Victimhood should not be a condition for Palestine solidarity Some of Palestine’s allies seem more comfortable with Palestinians as victims of Israel’s colonial rule than agents of their own liberation. Palestinians need support when they fight, not only when they die.

Palästinenser überqueren am 7. Oktober 2023 den Grenzzaun von Khan Younis im südlichen Gazastreifen nach Israel. (Foto von Stringer/APA Images)

Einige der Verbündeten Palästinas scheinen sich mit den Palästinensern als Opfern der israelischen Kolonialherrschaft wohler zu fühlen als mit den Akteuren ihrer eigenen Befreiung. Palästinenser brauchen Unterstützung, wenn sie kämpfen, nicht nur, wenn sie sterben.

Opferrolle sollte keine Bedingung für Palästina-Solidarität sein

Von einem anonymen Berichterstatter

10. Januar 2024

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Artikel stammt von einem palästinensischen Reporter in Palästina, der aus Angst vor israelischen Repressionen um Anonymität gebeten hat.

Die tödliche Militäroperation, die Hamas-Kämpfer am 7. Oktober von Gaza aus starteten, hat die israelische Siedlergesellschaft schockiert. Aber nicht nur die Israelis sind verblüfft: Auch viele Unterstützer der palästinensischen Befreiung in der ganzen Welt hatten Mühe, die Ereignisse zu verstehen, und wussten nicht, welche Haltung sie einnehmen sollten. Erst als Israel mit seinen heftigen Angriffen auf den Gazastreifen begann und Zehntausende von Palästinensern tötete, wurde die moralische Linie für viele wieder klar, und die volle Welle der Solidarität kehrte zurück.

Während diese Unterstützung in einer Zeit, in der Gaza von einem Völkermord bedroht ist, von entscheidender Bedeutung ist, ist es aufschlussreich, den Kontext zu analysieren, in dem sich die weltweite Unterstützung hinter die Palästinenser scharte. Es hat den Anschein, dass viele der Unterstützer Palästinas sich wohler fühlen, wenn die Palästinenser lediglich als passive Opfer der israelischen Kolonialherrschaft wahrgenommen werden. Dies war am 7. Oktober nicht der Fall, als die marginalisierten Flüchtlinge des Gazastreifens zum ersten Mal seit Jahren in so großem Umfang auf ihrem 1948 von Israel besetzten Land zurückschlugen. Diese Aktion löste selbst bei den mit den Palästinensern solidarischen Menschen eine große intellektuelle Verwirrung aus, die es noch zu klären gilt.

Die Einzelheiten der Ereignisse vom 7. Oktober sind noch nicht geklärt, aber es ist bekannt, dass Hunderte von palästinensischen Kämpfern im Schutz von Raketen aus dem Gazastreifen ausbrachen und das Feuer auf Siedler eröffneten – Zivilisten, Soldaten und Polizisten gleichermaßen. Spätere Medienberichte decken immer wieder auf, dass einige dieser Opfer auf israelische Luft- und Bodenangriffe zurückzuführen sind, aber die Gesamtzahl der israelischen Todesopfer an diesem Tag hat die Marke von 1.100 überschritten.

Die Fülle der grausamen Bilder von Gewalt in Verbindung mit der beispiellosen Zahl israelischer Opfer warf bei einigen die Frage nach der Gewaltanwendung der Kolonisierten im Befreiungskampf auf. Einige fragten sich, warum offenbar Zivilisten ins Visier genommen wurden und warum in Wohnviertel eingedrungen wurde. Andere fragten sich, warum die Operation innerhalb „Israels“ stattfand und sich nicht auf das „besetzte Gebiet“ beschränkte, und nutzten diese falsche Dichotomie, um den Widerstand gegen den Kolonialismus in Frage zu stellen.

Dieser Artikel soll nicht unbedingt die Aktionen während des jüngsten palästinensischen Angriffs verteidigen, sondern sie vielmehr in eine kontextualisierte antikoloniale Perspektive stellen. Dies ist vor allem für diejenigen in der Palästina-Solidaritätsbewegung wichtig, die es sich nicht leisten können, die Komplexität des Siedlerkolonialismus und der gewaltsamen Kämpfe für die Befreiung davon zu verschweigen.

Eine falsche Dichotomie durchbrechen

Allzu oft wird der Gazastreifen nur im Zusammenhang mit dem größten Freiluftgefängnis der Welt gesehen – einer belagerten Enklave, in der etwa 2 Millionen Palästinenser eingeschlossen sind. Zusammen mit dem Westjordanland wird der Gazastreifen auch als Teil der „besetzten palästinensischen Gebiete“ betrachtet, die 1967 von Israel erobert wurden. Dieses Verständnis trennt diese Teile Palästinas häufig von dem, was als „Israel selbst“ oder die während der Nakba besetzten Gebiete betrachtet wird. Dieses Verständnis normalisiert und verschleiert Israels kolonialen Charakter und seine Ursprünge, die mindestens bis 1948 zurückreichen.

Im Gegensatz zu den „Siedlern“ in den Gebieten von 1967 werden Israelis, die in den 1948 besetzten Gebieten leben – wie etwa die Bewohner des Gazastreifens -, als unbeteiligt und außerhalb des Konflikts stehend betrachtet. Palästinenser im Gazastreifen oder im Westjordanland oder Flüchtlinge in der Diaspora werden ebenfalls oft als Fremde in den 1948 gestohlenen Teilen ihrer Heimat betrachtet.

Diese Sichtweise ignoriert die lange Vergangenheit der ethnischen Säuberung, die 1948 in der Nakba und der Enteignung der Palästinenser aus dem größten Teil des Mandatsgebiets Palästina, einschließlich des Gazastreifens, gipfelte, bei der Dutzende von Dörfern vom Angesicht der Erde getilgt wurden.

Israels Führer haben dies seit der Nakba verstanden.

Im Jahr 1956 hielt der damalige IDF-Stabschef Moshe Dayan – der später Israels Verteidigungsminister werden sollte – eine Grabrede am Grab eines Israelis, der von Palästinensern getötet wurde, die aus dem Gazastreifen kamen. „Wir dürfen die Schuld nicht den Mördern geben“, sagte er. „Wie können wir ihnen die Schuld für ihren abgrundtiefen Hass auf uns geben? Seit acht Jahren sitzen sie in den Flüchtlingslagern in Gaza, und wir machen vor ihren Augen die Ländereien und Dörfer, in denen sie und ihre Vorfahren gelebt haben, zu unserem Eigentum.“

Heute leben im Gazastreifen Flüchtlinge aus diesen Dörfern und Städten und aus anderen Gebieten Palästinas, unter anderem aus der heutigen Siedlung Tel Aviv, deren Häuser und Eigentum von Israel geraubt wurden. Die Flüchtlinge machen etwa 80 % der Bevölkerung des Gazastreifens aus. Sie stammen aus über 190 entvölkerten Orten im gesamten Mandatsgebiet Palästina, die alle auf einer Fläche von 140 Quadratmeilen belagert werden. Seit 1948 verweigert Israel den palästinensischen Flüchtlingen die Rückkehr in ihre Häuser und auf ihr Land, während es Juden aus der ganzen Welt ungehindert erlaubt, die israelische Staatsbürgerschaft zu erhalten und ihren Platz einzunehmen. Das Land der palästinensischen Flüchtlinge wurde von israelischen Siedlern übernommen, die manchmal sogar in denselben Häusern leben, die einst den Palästinensern gehörten.

Und in der Tat sehen die Palästinenser in Gaza den Zaun, der sie gefangen hält, nicht als „Grenze zu Israel“, sondern als eine Barriere, die sie von ihrem kolonisierten Land und ihren gestohlenen Dörfern trennt und sie in den Flüchtlingslagern einsperrt. Darüber hinaus betrachten die Gaza-Flüchtlinge die Israelis, die in den auf den Ruinen ihrer Dörfer errichteten Siedlungen leben, nicht als unbeteiligte Zivilisten. Vielmehr sehen sie sie als Siedler – ein Hauptpfeiler eines klassischen Falles von Siedlerkolonialismus wie in Algerien und Südafrika.

In den Jahren 2018 und 2019 erschossen israelische Scharfschützen Hunderte von Menschen aus dem Gazastreifen, die während des wöchentlichen Großen Marsches der Rückkehr am Zaun protestierten. Allein die Verwendung des Wortes „Rückkehr“ als Slogan spiegelt den Wunsch der Palästinenser wider, nicht nur die Belagerung aufzuheben, sondern in ihre verlorene Heimat zurückzukehren und diese zurückzuerobern sowie das im Gazastreifen errichtete Konzentrationslager für Flüchtlinge aufzulösen.



Ein neuer Fall für die israelische „Linke“

Nach dem 7. Oktober tappten große Teile der so genannten israelischen Linken, darunter auch diejenigen, die sich als „antizionistisch“ oder „antikolonialistisch“ bezeichnen, erneut in die Falle, die Aktionen der Palästinenser mit denen ihres israelischen Kolonisators zu vergleichen. Einige prangerten die palästinensische Gewalt in gleicher Weise an wie die systemische staatliche und staatlich geförderte Gewalt gegen Palästinenser und ließen dabei das Machtgefälle zwischen Kolonisator und Kolonisierten außer Acht. Dieser Diskurs zeichnet ein geschichtsloses Weltbild, in dem Israel keine Siedlergesellschaft ist und die Städte, die auf 1948 gestohlenem Land gebaut wurden, nicht im Kontext des Siedlerkolonialismus gesehen werden.

