Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und der iranische Präsident Ebrahim Raisi nehmen an einer Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Riad teil (AFP/SPA)

Iran und USA nutzen Saudi-Arabien zum Austausch von Botschaften und zur Abkühlung der Spannungen im Gazastreifen

Exklusiv: Neun Monate nachdem Teheran und Riad das Kriegsbeil begraben haben, spielen saudische Beamte neben Oman, Katar und der Schweiz eine Schlüsselrolle als Vermittler

20. Januar 2024

Neun Monate nach der Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Riad und Teheran nach jahrelanger Feindschaft hat Saudi-Arabien eine neue Rolle als Vermittler zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten übernommen, so drei Quellen im Iran gegenüber Middle East Eye.

Hochrangige Beamte in Riad haben entscheidend dazu beigetragen, Botschaften zwischen den beiden Ländern zu übermitteln und die Spannungen im Zusammenhang mit Israels Krieg gegen Gaza abzubauen.

Der Prozess begann im November, als der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian an einem Dringlichkeitsgipfel in Riad über den Gaza-Krieg teilnahm, an dem führende Vertreter der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und der Arabischen Liga teilnahmen.

Ein mit der Angelegenheit vertrauter iranischer Insider sagte gegenüber MEE, dass Amirabdollahian eine Botschaft an die USA mitbrachte, die er an saudische Beamte übermitteln sollte. Es handelte sich um eine Antwort auf eine kürzlich aus Washington erhaltene Nachricht.

Die Saudis hätten diese Botschaft dann an hochrangige Beamte in Washington weitergeleitet, sagte die Quelle.

Eine andere Quelle im iranischen Außenministerium erklärte gegenüber MEE, dass Saudi-Arabien neben Oman, Katar und der Schweiz, die die USA gelegentlich diplomatisch in Teheran vertritt, als Vermittler zwischen den beiden Seiten genutzt wurde.

Seit dem von der Hamas angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober und dem Krieg in Gaza mussten die vier Länder wiederholt als Vermittler fungieren.

Der Iran ist der stärkste Unterstützer der palästinensischen Gruppe, und andere mit dem Iran verbundene Gruppen wie die Hisbollah im Libanon und die Houthi-Bewegung im Jemen haben Israel und mit Israel und den USA verbundene Ziele angegriffen, als Israels Angriff auf Gaza eskalierte.

Der Quelle aus dem Außenministerium zufolge ging es bei den Gesprächen zwischen dem Iran und den USA in erster Linie darum, die Spannungen abzubauen und eine größere Eskalation in der Region zu vermeiden.

Die Quelle sagte, Teheran habe die USA vor den möglichen Folgen gewarnt, wenn Israels Krieg gegen den Gazastreifen, in dem bereits 24.000 Menschen getötet wurden, die regionalen Spannungen auf ein unkontrollierbares Niveau ansteigen lässt.

Dazu gehörten eine Niederlage Israels in einem umfassenderen regionalen Krieg und ein erhöhter Sicherheitsdruck auf das US-Militär.

Zugeständnisse anbieten

Die erste Quelle sagte, Saudi-Arabien sei als Vermittler benutzt worden, als die Spannungen nach der Ermordung hochrangiger Kommandeure der „Achse des Widerstands“, einer vom Iran unterstützten Gruppe von Ländern und bewaffneten Gruppen in der Region, durch Israel zunahmen.

Nach der Ermordung von Razi Mousavi, einem General der Elitetruppe Quds der iranischen Revolutionsgarden, durch Israel am 25. Dezember besuchte eine saudische Delegation Teheran mit einer Botschaft aus Washington, die besagte, dass die USA den Konflikt in Gaza eindämmen wollten.

Der ersten Quelle zufolge schlugen die USA mögliche Zugeständnisse seitens Israels vor. Eines davon war, dass die USA den rechtsgerichteten israelischen Beamten, die die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dominieren, keine Rückendeckung oder Unterstützung geben würden.

Voraussetzung dafür sei, dass der Iran nicht versuche, die Bemühungen um eine vollständige Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu vereiteln, ein Prozess, der durch den Ausbruch des Gaza-Krieges unterbrochen wurde.

Am 8. Januar hat der iranische Botschafter in Syrien, Hossein Akbari, erklärt, dass der Iran eine Botschaft von „einem der Länder des Persischen Golfs“ erhalten habe.

Akbari zufolge hat dieses Land eine Delegation mit einer Botschaft der Amerikaner in den Iran geschickt, die einen Plan zur Lösung von Konflikten in der gesamten Region anbietet und sich nicht nur auf den Gaza-Krieg beschränkt. MEE geht davon aus, dass es sich bei diesem Golfstaat um Saudi-Arabien handelt.

Ein anderer iranischer Insider erzählte MEE, dass Washington über saudische Kanäle Teheran darüber informierte, dass es im Begriff sei, die jemenitischen Houthis anzugreifen, die Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer verüben, um den israelischen Nachschub und Handel zu stören.

In der Botschaft wurde Iran aufgefordert, seine verbündeten Gruppen während des US-Schlags zurückzuhalten. Sie wies auch darauf hin, dass die Angriffe auf die Houthis zunächst nicht zu heftig ausfallen würden, dass aber im Falle einer heftigen Reaktion Teherans eine heftige Reaktion der USA folgen würde.

Die US-amerikanischen und britischen Streitkräfte führten am 12. Januar eine erste Runde von Luftangriffen auf die jemenitische Gruppe durch.

An diesem Tag sagte US-Präsident Joe Biden bei einem Rundgang durch ein Café in Allentown, Pennsylvania: „Ich habe dem Iran bereits die Botschaft übermittelt. Sie wissen, dass sie nichts tun sollen. Wir werden sicherstellen, dass wir auf die Houthis reagieren, wenn sie dieses ungeheuerliche Verhalten zusammen mit unseren Verbündeten fortsetzen.“

Middle East Eye hat das US-Außenministerium und das saudische Außenministerium um eine Stellungnahme gebeten.

Der Wunsch, einen Konflikt zu vermeiden

Die laufende Kommunikation zwischen Washington und Teheran zeige den Wunsch beider Seiten, Spannungen abzubauen und einen größeren regionalen Krieg zu vermeiden, sagte ein ehemaliger iranischer Diplomat gegenüber MEE.

Die inoffizielle Übereinkunft zwischen dem Iran und den USA, die Dinge unter Kontrolle zu halten, werde jedoch durch die zunehmenden Angriffe der vom Iran unterstützten bewaffneten irakischen Gruppen auf US-Ziele auf die Probe gestellt, räumte der ehemalige Diplomat ein.

Im vergangenen Jahr schlossen der Iran und die USA eine Vereinbarung, über die Middle East Eye zuerst berichtete und die die Spannungen deutlich abschwächte.

Im Gegenzug erklärte sich Teheran bereit, die Angriffe seiner Verbündeten auf US-Ziele einzuschränken und die Urananreicherung zu verringern. Der Iran ließ fünf Gefangene mit US-Staatsbürgerschaft frei, im Gegenzug wurden fünf Iraner in amerikanischen Gefängnissen begnadigt und iranische Vermögenswerte in Höhe von 6 Milliarden Dollar freigegeben.

Saudi-Arabien und der Iran vereinbarten im März in Peking die Wiederherstellung ihrer Beziehungen (AFP)

Der ehemalige Diplomat warnte, dass eine mögliche Nuklearkrise parallel zum Gaza-Krieg oder im Anschluss daran ausbrechen könnte, wenn keine neue Vereinbarung oder Absprache zwischen dem Iran und den USA getroffen wird.

Die Beteiligung Saudi-Arabiens als Gesprächspartner ist von Bedeutung. Im März einigten sich Teheran und Riad auf die Wiederaufnahme uneingeschränkter diplomatischer Beziehungen und die Wiedereröffnung von Botschaften.

Der diplomatische Durchbruch wurde von China nach sieben Jahren extremer Feindseligkeit vermittelt, ausgelöst durch die saudische Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr im Jahr 2016.

Als Reaktion auf seinen Tod stürmten iranische Demonstranten die saudische Botschaft in Teheran, woraufhin Riad die Beziehungen abbrach, die durch eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten über Themen in der Region, wie etwa den Syrienkrieg, bereits angespannt waren.

