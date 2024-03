Palestinians in Gaza face famine during Ramadan Ramadan has arrived, and northern Gaza has been overtaken by famine. „People fast without the promise of breaking it, and the world watches on without doing anything,“ Ghazi Oweis, a refugee from northern Gaza, tells Mondoweiss.

Palästinenser kaufen für den Ramadan auf dem Deir al-Balah-Markt im Zentrum von Gaza ein, 11. März 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Der Ramadan hat begonnen, und der nördliche Gazastreifen ist von einer Hungersnot heimgesucht worden. „Die Menschen fasten ohne das Versprechen, es zu brechen, und die Welt schaut zu, ohne etwas zu tun“, sagt Ghazi Oweis, ein Flüchtling aus dem nördlichen Gazastreifen, gegenüber Mondoweiss.

Palästinenser in Gaza müssen während des Ramadan mit einer Hungersnot rechnen

Von Tareq S. Hajjaj

13. März 2024

In diesem Jahr kann niemand in Gaza die mit dem heiligen Monat Ramadan verbundenen Rituale und Traditionen einhalten. Niemand wird durch die von Ramadan-Lichtern und -Laternen erleuchteten Straßen gehen oder sich an den unzähligen Dekorationen erfreuen können, die normalerweise die Häuser und öffentlichen Plätze in Gaza schmücken. Es wird keine Märkte geben, die mit Lebensmitteln überfüllt sind, keine Straßenverkäufer, die sich darum drängen, ihre Waren zu verkaufen, und auch nicht die Menschenmassen, die bis spät in die Nacht hinein einkaufen, bis es Zeit für Suhur ist, die übliche Mahlzeit vor dem Morgengrauen, bevor das Fasten des Tages beginnt.

In der al-Rimal-Straße in Gaza-Stadt herrscht in der ersten Nacht des Ramadan normalerweise reges Treiben, wenn Tausende von Menschen in die Straßen strömen, um sich mit Vorräten einzudecken und sich auf die zahlreichen Iftar-Mahlzeiten vorzubereiten, die folgen werden. Diese Straße ist jetzt leer, die Gebäude sind dem Erdboden gleichgemacht und in Schutt und Asche gelegt, der Asphalt ist aufgerissen und es bleibt nichts als Dreck übrig.

Stattdessen empfangen die Bewohner des nördlichen Gazastreifens den heiligen Monat mit immer leeren Mägen, unfähig, ein Fasten zu brechen, das seit Monaten andauert.

Lina Oweis, 24, ist Mutter von drei Kindern. Ihr ältestes ist zehn Jahre alt, ihr jüngstes zweieinhalb. Sie versucht immer wieder, ihre ältere Schwester Dina, 32, selbst Mutter von fünf Kindern aus dem Viertel al-Sha’af in Gaza-Stadt, davon zu überzeugen, „freiwillig“ in den Süden zu fliehen, um dort Nahrung zu finden. Ihre Kinder sterben an Unterernährung, und ihre Ehemänner sind nicht in der Lage, Nahrung für sie zu finden.

„Wenn sich nichts ändert, wird uns der Ramadan dieses Jahr hart treffen“, sagt Lina gegenüber Mondoweiss. „Deshalb habe ich versucht, jemanden zu überzeugen, mit mir in den Süden zu gehen. Wenn es mir gelingt, meine Schwester zu überzeugen, werden wir gehen.“

Aber Dina weigert sich zu gehen, nachdem sie so lange in Gaza-Stadt ausgeharrt hat und Zeuge der größten städtischen Teppichbombardierung des einundzwanzigsten Jahrhunderts wurde. Sie hat miterlebt, wie junge Männer an Kontrollpunkten angehalten und aus nächster Nähe erschossen wurden. Sie hat gesehen, wie Frauen von ihren Männern getrennt und gezwungen wurden, nach Süden zu marschieren.

Sie hat all dies gesehen und durchgehalten, und sie wird nicht zulassen, dass die Israelis sie aus dem Norden aushungern.

