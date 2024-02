‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 136: Netanyahu approves Ramadan restrictions on Al-Aqsa Mosque Hamas slams Israel over plans to restrict access of Palestinian worshipers to the Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem during the holy month of Ramadan. Meanwhile, more Palestinians die from preventable causes as Israel besieges hospitals in Gaza.

Palästinenser verrichten das Taraweeh-Gebet während des heiligen Monats Ramadan auf dem Gelände der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, 3. April 2023. (Foto: Abteilung der islamischen Awqaf in Jerusalem/APA Images)

Die Hamas beschuldigt Israel, den Zugang palästinensischer Gläubiger zur Al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem während des heiligen Monats Ramadan zu beschränken. Währenddessen sterben immer mehr Palästinenser an vermeidbaren Krankheiten, da Israel die Krankenhäuser in Gaza belagert.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 136: Netanjahu billigt Ramadan-Beschränkungen für die Al-Aqsa-Moschee

Von Leila Warah

19. Februar 2024

Todesopfer

29.092+ Tote* und mindestens 69.028 Verletzte im Gaza-Streifen.

380+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

574 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober und mindestens 3.221 Verletzte.

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens über den Telegram-Kanal bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Todesopfer auf 36.500, wenn man die mutmaßlich Toten mit einbezieht.

** Diese Zahl wurde vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen

Indische Gewerkschaft weigert sich, Waffenlieferungen nach Israel abzuwickeln

Gesundheitsministerium in Gaza: Sauerstoff- und Strommangel tötet 8. Person im Nasser-Krankenhaus von Gaza.

Netanyahu billigt Al-Aqsa-Beschränkungen während des Ramadan

Euro-Med Human Rights Monitor: Israelische Streitkräfte eröffnen das Feuer auf Palästinenser, die sich Hilfslieferwagen in Gaza-Stadt nähern.

Netanjahus Regierung bekräftigt mit einem einstimmigen Kabinettsbeschluss ihren Widerstand gegen die „einseitige Anerkennung“ der palästinensischen Staatlichkeit.

Norwegen hilft bei der Überweisung eingefrorener Gelder an die Palästinensische Autonomiebehörde

Die Anhörung vor dem IGH zur israelischen Besatzung Palästinas hat am Montagmorgen begonnen.

Israelische Demonstranten blockieren weiterhin die Einreise von Hilfsgütern nach Gaza

Israelische Beamte: Israels Militäroperationen in vollem Umfang werden voraussichtlich noch sechs bis acht Wochen andauern

Belagerung der Krankenhäuser im Gazastreifen durch die israelische Armee fordert weitere Menschenleben

Monate nach der anfänglichen Erklärung Israels, niemals ein Krankenhaus angreifen zu wollen, hat das israelische Militär mehrere medizinische Einrichtungen im Gazastreifen angegriffen, sie funktionsunfähig gemacht und die Menschen im Gazastreifen einem langsamen und schmerzhaften Tod überlassen.

Am Sonntagmorgen wurde der Nasser Medical Complex in Khan Younis nach einem brutalen Militärangriff, der im Laufe der letzten Woche mehrere Tage andauerte, außer Betrieb genommen.

Neben mehreren Palästinensern, die von israelischen Scharfschützen am Eingang des Krankenhauses getötet wurden, starben nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums später acht Menschen in dem Krankenhaus aufgrund der Belagerung der Einrichtung, die die Versorgung mit Strom und medizinischen Gütern verhinderte.

„Es gibt ein Krankenhaus weniger, ein wertvolles Krankenhaus, das früher in der Lage war, Patienten zu versorgen, das nun nicht mehr in der Lage ist, Patienten zu versorgen“, sagte der Arzt der Notaufnahme, Tarek Loubani, der zuvor in Krankenhäusern in Gaza gearbeitet hat, gegenüber Al Jazeera.

„Es ist ein weiterer Rettungsanker für die Menschen in Gaza, zu dem sie nicht mehr gehen können, um sich behandeln zu lassen“, sagte Loubani, der den andauernden israelischen Angriff auf Gaza einen „Völkermord“ nannte.

Dr. Ahmed al-Moghrabi, Leiter der Abteilung für plastische Chirurgie und Verbrennungen im Nasser-Krankenhaus, sagte gegenüber Al Jazeera, er könne sich glücklich schätzen, dass er einem „Todes-Checkpoint“ entkommen sei, als israelische Soldaten am 15. Februar das Krankenhaus überfielen.

Laut al-Moghrabi kamen die israelischen Soldaten gegen 1.30 Uhr in der Einrichtung an und befahlen allen, das Krankenhaus sofort zu verlassen. Eine halbe Stunde später bombardierten sie den dritten Stock des Krankenhauses, wo sich al-Moghrabi mit seiner Familie, Kollegen und Patienten aufhielt.

„Es war wie ein Tag des Jüngsten Gerichts“, sagte al-Moghrabi und fügte hinzu, dass es ihm gelang, seine Familie und einen Teil des medizinischen Personals aus dem Krankenhaus zu bringen. Der Rest des Personals hingegen wurde verhaftet, darunter eine Krankenschwester, von der er von israelischen Soldaten am Tor des Krankenhauses getrennt wurde.

„Ich frage die Führer dieser Welt: Wie viele Videos müsst ihr noch sehen, in denen wir getötet werden? Wie viele Videos müsst ihr sehen, wie wir getötet werden? Wie viele Videos müsst ihr sehen, wie dieser Völkermord vor euren Augen geschieht, und nichts – nur Schweigen?

Am Montag befanden sich noch fast 200 Menschen in dem Krankenhaus, darunter 25 medizinische Mitarbeiter und 136 Patienten, die ohne Strom, Wasser, Lebensmittel, Sauerstoff und Behandlungsmöglichkeiten für schwierige Fälle ausharren müssen, wie das Gesundheitsministerium von Gaza mitteilte.

Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Bemühungen fortsetzt, die im Krankenhaus verbliebenen Menschen zu evakuieren, weigert sich Israel hartnäckig, medizinische und humanitäre Hilfe in den Komplex zu lassen, so das Ministerium weiter.

Das al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis ist nach wie vor einer brutalen Belagerung durch das Militär ausgesetzt und hat so gut wie keine Vorräte mehr.

„Ich habe den Überblick über die Tage verloren, die wir im Al-Amal-Krankenhaus belagert werden, aber ich möchte Ihnen mitteilen, dass unser größter Wunsch jetzt ist, einfach am Fenster zu verweilen. Leider ist das nicht sicher“, sagte Saleem Aburas, Freiwilliger des Palästinensischen Roten Halbmonds und Koordinator von Hilfsmaßnahmen, in einem Social-Media-Video aus dem Inneren des medizinischen Komplexes, der seit fast einem Monat belagert wird

„Wir sehnen uns danach, die Sonne von der Straße aus zu sehen, aber in der Nähe des Fensters zu sein, bedeutet, unser Leben zu riskieren. Die Scharfschützen zielen auf alles, was sich innerhalb des Krankenhauses bewegt“, fügte Aburas hinzu.

Zu den unbegründeten Behauptungen Israels, die Hamas operiere innerhalb von Krankenhäusern, sagt Osaid Alser, ein Chirurg aus Gaza und Assistenzarzt an der Texas Tech University, dass er während seiner Arbeit in mehreren medizinischen Zentren in Gaza seit 2010 nie irgendwelche militärischen Aktivitäten gesehen habe, auch nicht in den Krankenhäusern al-Shifa und Nasser.

