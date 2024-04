For Israel’s TikTok serial killers, there is a pleasure in inflicting racial terror in Gaza Israeli soldiers are posting videos of themselves laughing and proudly displaying their trophies. Colonial history and the war on terror explain the conditions that turned Gaza into a crime scene

Ein Standbild aus Tiktok zeigt einen israelischen Soldaten, der in einem Auto die Nationalhymne singt, während ein palästinensischer Gefangener mit verbundenen Augen und gefesselt auf dem Rücksitz des Wagens in Gaza sitzt (Screengrab)

Für Israels TikTok-Serienmörder ist es ein Vergnügen, in Gaza rassistischen Terror zu verbreiten

Von Sahar Ghumkhor

8. April 2024

Israelische Soldaten posten Videos von sich selbst, in denen sie lachen und stolz ihre Trophäen zur Schau stellen. Die Kolonialgeschichte und der Krieg gegen den Terror erklären die Bedingungen, die Gaza in einen Tatort verwandelt haben

Der Schauplatz eines Völkermords ist oft das Opfer nackter Gewalt, das durch einen Zustand der Gefangenschaft, der Verletzung, der Zerstückelung, des Hungers und der Folter völlig entmenschlicht wird.

In Gaza sind die Bilder unaufhörlich und packen einen in unentrinnbarer Verzweiflung – Verstümmelungen, verrottende Leichen, die Vernichtung von Familien, Säcke voller Leichenteile geliebter Menschen, trauernde Väter in Angstzuständen, traumatisierte, sterbende und hungernde Kinder, verzweifelt schreiende Mütter – alptraumhafte Ausschnitte des wachsenden Ausmaßes des Verlustes aus apokalyptischen Szenen des 21.

An Bildern des Grauens mangelt es nicht – die Palästinenser bieten der Welt Bilder ihres Völkermords, aber jeden Tag gibt es eine neue Stufe brutaler Kriminalität. Und kein Bild und kein institutionelles Wort – „Terrorismus“, „Krieg“, „Menschenrechtsverletzungen“ oder gar „Völkermord“ – kann das Ausmaß dieser Grausamkeiten angemessen erfassen oder uns in die Lage versetzen, sie zu verstehen. Das sollten sie auch nicht.

In Ermangelung einer Rechenschaftspflicht sind diese Szenen stattdessen Provokationen – engagierte, direkte Bestätigungen -, die der Welt die Botschaft übermitteln, dass dies eine Macht ist, die kein Gesetz zu sprechen wagt.

Schlimmer noch, wir werden als hoffnungslos und erbärmlich vor dem größten Massenmord unserer Zeit verurteilt.

Unser Schock, unser Entsetzen und unsere Trauer werden als anklagende Anschuldigungen des Antisemitismus, der Sympathie für den Terrorismus und – im Falle vieler bereits stark polizeilich überwachter Gemeinschaften – der Kriminalität gegeißelt.

Die Inszenierung des Tatorts

Doch während die Palästinenser verzweifelt ihren Völkermord dokumentieren, gibt es eine andere Szene, die einen durch ihre schiere Abscheulichkeit in ihren Bann zieht: die Übertragung und Zurschaustellung der Freude der Israelis an dieser Gewalt.

Die grenzüberschreitende Inszenierung und das voyeuristische Miterleben haben einen selbstbestätigenden Effekt. Mit Gleichgültigkeit gegenüber den zugefügten Verletzungen teilen die israelischen Soldaten mit uns ihren beunruhigenden Wunsch, die nun leeren Häuser der vertriebenen und möglicherweise toten Palästinenser weiterhin zu beherrschen.

Israelische Soldaten dringen in die private Welt der Palästinenser ein und stellen deren Unterwäsche an Wänden, Militärfahrzeugen und an ihrem eigenen Körper zur Schau, wobei sie spielerisch die Brustwarzen streicheln.

Mit Gleichgültigkeit gegenüber den zugefügten Verletzungen teilen die israelischen Soldaten ihr beunruhigendes Verlangen, weiterhin die nun leeren Häuser der vertriebenen, möglicherweise toten Palästinenser zu beherrschen

Der Mangel an Schamgefühl in diesen Bildern – von den peinlichen TikToks unbeholfen tanzender Europäer, die sich als indigene Freiheitskämpfer verkleiden, bis hin zum unverhohlenen Diebstahl aus widerwillig verlassenen Häusern – ist ebenso krass wie beunruhigend.

Scham würde bedeuten, dass es ein Publikum gibt, das zuschaut und urteilt. Wem gegenüber präsentieren sich diese Soldaten? Wer soll sie beobachten? Das ist eine komplizierte Frage, denn einerseits handelt es sich um eine Machtdemonstration, aber für wen ist es eine Show?

Woche für Woche treten israelische Beamte in den Medien auf und fordern tonlos, in der Opferrolle gesehen zu werden.

In der Zwischenzeit haben gewöhnliche Israelis in den sozialen Medien den übelsten Rassismus geäußert, den wir dem frühen 20. Jahrhundert zuschreiben, und kichern, während sie ihren Wunsch zugeben, Palästinenser zu töten, wenn nicht gar zu ermorden.

Wir sind zu unwilligen Zuschauern dieses schockierenden Vergnügens am Rassenterror geworden, das die Geschichte des Serienmords von der Sklaverei über Jim Crow bis hin zu kolonialen Militärkampagnen und Folter vor langer Zeit bezeugt hat.

In dieser perversen Geschichte musste der Terror, der den unterworfenen Gemeinschaften zugefügt wurde, total sein, wenn sie auf Widerstand stießen.

Koloniale Hirngespinste

Im Jahr 1492, als er die Armada der Inquisition in den globalen Süden brachte, beschrieb Christoph Kolumbus die Erde als eine Brust mit dem Äquator als „Brustwarze“ – die dem Himmel am nächsten liegende Spitze.

Die koloniale Literatur ist voll von solchen erotischen, feminisierten Beschreibungen von Ländern, die man sich ausbreitet, bereit, von männlichen Entdeckern entdeckt und erobert zu werden.

Europäische Männer reisten in den „Osten“, um das grenzenlose Mannsein neu zu entdecken. Rasse und Geschlecht überschneiden sich in dieser kolonialen Fantasie von Herrschaft.

Der palästinensische Schriftsteller Edward Said hat die geschlechtsspezifischen Dimensionen des kulturellen und politischen Outputs des Kolonialismus herausgearbeitet und beschrieben, wie dieser sich als männliche Kraft vorstellt, indem er einen sexualisierten und „weiblichen“ Orient für Penetration und Besitz projiziert.

Die israelischen Soldaten plündern, vergewaltigen und verhöhnen die Menschen, die sie höchstwahrscheinlich ausgelöscht haben oder die zweifellos in eine Sicherheit geflohen sind, die noch nicht eingetroffen ist, und führen ihre Aggressionen auf dieselbe Weise aus.

Der koloniale Raub und die pornografische Aufstachelung markieren historische Szenen kolonialer Enthüllung – das Eindringen in den kolonialen Harem, das Abnehmen des Schleiers von den Körpern muslimischer Frauen und das Eindringen in das Fleisch. Sie verweisen auf die Geschichte der Körper, die durch den kolonialen Willen zur Beherrschung von Welten und Völkern inszeniert wurden.

Im französisch besetzten Algerien beobachtete Frantz Fanon, wie die verschleierte Frau in ihrer Kleidung den kolonialen Blick blockierte und dessen Herrschaft über Land und Körper verweigerte. Dies weckte in den Kolonisatoren das unstillbare Verlangen, die Ränder zu entdecken und zu erobern und das Verborgene zu enthüllen.

Die französischen Behörden, die gleichzeitig von dem Unsichtbaren fasziniert und ängstlich waren, inszenierten öffentliche „Enthüllungszeremonien“ algerischer Frauen, um ihre Geheimnisse zu lüften, zu enthüllen, was sie verbargen, und die kulturelle und politische Unterwerfung Algeriens unter Frankreich zu demonstrieren, indem sie algerische Männer kastrierten und demütigten.