Dieser Diskurs ignoriert, dass die Palästinenser im Gaza-Ghetto, im Westjordanland und in den Gebieten von 1948 am Rande des Schicksals leben, dessen sie beraubt wurden, und dass ihre alten Häuser in Sichtweite sind. Darüber hinaus werden Israelis in diesem Diskurs nie als aktive Teilnehmer am Siedlerprojekt wahrgenommen – sie leben einfach. Die unmittelbaren Auswirkungen und längerfristigen Folgen der Art und Weise, wie dieses Leben auf Kosten der Palästinenser genossen wird, werden schlichtweg ignoriert oder als irrelevant betrachtet.

Während die Palästinenser die Infragestellung der falschen Dichotomie 1948/1967 als befreiend empfinden, hat diese Logik im israelischen Denken keinen Platz, nicht einmal in großen Teilen der Linken.

Sich dieser Realität wirklich zu stellen, bedeutet nicht nur, die Ungerechtigkeit und das Machtungleichgewicht theoretisch zu verstehen, sondern auch die Last der Dekolonisierung zu tragen und die eigene Rolle als Teil der Siedlergesellschaft zu verstehen. Reden allein, ohne die dafür erforderlichen Opfer zu bringen, ist billig. Der Prozess der Entkolonialisierung ist nicht kostenlos, und die Mitglieder der Siedlergesellschaft, die ihn unterstützen, müssen bereit sein, die sozialen, politischen und materiellen Privilegien, die ihnen jahrzehntelang gewährt wurden, wirklich aufzugeben, und verstehen, dass ein gewisser Schaden im Prozess der Befreiung unvermeidlich ist.



Dekolonisierung kann hässlich sein, aber die Zukunft muss es nicht sein

Der Kolonialismus gibt nicht nach – nicht von selbst und nicht, weil man ihn nett bittet. Die Entkolonialisierung ist ein hehres Ziel, aber der Weg dorthin ist oft mit Gewalt verbunden. Dies zeigt sich unter anderem in Fällen wie Südafrika, Algerien und Irland, wo eine „saubere Entkolonialisierung“ nicht stattgefunden hat. In Ermangelung eines realistischen alternativen Weges zur Befreiung sind die Menschen gezwungen, hässliche, aber notwendige Taten zu vollbringen – eine grundlegende Folge des Machtgefälles. Von den Unterdrückten zu verlangen, dass sie immer auf die reinste Weise handeln, bedeutet, dass sie für immer in Knechtschaft bleiben.

Die Konzepte der Kriegsverbrechen oder des Völkerrechts sind nicht relevant für unterworfene Menschen, die für die Beseitigung der Kolonialherrschaft kämpfen, während sie unter dem Stiefel einer repressiven Macht stehen. Es handelt sich dabei um postkoloniale Konfliktlösungsinstrumente, die nicht dazu gedacht sind, den Kolonialismus, wie wir ihn in Palästina erleben, zu beseitigen.

Wichtig ist auch, dass die Entkolonialisierung zwar oft blutig verläuft, das Ziel der Palästinenser aber nicht einfach darin besteht, israelische Siedler zu töten oder aus Palästina zu vertreiben. Die Hamas-Charta besagt, dass die Bewegung die Errichtung eines islamischen Staates anstrebt, in dem Juden leben dürfen, und die palästinensische Linke fordert seit Jahrzehnten die Errichtung eines einzigen demokratischen Staates, der auf Gerechtigkeit und gleichen individuellen Rechten für alle beruht. Unabhängig von der politischen Vision muss eine tragfähige Zukunft mit wahrer Gerechtigkeit für alle Menschen zwischen Fluss und Meer auf dem Kampf gegen den Kolonialismus und die ihm zugrunde liegende Dynamik aufbauen. Deshalb ist es wichtig, bei der Unterstützung des palästinensischen Kampfes die Unterstützung nicht nur auf die palästinensischen Opfer zu beschränken.

Und schließlich müssen wir, auch wenn ein gewisses Maß an politischer Gewalt im Befreiungskampf immer erforderlich sein mag, vor allem menschlich bleiben, damit eine gerechte Gesellschaft entstehen kann. Wenn Grenzen überschritten werden, wie z. B. bei der Tötung von Minderjährigen, sollte dies zugegeben werden, aber der Kampf als Ganzes, einschließlich der Anwendung von politischer Gewalt gegen die Siedlergesellschaft, darf nicht abgewertet oder verurteilt werden. In diesem Sinne war es für die Palästinenser ermutigend zu sehen, dass sogar einige israelische Siedler sich gegen den Kolonialismus stellen und sich weigern, die Hamas zu verurteilen, sondern den 7. Oktober als Tag des Widerstands verstehen. Und an die weltweite Solidaritätsbewegung: Die Palästinenser fordern ihre Verbündeten auf, die Palästinenser zu unterstützen, wenn sie kämpfen, nicht nur wenn sie sterben.

Übersetzt mit Deepl.com