Als sie mit Verwandten sprechen, die in den Süden geflohen sind, erfahren sie, dass es in Rafah Lebensmittel gibt – nicht gerade im Überfluss, aber immerhin genug, um die Menschen am Leben zu erhalten. Sowohl Dina als auch Lina wollen ihre Kinder retten, aber nur eine von ihnen würde sich lieber ins Ungewisse wagen. Die andere sagt, was auch immer als Nächstes kommt, es wird nicht schlimmer sein als das, was sie schon gesehen hat.

Als der Ramadan kam und die beiden Schwestern noch im Norden waren, änderte sich für sie wenig. Sie hatten bereits eine Mahlzeit am Tag eingenommen, aber diese wurde nun auf das Iftar bei Sonnenuntergang verlegt. Für das erste Fastenbrechen im Ramadan machte Lina Zalabia, eine typische Süßspeise, die kaum mehr ist als frittierter, in Zucker getauchter Brotteig. Sie wählte es als Hauptmahlzeit, weil die Zutaten dafür alles waren, was ihr Mann für sie besorgen konnte – ein Sack Mehl und ein paar Flaschen Speiseöl aus einem der wenigen Hilfstransporte, die im nördlichen Gazastreifen ankamen.

„Ich habe die Zalabia für Suhur und Iftar gemacht“, erzählt Lina Mondoweiss. „Traditionell bestreuen wir es mit Zucker, um es den Kindern schmackhaft zu machen, aber da es keinen Zucker gibt, konnte ich es nicht für sie machen. Sie essen das Brot einfach pur.“

Palästinenser schmücken ihre Zelte in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens mit Ramadan-Dekorationen, 10. März 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Palästinenser bauen Ramadan-Dekorationen auf ihren Zelten in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens auf, 10. März 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

„Diese Zeit des Jahres soll die wärmste und schönste sein“, sagt Lina. „Mein Vater lädt alle sechs meiner Schwestern mit ihren Ehemännern ein, und wir essen gemeinsam Iftar. Und wir essen alle, ohne Angst zu haben, dass das Essen ausgeht oder dass wir am nächsten Tag nichts mehr finden.“

„Heute denken wir alle zu jeder Tageszeit nur noch daran, wo wir unsere nächste Mahlzeit herbekommen“, erklärt Lina. „Früher weinten meine Kinder im Ramadan, weil ich ihnen kein Spielzeug kaufte, und jetzt weinen sie, weil sie Hunger haben. Als ich gestern das Haus meiner Nachbarin betrat, sah ich zwei ihrer Kinder auf dem Boden liegen, was seltsam war, weil es kalt war. Und ich sah, wie sie stöhnten. Sie weinten nicht einmal, sie stöhnten nur. Als ich die Mutter fragte, was mit ihnen los sei, sagte sie, sie hätten seit zwei Tagen nichts mehr gegessen.

Lina erklärt, dass ihr Haus während der Bombardierung teilweise zerstört wurde und mehrere Räume in sich zusammengestürzt waren, aber der Rest des Hauses stand noch. Alle anderen Gebäude in ihrem Viertel wurden zerstört, und nachts war alles stockdunkel. In der Nachbarschaft leben nur noch wenige Menschen, und Lina sagt, dass in den schlimmsten Tagen der Bombardierung die Artilleriegranaten fast genauso viel Zerstörung angerichtet haben wie die Luftangriffe. Es schien, als ob jedes einzelne Gebäude im nördlichen Gazastreifen von den Granaten zerstört worden wäre.

