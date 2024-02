‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 131: Israeli snipers force dozens to evacuate Nasser Hospital in Khan Younis, Israel steps up bombing in Lebanon As ceasefire negotiations enter their second day in Cairo, fighting around Nasser Hospital in Khan Younis is intensifying-with dozens of Palestinians who have been sheltering inside forced to evacuate.

Ein palästinensischer Mann trauert um seine bei israelischen Angriffen getöteten Verwandten, nachdem er ihre Leichen aus der Leichenhalle des Al-Aqsa-Krankenhauses zur Beerdigung in Deir El-Balah gebracht hat, 14. Februar 2024. (Foto: Naaman Omar/APA Images)

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 131: Israelische Scharfschützen zwingen Dutzende zur Evakuierung des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis, Israel verstärkt die Bombardierung im Libanon

Von Anna Lekas Miller

14. Februar 2024

Todesopfer:

Über 28.576 Palästinenser wurden im Gazastreifen getötet, darunter mindestens 12.000 Kinder, und über 68.291 Palästinenser wurden verletzt.

Mehr als 380 Palästinenser wurden im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem getötet.

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

569 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober und mindestens 3.221 Verletzte.

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens über den Telegram-Kanal bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Toten auf mehr als 36.000, wenn man die mutmaßlich Toten mit einbezieht.

**Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen:

Israelische Kampfjets haben mit einem Luftangriff auf libanesisches Gebiet begonnen

Dutzende von eingeschlossenen Palästinensern fliehen während tödlicher Scharfschützenangriffe aus dem Nasser-Krankenhaus in Khan Younis

Israelische Schiffe greifen weiterhin palästinensische Fischer am Strand von Deir el-Balah an

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas fordert die Hamas auf, sich „schnell“ auf ein Waffenstillstandsabkommen zu einigen.

Die Zahl der palästinensischen Gefangenen, die die Hamas freigelassen haben will, ist jetzt die „Hauptlücke“ in den Waffenstillstandsverhandlungen

Die Einwohnerzahl von Rafah hat sich seit Beginn des israelischen Militärangriffs auf den Gazastreifen im Oktober verfünffacht.

Die Familien der israelischen Gefangenen sind auf dem Weg zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), um eine Klage gegen die Hamas einzureichen.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten veröffentlicht eine Liste vorläufiger Untersuchungen, aus der hervorgeht, dass seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza mindestens 85 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet wurden.

Vertriebene Palästinenser evakuieren das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, da die Scharfschützenangriffe eskalieren und eine Bodeninvasion bevorsteht

Während die Waffenstillstandsverhandlungen in Kairo in den zweiten Tag gehen, verschärfen sich die Kämpfe rund um das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis. Dutzende Palästinenser, die dort Zuflucht gefunden haben, mussten evakuiert werden. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen (MSF) befinden sich etwa 400 Patienten in dem Krankenhaus in kritischem Zustand.

„Die Situation ist für die Patienten wirklich kritisch, und wir machen uns Sorgen um die Zukunft“, sagte Guillemette Thomas von Medicins Sans Frontiers.

Das Hauptproblem bei den Waffenstillstandsverhandlungen ist derzeit die Uneinigkeit über die Zahl der palästinensischen Gefangenen, die im Rahmen des Abkommens freigelassen werden sollen. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas drängt die Hamas zu einem „schnellen Abschluss“ des Waffenstillstandsabkommens, um ein Blutbad zu vermeiden, während sich die vertriebenen Palästinenser in Rafah auf eine israelische Bodeninvasion gefasst machen, die zum jetzigen Zeitpunkt unvermeidlich scheint.

„Die Nachricht war enttäuschend, wir hatten gehofft, dass in Kairo eine Einigung erzielt werden könnte“, sagte Said Jaber, ein Geschäftsmann aus Gaza, der mit seiner Familie in Rafah Zuflucht sucht, gegenüber Reuters. „Wir zählen jetzt die Tage, bis Israel Panzer schickt“, so Jaber weiter. „Wir hoffen, dass sie es nicht tun, aber wer kann sie daran hindern?“

Jaber ist einer von mehr als einer Million vertriebener Palästinenser, die in Rafah Schutz suchen – der südlichsten Provinz des Gazastreifens, deren Bevölkerung sich seit Beginn des israelischen Militärangriffs auf Gaza verfünffacht hat. Während Rafah bisher als „sichere“ Zone für die Zivilbevölkerung eingestuft wurde, hat Israel seine Luftangriffe auf Rafah in Vorbereitung auf eine Bodeninvasion verstärkt, die sowohl von führenden Politikern als auch von humanitären Organisationen wie dem Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Richard Peeperkorn, als „Katastrophe“ bezeichnet wird und die humanitäre Krise „jenseits aller Vorstellungskraft“ ausweiten würde.