„Wenn von Tunneln und all dem die Rede ist, halte ich das für israelische Propaganda, an die sich inzwischen jeder gewöhnen sollte“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

„Jeder, der in einem dieser Krankenhäuser gearbeitet hat, kann leicht sagen, dass das einfach Unsinn ist. Wir hatten nie Zugang zu irgendeinem Bereich in diesen Krankenhäusern. Wir konnten buchstäblich in jeden Bereich des Krankenhauses gehen und niemand hat uns daran gehindert.“

Drohende Invasion in Rafah

Die Ausweitung der israelischen Bodenoffensive auf Rafah steht immer noch bevor, trotz der weit verbreiteten internationalen Empörung über die Tatsache, dass dies die 1,4 Millionen Menschen gefährden würde, die in der südlichsten Stadt Schutz suchen und nirgendwo mehr hinlaufen können.

Der in Ramallah ansässige Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammad Shtayyeh, hat die israelischen Behörden aufgefordert, der im Süden des Gazastreifens eingepferchten Bevölkerung zu erlauben, in ihre weiter nördlich gelegenen Häuser zurückzukehren, berichtet Al Jazeera.

Shtayyeh warnte Netanyahu auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor dem Versuch, die Palästinenser über die Grenze nach Ägypten zu zwingen.

„Ich weiß und wir wissen, dass es ein israelisches Programm war, die Menschen aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Wir und die Ägypter haben hart daran gearbeitet, dies zu verhindern“, sagte er.

„Ägypten wird niemandem erlauben, die Grenze zu überqueren“, sagte Shtayyeh angesichts jüngster Berichte, dass Ägypten auf seiner Seite der Grenze ein Auffanglager für palästinensische Flüchtlinge errichten will.

In einem Beitrag auf X hat die britische Hilfsorganisation Oxfam ihre Forderung nach einem Waffenstillstand erneuert und zitiert einen Mitarbeiter mit den Worten: „Die Gesichter der Menschen in Rafah sind von Verzweiflung erfüllt. Ihre Gedanken werden von der drohenden Gefahr einer Bodeninvasion verzehrt … Alle haben Angst.“

Oxfam ist eine von vielen internationalen humanitären Gruppen, die Israels Pläne für einen Angriff auf Rafah kritisiert haben.

Avi Melamed, ein ehemaliger Beamter des israelischen Geheimdienstes, erklärte jedoch gegenüber Reuters, dass es wenig wahrscheinlich sei, dass die Regierung Netanjahu auf die internationale Kritik hören und einen Angriff auf Rafah abblasen werde.

„Rafah ist die letzte Bastion der Hamas, und in Rafah gibt es noch Bataillone, die Israel auflösen muss, um seine Ziele in diesem Krieg zu erreichen“, sagte Melamed.

Melamed sagte, dass die einzige mögliche Verzögerung des israelischen Angriffs auf Rafah darin bestünde, dass die Hamas in den Verhandlungen mit den Gefangenen nachgibt und sie ausliefert.

„Selbst das würde den Vormarsch auf Rafah nur verzögern, wenn es nicht mit der Entmilitarisierung der Stadt und der Übergabe der dortigen Hamas-Bataillone einhergeht“, so Melamed weiter.

Am 7. Februar lehnte Netanjahu ein Abkommen mit der Hamas ab und bezeichnete es als „verrückt“. Der Vorschlag sah einen Drei-Phasen-Plan zur Beendigung des Krieges vor, der einen vorübergehenden Waffenstillstand und die Freilassung zahlreicher palästinensischer Gefangener im Austausch gegen israelische Gefangene vorsah.

Anonyme Militärs erklärten gegenüber Reuters, dass die israelischen Militäroperationen in vollem Umfang noch mindestens sechs bis acht Wochen andauern dürften. Sie glauben, dass sie in dieser Zeit die verbleibenden Fähigkeiten der Hamas erheblich schädigen können.

Kinder suchen nach Essensresten, während Gaza hungert

Jeden Tag verschlechtert sich die Lage im Gazastreifen, und die palästinensische Zivilbevölkerung leidet immer mehr Hunger. Die israelische Militärblockade hat sich im neuen Jahr weiter verschärft und lässt nur noch begrenzte Hilfsgüter in den Süden des Gazastreifens und so gut wie keine in den Norden.

Nach Angaben von Al Jazeera plant Israel täglich vierstündige Sperrpausen von 10 bis 14 Uhr Ortszeit in verschiedenen Teilen des Gazastreifens, um angeblich die Verteilung von Hilfsgütern zu ermöglichen.

Hani Mahmoud von Al Jazeera, der aus Rafah berichtet, sieht jedoch nichts Positives an den geplanten Pausen.

„Wir sehen mit Schutt gefüllte Straßen, wir haben Kinder gesehen, die nach Essensresten suchen, und die Märkte in Rafah sind leer. Wenn es Lebensmittel gibt, dann zu einem sehr hohen Preis. Nicht jeder hat die Mittel, um Lebensmittel zu kaufen. Da sie fünf Monate lang keinen Lohn erhalten haben, sind ihre finanziellen Möglichkeiten erschöpft.

„Hinzu kommt, dass die Zahl der Hilfsgütertransporte, die bisher in den Gazastreifen gelassen wurden, nicht ausreicht. Selbst wenn täglich 300 Lastwagen kämen, würde das nicht ausreichen, um die Bedürfnisse einer ganzen Bevölkerung zu befriedigen, die vertrieben wurde, traumatisiert ist und keine lebensnotwendigen Güter besitzt“, so Hani weiter.

Im Norden des Gazastreifens leiden die Menschen unterdessen unter einer Hungersnot und sind auf den Verzehr von Pflanzen und Tierfutter angewiesen.

„Der gesamte Hilfsmechanismus ist zusammengebrochen, angefangen bei der Räumung der Kontrollpunkte und der Grenzübergänge bis hin zu der Tatsache, dass die internationalen Hilfsorganisationen die Sicherheit ihrer Mitarbeiter vor Ort nicht garantieren können.

Das bedeutet, dass die Hilfsgüter nicht an die vorgesehenen Orte gelangen“, sagte Hani.

Selbst wenn die Hilfsgüter die vorgesehenen Verteilungsgebiete erreichen, werden Palästinenser angegriffen, wenn sie versuchen, sie zu erhalten.

In Gaza-Stadt berichtete Ramy Abdu, der Leiter des Euro-Med Human Rights Monitor, dass die israelischen Streitkräfte das Feuer auf Palästinenser eröffneten, die sich Hilfslieferwagen näherten.

Abdu beschrieb den Vorfall, der sich in der Al-Rasheed-Straße im Westen von Gaza-Stadt ereignete, als „schrecklich, schmerzhaft und brutal“.

„Am Sonntag kamen nur sehr geringe Mengen an Lebensmitteln an, und es ist unmöglich, dass sie die Lager im nördlichen Gazastreifen erreichen“, so Abdu weiter.

Der Vorfall war kein Einzelfall; die israelischen Streitkräfte haben wiederholt Menschen angegriffen, die auf dringend benötigte humanitäre Hilfsgüter warteten. Im Januar töteten israelische Streitkräfte mindestens 20 Menschen, die versuchten, humanitäre Hilfe in Gaza-Stadt zu erhalten.

Tareq Abu Azzoum, der für Al Jazeera aus Rafah berichtet, sagte, dass sogar palästinensische Fischerboote ins Visier genommen werden. Vor der Küste des Gazastreifens schossen israelische Kanonenboote am Sonntag auf Männer, die in kleinen Booten vor der Küste bei Rafah Fische fingen, und bedrohten damit die lebenswichtige Nahrungsquelle.

Das „enorme“ Ausmaß an humanitärer Hilfe, das im Gazastreifen benötigt wird, kann nicht geleistet werden, „wenn die Kämpfe und Bombardierungen nicht dauerhaft eingestellt werden“, schrieben mehrere Leiter prominenter Hilfsorganisationen in einem gemeinsam verfassten Beitrag für USA Today.

