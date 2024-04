Palestinian Journalists Urge Boycott of White House Correspondents‘ Dinner The appeal to boycott the April 27 event says the White House’s support for Israel’s genocidal policies implicates it directly in the relentless targeting and massacring of journalists in Gaza. By Brett Wilkins Common Dreams Palestinian journalists are urging their U.S. counterparts to bo

Das Weiße Haus in Washington, D.C., am 4. November 2023. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Der Aufruf zum Boykott der Veranstaltung am 27. April besagt, dass das Weiße Haus durch seine Unterstützung der völkermörderischen Politik Israels direkt in das unerbittliche Anvisieren und Massakrieren von Journalisten in Gaza verwickelt ist.

Palästinensische Journalisten rufen zum Boykott des White House Correspondents‘ Dinner auf

Von Brett Wilkins

Common Dreams

8. April 2024

Palästinensische Journalisten fordern ihre US-Kollegen auf, das Abendessen der Korrespondentenvereinigung des Weißen Hauses am 27. April zu boykottieren, weil die Regierung Biden am israelischen Völkermord in Gaza mitschuldig ist.

„Allein in den letzten sechs Monaten hat das israelische Militär mehr als 125 palästinensische Journalisten im Gazastreifen hingerichtet – 10 Prozent der Journalisten im Gazastreifen“, heißt es in dem Aufruf, der mit Hilfe des Adalah Justice Project und der U.S. Campaign for Palestinian Rights organisiert wird.

„Das Jahr 2023 war das blutigste Jahr für Journalisten weltweit seit mehr als einem Jahrzehnt, wobei mehr als 75 % der getöteten Journalisten Ziel von Israels Angriffen auf Gaza waren.“

„Als palästinensische Journalisten appellieren wir dringend an Sie, unsere Kollegen auf der ganzen Welt, mit der Forderung nach sofortigen und unnachgiebigen Maßnahmen gegen die anhaltende Komplizenschaft der Biden-Administration bei der systematischen Abschlachtung und Verfolgung von Journalisten in Gaza“, schrieben die Autoren in dem veröffentlichten Appell.

„Wir tragen die enorme Last, der Welt die Realitäten von Israels völkermörderischer Kampagne aufzuzeigen, während wir sie in Echtzeit miterleben. Israel hat mehr als 32.000 Palästinenser getötet, während wir dabei zusehen“, so die Journalisten.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen liegt inzwischen bei über 33.000 – hauptsächlich Frauen und Kinder – und mindestens 75.550 weitere Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober verwundet.

Der Appell geht weiter:

„In Gaza ist Journalismus gleichbedeutend damit, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen, während Israel uns methodisch ins Visier nimmt in seinem verzweifelten Versuch, unsere Stimmen zum Schweigen zu bringen und die düstere Realität seiner völkermörderischen Aktionen und seines Projekts der ethnischen Säuberung in Palästina zu verschleiern. Für palästinensische Journalisten im Gazastreifen bietet die blaue Presseweste keinen Schutz, sondern dient eher als rote Zielscheibe.

Die fortwährende Unterstützung der völkermörderischen Politik Israels durch die Biden-Administration verwickelt diese direkt in das unerbittliche Anvisieren und Massakrieren von Journalisten in Gaza, darunter Hunderte unserer Kollegen und ihrer Familien.“

„Westliche Medien haben eine wesentliche Rolle dabei gespielt, Zustimmung für Israels anhaltende Gewalt gegen das palästinensische Volk zu erzeugen und gleichzeitig die Mitschuld der USA zu verschleiern“, so die Journalisten weiter. „In den letzten sechs Monaten ist die Mainstream-Presse zum Sprachrohr des mörderischen israelischen Regimes geworden, indem sie entmenschlichende antipalästinensische Propaganda verbreitet und Völkermord-Apologeten und -Tätern eine Plattform bietet, während sie gleichzeitig Israels Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser ignoriert, herunterspielt und zu wenig darüber berichtet“.

„Das White House Correspondents‘ Dinner ist eine Verkörperung der Medienmanipulation, die journalistische Ethik gegen Zugang eintauscht“, heißt es in dem Aufruf.

„Für Journalisten, die sich bei einer Veranstaltung mit Präsident [Joe] Biden und Vizepräsidentin [Kamala] Harris verbrüdern, würde dies bedeuten, die Rolle der Regierung beim Völkermord zu normalisieren, zu säubern und zu beschönigen.“

„Als Journalisten, die aus dem Bauch der Bestie berichten, haben Sie eine einzigartige Verantwortung, der Macht die Wahrheit zu sagen und die journalistische Integrität aufrechtzuerhalten“, forderten die Palästinenser die US-Journalisten auf. „Es ist inakzeptabel, aus Angst oder beruflicher Sorge zu schweigen, während Journalisten in Gaza weiterhin verhaftet, gefoltert und getötet werden, weil wir unsere Arbeit machen.

Die Autoren des Appells wiesen darauf hin, dass amerikanische Medienschaffende Gerechtigkeit für Journalisten wie die palästinensisch-amerikanische Al-Dschasira-Reporterin Shireen Abu Akleh – die zahlreichen Untersuchungen zufolge 2022 vorsätzlich von israelischen Streitkräften getötet wurde – und Jamal Khashoggi, den saudischen Kolumnisten der Washington Post, der 2018 von saudi-arabischen Agenten in der Türkei auf grausame Weise ermordet wurde, gefordert haben.

„Es ist höchste Zeit, dass sich Journalisten für Journalisten in Gaza einsetzen“, erklärten die Palästinenser. „Wir rufen alle Journalisten mit Gewissen auf, sich uns anzuschließen und unseren Aufruf zum Boykott des White House Correspondents‘ Dinner zu unterstützen.“

Brett Wilkins ist ein Mitarbeiter von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Übersetzt mit deepl.com



