Palestine Action proves the power of tenacity Elbit UK has already lost two government contracts even as the political environment grows more hostile to pro-Palestine activism.

Palestine Action beweist die Kraft der Beharrlichkeit

lise minerva luxx

Die elektronische Intifada

13. April 2024

Einer der Sieben aus Bristol wird am 15. Mai 2022 verhaftet.

Palästina-Aktion

Die „Bristol Seven“, Mitglieder der Gruppe Palestine Action, entkamen vor kurzem einer möglicherweise viel härteren Verurteilung und wurden zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil sie an einer Protestaktion gegen einen israelischen Waffenhersteller, der in England investiert, teilgenommen hatten.

Der von Elbit UK angestrengte Fall ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie direkte Aktionen die fortgesetzte britische Mitschuld an israelischen Kriegsverbrechen in Palästina aufzeigen können.

Die Befreiung von der Inhaftierung war ein bedeutender Sieg, der weit über den Gerichtssaal hinaus Folgen haben wird.

Im Jahr 2022, zum Gedenken an den Nakba-Tag am 15. Mai, drangen neun Aktivisten in die Fabrikzentrale von Elbit System in Bristol ein, beschmierten Wände mit Farbe, zerschlugen Fenster und drangen dann in die Büros ein, um Computer und Geräte zu demontieren, bevor sie sich im Inneren verbarrikadierten. Alle neun wurden in Handschellen abgeführt und wegen Sachbeschädigung und Einbruchs angeklagt.

Ihr Ziel war es, die Rolle von Elbit bei der anhaltenden ethnischen Säuberung der Palästinenser von ihrem Land hervorzuheben, einer ethnischen Säuberung, die mit der Nakba im Jahr 1948 begann, als Hunderte von Dörfern in Palästina von zionistischen Milizen gewaltsam entvölkert und Hunderttausende von Palästinensern zu heimatlosen Flüchtlingen gemacht wurden, die über die Nachbarländer und die ganze Welt verstreut wurden.

Heute hat sich die ethnische Säuberung im Gazastreifen beschleunigt, wo Israel bei seiner jüngsten völkermörderischen Militäraktion über 100.000 Menschen getötet oder verwundet und große Teile der Städte und landwirtschaftlichen Flächen des Gazastreifens dem Erdboden gleichgemacht hat.

Die Niederlassung von Elbit UK in Bristol befindet sich im Geschäftskomplex Aztec West, der sich im Besitz des Somerset Council, einer lokalen Behörde, befindet. Elbit Systems behauptet, 85 Prozent von Israels militärischer Drohnenflotte und landgestützter Ausrüstung sowie Kugeln, Bomben, Munition und andere High-Tech-Waffen zu entwickeln und herzustellen.

Der Vorstandsvorsitzende von Elbit, Bazhalel Machlis, der im Vorstand von Elbit Systems UK sitzt, hat damit geprahlt, wie „entscheidend“ das Unternehmen für den andauernden Völkermord des israelischen Militärs im Gazastreifen ist, und wie der Einsatz seiner Ausrüstung dort die Exporte des Waffenherstellers angekurbelt hat.

Die größere Gewalt

Vor der Urteilsverkündung am 25. März vor dem Bristol Crown Court, der The Electronic Intifada beiwohnte, fragte Eliza Sarson-Diment, eine der sieben Aktivisten, die schließlich vor Gericht standen: „Welche Gewalt ist größer als das systematische Abschlachten eines Volkes?“

„Ein Fenster kann repariert werden. Das Leben eines Menschen kann niemals zurückgebracht werden“, sagte sie gegenüber The Electronic Intifada. „Das Leben von Menschen ist unbezahlbar, Eigentum nicht.“

Die Staatsanwaltschaft am Crown Court zitierte eine Erklärung von Aztec West, in der es heißt, die Aktion habe die Elbit-Fabrik schwer beeinträchtigt und zu erhöhten Sicherheitsvorkehrungen geführt. Der Schaden in Höhe von 137.000 Dollar sei durch den Einsatz von „Gewaltmitteln“ entstanden, so die Staatsanwaltschaft.

