Jonathan Glazer nimmt auf der Bühne seinen Oscar für „The Zone of Interest“ entgegen, 10. März 2024 (Kevin Winter/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

Oscars 2024: Jonathan Glazer und die Notwendigkeit, sich wegen Gaza vom US-Film zu trennen

Caspar Lachs

18. März 2024

Der Regisseur von „The Zone of Interest“ war der einzige Oscar-Preisträger, der sich zu Israels Krieg gegen Gaza äußerte. Der Film ist seit langem Teil von Amerikas imperialem Arsenal – es ist an der Zeit, sich davon zu befreien

Jonathan Glazer zitterte, als er die Instrumentalisierung des Judentums im Namen des Tötens anprangerte.

Einige oder alle dieser Faktoren mögen ihm durch den Kopf gegangen sein: Die Oscar-Verleihung wird von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verfolgt; jeder Künstler, der sich über den andauernden Krieg gegen Gaza geäußert hat, hat böswillige Verunglimpfung auf sich gezogen oder berufliche Konsequenzen erlitten; die Zeremonie findet in den Vereinigten Staaten statt, die aktiv an dem Gemetzel beteiligt sind und ein feindliches Umfeld für jeden darstellen, der sich über das, was Israel tut, äußern will.

Außerdem: Er war allein. Er war der Einzige unter den Preisträgern der Oscar-Verleihung am Sonntag, der auch nur die kleinste Form der Solidarität mit dem Gazastreifen zum Ausdruck brachte, während sich die Zahl der Todesopfer immer weiter anhäuft. Er war der Einzige, der sich zu Wort meldete, und doch saßen neben ihm James Wilson und Len Blavatnik, die Produzenten von Glazers The Zone of Interest, der mit einem kranken, unheimlichen Grauen das idyllische Leben von Rudolf Hoss, dem Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, und seiner Familie heraufbeschwört.

Blavatnik, ein jüdischer britisch-amerikanischer Milliardär, der in Russland aufgewachsen ist und dort nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sein Vermögen gemacht hat, steht Berichten zufolge dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu nahe und ist ein langjähriger Spender für israelische Zwecke. Er ist ein wichtiger Spender für die Universitäten Oxford und Harvard und wurde von Glazer nicht zu der Rede befragt.

Für jeden, der sich auch nur ein bisschen mit den aktuellen Ereignissen auskennt, war der Anblick der Oscar-Verleihung, die inmitten der anhaltenden Krise für Schlagzeilen sorgte, eine Art Schleudertrauma. Wie konnte die Parade auf dem roten Teppich, dieses Fest des Stars und des Glamours, überhaupt stattfinden?

All dies trug zu dem Gefühl bei, dass die Preisverleihung in diesem Jahr besonders unpassend war, weil sie den amerikanischen Kulturimperialismus fördert. Das US-Imperium beginnt vor unseren Augen zu zerbröckeln – in so vielen Videos, die zeigen, wie seine Kriegstreiber bei Vorträgen an Universitäten und auf Festivals ausgepfiffen werden; in der wiederholten Entlarvung der Doppelmoral und der Propaganda, die von seinen Führern betrieben wird – aber hier, munter, im Stil der letzten Tage Roms, war ein weiterer Ausdruck der US-Hegemonie von einst.

Weiche Macht der USA

Die Oscars und Hollywood sind eng mit dem amerikanischen Imperialismus verbunden. Sie sind nicht nur eine Facette davon, sondern fördern ihn, sowohl aktiv als auch passiv. Als eine Form der Soft Power trägt die US-Unterhaltungsindustrie dazu bei, die westliche Welt davon zu überzeugen, dass wir alle in gewisser Weise Amerikaner sind.

Wir werden ermutigt zu glauben, dass ihr Traum unser Traum ist, dass ihre Kriege unsere Kriege sind und dass ihr Präsident der Präsident der Welt ist. Jahr für Jahr wird bei den Oscars munter die Lüge verbreitet, von der jeder weiß, dass sie eine Lüge ist, nämlich dass die besten Filme des Jahres alle irgendwie amerikanisch sind – und dass die größte Ehre für einen „fremdsprachigen“ Filmemacher (Bong Joon-ho, Justine Triet) darin bestehen könnte, einen großen goldenen amerikanischen Preis zu gewinnen, ungeachtet der Tatsache, dass beide bereits eine Goldene Palme gewonnen haben, eine weitaus größere Auszeichnung in Bezug auf das Kino.

Die Dominanz des amerikanischen Kinos scheint inzwischen von allen akzeptiert zu werden. Für viele Kritiker und Mitarbeiter der Filmindustrie bedeutet Film im Wesentlichen amerikanischer Film.

Diese Unschärfe hat es amerikanischen Kritikern und Filmemachern im vergangenen Jahr ermöglicht, einen „neuen Kanon“ des schwarzen Kinos zu erstellen, der nur eine winzige Handvoll nicht-amerikanischer Filme enthielt.

Als der Filmkritiker des New Yorker, Richard Brody, im Jahr 2021 die „besten Darbietungen des Jahres“ kürte, waren zufälligerweise 25 von 30 Darbietungen von einem Amerikaner oder in einem amerikanischen Film. In der Liste der „Leistungen des Jahres“ des Time Magazine sind normalerweise zwischen 70 und 90 Prozent amerikanische Schauspieler vertreten.

Bong Joon-ho machte sich 2021 über diese Tendenz lustig, als er bei den Golden Globes sagte: „Wenn Sie erst einmal die zentimeterhohe Barriere der Untertitel überwunden haben, werden Sie so viele weitere erstaunliche Filme kennenlernen.“ Natürlich – und ich bin mir sicher, dass Regisseur Bong das weiß – liegt das Problem nicht so sehr bei Kindern, die nicht gut lesen können, sondern bei Kindern, die sich nicht für andere Kulturen interessieren, und bei Programmgestaltern, Verleihern und Festivals, die auf die finanzielle Zugkraft des US-Films angewiesen sind.

