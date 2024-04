Mihriban Özoguz hat sich mit diesem Roman eine Herzensangelegenheit erfüllt und

sich nicht nur mit dem palästinensischen Volk und dem Kampf für ein freies Land ohne Unterdrückung solidarisiert, sondern auch einen Wegweiser, auf dem Weg zur Völkerverständigung und eine Erinnnerung an die jahrelangen Leiden des palästinensischen Volkes unter dem Besatzerstaat Israel geschrieben. In der Hoffnung viele ehrliche Herzen zu erreichen und die Augen für die Wahrheit zu öffnen. Es ist ihr gelungen. Evelyn Hecht-Galinski

Palästina Palästina

von Mihriban Özoguz

Im Schatten zweier Welten entfaltet sich ein packendes Drama. Im Zentrum: Bilal Raschid, ein brillanter palästinensischer Informatikstudent, und Sarah, eine charismatische, politisch aktive Jurastudentin. Ihre Begegnung, geprägt von faszinierenden Gegensätzen, webt ein komplexes Netz aus Berufung und Schicksal. Das Leben nimmt eine dramatische Wendung, als Bilal plötzlich im Dunkel einer israelischen Gefängniszelle erwacht. Fragen über seine Vergangenheit und Zukunft drängen sich auf. In diesem mitreißenden Roman entwirrt sich ein Netz aus politischen Intrigen, lebensverändernden Entscheidungen und tiefgreifenden persönlichen Prüfungen in der brutalen Wirklichkeit der kolonialen Besatzung. Bilals Kampf um Antworten wird zugleich ein Ringen um ein Wiedersehen mit Sarah – in einer Realität, in der unsichtbare Fäden stärker sind als die Mauern der Unterdrückung.

Format: 14 x 21cm, Softcover

Seiten: 222

Ort, Jahr: Bremen, 2024

ISBN 978-3-946179-37-5