Ein Anwalt der Verteidigung betonte jedoch, dass es Elbit vor allem um ein anderes Problem ging: die Rufschädigung durch die Presseberichterstattung über die Aktion, die vor Ort für Unruhe gesorgt hatte.

Die Realität dessen, was in Aztec West passiert, wurde durch die nationale und lokale Medienberichterstattung aufgedeckt.

Und die Folgen gingen über die Schädigung des Rufs bei gewissenhaften Menschen, ob lokal oder nicht, hinaus.

Nach der Aktion vom Mai 2022 hat die Glaubwürdigkeit von Elbit bei seinen Geschäftspartnern gelitten. Am 9. Mai dieses Jahres hatte Elbit einen Schulungsvertrag mit dem britischen Verteidigungsministerium unterzeichnet.

Doch der 200-Millionen-Dollar-Vertrag wurde im November 2022 wegen „operativer Souveränitätsstandards“ gekündigt.

Das wiederholte Eindringen von Aktivisten in das Hauptquartier und andere Elbit-Standorte untergrub eindeutig den Ruf des Unternehmens, da es sich gezwungen sah, zahlreiche Sicherheitsverstöße zu melden.

Im Juni 2023 verlor das Unternehmen einen weiteren Vertrag mit der britischen Marine im Wert von 150 Millionen Dollar.

Mit anderen Worten: Die Kampagne von Palestine Action hat dazu geführt, dass Elbit zu einer riskanten Investition geworden ist.

Mehr als Protest

Aber es bedurfte mehr als nur des Protests, um diesen Punkt zu erreichen, sagte Paul Shortt, einer der sieben Aktivisten vor Gericht. .

„Ich bin Schotte und weiß über Kolonialismus, Landraub und ethnische Säuberung Bescheid“, sagte Shortt kurz vor der Urteilsverkündung gegenüber The Electronic Intifada. „Wir haben früher vermeintlich ‚demokratische‘ Proteste gemacht, das hat einfach nicht funktioniert. Direkte Aktionen waren der einzige Weg.“

Bevor die Kampagne von Palestine Action vor vier Jahren ins Leben gerufen wurde, hatten wesentlich weniger Menschen von Elbit Systems gehört. Die Aktion in Bristol lenkte die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf das Waffengeschäft vor der eigenen Haustür.

Nach der Verhaftung der Gruppe gewann die Kampagne für den Prozess an Fahrt, als die Unterstützer erfuhren, dass die Aktivisten in Untersuchungshaft gehalten und dann mit elektronischen Etiketten versehen wurden, um Ausgangssperren durchzusetzen.

Seitdem hat sich die Aufmerksamkeit für Elbit verstärkt, da die Einwohner von Somerset – der Region, in der Bristol liegt – sich zunehmend gegen die Ansiedlung eines israelischen Munitionsherstellers aussprechen.

Letzten Monat wurde eine Gemeinderatssitzung von Demonstranten unterbrochen, die forderten, dass der Gemeinderat Elbit Systems aus dem Gewerbegebiet Aztec West vertreibt.

Die Demonstranten argumentierten, dass sie als Einwohner unfreiwillig zum Komplizen eines Völkermordes gemacht werden, den sie vehement ablehnen, solange Elbit in ihrem Bezirk tätig ist

„Sie haben die Einwohner von Somerset zu Teilnehmern an den Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk gemacht, und wir werden nicht zulassen, dass dies in unserem Namen geschieht“, sagte einer der Teilnehmer der Versammlung.

Es gibt bereits Spannungen zwischen der britischen Regierung und ihrer anhaltenden Unterstützung für Israels Völkermord und der britischen Öffentlichkeit, von der über zwei Drittel einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordern und nur 13 Prozent Israels Militäraktionen gutheißen.

Dies zeigt sich auch in Bristol. Erst vor wenigen Tagen haben Aktivisten ihre Botschaft an den Stadtrat noch deutlicher gemacht, indem sie die Außenfassade des Rathauses mit den Slogans „Evict Elbit“ und „Blood on your hands“ besprüht haben.

