schulden wir nicht

Nicht nur ihm

Sondern auch diesen

Zu kostbaren Werten

An die wir glauben

Und die unserem Leben einen Sinn

Und unserem Leben Schönheit verleihen…

Es ist jetzt weit nach

Ein Viertel vor Mitternacht…

(April 2022)

Christophe Peschoux ist ein hochrangiger Menschenrechtsbeauftragter und einer der erfahrensten Ermittler im Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR). Er widmet sich seit 42 Jahren, davon die Hälfte im Außendienst, dem Schutz von Flüchtlingen und Menschen vor staatlicher Gewalt. Er ist Autor von zwei Büchern und mehreren Artikeln über die Geschichte der Roten Khmer. Im Oktober letzten Jahres hat er sich aus diesem Amt zurückgezogen, aber nicht für Dinge, die ihm am Herzen liegen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …