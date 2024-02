Palestine at Center of Local UK By-Election The Labour Party has already been dealt a bloody nose in the Rochdale by-election, writes John McEvoy. Now George Galloway is looking to finish the job. By John McEvoy Declassified UK Rochdale is no ordinary by-election. Three weeks ago, the Labour Party might have been confident about h

George Galloway bei der „Stop the War“-Demonstration in Whitehall in London, 2015. (Garry Knight, Flickr, Public domain)

WATCH: CN Interviews George Galloway on Election Eve CN Live!’s Cathy Vogan spoke with George Galloway at his campaign headquarters in Rochdale, the Northern English town where he hopes to be elected to Parliament for a seventh time in a by-election on Thursday. https://www.youtube.com/watch?v=2Gv06SkBg4Y

Die Labour-Partei hat sich bei den Nachwahlen in Rochdale bereits eine blutige Nase geholt, schreibt John McEvoy. Jetzt will George Galloway den Job zu Ende bringen.

Palästina im Mittelpunkt der Nachwahlen in Großbritannien

Von John McEvoy

Deklassiert UK

28. Februar 2024

Rochdale ist keine gewöhnliche Nachwahl.

Noch vor drei Wochen wäre die Labour-Partei zuversichtlich gewesen, ihren Sitz in der ehemaligen Mühlenstadt, die nur 10 Meilen nördlich von Manchester liegt, halten zu können.

Seitdem hat sich die Wahl zu einem medialen Feuersturm entwickelt und bereitet dem Vorsitzenden der Labour Party, Keir Starmer, großes Kopfzerbrechen.

Der Kandidat der Labour-Partei, Azhar Ali, wurde mit den Worten zitiert, Israel habe den Angriff auf sich selbst als Vorwand für die Invasion des Gazastreifens „zugelassen“. Außerdem machte er Medienvertreter „aus bestimmten jüdischen Kreisen“ für die Suspendierung des Abgeordneten Andy McDonald verantwortlich.

Ali wurde daraufhin von der Labour-Partei fallen gelassen, doch sein Name wird weiterhin unter dem Banner der Partei auf dem Wahlzettel stehen – für die Wahl eines neuen Kandidaten ist es zu spät.

Noch schlimmer für Starmer ist, dass George Galloway, ein ehemaliger Labour-Abgeordneter und jetziger Vorsitzender der Workers Party of Britain, bei den Buchmachern als Favorit für den Wahlsieg gilt.

Er kandidiert auf einem pro-palästinensischen Ticket und will den wichtigsten politischen Parteien Großbritanniens eine Botschaft über ihre Mitschuld am Völkermord senden.

Declassified besuchte Rochdale am Dienstag, um zu sehen, was dort passiert, wo die Wähler am Donnerstag zu den Urnen gehen.

Referendum über Gaza?

Galloway führt seinen Wahlkampf von einer Autowerkstatt aus. (John McEvoy/Declassified UK)

Galloways Wahlkampf, der von einem Suzuki-Autohaus am Stadtrand von Rochdale aus geführt wird, konzentriert sich eindeutig auf den Gazastreifen.

„Wäre diese Wahl im Jahr 1940 gewesen“, so Galloway gegenüber Declassified, „würde man mich dann fragen, warum ich auf den anhaltenden Holocaust an Juden und anderen Menschen in Deutschland und dem von Deutschland besetzten Europa hinweise?“

Vor dem Suzuki-Autohaus ist Galloways Name auf palästinensischen Flaggen abgebildet; drinnen liegen Stapel von Wahlkampfbroschüren in denselben Farben Rot, Grün, Schwarz und Weiß.

Es ist gerade 10 Uhr morgens, als sich etwa ein Dutzend von Galloways Unterstützern zu einem weiteren Wahlkampftag versammeln. Die meisten von ihnen sind von außerhalb von Rochdale angereist – aus Birmingham, Halifax, sogar bis nach London.

Es handelt sich eindeutig um die energischste Kampagne in Rochdale.

In der Labour-Zentrale sind die Rollläden heruntergelassen, und die Telefonnummer an der Vorderseite des Büros funktioniert nicht mehr. Ali ist angeblich von der Bildfläche verschwunden, und sein Konto in den sozialen Medien ist seit Bekanntwerden des Skandals nicht mehr aktiv.

Auch die Grünen haben ihren Kandidaten wegen historischer islamfeindlicher Äußerungen fallen gelassen, und der Kandidat der Konservativen ist Berichten zufolge im Urlaub.

Damit bleiben die Liberaldemokraten, Reform UK und eine Reihe unabhängiger Kandidaten übrig, die alle nur geringe Chancen haben, den Sitz zu erhalten.

Moralische Frage

Das örtliche Büro der Labour-Partei ist verriegelt. (John McEvoy/Declassified UK)

Bei der morgendlichen Besprechung der Galloway-Kampagne werden die Wahlwerber angewiesen, sich nicht nur auf den Gazastreifen zu konzentrieren, sondern auch auf Themen wie den staatlichen Gesundheitsdienst und den möglichen Bankrott des örtlichen Fußballvereins.

Dennoch ist klar, dass Galloways Anhänger durch seinen Widerstand gegen die Kriege im Irak und in Afghanistan und nun auch gegen den Völkermord in Gaza angespornt wurden.

„Die Menschen hier glauben, dass ein Völkermord stattfindet. Das ist eine moralische Frage. Das sollte Grund genug sein, um jemanden zu wählen. Man sollte mit seinem Gewissen abstimmen können“, sagt einer von ihnen.

„Unsere Politiker haben vor Massenmord und Völkermord die Augen verschlossen“, sagt ein anderer.

Auch in Rochdale, wo rund 20 Prozent der Wähler muslimisch sind, wird an den Haustüren über Gaza gesprochen. Galloways Kampagne zielt Berichten zufolge auf die Bezirke mit einem hohen muslimischen Bevölkerungsanteil ab.

„Schon die Stimme einer einzigen Person zur Unterstützung des Gazastreifens reicht aus“, erklärt ein Bewohner des Bezirks Spotland and Falinge auf die Frage, welchen Einfluss Galloway im Parlament tatsächlich haben könnte. „Es ist nicht religiös. Wenn Christen oder andere Menschen getötet werden, werde ich für die Person stimmen, die dagegen ist“, fügt er hinzu.

Gaza ist eindeutig nicht das einzige dringende Problem in Rochdale – und für viele Menschen in dieser vernachlässigten Stadt im Norden ist es auch nicht das wichtigste.

Rochdale hat eine der höchsten Kinderarmutsraten im Vereinigten Königreich, und die Lebenserwartung liegt etwa zweieinhalb Jahre unter dem Landesdurchschnitt.

Nichtsdestotrotz scheint Galloways Hyperfokus auf Gaza die politische Aufmerksamkeit auf außenpolitische Themen gelenkt zu haben – selbst bei konkurrierenden Parteien.

Iain Donaldson, der Kandidat der Liberaldemokraten, hat Flugblätter mit dem Spruchband verteilt: „Kampagne für einen fairen Deal für Palästina“.

Am anderen Ende des Spektrums hat Simon Danczuk, der ehemalige Labour-Abgeordnete für Rochdale und jetzige Kandidat von Reform UK, den Slogan „Rochdale not Gaza“ gewählt.

Papiertiger

Starmer feiert am 20. Oktober 2023 mit der neu gewählten Parlamentsabgeordneten Sarah Edwards nach ihrem Sieg bei den Nachwahlen in Tamworth. (Keir Starker, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Verschiedene Teile der britischen Linken sind gegenüber Galloways Kampagne zurückhaltend.

Einige haben festgestellt, dass „Galloway im Laufe der Jahre eine populistische Strategie verfolgt hat“, die „zuweilen dazu geführt hat, dass er Plattformen oder Wahlkarten mit rechtsextremen Persönlichkeiten und Organisationen wie Ukip teilt“, während andere behauptet haben, dass „niemand wirklich damit rechnet, dass Galloway wieder einen Fuß nach Rochdale setzt, wenn er verliert“.

Galloway sagt, er sei Rochdale verpflichtet. „Wir haben bereits die Notaufnahme verloren, wir haben die Entbindungsstation verloren – wenn man in einer Stadt nicht mehr geboren werden kann und auch nicht mehr in ihr sterben kann, und Gott bewahre, wenn sie ihre Seele im Fußballverein verliert, inwiefern ist sie dann noch eine Stadt?“, fragt er.

Wie dem auch sei, Galloways Kampagne hat bereits gezeigt, dass der Völkermord in Gaza ein Schlachtfeld ist, auf dem die großen politischen Parteien Großbritanniens herausgefordert – und bestraft – werden können.

Schon vor der Implosion der Labour-Partei in Rochdale verlor die Partei Stimmen, weil sie es immer wieder versäumte, einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand zu fordern.

„Labour ist ein Papiertiger, es ist eine unbewachte Festung“, sagt Galloway. „Wenn jemand auftaucht, der einen glaubwürdigen Anspruch hat, gewählt zu werden, werden sie überrannt“.

Flächenbrand

Galloways Kampagne in Rochdale könnte auch der wachsenden Zahl unabhängiger Kandidaten in ganz Großbritannien Auftrieb geben, die sich darauf vorbereiten, die etablierten Parteien mit einem Anti-Völkermord-Ticket herauszufordern.

„Ich glaube, man hat das Gefühl, dass ein Sieg von George Galloway in Rochdale eine große Ermutigung für viele Unabhängige sein wird, die versuchen, in anderen Teilen des Landes zu kandidieren“, sagt einer seiner Mitstreiter.

Gegenwärtig plant die britische Palästinenserin Leanne Mohamad, gegen den Labour-Abgeordneten Wes Streeting in Ilford North anzutreten, während Andrew Feinstein (ein ehemaliger Kollege von Nelson Mandela) Gerüchten zufolge Starmer in Holborn und St. Pancras herausfordern möchte.

„Wir werden hier ein Lauffeuer entfachen“, erklärt Galloway, der immer noch einer der beeindruckendsten Redner in der britischen Politik ist.

Wenn Galloway in Rochdale gewinnt, wird er über einen vierten Wahlkreis ins Parlament zurückkehren – ein Kunststück, das nur von Winston Churchill übertroffen wurde.

Was wird seine erste Handlung nach seiner Rückkehr sein, nachdem er 2015 abgewählt wurde?

„Ich werde am [folgenden] Mittwoch in die Fragestunde gehen, und meine ersten Worte werden sein: ‚Wie ich schon sagte, Mr. Speaker‘. Und ich werde die beiden vorderen Bänke mit meinem Mandat bombardieren, das ich habe, um für Gaza zu sprechen“, verspricht er.

John McEvoy ist ein unabhängiger Journalist, der bereits für International History Review, The Canary, Tribune Magazine, Jacobin und Brasil Wire geschrieben hat.

Dieser Artikel stammt von Declassified UK.

Übersetzt mit deepl.com

