Gaza’s tents have become ovens Heat strokes are the latest causes of death.

Die Zelte in Gaza sind zu Öfen geworden

susan abulhawa

Die elektronische Intifada

3. Mai 2024

Der Holocaust-Überlebende und Intellektuelle Israel Shahak war einer der ersten, der Israel mit den Nazis verglich.

Shahak meinte – vor mehr als 40 Jahren – der einzige Unterschied sei, dass Israel noch keine Öfen oder Gaskammern gebaut habe. Wenn ich mir die Zustände in Gaza ansehe, denke ich, dass Israel dies tatsächlich getan hat.

Der Gazastreifen wurde oft als riesiges Konzentrationslager beschrieben, aber die Bedingungen sind schlimmer, als der Begriff vermuten lässt. Dieser dicht besiedelte Flecken Erde ist zu einer Kloake aus rohen Abwässern, endlosen Trümmerfeldern und pulverisiertem Asbest, dem giftigen Feinstaub von Sprengstoffen und anderen militärischen Chemikalien, Wasser- und Luftverschmutzung und unausweichlichem Dreck geworden.

Es ist Gift über Gift, das von Jung und Alt gleichermaßen ein- und ausgeatmet wird. Wunden können der Infektion nicht entkommen und heilen nicht.

Nichts kann heilen.

Die Bäume sind verschwunden. Israel hat sie mit Bulldozern abgeholzt, zusammen mit dem Großteil des Ackerlandes.

Die Tiere verdursten und verhungern und verrotten dort, wo sie fallen. Auch die Menschen verrotten dort, wo sie von israelischen Scharfschützen getroffen werden.

Gaza ist jenseits der Worte, die wir normalerweise verwenden. Der Begriff Konzentrationslager ist nicht groß genug.

Es ist ein makabres Labor, in dem die Grenzen des ungebremsten Terrors an einer wehrlosen, gefangenen Bevölkerung getestet werden. Das unaufhörliche Summen von Zanana-Drohnen, unterbrochen von mutwilligen Bombardierungen, gebrochene, zerfetzte und tote Körper, die aus den Trümmern gezogen werden.

Spülen und wiederholen, Tag für Tag. Erhöhte Cortisolwerte, die nicht auf den Ausgangswert sinken können, verwüsten Geist und Körper.

Das Essen ist knapp oder ungesund. Das Wasser ist schmutzig.

Ausgerottete Krankheiten greifen um sich. Kleine Füße sind nackt, schmutzig und aufgeschnitten.

Haare und Körper sind seit Monaten ungewaschen. Krätze, Läuse.

Wut. Tiefe Verzweiflung und Depression.

Hoffnungslosigkeit. Furcht. Schrecken.

So sieht der Völkermord für die noch Lebenden aus.

Die Erzählungen von Sumud (Standhaftigkeit), Mut und Heldentum sind nur eine weitere Form der Entmenschlichung. Die Art, die die Welt glauben lässt, dass Palästinenser alles ertragen können.

Das können sie nicht. Es gibt Grenzen.

Es ist genug. Es war schon lange genug.

Die Wahrheit ist düster und schwer zu bezeugen, aber sie sollte nicht mit romantischen Vorstellungen von einer engelsgleichen Gesellschaft überdeckt werden, die grenzenlos in der Lage ist, das zu ertragen, was niemals ertragen werden sollte.

Öfen in Zelten

Die Nylonzelte, in die Israel die Menschen gezwungen hat, sind leider auch ihre Öfen.

Hitzeschläge sind die neueste Todesursache. Mehrere Kinder sind an den Folgen gestorben.

Ebenso zwei palästinensische Christinnen, ein weiteres Mutter-Tochter-Paar, das in einer Kirche im nördlichen Gazastreifen Zuflucht gefunden hatte, nachdem Israel ihre Häuser bombardiert und zerstört hatte.

Die neunzehnjährige Lara Grace Khalil al-Sayegh und ihre Mutter erhielten schließlich die Erlaubnis, über Ägypten auszureisen, nachdem sie die vorgeschriebenen 5.000 Dollar pro Person bezahlt und wochenlang gewartet hatten, bis sie an der Reihe waren. Sie hatten keine andere Wahl, als zu Fuß in der sengenden Hitze aufzubrechen, in der Hoffnung, eine gastfreundlichere Erde zu finden, die sie aufnimmt.

Lara brach auf dem Weg zusammen und starb an einem Hitzschlag.

Ihre Mutter liegt weiterhin im Koma.

Rote Kehrschaufel

Die Kinder meines Freundes verbringen ihre Tage damit, sich gegenseitig und ihre Eltern an die Gegenstände in ihrem nun ausgelöschten Haus zu erinnern.

„Weißt du noch, wie du zweimal auf den Knopf der Fernbedienung drücken musstest, damit sie funktionierte?“

„Erinnerst du dich an die roten Shorts mit Spiderman, die Papa im Haus trug?“

Sie lachen. Aber es ist kein richtiges Lachen.

