‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 106: Israel bombs Gaza, Lebanon and Syria, U.S. bombs Yemen Biden insists Netanyahu is open to a two-state solution, despite Netanyahu stating the opposite. Meanwhile, a Palestinian-American teenager was killed by Israelis in the West Bank, and the UN estimates two mothers are killed in Gaza every hour.

„In Europa beschuldigte der EU-Chefdiplomat Josep Borrell am Freitag Israel, für die Gründung und Finanzierung der Hamas-Bewegung verantwortlich zu sein – Behauptungen, die von israelischen Beamten selbst weitgehend bestätigt wurden.

„Die Hamas wurde von der israelischen Regierung finanziert, um die Palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen“, sagte Borrell vor einem Publikum an der Universität von Valladolid in Spanien und fügte hinzu: „Die einzige Lösung besteht darin, zwei Staaten zu schaffen, die sich das Land teilen, für das sie seit 100 Jahren sterben“, auch wenn diese Zweistaatenlösung „von außen aufgezwungen“ werden muss.“



Eine verletzte palästinensische Frau blickt auf ein Kind, das auf dem Boden eines Krankenhauses behandelt wird, nachdem es bei israelischen Luftangriffen am 30. Dezember 2023 in Dair El-Balah, Gaza, verletzt wurde. (Foto: APA Images)

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 106: Israel bombardiert Gaza, Libanon und Syrien, die USA bombardieren den Jemen

Biden besteht darauf, dass Netanjahu für eine Zwei-Staaten-Lösung offen ist, obwohl Netanjahu das Gegenteil behauptet. In der Zwischenzeit wurde ein palästinensisch-amerikanischer Teenager von Israelis im Westjordanland getötet, und die UNO schätzt, dass jede Stunde zwei Mütter in Gaza getötet werden.

Von Mondoweiss

Palästina-Büro

20. Januar 2024

Todesopfer:

24.927 Tote* und mindestens 62.388 Verletzte im Gaza-Streifen.

369 getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel korrigiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147 nach unten.

550 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober, davon 194 seit Beginn der Bodeninvasion, und mindestens 3.221 Verletzte.**

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens am 20. Januar bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Toten auf mehr als 32.000, wenn man die mutmaßlich Toten mit einbezieht.

**Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht.

Wichtige Entwicklungen

Israel tötet weiterhin unerbittlich Palästinenser im Gazastreifen, und es werden immer mehr Berichte über Folterungen und Hinrichtungen von Palästinensern durch israelische Streitkräfte bekannt.

Nach Angaben der Vereinten Nationen werden im Gazastreifen jede Stunde durchschnittlich zwei Mütter getötet, und sie prangern die unverhältnismäßigen Auswirkungen der Gewalt auf Frauen an.

Bei einem israelischen Luftangriff in der syrischen Hauptstadt kommen mindestens vier iranische Militärberater ums Leben.

Die US-Streitkräfte starten unterdessen die sechste Welle von Luftangriffen auf den Jemen, um die Houthi-Rebellen davon abzuhalten, die Handelsschifffahrt im Roten Meer zur Unterstützung Palästinas zu stören, was ihnen jedoch nicht gelingt.

Israelis schießen einem palästinensisch-amerikanischen Teenager im besetzten Westjordanland in den Kopf und töten ihn.

Ein israelischer Luftangriff tötet zwei Menschen im Südlibanon.

US-Präsident Joe Biden telefoniert zum ersten Mal seit fast einem Monat mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und erklärt gegenüber Journalisten, dass Netanjahu trotz aller gegenteiligen Beweise für eine Zwei-Staaten-Lösung ist.

Die israelische Notstandsregierung steht unterdessen wegen interner Unstimmigkeiten und einseitiger Maßnahmen Netanjahus, die ein Geiselabkommen gefährden, kurz vor dem Zusammenbruch.

Der Chefdiplomat der Europäischen Union sagt, Israel trage die Verantwortung für die Existenz der Hamas und argumentiert, eine diplomatische Lösung müsse Israel möglicherweise „von außen“ aufgezwungen werden.

The Guardian: Rechtsberater des britischen Außenministeriums kommen nicht zu dem Schluss, dass Israels Bombardierung des Gazastreifens mit dem Völkerrecht vereinbar ist.

Frauen und Kinder erleben die „Hölle“ in Gaza: Überlebende berichten von Folter, Demütigung und Hinrichtungen durch israelische Soldaten

Die israelischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden mindestens 165 Palästinenser getötet und 280 weitere verwundet. Dies teilte das Gesundheitsministerium der kleinen bombardierten Enklave am Samstag mit, womit sich die offizielle Zahl der Todesopfer im Gazastreifen seit dem 7. Oktober auf 24.927 erhöht hat, während mindestens 62.388 weitere Menschen verwundet wurden.

In dieser Zahl nicht enthalten sind die Vermissten, die vermutlich unter den Trümmern begraben sind, nicht identifizierte Leichen, Menschen, die von ihren Familien begraben wurden, ohne ein Krankenhaus aufzusuchen, sowie Menschen, die aufgrund von Krankheit, Kälte oder Hunger infolge der erbarmungslosen israelischen Blockade des Gazastreifens gestorben sind. Einige Gruppen gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer bei über 32.000 liegt.

Wie die Nachrichtenagentur WAFA berichtet, wurden die Gebiete Khan Younis, al-Qarara, Bani Suheila, al-Zana, Abasan, Batn Al-Sameen, das Flüchtlingslager Nuseirat, das Flüchtlingslager al-Shati und Jabalia seit Freitag von tödlichen israelischen Angriffen heimgesucht. Nach acht Tagen völligen Stromausfalls meldete Paltel unterdessen die teilweise Wiederherstellung der Telekommunikationsdienste im Gazastreifen.

Bewaffnete palästinensische Gruppen erklärten unterdessen, sie stünden den israelischen Bodentruppen in verschiedenen Vierteln von Gaza-Stadt sowie in al-Bureij, al-Maghazi, Jabalia und Khan Younis gegenüber.

Israels unerbittlicher Krieg gegen den Gazastreifen tötet jede Stunde zwei Mütter, so die Einschätzung von U.N. Women in einem neuen Bericht, der die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der katastrophalen Situation in der palästinensischen Enklave seit dem 7. Oktober untersucht.

„Wir haben einmal mehr gesehen, dass Frauen und Kinder die ersten Opfer eines Konflikts sind und dass unsere Pflicht, Frieden zu schaffen, auch eine Pflicht ihnen gegenüber ist. Wenn sich nichts ändert, werden diese letzten 100 Tage nur das Vorspiel für die nächsten 100 Tage sein“, sagte die Exekutivdirektorin von UN Women, Sima Bahous, am Freitag. „Es geht um Menschen, nicht um Zahlen, und wir lassen sie im Stich. Dieses Versagen und das generationenübergreifende Trauma, das dem palästinensischen Volk in diesen 100 Tagen zugefügt wurde, wird uns alle noch über Generationen hinweg verfolgen.

UNICEF, das schätzt, dass seit dem 7. Oktober etwa 20.000 Babys in Gaza geboren wurden, sagte, diese palästinensischen Kinder würden „in die Hölle hineingeboren“.

„Mutter zu werden, sollte ein Grund zum Feiern sein. In Gaza ist es ein weiteres Kind, das in die Hölle geboren wird“, sagte UNICEF-Kommunikationsspezialistin Tess Ingram am Freitag. „Die Menschheit darf nicht länger zulassen, dass diese verzerrte Version von Normalität fortbesteht. Mütter und Neugeborene brauchen einen humanitären Waffenstillstand.“

Unterdessen sind weitere Berichte über die Folterung und Hinrichtung von Palästinensern durch israelische Soldaten im Gazastreifen aufgetaucht. Augenzeugen berichteten Al Jazeera, dass die israelischen Streitkräfte einige Palästinenser im indonesischen Krankenhaus von Beit Lahia öffentlich hängten und die Überlebenden zwangen, im selben Raum wie die Leichen zu schlafen.

Palästinensische Männer, die von Israel bis zu 55 Tage lang ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten wurden, berichteten, dass sie geschlagen wurden, dass Hunde auf sie urinierten und dass sie psychologischen Terror erleiden mussten.

„Sie drohten, uns zu erschießen. Nachdem wir zwei Stunden lang halbnackt unter solchen Bedingungen ausgeharrt hatten, brachten sie uns ein paar Meter weiter und sagten uns, wir sollten uns auf unsere Hinrichtung vorbereiten“, sagte Muhammad Abu Samra, ein ehemaliger Gefangener, gegenüber Al Jazeera.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) prangerte unterdessen in seinem jüngsten Bericht die „dramatische Zunahme“ der israelischen Verweigerung des Zugangs zu humanitären Hilfslieferungen an. Nach Angaben der Organisation wurden in den ersten beiden Januarwochen 69 Prozent der Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen vom israelischen Militär zurückgewiesen, verglichen mit einer Verweigerungsquote von 14 Prozent zwischen Oktober und Dezember. Die Ablehnungsquote stieg um 95 Prozent bei der Verteilung von Treibstoff und Medikamenten an Wasserreservoirs, Brunnen und Gesundheitseinrichtungen, was zu „erhöhten Gesundheits- und Umweltgefahren führt und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit der sechs teilweise funktionierenden Krankenhäuser“ im nördlichen Gazastreifen beeinträchtigt.

Palästinensisch-amerikanischer Teenager mit Kopfschuss im Westjordanland getötet

Ein palästinensisch-amerikanischer Jugendlicher wurde am Freitag in der Nähe des Dorfes Mazraa al-Sharqiya im besetzten Westjordanland von Israelis durch einen Kopfschuss getötet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur WAFA handelt es sich um den 17-jährigen Palästinenser-Amerikaner Tawfiq Hafiz Ajjaq, der vor kurzem nach Palästina zurückgekehrt war. Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, Ajjaq sei von einem israelischen Siedler und einem Polizisten außer Dienst getötet worden, die behaupteten, der Junge habe Steine geworfen.

Das US-Außenministerium teilte Journalisten mit, es stehe wegen des Falles in Kontakt mit den israelischen Behörden und „arbeite daran, die Umstände des Vorfalls zu verstehen“. Washington hat in der Vergangenheit wenig getan, um für Gerechtigkeit zu sorgen, wenn Israelis Palästinenser mit amerikanischer Staatsbürgerschaft wie die Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh und den 80-jährigen Omar Assad töteten.

Wie Al Jazeera berichtet, nahmen israelische Streitkräfte in der Nacht mindestens 22 Palästinenser im Westjordanland fest, darunter einen ehemaligen Gefangenen in der Region Dschenin.

Die Nachrichtenagentur WAFA meldete eine Reihe von Razzien im besetzten Westjordanland, darunter in Nablus, Kafr Nim’a, Tuqu‘ und Hebron. Konfrontationen zwischen israelischen Streitkräften und palästinensischen Einwohnern wurden unterdessen aus Nablus, Tubas, dem Flüchtlingslager Balata und Dschenin gemeldet.

Andernorts griffen israelische Siedler Palästinenser im Krisengebiet von Masafer Yatta und in der Nähe von Rammon an.

Im besetzten Ostjerusalem schränkte die israelische Polizei erneut den Zugang der Gläubigen zum Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee ein, und die israelischen Behörden zwangen einen palästinensischen Bewohner von Silwan, sein eigenes Haus abzureißen, weil er keine Baugenehmigung erhalten hatte, was nahezu unmöglich war.

Der israelische Politikzirkus geht weiter

Kaum einen Tag, nachdem Benjamin Netanjahu öffentlich bekräftigt hatte, dass es unter seiner Führung keinen palästinensischen Staat geben werde, führte der israelische Premierminister zum ersten Mal seit fast einem Monat ein Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden.

Biden sagte später vor Journalisten, Netanjahu habe ihm gesagt, er sei offen für eine Zwei-Staaten-Lösung, was bei den Reportern Verwunderung auslöste.