„Es ist noch nicht zu spät, diese Geschichte zu ändern, wenn dringend Maßnahmen ergriffen werden, um einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu erreichen und einen ausreichenden Fluss von Hilfsgütern nach Gaza zu ermöglichen“, heißt es weiter.

„Die Geschwindigkeit, mit der sich die Lage in Gaza verschlechtert, ist beispiellos in der jüngeren Geschichte“, heißt es in dem Beitrag, der von acht Autoren verfasst wurde, darunter der Leiter des Norwegischen Flüchtlingsrats und der Geschäftsführer von Oxfam America.

Netanjahu billigt Pläne zur Einschränkung der muslimischen Anbetung in der Al-Aqsa während des Ramadan

Der Ramadan, der heiligste Monat des islamischen Kalenders, rückt immer näher, und Israel plant bereits seine Einschränkungen für palästinensische Muslime. Der heilige Monat wird voraussichtlich am 10. März beginnen.

Am Sonntag berichteten israelische Medien, dass Netanjahu einen Vorschlag des rechtsextremen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, akzeptiert habe, die Zahl der Palästinenser, die die Al-Aqsa-Moschee während des Ramadan betreten, zu begrenzen, wie Al Jazeera berichtet.

Die israelischen Streitkräfte haben den Zugang der Palästinenser zur Al-Aqsa-Moschee, der drittheiligsten Stätte des Islam, bereits seit dem 7. Oktober stark eingeschränkt und den Palästinensern wiederholt den Zugang zum Freitagsgebet verwehrt.

„Die Sicherheitskräfte werden ihre Empfehlungen in Übereinstimmung mit den neuesten Lageeinschätzungen abschließen und anschließend der politischen Ebene zur Entscheidungsfindung vorgelegt“, teilte das Mitglied des israelischen Kriegskabinetts Benny Gantz auf X mit.

Die Hamas hat Israels Pläne, den Zugang zu den heiligen Stätten während des Ramadan zu beschränken, scharf kritisiert. Der Plan sei Ausdruck des Religionskriegs, den die Hardliner in der israelischen Regierung gegen das palästinensische Volk führen, berichtete Al Jazeera.

Die Gruppe erklärte, die Beschränkungen seien eine „Verletzung der Religionsfreiheit“ in der heiligen Moschee, und fügte hinzu, der Plan zeige die Absicht Israels, seine Angriffe auf die Moschee während des Ramadan zu verstärken.

Die Erklärung rief die Palästinenser im besetzten Ost-Jerusalem, im besetzten Westjordanland und in Israel dazu auf, diese „kriminelle Entscheidung“ abzulehnen und Widerstand zu leisten, und forderte sie auf, „aktiv zu werden und zur Al-Aqsa-Moschee zu strömen“.

Ahmad Tibi, Mitglied der israelischen Knesset, bezeichnete Netanjahus angeblichen Plan, das Gebet in der Al-Aqsa-Moschee während des Ramadan zu verbieten, in den sozialen Medien als „eklatanten Verstoß gegen die Religionsfreiheit“.

„Das Verbot für Muslime aus dem Westjordanland und innerhalb der Grünen Linie, während des heiligen Monats Ramadan in der Al-Aqsa-Moschee zu beten, sollte in der UNO diskutiert werden“, so Tibi weiter.

Anhaltende Eskalation der israelischen Gewalt im besetzten Westjordanland

Im besetzten Westjordanland haben die israelischen Streitkräfte ihre nächtlichen Militärangriffe fortgesetzt und palästinensische Städte terrorisiert.

In den letzten 24 Stunden haben israelische Truppen bei Razzien drei Palästinenser tödlich erschossen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Flüchtlingslager Tulkarem zwei Männer getötet, darunter ein 19-Jähriger, dem in den Kopf geschossen wurde: Atta Muhammad Amer und der 36-jährige Muhammad Ahmad Fayez Al-Awfi.

Faisal Salama, der das Komitee leitet, das das Lager im besetzten Westjordanland versorgt, erklärte gegenüber Al Jazeera, dass die israelischen Streitkräfte zwei junge Männer „kaltblütig“ getötet hätten, als Teil eines umfassenderen Plans, palästinensische Gemeinschaften durch Gewalt, Zerstörung und Einschüchterung unter Druck zu setzen.

„Eine israelische Spezialeinheit schlich sich in das Lager und es kam zu Zusammenstößen. Daraufhin rückten am helllichten Tag israelische Militärs mit großen Bulldozern in das Lager ein. Während der Operation belagerten sie auch Bürger auf den Märkten und Schüler in ihren Schulen“, sagte Salama.

Israelische Streitkräfte erschossen außerdem einen 26-jährigen Palästinenser, Anas Jamil Dwaik, am Kontrollpunkt Beit Furik, östlich von Nablus im besetzten Westjordanland.

Das palästinensische Außenministerium verurteilte den Angriff auf das Flüchtlingslager Tulkarem und verurteilte gleichzeitig die „eskalierenden Übergriffe“ der israelischen Armee auf mehrere Gebiete im besetzten Westjordanland.

Die Angriffe „führen oft zu mehr Märtyrern, Verletzten und Opfern, terrorisieren friedliche Zivilisten in ihren Häusern und zerstören die Infrastruktur, wie es derzeit im Flüchtlingslager Tulkarm geschieht.“

„Israelische Soldaten haben von der politischen Ebene aus einen Freibrief erhalten, der es ihnen ermöglicht, aus einer Laune heraus und ohne jegliche Bedrohung auf Palästinenser zu schießen“, so das Ministerium weiter.

Israel kündigt formellen Widerstand gegen einen palästinensischen Staat an

Am Sonntag bekräftigte Israel seine Ablehnung der „einseitigen Anerkennung“ eines palästinensischen Staates und erklärte, eine solche Vereinbarung müsse durch direkte Verhandlungen erreicht werden.

„Israel lehnt ein internationales Diktat bezüglich eines dauerhaften Abkommens mit den Palästinensern strikt ab. Ein Abkommen, sollte es zustande kommen, wird nur durch direkte Verhandlungen zwischen beiden Seiten zustande kommen, ohne Vorbedingungen“, erklärte Netanjahus Büro laut Reuters.

Netanjahu sagte zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung, der Schritt erfolge, nachdem „in der internationalen Gemeinschaft in letzter Zeit von einem Versuch die Rede war, Israel einseitig einen palästinensischen Staat aufzuzwingen“.

Daraufhin erklärte das palästinensische Außenministerium, dass „die Vollmitgliedschaft des Staates Palästina in den Vereinten Nationen und seine Anerkennung durch die Staaten keine Lizenz von [Israels Premierminister Benjamin] Netanjahu benötigen“, wie Al Jazeera zitiert.

Auch der US-Kongressabgeordnete Robert Garcia sprach sich in einem Beitrag in den sozialen Medien nach Israels Erklärung für eine „freie und sichere“ Zweistaatenlösung und einen „dauerhaften Waffenstillstand“ aus.

„Palästinensische und israelische Leben haben den gleichen Wert – wir müssen uns darauf konzentrieren, einen dauerhaften Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges auszuhandeln“, sagte Garcia auf X.

Die Hamas sagte, die symbolische Abstimmung der israelischen Regierung, die jede internationale Anerkennung eines palästinensischen Staates ablehnt, unterstreiche Israels „schurkisches“ Verhalten und den Missbrauch von internationalem Recht und Verträgen, berichtete Al Jazeera.

Die palästinensische Gruppe fügte hinzu, dass Israel seit Jahrzehnten Friedensgespräche nutzt, um Zeit zu gewinnen und seine Besatzung und den Diebstahl palästinensischen Landes weiter zu festigen.

Die israelische Politik müsse die internationale Gemeinschaft dazu bewegen, Israels „Manipulation“ und Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser zurückzuweisen, so die Hamas.

