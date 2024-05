Palestinians in Gaza’s displacement camps face rampant disease due to destroyed infrastructure Those who survived Israel’s deadly bombardment now have to contend with the rising environmental disaster in Gaza’s displacement camps, including insect infestations, dangerous amounts of garbage and human waste, and the spread of infectious disease.

Eine palästinensische Familie in einem behelfsmäßigen Zelt in Rafah, 28. März 2024 (Foto: © Abed Rahim Khatib/dpa via ZUMA Press/APA Images)

Diejenigen, die Israels tödliche Bombardierung überlebt haben, müssen nun mit der zunehmenden Umweltkatastrophe in den Vertriebenenlagern des Gazastreifens fertig werden. Dazu gehören Insektenbefall, gefährliche Mengen an Müll und menschlichen Abfällen sowie die Ausbreitung von Infektionskrankheiten.



Palästinenser in Gazas Vertreibungslagern sind aufgrund der zerstörten Infrastruktur mit grassierenden Krankheiten konfrontiert

Von Tareq S. Hajjaj

3. Mai 2024

Es ist ein unerwartet heißer Tag in Rafah City. In der Mitte des Lagers fängt ein Zelt Feuer. Das Feuer breitet sich schnell aus und überträgt sich mit dem Wind auf andere Zelte. Die Menschen schauen erstaunt zu oder rennen zwischen den Zelten hin und her, um zu versuchen, das Feuer zu löschen. Sie schreien laut und rufen um Hilfe, aber das Feuer breitet sich weiter aus.

Die Einsatzkräfte des Zivilschutzes in der Nähe des Viertels Tal al-Zaatar in Rafah treffen vor Ort ein und löschen das Feuer, aber erst, nachdem es auf einige benachbarte Zelte übergegriffen hat. Ein paar Meter weiter erklärt Samih al-Nahhala, 48, wie sein Zelt als erstes in Flammen aufging.

In dem Moment, in dem er und seine Familie die Gefahr spürten, seien sie hinausgesprungen und konnten den plötzlichen Brand vermeiden, sagt Nahhala, aber sie verloren ihr gesamtes Hab und Gut, oder zumindest alles, was sie besaßen und nicht schon seit ihrer Vertreibung verloren hatten.

„Das Zelt für alles an einem Ort zu nutzen, birgt viele Risiken“, sagt al-Nahhala gegenüber Mondoweiss. „Dazu gehört auch dieses Feuer, das ausbrach, weil meine Familie Kochutensilien in der Nähe des Zeltes benutzte. That’s what caused it.“ Hinter Samih liegen die verkohlten Überreste einer Reihe von mehreren Zelten.

„Diese vier Meter beherbergen mehr als nur eine Familie“, sagt er.

Da zwischen Samihs Zelt und dem seiner Nachbarn kein Platz war, als das Feuer ausbrach, breiteten sich die Flammen durch Stoff und Nylon wie ein Lauffeuer aus.

Glücklicherweise gab es bei dem Unfall keine Verletzten, berichtet Samih gegenüber Mondoweiss, aber sie verloren alle ihre wenigen Habseligkeiten, die sie noch besaßen, und waren gezwungen, sich nach neuen Kleidern, Kissen, Matratzen und anderen lebenswichtigen Dingen umzusehen – und das zu einer Zeit, als all diese Dinge in Gaza Mangelware waren.

Vor dem Hintergrund des brutalen Krieges Israels gegen den Gazastreifen belastet die tägliche Realität die Überlebensfähigkeit der Menschen schwer. Selbst nachdem sie den Bomben entkommen sind, müssen sie nun mit der dezimierten Infrastruktur des Gazastreifens, dem zusammenbrechenden Gesundheitswesen und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten zurechtkommen. Zusammen mit der drückenden Hitzewelle, die den Gazastreifen in den letzten Wochen heimgesucht hat, haben diese alltäglichen Gegebenheiten das Leben in den Vertriebenenlagern des Gazastreifens aktiv gefährdet und eine neue Bedrohung für die Bewohner geschaffen.

Nicht genug zum Überleben

Überschwemmte Abwässer fließen unter den Zelten der Vertriebenen und auf den Bürgersteigen und Straßen von Rafah. Müllberge liegen vor den Eingängen von Schulunterkünften und in der Umgebung von Vertriebenenlagern und locken Fliegen und Insekten an, die sich in den Zelten breit machen. Kinder spielen barfuß im Sand, der sich mit Schlamm, Wasser und Abwasser vermischt und Keime und Mikroben in die dicht gedrängten Wohnquartiere trägt. In der Hitzewelle sperren die mit Nylon überzogenen Zelte noch mehr Hitze ein und verwandeln die Unterkünfte in Öfen.

Dieses Ausmaß an Verschmutzung ist ein direktes Ergebnis von Israels gezielter Zerstörung der Infrastruktur, die zum Platzen und Überlaufen von Abwasserschächten geführt hat, die durch überfüllte Orte wie Rafah führen.

Sobald die Abwässer durch diese Gebiete fließen, folgen die Insekten. Mütter, die in Zelten leben, klagen über Insekten, die ihre Kinder beißen, während die Hitze und Feuchtigkeit Hautkrankheiten und Ausschläge verursachen. Tagsüber ernähren sich die Fliegen von den Müllbergen, und nachts fallen die Moskitos über die Vertriebenenlager her. Am nächsten Tag wachen die Kinder und Bewohner mit unerklärlichem Juckreiz auf.

Die Stadtverwaltung von Gaza gibt in ihren Erklärungen an, dass sich mehr als 270 000 Tonnen Müll auf den Straßen und in verschiedenen Vertreibungsgebieten auftürmen, und warnt vor der Umweltkatastrophe, die eintreten könnte, wenn der Müll nicht weggeräumt wird.

Fachleute sagen, dass die Umweltprobleme, die während des Krieges entstanden sind, vor allem durch seine Nachwirkungen verursacht werden, wie z. B. die massive Zerstörung von Gebäuden, die ein schwerwiegendes Problem in Form von Schutt, Bauschutt, Boden-, Luft- und Wasserverschmutzung, Schäden am Strom- und Abwassernetz sowie Oberflächen- und Grundwasserverschmutzung als Folge der massiven Zerstörung darstellt.

Ein Lager für intern vertriebene Palästinenser, die aus Rafah und dem nördlichen Gazastreifen in den zentralen Gazastreifen geflohen sind, Deir al-Balah, 23. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Dies ist das Kriegsziel der Besatzer“.

Aus den vom Medienbüro der Regierung im Gazastreifen veröffentlichten Informationen geht hervor, dass 80 % der Gebäude in Gaza-Stadt völlig zerstört und in Schutt und Asche gelegt worden sind. In Khan Younis wurden bisher 61 % der Gebäude zerstört.

Nach Ansicht von Dr. Rana Dawoud, einer Umweltforscherin in Rafah, könnten die zerstörten Häuser und die darin befindlichen Überreste der Ermordeten einer der Gründe für die Verbreitung von Krankheiten und krankheitsübertragenden Insekten sein.

„Vor dem Krieg litten wir unter den hohen Temperaturen und dem Klimawandel und seinen Auswirkungen, und wir konnten kaum damit umgehen“, sagt sie gegenüber Mondoweiss. „Jetzt, nachdem im Gazastreifen alles zerstört ist, wo es keine Ressourcen gibt, um den Menschen zu helfen, wo die Gesundheitssituation beklagenswert ist und die Menschen an Unterernährung leiden … ist es für eine normale Person, die in einem Zelt im Gazastreifen lebt, zu schwer zu ertragen.“

Durch ihre Arbeit vor Ort beobachtet Dr. Dawoud die kritischsten Umweltprobleme, mit denen die Vertriebenen in Gaza konfrontiert sind. Sie erklärt, dass die Abfallmenge heute fast viermal so hoch ist wie vor dem Krieg und eine Anhäufungsrate von 180 % erreicht hat. Sie weist auf die zunehmende Gefahr der Ausbreitung von Infektionskrankheiten hin, die durch die ständige Anhäufung von Abfällen in den Vertriebenenlagern entsteht und durch andere Umweltfaktoren im Gazastreifen noch verschärft wird.

„Dies ist eines der Kriegsziele der Besatzer. Das Leben unmöglich zu machen und die verschiedenen Todesursachen der Menschen in Gaza zahlreich zu machen.“

Dr. Rana Dawoud

Dr. Dawoud überwacht auch mehrere offene Abwassersysteme neben und unter den Vertreibungslagern und versucht, die Ausbreitung von Krankheiten zu verfolgen, darunter Hautkrankheiten, Magen-Darm-Infektionen und Hepatitis, die in den Vertreibungszentren endemisch geworden sind.

Normalerweise befinden sich die Müllsammelstellen für das Gebiet Rafah in der Nähe der Ostgrenze zu Israel, aber Israel hat diese Einrichtungen bereits bombardiert und die dort befindlichen Kommunalfahrzeuge zerstört.

„Durch meine Arbeit in den Flüchtlingslagern bin ich mir fast sicher, dass in einigen Lagern alle Bewohner mit Hepatitis infiziert sind“, erklärt Dr. Dawoud gegenüber Mondoweiss. „Das zeigt sich an den Symptomen, die sie zeigen, wie die Gelbfärbung des Gesichts und der Augen und die Blässe des Gesichts.“

„Durch meine Arbeit in den Vertreibungszentren bin ich mir fast sicher, dass in einigen Lagern alle Bewohner mit Hepatitis infiziert sind.“

Dr. Rana Dawoud

Sie fügt hinzu, dass bei Kindern aufgrund von Insektenstichen neue Symptome aufgetreten sind.

„Es ist bekannt, dass Mückenstiche leicht zu behandeln sind und ihre Auswirkungen nach ein oder zwei Tagen verschwinden“, erklärt Dr. Dawoud. „Aber Insekten, die Kinder in den Verdrängungszentren stechen, hinterlassen tagelange Folgen, begleitet von Komplikationen wie Juckreiz, Schwellungen, Hautrötungen und sogar Bluthochdruck, Erbrechen und Fieber.“

Zu all dem kommt noch eine weitere Gesundheitsgefahr hinzu, die sich aus dem Mangel an Toiletten ergibt. In den meisten Lagern wurden Senkgruben für die Sammlung menschlicher Abfälle ausgehoben.

„Diese Abfälle sickern in das Grundwasser“, sagt Dr. Dawoud. „Darauf sind die Bewohner des Gazastreifens angewiesen. Das Graben dieser [Senkgruben] kann zur teilweisen Zerstörung der Wasser- und Abwassernetze führen, weil sie willkürlich gegraben werden.“

„Dies ist eines der Kriegsziele der Besatzer“, so Dr. Dawoud. „Das Leben unmöglich zu machen und die verschiedenen Todesursachen der Menschen in Gaza zahlreich zu machen.“

Übersetzt mit deepl.com