Fanons Beobachtungen im besetzten Algerien brachten den Kampf um das Wissen als einen mit Gewalt, Vergnügen und Rassenterror verwobenen Kampf zusammen.

Jahrzehnte später, in Palästina, bleiben die Kolonisatoren sesshaft, graben das Land aus und verankern sich darin, um es zur ständigen Erregung und Selbstentdeckung zu nutzen.

Eine Palästinenserin reagiert, als sie inmitten der Trümmer des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza sitzt, nachdem das israelische Militär den Komplex am 1. April angegriffen hat (AFP)

Wie der Wissenschaftler Ahmed Paul Keeler feststellt, wird der Gazastreifen in der letzten Phase des Siedlerkolonialismus in eine koloniale Bezeichnung für „leeres Land“ umgewandelt, was die Gewalt in Form von Tod, Zerstörung und Vertreibung beschleunigt.

Wie Anne McClintock feststellt, ist die koloniale Karte eine Wissenstechnologie, die eine wissenschaftliche Wahrheit über das Land behauptet. Doch die leeren Stellen und Ränder der Karte, die die Grenzen des Wissens markieren, sind voller Paranoia, wo Monster, Meerjungfrauen, Bestien und Kannibalen drohen, sie zu überqueren.

Handelt es sich bei der rasenden Wut Israels im Gazastreifen, nachdem seine imaginären nationalen Grenzen am 7. Oktober 2023 verletzt wurden, nicht um die Angst vor Grenzüberschreitung und Kontamination? Die Gefahren der Ränder? Die Wut über ihre Existenz?

Der Anthropologe Michael Taussig schreibt über den Rassenterror und vertritt die Ansicht, dass es in der kolonialen Gewalt einen Exzess gibt, den kein wirtschaftliches, militärisches oder politisches Ziel vollständig erklären kann.

Der Terror, der ausgeübt wird, ist sein eigener Zweck.

Gefährliche muslimische Männer

Damit die israelische und die westliche Öffentlichkeit die Gewalt und die moralische Verletzung rund um den 7. Oktober in den Mittelpunkt stellen können, müssen sie nicht nur die Geschichte der Apartheid und der Besatzung in Palästina, sondern auch die darauf folgenden Gräueltaten umgehen. Dies wird durch rassistische Vorstellungen gerechtfertigt, die in der Geschichte des Orientalismus und der Islamophobie über arabische und muslimische Männlichkeit begründet sind.

Man denke nur an das stark geschlechtsspezifisch geprägte Thema der perversen Zurschaustellung der israelischen Soldaten und die wiederholte Beschuldigung von Massenvergewaltigungen am 7. Oktober.

In westlichen Städten sind Pop-up-Protesttheater aufgetaucht, bei denen Anhänger Israels im Schritt mit Kunstblut befleckte Hosen trugen, um die angeblichen Vergewaltigungen auf verdorbene Weise nachzuspielen.

Diese Proteste appellieren an die weiße Frau in Gefahr, die von schwarzen, arabischen und muslimischen Männern mit gewalttätigen sexuellen Fantasien begehrt wird, und machen sie zu einer Waffe, die die weißen Männer und ihre Todesindustrie auffordert, für sie in den Krieg zu ziehen.

Die Hamas wird als gefährliche muslimische Männlichkeit projiziert, mit der man sich nicht einlassen kann, sondern die nur gejagt und eliminiert werden kann. Der blutige Schritt als einziger Schauplatz des Verbrechens verdrängt nicht nur die Besatzung, sondern sogar die sexuelle Gewalt gegen palästinensische Frauen und Mädchen durch israelische Soldaten, um die rachsüchtige Jagd zu rechtfertigen.

Die sich wiederholenden Geschichten von Massenvergewaltigungen, verstümmelten Brüsten und enthaupteten Babys beschwören rassistische Stereotypen über Araber und Muslime als Frauenfeinde und grausame Gewalttäter herauf und kursieren, weil sie politisch käuflich sind.

Daher gehen die Korrekturen und Beweise, die von Zeitungen wie der New York Times gefordert werden, die einen Lebensmitteljournalisten mit der Berichterstattung beauftragt hat, an der Sache vorbei.

Die Wahrheit dessen, was an diesem Tag geschah, ist für die Geschichte irrelevant, da es ein Publikum gibt, das bereit ist, solche Geschichten über barbarische und bösartige Gewalt durch Araber und Muslime und deren sexuelle Abartigkeit aufzunehmen.

Es kommt auf die Erzählung an und darauf, welche Vorstellungen sie über die Gefahren muslimischer Männlichkeit auslöst.

Wie sonst ist es zu erklären, dass die westlichen Staaten die Finanzierung der Unrwa ohne eine Untersuchung eingestellt haben? Die palästinensische – qua arabischer und muslimischer – Männlichkeit wird in diesen Anschuldigungen als monströs angesehen, die sich hartnäckig halten, weil sie für das westliche Publikum glaubhaft sind.

Die phobische Dimension dieser rassistischen Fantasien von gefährlicher Männlichkeit sollte nicht unterschätzt werden.

Im Gegensatz zur romantisierten Männlichkeit der Ukrainer, die sich den russischen Invasoren widersetzen, verkörpert die Männlichkeit der Hamas nicht nur das Böse des Islamischen Staates, die Frauenfeindlichkeit und Geschlechterapartheid der Taliban und die Verschwörungsfähigkeiten von al-Qaida, sondern auch den politischen Willen der Muslime, der eine Verirrung darstellt und mit dem modernen Leben unvereinbar ist. Es ist ein Wille, der sich, wenn er nicht durch Rituale des „Rasenmähens“ ausgelöscht oder zum regelmäßigen Aderlass verpflichtet wird, erheben und den Westen mit dem Schwert erschlagen wird – ein Hirngespinst, das die orientalistische Literatur seit langem über die existenzielle Bedrohung durch den Islam verbreitet.

Die vom Aussterben bedrohte weiße Frau, die im Mittelpunkt der Verurteilung der Hamas steht, erlaubt nicht nur die Jagd, sondern billigt auch die brutale Gewalt der zionistischen Soldaten.

Das Beharren auf dem blutigen Schritt – real oder eingebildet – in einer Zeit, in der israelische Soldaten hässliches, abweichendes und grausames Verhalten begehen und absichtlich dokumentieren, ist ebenso dreist wie verwirrend.

Koloniale Psychopathie

Neben dem sexuellen Fetisch für persönliche Gegenstände der Palästinenser, der die perverse Welt der Muslime verhöhnen soll, gibt es noch andere Anzeichen von Bosheit und Abartigkeit.

In zahllosen Videos sind israelische Soldaten zu sehen, die braune und schwarze Gesichter zeigen, sich über gefolterte und vertriebene Palästinenser lustig machen und hungernde Palästinenser verhöhnen, indem sie ihr Essen verbrennen oder stehlen und es in ihren verlassenen Küchen kochen und dabei eine Kochshow imitieren.

Wenn sie sich dabei filmen, wie sie plündern, das Privatleben durchwühlen, nach den intimsten Dingen des palästinensischen Lebens graben und diese herausholen, dann hat dieses Bedürfnis, alles über den feindlichen Anderen zu verzehren, etwas Kannibalisches.

Die spöttischen, schwelgerischen und schadenfrohen Gesichter der Soldaten erinnern an die mörderischen Wahnsinnigen oder dämonischen Archetypen in Horrorfilmen, die sich mit morbidem Vergnügen an ihre Opfer heranpirschen.

Typisch für Serienmörder ist eine Allmacht – eine koloniale Psychopathie – in diesen Gesichtern und die Unverfrorenheit des Verbrechens. Doch beim Serienmord ist das Blutvergießen selten genug. Das Bedürfnis, sich Trophäen zu sichern, wird zu einem perversen Zwang, um die Gewalt noch einmal zu erleben.

Es ist daher kein Zufall, dass die sozialen Medien in den Dienst des Bösen gestellt wurden, denn sie bieten Serienmördern die Möglichkeit, an den Tatort zurückzukehren und die Fantasie der totalen Beherrschung des Opfers zu befriedigen, d. h. immer wieder zu morden.

Während der Refrain „jede Anschuldigung ist ein Geständnis“ unter Palästina-Anhängern populär geworden ist, die die israelischen Behauptungen als Projektion ihrer eigenen Verbrechen in Gaza anerkennen, kann die Wiederholung dieser Geschichte der Gewalt im Täter das heimliche Vergnügen hervorrufen, zum Tatort zurückzukehren.

Die reißerische visuelle Aufzeichnung der Verbrechen israelischer Soldaten an palästinensischen Frauen stellt eine scharfe Abkehr vom westlichen Narrativ dar, wonach der Krieg im Namen der „Rettung“ muslimischer Frauen geführt wird. In der Tat kehrt die israelische Aktualisierung dieser Formel zum brutalen Charakter ihres Motivs zurück: Muslimische Frauen sollten niemals gerettet werden, sondern als menschliche Schutzschilde vor jeder Verurteilung dienen, die die wolfsähnliche Barbarei der westlichen liberalen Demokratien und ihre Lust am Massenmord entlarven könnte.

Männlichkeit und westliche Kulturkriege

Wenn man den politischen Rahmen erweitert, was bedeuten dann diese offenen Zurschaustellungen von geschlechtsspezifischer und rassischer Macht in einer Zeit, in der die Kulturkriege des Westens von einer wahrgenommenen Krise der Männlichkeit beherrscht werden?

Israel, ein Land, das behauptet, von einer feindseligen arabischen und muslimischen Welt bedroht zu werden, hat seinen eigenen Fehdehandschuh auf das kulturelle Schlachtfeld geworfen.

In den gegenwärtigen Kulturkriegen haben sich verärgerte Männer aus dem gesamten politischen und kulturellen Spektrum, die das Gefühl hatten, keinen Platz in der modernen westlichen Welt zu haben, an Heilsfiguren wie Jordan Peterson, Andrew Tate und eine wachsende Online-Kultur der defensiven Männlichkeit gewandt.

Es ist nicht verschwörerisch, zu erkennen, wie die Entfesselung der Gewalt gegen den Gazastreifen nach dem 7. Oktober die kolonialen Grenzen wiederherstellt und die Kulturkriege auf die rassische Linie zurückführt

In ihrem Kampf gegen die „radikale Linke“ und ihren vermeintlichen kulturellen Angriff auf die Familie hatte die Alt-Right in den letzten Jahren begonnen, den Islam und die Ideale muslimischer Männlichkeit als entschlossene Verteidigung gegen diese Kräfte zu betrachten. Als Reaktion auf das Lob für eine „weiße Scharia“ signalisierte die entstehende muslimische Manosphäre eine neue Bereitschaft einiger muslimischer Männer, sich für die Verteidigung der traditionellen Männlichkeit einzusetzen.

Aber was wäre dann aus Israel geworden, das sich seit langem im Kampf und im Wettbewerb mit der gewalttätigen europäischen Männlichkeit und den orientalischen Männlichkeitsfantasien sieht?

Alle nationalen Fantasien von rassischer Überlegenheit werden von einem schattenhaften Rand verfolgt, an dem die Fantasie verdunkelt und weniger stabil wird, wenn sie mit ihren eigenen Grenzen konfrontiert wird – was die Psychoanalyse als Kastration beschreibt.

Für Israel, das sich selbst als die Ausnahme – die „einzige Demokratie“ im Nahen Osten – mit einer überlegenen Sicherheitsverteidigung propagiert hat, erscheint die Kastration in der Möglichkeit, durch den „Anderen“ ersetzt zu werden, der seine Verteidigungsanlagen durchdringen und sogar seine alten Verbündeten zur Opposition bewegen kann.

