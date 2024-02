SCOTT RITTER: Mike Turner’s Folly Rep. Mike Turner’s release of raw intelligence about a Russian satellite system has compromised U.S. intelligence including likely its sources and methods. By Scott Ritter Special to Consortium News Earlier this week U.S. Representative Mike Turner, a Republican from Ohio who serves as

Abgeordneter Mike Turner (Tiana Williams/U.S. Air Force)

Die Veröffentlichung von Rohdaten über ein russisches Satellitensystem durch den Abgeordneten Mike Turner hat den US-Geheimdienst kompromittiert, wahrscheinlich auch seine Quellen und Methoden.

Mike Turner’s Torheit

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

17. Februar 2024

Anfang dieser Woche unternahm der US-Abgeordnete Mike Turner, ein Republikaner aus Ohio, der den Vorsitz des ständigen Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses innehat, den beispiellosen Schritt, allen Mitgliedern des Kongresses einen unbearbeiteten Geheimdienstbericht zur Verfügung zu stellen.

Turner gab eine öffentliche Erklärung ab, in der er feststellte, dass der Geheimdienstbericht „Informationen über eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit“ enthielt, und forderte Präsident Biden auf, „alle Informationen über diese Bedrohung freizugeben, damit der Kongress, die Regierung und unsere Verbündeten offen über die Maßnahmen diskutieren können, die als Reaktion auf diese Bedrohung erforderlich sind“.

Einen Tag nach Turners Erklärung bestätigte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, auf dem Podium, dass den US-Geheimdiensten Informationen vorlägen, wonach Russland über eine Fähigkeit verfüge, die es ihm ermöglichen würde, US-Satelliten anzugreifen, dass diese Fähigkeit aber noch nicht einsatzbereit sei.

„Erstens ist dies keine aktive Fähigkeit, die eingesetzt wurde, und obwohl Russlands Streben nach dieser speziellen Fähigkeit beunruhigend ist, gibt es keine unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit von irgendjemandem“, sagte Kirby. „Wir sprechen hier nicht von einer Waffe, die für Angriffe auf Menschen oder physische Zerstörung auf der Erde eingesetzt werden kann.“

Kirby zufolge ist die russische Anti-Satellitenwaffe weltraumgestützt und würde, wenn sie eingesetzt würde, gegen den internationalen Weltraumvertrag von 1967 verstoßen, den sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten zusammen mit 128 anderen Nationen unterzeichnet haben.

Kirby weigerte sich zwar zu sagen, ob es sich bei der russischen Fähigkeit um eine nukleare Waffe handelt, aber der Weltraumvertrag verbietet ausdrücklich die Stationierung von „Kernwaffen oder anderen Massenvernichtungswaffen“ in der Erdumlaufbahn oder „die Stationierung von Waffen im Weltraum auf andere Weise“.

Die russische Regierung ihrerseits hat das Gerede über eine neue russische Weltraumwaffe als wenig mehr als eine List abgetan, mit der der US-Kongress unter Druck gesetzt werden soll, die Hilfe für die Ukraine zu unterstützen (der US-Senat hat ein Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 64 Milliarden Dollar gebilligt, aber es wird derzeit im Repräsentantenhaus aufgehalten, wo Sprecher Mike Johnson sagte, es sei „tot bei der Ankunft“).

„Es ist offensichtlich, dass Washington versucht, den Kongress auf Biegen und Brechen zur Abstimmung über das Hilfspaket zu zwingen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. „Wir werden sehen, welchen Trick das Weiße Haus anwenden wird“.

US-Satellitenprojekt

Turner ist zwar ein entschiedener Befürworter des Hilfspakets für die Ukraine, aber die Beweise deuten darauf hin, dass sein Schachzug bezüglich der Veröffentlichung von Informationen über eine entstehende russische Anti-Satelliten-Kapazität nichts mit der Ukraine zu tun hat, sondern mit einem neuen US-Satellitensystem, das derzeit in Betrieb genommen wird und die Grundlage für die gesamte künftige Kriegsführungsfähigkeit der Vereinigten Staaten bildet.

Die Vereinigten Staaten verfügen derzeit über eine Reihe von Satelliten, die die Erde umkreisen und die Aufklärungsarbeit, die Kommunikationsverbindungen, die Navigation sowie die Lenkung und Kontrolle unterstützen, ohne die das US-Militär nicht in der Lage wäre, die nationalen Sicherheitsbedürfnisse des Landes wie vorgesehen zu erfüllen.

Diese Satelliten sind jedoch anfällig für bestehende Anti-Satellitenwaffen, die sich im Besitz mehrerer Nationen befinden, darunter Russland und China sowie möglicherweise Nordkorea und Iran.

Das US-Militär ist zu Recht besorgt über die Möglichkeit, dass ein Feind, der über Antisatellitenwaffen verfügt, in einem künftigen Konflikt versuchen könnte, die vorhandenen US-Satelliten zu zerstören, wodurch die US-Streitkräfte effektiv geblendet und wichtige Navigations- und Kommunikationsfähigkeiten, die den US-Streitkräften auf dem Schlachtfeld eine technologische Überlegenheit verschaffen, gestört würden.

Hier kommt die „Proliferated Warfighter Space Architecture“ (PWSA) ins Spiel, ein Programm der Space Development Agency, das Hunderte von vernetzten Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn bringen soll. Die Satelliten werden eine Vielzahl von militärischen Aufgaben erfüllen, darunter Datenübertragung, Kommunikation sowie Warnung und Verfolgung ballistischer Raketen.

Die PSWA ist entscheidend für den Erfolg des Joint All-Domain Command and Control-Konzepts des Verteidigungsministeriums, das es den Streitkräften ermöglichen soll, immer größere Datenmengen zu nutzen, Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen, sich auf eine sichere und widerstandsfähige Infrastruktur zu stützen und innerhalb des Entscheidungszyklus eines Gegners zu handeln.

Eine SpaceX Falcon-9-Rakete hebt am 2. September 2023 vom Space Launch Complex 4E auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien ab. Diese Mission trug die zweite Runde von Tranche-0-Satelliten der Space Development Agency für ihre Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). (U.S. Space Force/ Airman 1st Class Ryan Quijas)

Die PSWA, die über einen Zeitraum von fünf Jahren etwa 14 Milliarden Dollar kosten soll, wird schließlich Hunderte von optisch verbundenen Satelliten umfassen, die in zwei grundlegende Kategorien unterteilt sind.

Die erste ermöglicht die Zielerfassung „jenseits der Sichtlinie“ (d. h. über den Horizont hinaus) für zeitkritische Ziele am Boden und auf See, so dass die unterstützten Einheiten in der Lage sind, Ziele zu erkennen, zu verfolgen und zu zerstören. Die zweite Fähigkeit ähnelt der ersten, ist aber darauf ausgelegt, feindliche Raketen abzuschießen, nachdem sie abgeschossen worden sind.

Im vergangenen Jahr wurden achtundzwanzig PWSA-Satelliten gestartet – zehn im März und 18 im Juni. Am Mittwoch – demselben Tag, an dem Turner seine kryptische Drohbotschaft verschickte – startete eine SpaceX Falcon 9-Rakete von Cape Canaveral in Florida mit zwei weiteren PSWA-Satelliten.

Während einige Medien – darunter die New York Times – glauben, dass der Zusammenhang zwischen dem PSWA-Start und Turners Entscheidung, Russlands aufkommende Anti-Satelliten-Kapazitäten bekannt zu machen, rein zufällig ist, gibt es eine offensichtliche Ursache-Wirkungs-Beziehung, die nicht ignoriert werden kann und das Gegenteil nahelegt.

Zunächst einmal waren die Geheimdienstinformationen, auf die Turner sich bezog, nicht neu, sondern dem kleinen Kreis von Abgeordneten und Senatoren, die sowohl über die Sicherheitsfreigaben als auch über das nötige Wissen verfügten, um an diese Informationen heranzukommen, durchaus bekannt.

Außerdem sollten diese Informationen am folgenden Tag, also am Donnerstag, vom Weißen Haus und der so genannten „Gang of Eight“ – den Vorsitzenden der beiden Parteien im Senat und im Repräsentantenhaus sowie den Vorsitzenden und ranghöchsten Minderheitsmitgliedern des Senats- und des Repräsentantenhausausschusses für Geheimdienste – erörtert werden.

Indem er die Angelegenheit öffentlich machte, machte Turner seine Frustration über die seiner Meinung nach mangelnde Dringlichkeit sowohl des Weißen Hauses als auch der Gruppe der Acht im Umgang mit der sich abzeichnenden russischen Anti-Satellitenfähigkeit deutlich.

Die Quelle von Turners Frustration könnte logischerweise darin liegen, dass das Verteidigungsministerium so viel Wert auf eine milliardenschwere Investition legt, die durch die russische Anti-Satelliten-Entwicklung anscheinend hinfällig geworden ist.

Der PSWA war so konzipiert, dass er gegen bestehende Anti-Satelliten-Waffen unverwundbar war, da er in einer niedrigen Erdumlaufbahn operierte und über eine ausreichende Redundanz sowie die Fähigkeit verfügte, Satelliten, die nicht mehr funktionieren oder von Gegnern ausgeschaltet werden könnten, schnell zu ersetzen.

Die derzeitige Anti-Satellitentechnologie beruht jedoch auf der klassischen Punkt-zu-Punkt-Abfangtechnik, bei der kinetische Energie (d. h. direkter Aufprall) oder Explosionen in unmittelbarer Nähe des Ziels zur Zerstörung des Satelliten eingesetzt werden. Der „Satellitenschwarm“-Ansatz der PSWA macht bestehende Anti-Satelliten-Waffen unpraktisch, wenn es darum geht, die Operationen der PSWA zu stören.

Die Informationen, an denen Mike Turner so sehr interessiert ist, scheinen sich auf eine russische Waffe zu beziehen, mit der ein nuklearer Sprengsatz im Weltraum gezündet werden kann. Eine solche Waffe würde einen Großteil des PSWA-Netzes zerstören und einen Großteil der militärischen Kapazitäten der USA sofort außer Gefecht setzen.

Turners Besorgnis bezog sich nicht nur auf die russischen Fähigkeiten, sondern auch darauf, dass das Verteidigungsministerium darauf bestand, die PSWA-Satelliten weiter zu entwickeln und einzusetzen, obwohl Russland den Nutzen des Netzes in einem künftigen Konflikt mit Russland außer Kraft gesetzt hatte.

Weltraumvertrag

Skulptur im Garten des UN-Hauptquartiers in New York oder der Heilige Georg, der einen Drachen erschlägt, geschaffen aus den Scherben von zwei demontierten Atomraketen, einer sowjetischen SS-20 und einer amerikanischen Pershing II, die 1987 im Rahmen des INF-Vertrags zerstört wurden. Geschenk der Sowjetunion im Jahr 1990. (U.N.-Foto)

Das Weiße Haus hat angedeutet, dass es die Russen auf diese neue Waffenfähigkeit ansprechen wird. Angesichts der Existenz des Weltraumvertrags wird das Weiße Haus Russland höchstwahrscheinlich beschuldigen, gegen diesen Vertrag zu verstoßen.

Aber auch die Vereinigten Staaten sind nicht immun gegen Kritik in dieser Hinsicht. Tatsächlich wird im Weltraumvertrag wiederholt auf die „friedliche Nutzung des Weltraums“ verwiesen, was auf eine „nicht-militärische“ Nutzung des Weltraums oder zumindest auf Aktivitäten hindeutet, die ein „nicht-aggressives“ Verhalten widerspiegeln.