„Es gibt mehrere Arten von Zweistaatenlösungen“, sagte Biden den Journalisten. „Es gibt eine Reihe von Ländern, die Mitglieder der UNO sind und keine eigenen Streitkräfte haben …. Ich denke also, dass es Wege gibt, wie das funktionieren könnte.“

„Bibi hat gerade gesagt, dass er gegen eine Zweistaatenlösung ist“, sagte CBS-Journalistin Weijia Jiang zu Biden und benutzte Netanjahus Spitznamen.

„Nein, das hat er nicht gesagt“, antwortete Biden.

Während der israelische Premierminister seinem treuen amerikanischen Verbündeten das eine und seinem israelischen Publikum das andere zu sagen scheint, erklärte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, dass kein Israeli „bei klarem Verstand bereit ist, jetzt über die Lösung des Friedensabkommens nachzudenken“.

Unterdessen nehmen die Spannungen in Netanjahus Kriegskoalition weiter zu, und einige Beobachter sagen, sie stehe „kurz vor dem Zusammenbruch“.

Zu den jüngsten Anzeichen für einen Bruch zwischen Netanjahu und seinen Kollegen im Kriegskabinett, den ehemaligen Generalstabschefs Benny Gantz und Gadi Eisenkot, gehört, dass der israelische Premierminister einseitig Israels Bedingungen für eine Geiselbefreiung in eine Reihe strengerer Forderungen umgewandelt hat, wie israelische Medien berichteten. Während Gantz und Eisenkot öffentlich erklärt haben, dass eine Einigung der einzige Weg sei, um die sichere Rückkehr der 132 im Gazastreifen festgehaltenen Israelis zu erreichen, argumentieren Netanjahu und seine rechtsextremen Verbündeten hartnäckig, dass die Anwendung von Gewalt der einzige Weg sei, obwohl dies bisher nicht zu einer lebendigen Freilassung der Geiseln geführt hat.

Die Familien der israelischen Geiseln kampierten am Freitag vor Netanjahus Haus in Cesarea, um ihn aufzufordern, einem Abkommen zuzustimmen, das ihre Angehörigen nach Hause bringen könnte.

Spannungen im gesamten Nahen Osten nehmen zu

Die Spannungen in der Region stehen auf dem Kipppunkt, da mehrere Angriffe Israels und seiner Verbündeten die Gewalt unwiderruflich zu eskalieren drohen.

Israelische Streitkräfte führten am Freitag einen Luftangriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus durch, bei dem fünf Menschen getötet wurden, darunter mindestens vier Militärberater des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), wie die iranische Militärorganisation bestätigte und den Angriff als „Terroranschlag“ bezeichnete.

Unterdessen wurden bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto im Südlibanon zwei Menschen getötet. Libanesische Medien konnten nicht sofort bestätigen, ob es sich bei den beiden Personen, wie von Israel behauptet, um Mitglieder der Hamas handelte.

Im Jemen griffen die US-Streitkräfte zum sechsten Mal in diesem Monat Ziele der Ansar Allah an, um die jemenitische Rebellengruppe, die auch als Houthis bekannt ist, daran zu hindern, die Durchfahrt von Handelsschiffen im Roten Meer zur Unterstützung Palästinas zu vereiteln. Biden hat selbst eingeräumt, dass die Luftangriffe der Amerikaner und Briten Ansar Allah wahrscheinlich nicht abschrecken würden, hat aber dennoch versprochen, weiterzumachen.

In Europa beschuldigte der EU-Chefdiplomat Josep Borrell am Freitag Israel, für die Gründung und Finanzierung der Hamas-Bewegung verantwortlich zu sein – Behauptungen, die von israelischen Beamten selbst weitgehend bestätigt wurden.

„Die Hamas wurde von der israelischen Regierung finanziert, um die Palästinensische Autonomiebehörde zu schwächen“, sagte Borrell vor einem Publikum an der Universität von Valladolid in Spanien und fügte hinzu: „Die einzige Lösung besteht darin, zwei Staaten zu schaffen, die sich das Land teilen, für das sie seit 100 Jahren sterben“, auch wenn diese Zweistaatenlösung „von außen aufgezwungen“ werden muss.