Es ist daher nicht verschwörerisch, zu erkennen, wie die Entfesselung der Gewalt gegen Gaza nach dem 7. Oktober die kolonialen Grenzen wiederherstellt und die Kulturkriege auf die rassische Linie zurückführt.

Die christliche Rechte in den USA, die mit dem gemeinsamen Ziel, die so genannte „traditionelle Familie“ zu bewahren, bei den Muslimen um Unterstützung geworben hatte, bekräftigte ihr Engagement für Israel gegen die muslimischen Horden. Jordan Peterson hat sich nach den Angriffen der Hamas klar für Rache ausgesprochen und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu ermutigt, „ihnen die Hölle heiß zu machen“.

Für eine Generation muslimischer Männer nach dem 11. September 2001 ist die so genannte „Krise der Männlichkeit“ ein Symptom für tiefer liegende politische und wirtschaftliche Missstände, die auf „Kulturgerede“ und eine Fehldiagnose zur Bewältigung der durch jahrzehntelange Gewalt verursachten Gegensätze reduziert werden.

In einer bekannten Szene werden Gruppen gefesselter palästinensischer Männer mit verbundenen Augen bis auf die Unterwäsche entkleidet, aneinander gekauert und als verzweifelte Versuchung dargestellt, andere Körper als Deckung zu benutzen.

Der Krieg gegen den Terror durchdringt diese Bilder von brutalisierten und entblößten arabischen und muslimischen Körpern.

Aber auch andere Szenen kommen mir in den Sinn: die Folterungen im Gefängnis von Abu Ghraib, in Guantanamo Bay, im Bagram-Gefängnis, in Gefangenenlagern, bei Überstellungen und bei Razzien zur Terrorismusbekämpfung.

In der heutigen Kulturlandschaft, in der Krisen inszeniert werden, wird durch die Wiederholung solcher Bilder der Entmenschlichung nicht nur die rassistische Linie wiederhergestellt, sondern auch die Disziplinierung eines muslimischen politischen Willens weiter rationalisiert.

Das Tötungsfeld der Islamophobie

Sind historische Parallelen zu anderen Szenen der Unterwerfung überhaupt wirksam, um den Wolf herauszuziehen?

Was ist die politische Arbeit der Historisierung von Gewalt? Was ist die Ethik der Wiederholung der Zwänge der Geschichte?

Das Erinnern suggeriert, dass wir uns eine perfekte Erinnerung wünschen, die uns von unserer Gegenwart entlastet und ihr einen stabilen Sinn verleiht, aber die Geschichte hat kein Gewissen und unterliegt den Erinnerungen der anderen.

Dieses Jahrhundert gibt uns jedoch genug Geschichte. Bevor die Lager kommen, gibt es immer Worte.

Jahrzehnte der Islamophobie haben eine perverse Investition in die Problematisierung von Muslimen als gefährlich, gewalttätig, verdächtig und frauenfeindlich mit sich gebracht und uns auf diesen Moment vorbereitet.

Sie war Zeuge der rücksichtslosen Natur der Islamophobie in einem Krieg gegen den Terror, der seine eigenen genozidalen Ziele verfolgte, um den politischen Willen der Muslime auf der ganzen Welt zu vernichten, wobei bis zu 4,5 Millionen Menschen starben.

Verunglimpft, inhaftiert, überstellt, gefoltert, gedroht, verboten – die Brutalisierung muslimischer Körper oder derer, die dazu gemacht werden, muslimische Körper zu sein, ist zum gesunden Menschenverstand geworden, denkbar, sogar erwartet.

Während die Freuden des rassistischen Terrors unerklärlich bleiben, ist es die Islamophobie, die ein Licht darauf wirft, wie eine Öffentlichkeit des 21. Jahrhunderts zustimmt, während sie sechs Monate lang Zeuge eines sich entfaltenden Völkermordes ist.

Sahar Ghumkhor ist eine in Australien lebende Wissenschaftlerin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit den Überschneidungen von Rassismus, politischer Gewalt und Psychoanalyse. Sie ist ein Gründungsmitglied von Islamophobia Observer Australia.