„Aber nichts davon hat uns Angst gemacht. Wir haben das alles ausgehalten“, sagt Lina. „Wir sind einfach von einem Ort zum anderen gelaufen, um dem Bombardement zu entkommen. Aber es hat uns nicht abgeschreckt, und wir waren immer entschlossen, in unsere Heimat zurückzukehren, auch wenn sie nur noch aus Trümmern bestand.“

„Aber der Hunger ist es, der uns jetzt innehalten lässt“, fährt Lina fort. „Ich hatte das Gefühl, dass meine beiden Kinder langsam vor meinen Augen sterben. Für mich ist der Tod besser als das, was mein Kind durchmachen muss. Wenn es so weit kommt, dass wir tatsächlich nichts mehr zu essen finden, werde ich mit meiner Familie weggehen und zu unseren Verwandten in den Süden ziehen.“

Aber die Aussicht, nach Rafah zu fliehen, ist ebenso entmutigend, vor allem angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer endgültigen israelischen Bodeninvasion im südlichsten Bezirk des Streifens. Lina weiß nur zu gut, wie eine israelische Bodeninvasion aussieht, und sie möchte nicht Zeuge der Grausamkeit werden, die sie bei der letzten Invasion im Norden erlebt hat.

Die Menschen wurden dem Tod überlassen

Ghazi Oweis, der Vater von Lina und Dina, sitzt vor seinem Zelt in Rafah-Stadt, wo er und der andere Teil der Familie Zuflucht gesucht haben. Er hat gerade sein Fastenbrechen mit seiner elfköpfigen Familie beendet. Sie waren alle in einem einzigen Zelt zusammengepfercht. Oweis erzählt Mondoweiss, dass er sich fühlt, als hätte er ein Glied verloren.

„Meine Familie ist auseinandergerissen worden“, klagt er. „Vier meiner Töchter sind noch in Gaza-Stadt, nur zwei sind mit ihren Ehemännern in den Süden geflohen.

Er sagt auch, dass er ihre Ramadan-Feste vermisst. Er vermisst Qatayef, die traditionelle Ramadan-Süßigkeit aus Grießpfannkuchen, die mit Walnüssen oder süßem Käse gefüllt und in Zuckersirup getaucht werden. „Früher habe ich eine große Anzahl von Menschen verköstigt. Kaffee und Süßigkeiten gab es immer“, lächelt er. „Jetzt isst unsere Familie ein paar Dosen Mittagsfleisch und etwas Hummus und Brot.“

Verkäufer bei der Herstellung von Qatayef auf dem Markt von Deir al-Balah im Zentrum von Gaza, 11. März 2024, während des ersten Tages des Ramadan. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Verkäufer bei der Herstellung von Qatayef auf dem Markt von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens am 11. März 2024, dem ersten Tag des Ramadan. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

„Das meiste, was wir während des Ramadan spüren, ist Hunger. Aber das ist das Herzstück des Ramadan, mit denen zu fühlen, die nicht genug zu essen haben“, meint er. „Wir haben hier im Süden nicht viel Auswahl, aber es reicht, um uns am Leben zu erhalten.“ Anders als im Norden, wo seine Töchter keine vergleichbare Mahlzeit finden.

Vor seinem Zelt in Tal al-Sultan, an der Grenze, zeigt Ghazi nach Ägypten. „Das ist die Grenze. Wenn die Hunderte von Lastwagen, die darauf warten, Lebensmittel zu liefern, alle auf einmal durchgelassen würden, würde es nicht länger als eine Stunde dauern“, sagt er. „Aber es gibt Leute, die behaupten, dass sie uns helfen wollen, aber nur darauf warten, dass wir sterben, während sie es sagen.“

„Die Wahrheit lässt sich nicht länger verbergen. Und diese Wahrheit ist, dass man die Menschen dem Tod überlassen hat“, sagt Ghazi. „Sogar während des heiligen Monats Ramadan, dem Monat der Barmherzigkeit. Die Menschen fasten ohne das Versprechen, es zu brechen, und die Welt schaut zu, ohne etwas zu tun.“

Tareq S. Hajjaj ist der Gaza-Korrespondent von Mondoweiss und Mitglied des palästinensischen Schriftstellerverbandes. Er studierte Englische Literatur an der Al-Azhar-Universität in Gaza. Seine journalistische Laufbahn begann er 2015 als Nachrichtenschreiber und Übersetzer für die Lokalzeitung Donia al-Watan. Er hat für Elbadi, Middle East Eye und Al Monitor berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @Tareqshajjaj.

Übersetzt mit deepl.com