„Es wird auch die Belastung für ein völlig überlastetes Gesundheitssystem erhöhen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Fähigkeit der WHO, medizinische Hilfe in Gaza zu verteilen, durch Israels Belagerung bereits drastisch eingeschränkt ist. Im November wurden nur 40 Prozent der WHO-Missionen in den nördlichen Gazastreifen genehmigt, und diese Zahl ist seit Januar gesunken.

„Selbst wenn es keinen Waffenstillstand gibt, sollten humanitäre Korridore existieren, damit die WHO und die UN ihre Arbeit machen können.

Da die ägyptische Grenze geschlossen ist, können die vertriebenen Palästinenser, die in Rafah Zuflucht gefunden haben, nirgendwo mehr hingehen – einige kehren in andere Teile des Gazastreifens zurück, obwohl mehr als 50 Prozent der Häuser im gesamten Gazastreifen so zerstört sind, dass sie nicht mehr bewohnbar sind, und mehr als 500.000 Menschen kein Zuhause mehr haben, in das sie zurückkehren können, selbst wenn sie in der Lage wären, sich in Sicherheit zu bringen.

Inzwischen greifen israelische Schiffe auch Fischer in Deir el-Balah an – und die Fischer haben berichtet, dass es dadurch unmöglich wird, ihrer Arbeit nachzugehen und ihre Familien zu ernähren.

„Gestern war es sehr gefährlich. Unsere Boote wurden durch den intensiven Beschuss beschädigt“, sagte Imad al-Aqra, ein Fischer aus Deir al-Balah, gegenüber Al Jazeera.

„Wir können nicht weiter als 200 Meter ins Meer vordringen, wir riskieren einfach unser Leben, wenn wir hineinfahren“, fuhr er fort. „Vor zwei Tagen wurde mein Verwandter erschossen und sein Freund wurde schwer verwundet. Ich habe schon 20 Mal Kugeln überlebt – beim nächsten Mal schaffe ich es vielleicht nicht mehr zurück ans Ufer.“

Palästinenser, die aufgrund der israelischen Angriffe in den südlichen Gazastreifen ausgewandert sind, leben unter schwierigen Bedingungen in behelfsmäßigen Zelten, die sie am 14. Februar 2024 rund um einen Friedhof in Rafah, Gaza, aufgebaut haben. (Foto: Saeed Jaras/APA Images)

Razzien und Hauszerstörungen im Westjordanland gehen weiter

Im Westjordanland gehen die Razzien des israelischen Militärs in Hebron, Qalqilya, Nablus, Ostjerusalem, Jericho und Ramallah weiter, wobei gestern Abend achtzehn Personen festgenommen wurden, darunter zwei Frauen in Jericho. Die Gesamtzahl der Palästinenser, die bei Razzien im Westjordanland und in Ostjerusalem verhaftet wurden, beläuft sich nun auf 7.020.

Auch die Zerstörung von Häusern ist eine Form der kollektiven Bestrafung. Gestern Abend führte die israelische Armee eine Razzia im Haus des palästinensischen Aktivisten Fakhri Abu Diab durch, einem Sprecher des Silwan-Viertels in Ostjerusalem.

Familien israelischer Gefangener reichen Klage gegen die Hamas beim Internationalen Strafgerichtshof ein, Israel beginnt mit Luftangriffen auf libanesischem Gebiet

Familien von israelischen Gefangenen sind auf dem Weg zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), um eine Klage gegen die Hamas einzureichen.

„Wir wollen sicherstellen, dass die Welt handelt und dass ihre Freiheit verhindert wird“, sagte Udi Goren, Cousin des 41-jährigen Tal Haimi, der am 7. Oktober entführt wurde, gegenüber Reuters.

Unterdessen haben israelische Kampfjets nach einem Raketenangriff aus dem Südlibanon, bei dem ein israelischer Soldat getötet und acht weitere verwundet wurden, eine umfangreiche Angriffswelle auf libanesisches Gebiet gestartet.

„IDF-Kampfjets haben eine umfangreiche Angriffswelle auf libanesischem Gebiet gestartet, weitere Details folgen“, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari in den sozialen Medien mit.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden drei Zivilisten im Bezirk Marjayoun im Südlibanon getötet.

Übersetzt mit deepl.com

