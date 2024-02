Waiting to die in Rafah We pray that the world will come to our aid before Israel destroys Rafah.

Warten auf den Tod in Rafah

Hassan Ahmad Abu Sitta

Die elektronische Intifada

19. Februar 2024

Palästinenser, die durch israelische Angriffe nach Rafah zwangsumgesiedelt wurden, leben in behelfsmäßigen Zelten, die sie um einen Friedhof in Rafah, Gaza, errichtet haben, 14. Februar 2024. (Saeed Jaras / APA Images)

Vor drei Monaten wurden meine Familie und ich gewaltsam aus unserem Haus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen vertrieben. Die israelischen Angriffe auf unser Gebiet waren unerbittlich.

Ich hatte mich darauf vorbereitet, an der al-Azhar-Universität Jura zu studieren. Mein Ziel ist es, Anwalt zu werden und Palästina vor internationalen Gerichten zu verteidigen.

Aber meine Pläne wurden auf Eis gelegt, als wir in einer Mädchenschule in Khan Younis Schutz suchten. Ich schlief mit den anderen Männern in einem Klassenzimmer.

Wir schliefen alle auf dem kalten Kachelboden, ohne Matratzen. Das war hart, besonders für ältere Menschen.

Dann, im Dezember, griff die israelische Armee das nahe gelegene Hamad City an. Unser Gebäude bebte während der Explosionen.

Wir befanden uns in einem Klassenzimmer, das mit dichtem Staub und Rauch gefüllt war.

Wir hatten das Gefühl, zu ersticken und an der Luft zu ersticken.

Die Fenster waren bei den Angriffen zerbrochen, und noch mehr giftiger Rauch erfüllte den Raum. Wir waren sicher, dass es sich um weißen Phosphor handelte.

Ich hatte kaum Zeit, über meine eigene Reaktion auf den Rauch nachzudenken, denn ich musste an meine Schwester denken.

Meine Schwester Maryam

Als meine ältere Schwester Maryam 2 Jahre alt war, wurde bei ihr Asthma diagnostiziert. Ihre Atemwege reagieren besonders empfindlich auf Staub und Rauch, und meine Mutter hat immer darauf geachtet, sie vor diesen Dingen zu schützen.

Maryam ist jetzt 25, aber ihr Asthma ist immer noch etwas, mit dem sie täglich zu tun hat. Der Winter ist für sie eine besonders schwere Zeit.

Wenn sie eine Erkältung bekommt, ist sie schlimmer als alles, was ich erleben würde. Während der COVID-19-Pandemie hatten wir große Angst, dass sie sich mit dem Virus anstecken könnte.

Wir wussten, dass ihr Immunsystem nicht in der Lage sein würde, es zu bewältigen.

Jetzt, in unserem Zimmer in der Schule, sah ich, wie sie an den Giftstoffen in der Luft erstickte. Sie wurde ohnmächtig und wir versammelten uns alle um sie, um sie aufzuwecken.

Wir schütteten Wasser auf ihr Gesicht und hielten ihr Aromastoffe unter die Nase. Die Schulkrankenschwester kam zu Hilfe, aber auch sie konnte sie nicht aufwecken.

Wir setzten alle Masken auf, um das Einatmen des Rauches zu vermeiden. Wir befeuchteten auch Stoffstücke und hielten sie uns vor den Mund.

Wir fuhren ins Krankenhaus. Maryam war immer noch bewusstlos, und der Arzt brachte sie in die Notaufnahme.

Der Arzt sagte, dass ihr Sauerstoffgehalt gefährlich niedrig sei und dass sie außerdem eine Lungenentzündung habe.

Er schloss sie an den Sauerstoff an, und wir warteten, bis sie wieder zu sich kam.

Flucht nach Rafah

Es ist schwer, den Schmerz und das Leid zu beschreiben, das ich in der Notaufnahme sah. Dort lagen die Leichen und Körperteile von Märtyrern, und denen, die die israelischen Angriffe überlebt hatten, ging es nicht viel besser.

Dann sah ich ein Kleidungsstück, das ich an einem der Leichen wiedererkannte. Ich wusste sofort, dass es meine lebenslange Freundin Baraa Magdy war.

Erst am Tag zuvor hatten wir zusammen Tee getrunken und die Nachrichten gehört.

Ich kniete neben seinem Körper nieder und küsste seinen Kopf. Ich betete um Gnade für seine Seele.

Die Krankenschwester fand uns und teilte uns mit, dass sich Maryams Zustand verbesserte und sich ihre Sauerstoffwerte wieder normalisierten. Sie würde erst drei Stunden später das Bewusstsein wiedererlangen.

Am nächsten Morgen kehrten wir mit einer Sauerstoffflasche für meine Schwester in die Unterkunft zurück und flohen so schnell wie möglich nach Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens.

Wir sind jetzt in Rafah, aber wir sind hier nicht sicher. Wir leben in einem Zelt auf der Straße, und der Rauch der Feuer, die wir zum Kochen und zum Überleben benutzen, erstickt die Luft.

Was Sie auf den Fotos sehen, ist wahr. Wir schlafen tatsächlich in Sümpfen aus Wasser.

Wir warten darauf, dass die Sonne aufgeht, damit wir uns ein wenig wärmer fühlen können.

Ja, wir leben in einem Zelt, aber das ist mein Heimatland.

Die Lunge meiner Schwester ist bereits zerstört, und obwohl sie stark ist, weiß ich nicht, wie viel sie noch aushalten kann.

Wir beten, dass die Welt uns zu Hilfe kommt, bevor Israel Rafah zerstört. Ich fürchte, dass wir alle als Märtyrer in diesem Massaker fallen werden.

Hassan Ahmad Abu Sitta ist ein in Gaza lebender Schriftsteller.