Als meine Freundin die Küche fegte und statt einer Kehrschaufel ein Stück Pappe benutzen musste, sagte ihr Jüngster: „Erinnerst du dich an die rote Kehrschaufel unter der Spüle?…Erinnerst du dich an die Spüle?“

Meine Freundin weiß, dass dies Ausdruck eines tiefen Traumas ist, von dem sie nicht weiß, wie sie es durchdringen kann, und sie wäre auch nicht in der Lage dazu, selbst wenn sie es wüsste.

Sie selbst kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Und sie ist eine der Glücklichen.

Sie hat einen Job und ein bescheidenes Einkommen von einer internationalen Nichtregierungsorganisation.

Ihre Jungen haben Schuhe und ein zusätzliches Paar Kleidung, das sie jeden Tag von Hand wäscht, wenn sie erschöpft nach Hause kommt.

Schmerzlich einfache Wünsche

Die Kinder stellen ihren Eltern Fragen, auf die es keine Antworten gibt. „Wann können wir nach Hause?“

Sie stellen Fragen, die viel älter sind als ihr Alter, und man fragt sich, ob sie die Bedeutung ihrer Fragen kennen.

„Wie laufen die Waffenstillstandsverhandlungen? Gibt es schon ein Abkommen?“ Dies von einem 4-Jährigen.

Ich spreche bei jeder Gelegenheit mit Kindern und stelle ihnen oft die gleiche Frage: „Was wünschst du dir am meisten auf der Welt?“

Die Antwort lautet ausnahmslos, dass die Bombardierungen aufhören sollen, damit sie nach Hause gehen können. Ich möchte wissen, was dann?

Was wollen sie nach einem Völkermord? Überhaupt nichts.

Ein sicheres Zuhause ist die Decke ihrer tiefsten Sehnsüchte.

„Was vermisst du am meisten?“ frage ich dummerweise.

„Meinen Vater“, sagt ein Junge.

Er kann die Tränen nicht zurückhalten, die beim Aussprechen des Wortes „baba“ fließen, und vergräbt sein Gesicht in meinen Armen. Ich bereue die Frage sofort, weil ich befürchte, dass ich ihn noch mehr traumatisiert habe.

Den Rest des Tages verbringe ich in privaten Gesprächen mit ihm und seiner Mutter, höre mir alles an, was sie sagen wollen, und sorge dafür, dass sie zumindest für den nächsten Monat genügend Lebensmittel und Vorräte haben.

Ich weiß nicht, ob es für sie war oder um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen.

Gaza ist ein Ort der dummen, sinnlosen, mäandernden, schmerzhaften Fragen ohne Antworten.

Demontierter Einfallsreichtum

In der Vergangenheit haben die Palästinenser im Gazastreifen trotz Israels gelegentlicher Bombenangriffe, trotz der „Diät“, auf die sie den Gazastreifen gesetzt haben, um die Menschen an den Rand des Verhungerns zu bringen, trotz der Stromabschaltungen, der grausamen Belagerung und der Inhaftierung immer wieder Wege gefunden, sich zu behaupten.

Sie gründeten Universitäten und schafften es, mit einer Alphabetisierungsrate von mehr als 97 % zu den am besten ausgebildeten Menschen in der Region zu werden.

Sie bauten Unternehmen auf, fanden Wege, um mit sporadischer Elektrizität auszukommen, gründeten geniale Recycling-Industrien, produzierten tiefgründige Literatur und Kunst und schufen eine robuste lokale Wirtschaft.

Israel hat das immer gehasst. Die Israelis haben unsere Freude und unseren Einfallsreichtum immer gehasst.

Selbst jetzt, wo die Menschen kaum noch am Leben sind, empören sich die israelische Gesellschaft und die Medienvertreter über den Anblick palästinensischer Kinder, die an einem der heißesten Tage in der Geschichte des Gazastreifens im Meer spielen.

Sie behaupteten, Israel würde nicht hart genug zuschlagen. Die Israelis wollen offenbar, dass unser Lächeln für immer verschwindet und unsere Kinder völlig verzweifelt sind.

Bis zu einem gewissen Grad ist ihnen das gelungen.

Die Menschen sind tief deprimiert. Die sozialen und familiären Bindungen, die die palästinensische Gesellschaft, insbesondere im Gazastreifen, lange Zeit gestärkt haben, werden langsam aufgelöst.

Aber für ein uraltes Volk wie die Palästinenser, dessen Wurzeln älter sind als Israel, älter als der Zionismus und älter als der Monotheismus, wird sich diese Angst als vorübergehend erweisen.

Wenn die Gespräche weitergehen, vor allem unter vier Augen, nachdem die Tränen geflossen sind, bleiben die Menschen eifrig und entschlossen, den Wiederaufbau voranzutreiben. Selbst diejenigen, die ihren Kindern zuliebe weggehen wollen, geloben, zurückzukehren und wieder aufzubauen.

susan abulhawa ist Schriftstellerin und Aktivistin. Sie ist Gründerin und Leiterin des Literaturfestivals „Palestine Writes“ und von „Playgrounds for Palestine“.

Übersetzt mit deepl.com