Die PSWA, die als primärer Vermittler der Joint All-Domain Command and Control-Strategie des Verteidigungsministeriums fungiert, ist die buchstäbliche Manifestation der „militärischen“ Nutzung des Weltraums und/oder des „aggressiven“ Verhaltens.

Kurz gesagt, die Vereinigten Staaten nutzen ihre vertraglichen Beziehungen zu Russland einmal mehr dazu, einen einseitigen militärischen Vorteil zu erlangen, anstatt ein Umfeld zu schaffen und zu erhalten, das einer friedlichen Koexistenz förderlich ist.

Tatsächlich haben die Russen genau diese Position in einem Memorandum angedeutet, das einem Bericht des UN-Generalsekretärs vom Juli 2021 über die Verringerung von Bedrohungen im Weltraum beigefügt ist.

„Das Problem“, so das russische Memorandum,

„Es geht um die Entwicklung eines weltraumgestützten Raketenabwehrsystems (einschließlich Mitteln zum Abfangen) und von Mitteln zur unbefugten Störung von orbitalen Infrastruktureinrichtungen durch bestimmte Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. Die Platzierung einer großen Konstellation von Kleinsatelliten in der Umlaufbahn wirft ebenfalls Fragen auf. Es besteht ein wachsendes Potenzial, dass diese Instrumente zur Beeinträchtigung der orbitalen Objekte von Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen eingesetzt werden. Darüber hinaus behindert die massenhafte Stationierung solcher Raumfahrzeuge die Fähigkeit anderer Staaten, Trägerraketen sicher zu starten, und trägt nicht zur langfristigen Nachhaltigkeit der Raumfahrtaktivitäten bei.“

Russland bemühte sich um neue rechtliche Verpflichtungen und schlug vor, „eine grundsätzliche Vereinbarung über die Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum und die Erhaltung des Weltraums für friedliche Zwecke zu treffen und ein vollständiges und umfassendes Verbot von Angriffswaffen im Weltraum sowie von land-, luft- oder seegestützten Waffen zur Zerstörung von Objekten im Weltraum einzuführen.“

Im Einklang mit ihrer bisherigen Praxis, bei internationalen Abkommen Unklarheiten in Bezug auf die Spezifität zu schaffen, strebten die Vereinigten Staaten freiwillige, rechtlich nicht bindende „Normen, Regeln und Grundsätze für verantwortungsvolles Verhalten“ für Weltraumoperationen an, die das bestehende Völkerrecht ergänzen sollten, im Gegensatz zur Schaffung eines neuen Korpus verbindlicher rechtlicher Verpflichtungen, die laufende verteidigungsbezogene Aktivitäten wie das PSWA beeinträchtigen könnten.

Diese konkurrierenden diplomatischen Haltungen werden sich höchstwahrscheinlich in allen zukünftigen Diskussionen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland über diese sich entwickelnde Situation widerspiegeln.

Zukunft der Rüstungskontrolle

Der russische Außenminister Sergej Lawrow vor dem UN-Sicherheitsrat im September 2023. (U.N. TV Screenshot)

Pranay Vaddi, Sonderassistent des Präsidenten und leitender Direktor für Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung beim Nationalen Sicherheitsrat, stellte bei einer Veranstaltung des Zentrums für Strategische und Internationale Studien am 18. Januar fest, dass die Rüstungskontrolle aus amerikanischer Sicht ein Eckpfeiler der internationalen Sicherheit ist und bleibt“.

Russland, so Vaddi, sieht „die Idee, mit den Vereinigten Staaten über strategische Rüstungskontrolle zu verhandeln, die ihrer Ansicht nach zu den Bedingungen der USA erfolgt, als nicht in ihrem Interesse, wenn diese Konversation nicht einige ihrer anderen Prioritäten einschließen kann, die sich auf die Landkarte Europas, die Ukraine selbst und unsere Politik gegenüber Russland außerhalb der Rüstungskontrolle beziehen“, und fügte hinzu, dass die Russen „eine Art von anderer Politik mit der Rüstungskontrolle in einer Weise verknüpft haben, wie es in der Ära nach dem Kalten Krieg nicht der Fall war.“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erklärt, dass Russland die derzeitigen Bemühungen der USA um eine Wiedereinführung der Rüstungskontrolle lediglich als eine Übung ansieht, die darauf abzielt, „die Kontrolle über unser Atomwaffenarsenal zu erlangen und die nuklearen Risiken für sich selbst zu minimieren“.

Die Zukunft der Rüstungskontrolle, so Lawrow, hänge davon ab, dass „der Westen seinen bösartigen Kurs, der darauf abzielt, Russlands Sicherheit und Interessen zu untergraben, vollständig aufgibt“ und sein erklärtes politisches Ziel, die strategische Niederlage Russlands in der Ukraine zu erreichen, ändert.

Lawrow nahm Anstoß an den Forderungen der USA, die Inspektionen russischer strategischer Nuklearanlagen gemäß den Bestimmungen des New START-Vertrags wieder aufzunehmen, und stellte fest, dass die amerikanische Position darauf hinauslaufe zu sagen: „Wir haben euch zum Feind erklärt, aber wir sind bereit, darüber zu sprechen, wie wir euer strategisches Nukleararsenal wieder in Augenschein nehmen können, das ist etwas anderes“.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die USA aus einer Vielzahl von Rüstungskontrollabkommen aus der Zeit des Kalten Krieges zurückgezogen haben, darunter der Vertrag über die Bekämpfung ballistischer Flugkörper, der Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen und der Vertrag über den offenen Himmel, und dass Russland den New-Start-Vertrag in böser Absicht ausgehandelt hat, ist es nur logisch, dass Russland jeden Versuch der USA, eine eindeutig militärische Aktivität (die PSWA) hinter dem Weltraumvertrag zu verbergen, mit Argwohn betrachten wird.

Kurz gesagt, die Aussichten auf ein sinnvolles Engagement zwischen den USA und Russland in Bezug auf die Besorgnis über ein nukleares Anti-Satelliten-Waffensystem, das sich noch in der Entwicklungsphase befindet, sind gering bis nicht vorhanden.

Hier wird die Torheit von Turners Schachzug deutlich. Das Bild, das die US-Geheimdienste von der im Entstehen begriffenen russischen nuklear bewaffneten Anti-Satellitenwaffe hatten, befand sich noch im Entwicklungsstadium. Die Geheimdienstinformationen, deren Freigabe Turner anstrebte, wurden als „roh“ bezeichnet, im Gegensatz zu einer fertigen Analyse.

Dies bedeutet, dass die Quellen und Methoden, die zur Sammlung der fraglichen Informationen verwendet wurden, für jeden, der Zugang zu den Informationen hatte, offensichtlich waren.

Turners Erklärung enthielt zwar keine konkreten Angaben zu den fraglichen Geheimdienstinformationen, löste aber einen medialen Feuersturm aus, der in Anbetracht der Gegebenheiten in Washington, D.C., unweigerlich zu detaillierten Enthüllungen führte, die höchstwahrscheinlich die Quelle der fraglichen Informationen kompromittierten.

Das bedeutet, dass die Geheimdienste zu einem Zeitpunkt, zu dem die politischen Entscheidungsträger der USA regelmäßig über den Status der russischen Waffe informiert werden müssen, im Blindflug unterwegs sind. Das ist das denkbar schlechteste Ergebnis, denn jetzt, da die Geheimdienstinformationen politisiert worden sind, müssen Entscheidungen getroffen werden, die in einem Informationsvakuum getroffen werden müssen.

Turners Handlungen waren in höchstem Maße unverantwortlich und grenzen an kriminelle Fahrlässigkeit. Zumindest sollte ihm die Sicherheitsfreigabe entzogen und er aus dem Geheimdienstausschuss ausgeschlossen werden. Maximal sollte er nach der gleichen Rechtsdoktrin verfolgt werden, die Julian Assange hinter Gitter gebracht hat.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Übersetzt mit deepl.com