Abgesehen von der Soft Power, die sie repräsentieren, fungieren die Oscars als ein Aushängeschild für den amerikanischen Film, der auf nicht ganz so subtile Weise Propaganda für den amerikanischen Militarismus betreibt. Wie der Journalist und Drehbuchautor David Sirota bereits 2011 feststellte, arbeitet das US-Militär eng mit Hollywood zusammen, was bis zum allerersten Oscar-prämierten Film, Wings von 1927, zurückreicht, den es mitproduziert hat.

Der Untergang Amerikas und des Mythos des Westens als einzigartige demokratische Kraft für das Gute in der Welt wird zwangsläufig auch einen Wandel in der Kunstindustrie mit sich bringen.

Seit dieser Artikel geschrieben wurde, hat die Beteiligung des Pentagons am Film nur noch zugenommen, mit einer verstärkten Präsenz in der milliardenschweren Marvel-Franchise, die ein weitgehend positives, historisch ungenaues Bild des US-Militärs als Gegenleistung für die Nutzung von militärischen Mitteln fördert.

Jeder Zweig des Militärs hat sein eigenes Verbindungsbüro für Unterhaltungsfragen in Los Angeles. Die Navy arbeitete mit den Machern des Kassenschlagers Top Gun 2 zusammen und erhielt im Gegenzug das Recht, „wichtige Gesprächspunkte einzuflechten“ – ein so unverhohlenes Eingeständnis von Propaganda wie nur möglich.

Die amerikanische Filmkultur ist also tief in den US-Imperialismus verstrickt, und das, ohne auf die viel umfassendere Frage einzugehen, wie das amerikanische Kino die weiße Vorherrschaft fördert. Die Angriffe auf den Gazastreifen belegen dies, indem sie die nicht-weißen Opfer der von den USA unterstützten Bombenangriffe gesichts- und namenlos machen.

All dies machte die Oscar-Verleihung in diesem Jahr zu einem besonders unangenehmen Anblick, zusätzlich zu der eher routinemäßigen Abneigung gegen die Unempfindlichkeit von Prominenten. Einige Schauspieler trugen eine rote Anstecknadel zur Unterstützung der Gruppe Artists4Ceasefire; Swann Arlaud und Milo Machado-Graner (Anatomy of a Fall) wählten den etwas weniger zweideutigen Weg und trugen eine Anstecknadel mit der palästinensischen Flagge.

Mark Ruffalo und Ramy Youssef (Poor Things) riefen auf dem roten Teppich nach Gaza. Darüber hinaus herrschte Schweigen – abgesehen von Glazer, der sich dem Problem mutig stellte und dabei auf den vorhersehbaren Chor der hawkischen Missbilligung der Älteren stieß, die ihr Judentum mit Zionismus verbinden. Kein Wunder, dass er zitterte.

Hollywood boykottieren

Wie können wir uns dann von den Oscars trennen? Der Krieg gegen den Gazastreifen hat der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung) erneut Aufmerksamkeit verschafft, um sich gegen Israel, die USA und andere mitschuldige Organisationen zu wehren: Wie würde es aussehen, wenn wir uns aus dieser milliardenschweren amerikanischen Industrie zurückziehen würden?

Ein Boykott der Eurovision gewinnt bereits an Zugkraft, nachdem dort ein israelischer Auftritt gezeigt wurde, der sich auf die von der Hamas verübten Anschläge vom 7. Oktober bezog. Ein ähnlicher Boykott der Oscar-Verleihung wäre vielleicht ein guter Anfang gewesen, um gegen die kulturelle Vorherrschaft der USA zu protestieren.

Sich vom amerikanischen Film zu trennen, wäre ein gewaltiges Unterfangen, so tief ist er in unserer kollektiven Psyche verankert und so groß ist seine finanzielle Reichweite. Als freiberuflicher Filmjournalist weiß ich nur zu gut, dass sich mit Kritiken und Diskussionen über das amerikanische Kino und mit Interviews mit amerikanischen Stars leicht Geld verdienen lässt.

Bei den Filmfestspielen von Cannes im letzten Jahr kam ich nicht dazu, einige meiner Lieblingsfilme zu rezensieren, darunter den vietnamesischen Inside The Yellow Cocoon Shell und den georgischen Blackbird Blackbird Blackberry: Die Zahl der Klicks für diese Beiträge würde meine Miete nicht bezahlen.

Als Cinephile und Zombie der westlichen Welt bin ich auch tief in die amerikanische Kultur verstrickt, sowohl in die gute als auch in die schlechte. Ich verstehe die Schwierigkeit, sich vom amerikanischen Film zurückzuziehen.

Der Untergang Amerikas und des Mythos des Westens als einzigartige demokratische Kraft für das Gute in der Welt wird zwangsläufig einen Wandel in der Kunstindustrie nach sich ziehen, der es ermöglicht, radikal andere Geschichten aus verschiedenen Kulturen zu erzählen, anstatt Blockbuster-Filmen nur eine oberflächliche „Vielfalt“ aufzupfropfen.

Aber bis dahin können diejenigen von uns, denen in den letzten Monaten die Augen über die verzweifelten, bösartigen Machenschaften der USA und ihrer Verbündeten geöffnet wurden, damit beginnen, eine andere Kultur für sich zu entwerfen.

Caspar Salmon ist Kulturjournalist, Autor und Rundfunksprecher und hat unter anderem für The Guardian, die BBC, Prospect, The New Statesman, GQ und Sight & Sound geschrieben.