Seit der Elbit-Aktion sind nun zwei Jahre vergangen. Die Aktivisten konnten nicht ahnen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem sie vor Gericht stehen und verurteilt werden würden, Palästina seine zweite Katastrophe erleben würde.

Seit mehr als sechs Monaten bemühen sich die beiden wichtigsten politischen Parteien Großbritanniens, die Schrecken zu rechtfertigen, die Gaza zugefügt werden. Viele Menschen in Großbritannien sind fassungslos über den Einfluss, den Israel auf die politische Klasse des Landes, insbesondere in England, zu haben scheint, und über die Zwangstaktiken, die die britische Regierung in Erwägung gezogen hat, um abweichende Meinungen derjenigen zu unterdrücken, die sich weigern, Israels unsägliche Gewalt zu ignorieren.

Veränderungen herbeiführen

Palestine Action ist jedoch mit den Versuchen Israels vertraut, ausländische Bewegungen, die seine Aktivitäten bedrohen, zu unterdrücken.

Wie in The Guardian berichtet wurde, geht aus der Korrespondenz der Generalstaatsanwaltschaft hervor, dass die israelische Botschaft in London zur Zeit der Aktion der Bristol Seven versuchte, diplomatischen Einfluss auf die Verfolgung von Mitgliedern von Palestine Action auszuüben.

Dies geschah nach einem Treffen zwischen dem damaligen Außenminister Dominic Raab und den israelischen Ministern für strategische Angelegenheiten und Verteidigung, Orit Farkash-Hacohen und Benny Gantz. Dies hatte zur Folge, dass die Anwaltsteams der „Bristol Seven“ nicht in der Lage waren, Verteidigungsmittel wie den Einwand der Verhältnismäßigkeit gemäß dem britischen Menschenrechtsgesetz vorzubringen, der in solchen Fällen normalerweise zur Verfügung gestanden hätte.

Die Staatsanwälte der „Bristol Seven“ versuchten einmal, die Klage als „religiös motiviert“ darzustellen. Der Richter in diesem Fall schenkte dieser Behauptung jedoch wenig Beachtung, und das zu Recht.

Der Versuch, die Aktion auf diese Weise darzustellen, schien jedoch eine Folge der erneuten Islamfeindlichkeit der regierenden konservativen Partei zu sein, die zu dem Versuch geführt hat, pro-palästinensischen Aktivismus als „Extremismus“ darzustellen.

Angesichts der zunehmenden Überwachung und des juristischen Drucks auf britische Pro-Palästina-Aktivisten ist es wichtig, die Bristol Seven zu beachten, die sich trotz der sehr realen Aussicht auf eine Inhaftierung weiterhin für ihre Sache einsetzten.

Keiner der sieben Aktivisten hat sich während des Prozesses von seiner Sache losgesagt. Sie bedauerten auch nicht ihr Engagement für die Beendigung der britischen Kollaboration mit der zionistischen Brutalität gegen die Palästinenser.

Unsere Freiheit ist nichts wert, solange die Kriegsmaschinerie weiterläuft“, sagte Stavit Sinai – eine der „Bristol Seven“ – vor der Urteilsverkündung gegenüber The Electronic Intifada, während sie sich auf das Schlimmste vorbereitete. „Wir könnten ins Gefängnis gehen, aber schlimmer ist das Gefängnis, das wir in uns selbst tragen, weil wir nichts tun, während unsere palästinensischen Schwestern abgeschlachtet werden.“

Alle Aktivisten wurden vom Gefängnis verschont und erhielten stattdessen Bewährungsstrafen.

Schließlich wächst der Druck auf Aztec West und Elbit Systems. Die Aktivisten der „Bristol Seven“ haben ein Licht auf die Hartnäckigkeit geworfen, die nötig ist, um Veränderungen herbeizuführen – eine Hartnäckigkeit, die das Recht, Waffenembargos zu fordern, in die Hände der einfachen Menschen legt.

lisa minerva luxx ist Schriftstellerin und politische Aktivistin und lebt zwischen London und Beirut.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …