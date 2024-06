Palestine Letter: What it’s like to witness your own Nakba As a journalist I have listened to countless stories of Nakba survivors. They would always say, „we thought we would return.“ I never imagined that in my lifetime I would be witnessing another Nakba, and saying the same thing.



Als Journalist habe ich unzählige Geschichten von Nakba-Überlebenden gehört. Sie sagten immer, „wir dachten, wir würden zurückkehren“. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich zu meinen Lebzeiten Zeuge einer weiteren Nakba sein würde und dass ich dasselbe sagen würde.



Palästina-Brief: Wie es ist, seine eigene Nakba zu erleben

Von Tareq S. Hajjaj

5. Juni 2024

Vertriebene Palästinenser versuchen, in den nördlichen Gazastreifen zu ihren Häusern zurückzukehren, im Zentrum des Gazastreifens, 14. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Wenige Tage vor Beginn dieses Völkermords war noch alles in Ordnung. Die schwierigen Bedingungen und das Leid, das die Palästinenser in Gaza erfahren haben, haben neue Möglichkeiten und Herausforderungen geschaffen. Die Palästinenser erfanden immer wieder neue Wege, um zu überleben. Trotz all dieser Schwierigkeiten half ein kurzer Ausflug ans Meer den Menschen, ihr Gleichgewicht wiederzufinden und das schwierige Leben fortzusetzen, das durch die israelische Belagerung des Gazastreifens auferlegt wurde. Allerdings befanden sich keine israelischen Soldaten und Streitkräfte in den Gebieten des Gazastreifens. Es gab einen gewissen Spielraum für das Leben innerhalb des Streifens. Jetzt, nach dem Einmarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen, gibt es dort nichts mehr außer Tod und dem Verlust von Träumen und Hoffnungen.

Als ich zum ersten Mal aus Gaza-Stadt vertrieben wurde und meine Familie nach Khan Younis mitnahm, konnte keiner von uns ahnen, dass eine Rückkehr nach Gaza-Stadt unmöglich werden würde. Auch wenn wir nicht all unser Gepäck und unsere Habseligkeiten mitgenommen haben, dachten wir, dass es immer möglich sein würde, zurückzukehren.

Das haben wir tatsächlich gedacht.

Melden Sie sich für den Newsletter Palestine Letter an. Zweimal im Monat werden unsere Korrespondenten in Palästina einen Blick hinter die Kulissen des Lebens und der Beiträge unter israelischer Besatzung werfen.

Genau diese Worte – „wir dachten, wir würden zurückkehren“ – sind mir als Journalistin, die während der Nakba 1948 Dutzende von Interviews mit Palästinensern in Gaza geführt hat, nur allzu vertraut. Überlebende der Nakba sagten immer genau diesen Satz, selbst nachdem sie den Rest ihres Lebens in Flüchtlingslagern verbracht hatten und nie mehr in ihre Häuser zurückkehren konnten.

Obwohl ich mit Geschichten über die Nakba vollgestopft war, hätte ich mir nie vorstellen können, dass sich diese Szenen zu meinen Lebzeiten wiederholen würden. Ich dachte, die Nakba würde sich nicht wiederholen. Ich dachte, die Welt hätte sich seit 1948 verändert. Ich hätte nie gedacht, dass es noch schlimmer geworden ist – dass die Welt die Vernichtung sieht und hört, wie sie geschieht, und dennoch nicht in der Lage ist, sie aufzuhalten.

Zu Beginn des Krieges lebte ich in Gaza-Stadt und verließ meine Familie tagsüber für einige Stunden, um in die Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt zu gehen. Dieses Krankenhaus war die wichtigste Informationsquelle für Journalisten, und die meisten Journalisten mieteten sich in der Nähe des Krankenhauses ein, um schnellen Zugang zu diesen Quellen zu haben. Ich ging immer hin und her, und wenn ich zurückkam, fand ich Gebäude und Häuser vor, die gerade bombardiert worden waren und brannten.

Im Gazastreifen änderte sich alles von einem Moment auf den anderen, und das ist auch heute noch so. Wenn man genau hinsieht, stellt man fest, dass es sich nicht nur um einen Krieg handelt, sondern um eine völlige geografische und demografische Veränderung und die Auslöschung der Bevölkerung. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Orte und die Erinnerungen, die wir an diese Orte hatten, von Israel zerstört sehen. Aber es wird schwierig, wenn jeder Ort, an dem wir gelebt haben, und alles, an das wir Erinnerungen haben, zerstört wird.

Als wir abreisten, war die gesamte Stadt Gaza von ständigem Töten und Bombardement bedroht. Wir mussten mit ansehen, wie all die Orte, die wir kannten und in denen wir gelebt, die schönsten Momente unseres Lebens mit unseren Freunden und Familien verbracht und viele Jahre lang studiert hatten, nach und nach zerstört wurden. Gewöhnliche Bilder unserer Familien in den Straßen und Stadtvierteln und an den Stränden von Gaza wurden plötzlich nicht nur zu Erinnerungen, sondern zu Bildern, die unsere Nostalgie transportierten. Sie wurden zu nicht wiedererkennbaren Orten, zu Orten, an die wir nicht mehr zurückkehren konnten. Orte, nach denen wir uns sehnten.

Das Al-Shifa-Krankenhaus, durch das ich unzählige Male gegangen bin, um Interviews mit Ärzten, Familien und Patienten zu führen, wurde später in Massengräber und Blutsümpfe verwandelt.

Nach dem Al-Shifa-Krankenhaus konnte ich an allen Orten, die ich in Gaza aufsuchte, sei es zum Arbeiten oder um Zeit mit meiner Familie zu verbringen, sehen, wie die israelische Armee sie zerstörte. All die Bilder, die ich von meiner Familie an diesen Orten aufbewahrt hatte, waren plötzlich nicht mehr anzuschauen.

Ich habe Bilder von meinem Sohn an verschiedenen Orten in Gaza aufbewahrt, zum Beispiel im Bianco Resort an der Küste von Gaza. Dies war einer der ersten Orte, in den die israelische Armee einmarschierte. Wir verbrachten die schönste Zeit mit der Familie auf diesen weiß und blau gestrichenen Holzstühlen am Meer. An der gleichen Stelle, neben diesen Holzstühlen, sahen wir ein Video, in dem ein israelischer Soldat an dieser Stelle stand und sagte, dass sie in den gesamten Gazastreifen einmarschieren würden, und dass dies erst der Anfang sei. Das war zu Beginn des Krieges.

Während die Tage des langen, ununterbrochenen Krieges vergehen, ist alles, was wir in Gaza kannten, von Israel zerstört worden, und die Zerstörung geht immer noch weiter. Nicht nur unsere Häuser, unsere Lieben, unsere Universitäten, unsere Schulen und das Meer, sondern sogar unsere Erinnerungen werden zerstört.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …